Разработчики Fedora представили новую атомарно обновляемую редакцию Fedora Kinoite, основанную на технологиях Fedora Silverblue, но отличающуюся использование KDE вместо GNOME в качестве рабочего стола. Монолитный образ Fedora Kinoite не разделяется на отдельные пакеты, обновляется атомарно и собирается из официальных RPM-пакетов Fedora при помощи инструментария rpm-ostree.

Базовое окружение (/ и /usr) монтируется в режиме "только чтение". Доступные для изменения данные размещаются в каталоге /var (в том числе /etc создан как символическая ссылка на /var/etc, /home как ссылка на /var/home и /opt как ссылка на /var/opt). Для установки и обновления дополнительных приложений применяется система самодостаточных пакетов flatpak, при помощи которой приложения отделяются от основной системы и запускаются в отдельном контейнере. Дополнительные приложения можно установить из Flathub, но ведётся работа по созданию для Fedora официальных Flatpak-пакетов с приложениями из набора KDE Apps.

Проект пока не получил статуса официальной редакции Fedora и находится в процессе разработки. Первый выпуск планируется довести до готовности к моменту формирования Fedora 35, но тестовые сборки уже пригодны для ознакомления. Готовые образы пока отсутствуют, а для установки Fedora Kinoite предлагается установить вначале Fedora Silverblue, после чего заменить рабочий стол на KDE, выполнив следующие команды:

curl -O https://tim.siosm.fr/downloads/siosm_gpg.pub sudo ostree remote add kinoite https://siosm.fr/kinoite/ --gpg-import siosm_gpg.pub sudo rpm-ostree rebase kinoite:fedora/33/x86_64/kinoite sudo systemctl reboot

Для обновления базовой системы и flatpak-пакетов необходимо выполнить команды (графический интерфейс для обновления пока отсутствует):