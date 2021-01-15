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Представлен Fedora Kinoite, аналог Fedora Silverblue с рабочим столом KDE

15.01.2021 10:15

Разработчики Fedora представили новую атомарно обновляемую редакцию Fedora Kinoite, основанную на технологиях Fedora Silverblue, но отличающуюся использование KDE вместо GNOME в качестве рабочего стола. Монолитный образ Fedora Kinoite не разделяется на отдельные пакеты, обновляется атомарно и собирается из официальных RPM-пакетов Fedora при помощи инструментария rpm-ostree.

Базовое окружение (/ и /usr) монтируется в режиме "только чтение". Доступные для изменения данные размещаются в каталоге /var (в том числе /etc создан как символическая ссылка на /var/etc, /home как ссылка на /var/home и /opt как ссылка на /var/opt). Для установки и обновления дополнительных приложений применяется система самодостаточных пакетов flatpak, при помощи которой приложения отделяются от основной системы и запускаются в отдельном контейнере. Дополнительные приложения можно установить из Flathub, но ведётся работа по созданию для Fedora официальных Flatpak-пакетов с приложениями из набора KDE Apps.

Проект пока не получил статуса официальной редакции Fedora и находится в процессе разработки. Первый выпуск планируется довести до готовности к моменту формирования Fedora 35, но тестовые сборки уже пригодны для ознакомления. Готовые образы пока отсутствуют, а для установки Fedora Kinoite предлагается установить вначале Fedora Silverblue, после чего заменить рабочий стол на KDE, выполнив следующие команды: 


    curl -O https://tim.siosm.fr/downloads/siosm_gpg.pub
    sudo ostree remote add kinoite https://siosm.fr/kinoite/ --gpg-import siosm_gpg.pub
    sudo rpm-ostree rebase kinoite:fedora/33/x86_64/kinoite
    sudo systemctl reboot

Для обновления базовой системы и flatpak-пакетов необходимо выполнить команды (графический интерфейс для обновления пока отсутствует): 


   rpm-ostree update
   flatpak update


  1. Главная ссылка к новости (https://fedoramagazine.org/dis...)
  2. OpenNews: Выпуск атомарно обновляемого дистрибутива Endless OS 3.9
  3. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Fedora 33
  4. OpenNews: В Fedora 33 начнёт поставляться официальная редакция для интернета вещей
  5. OpenNews: Развитие Fedora Atomic Host прекращено в пользу проекта Fedora CoreOS
  6. OpenNews: Проект Silverblue будет развивать атомарно обновляемый вариант Fedora Workstation
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54407-fedora
Ключевые слова: fedora, kde, silverblue
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Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, anonimous (?), 10:46, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Kedora
     
     
  • 2.3, КО (?), 11:00, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Fekdeora
     
  • 2.15, Аноним (-), 13:16, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кинодорра.
     
  • 2.17, Dzen Python (ok), 13:46, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    FeDroid
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 14:28, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    FedoroDroid
     

  • 1.2, Пригожин (?), 10:50, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Каждому приложению по контейнеру! УРА ТОВАРИЩИ, ТАК ПОБЕДИМ!
     
     
  • 2.4, КО (?), 11:01, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С кем воюем?
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 11:19, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Со здравым смыслом.
     
  • 3.12, Леголас (ok), 11:40, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    смузи версус олдскул
     
  • 3.18, Dzen Python (ok), 13:48, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Efficient_OS versus Hipster's POV
    А так война идет с принципами модульности и разделяемости.
     

  • 1.5, Леголас (ok), 11:08, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > sudo systemctl reboot

    воистину systemd головного мозга

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:12, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Скорее судо головного мозга, можно ведь было loginctl reboot от локального юзера сказать.
     
     
  • 3.21, Dzen Python (ok), 13:56, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем, если достаточно "su | reboot"? или даже просто reboot, если выдать пользователю админа-нерута право на ребут?
     
     
  • 4.27, Alexander Popov (?), 14:26, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    /sbin/reboot: symbolic link to /bin/systemctl
     
  • 3.23, Annoynymous (ok), 14:02, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Также можно сделать systemctl reboot без sudo и ввести пароль локального юзера.
     
  • 3.26, Голум (?), 14:20, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > loginctl reboot

    Unknown command verb reboot.

     

  • 1.8, Аноним (8), 11:19, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    apt-get update
    flatpak update
    snap update
    appimage update
    yarn update
    bower update
    pip update
    cargo update
    go get -u all
    gem update --system

    Я даже начал ценить Windows Update. Он даже точку восстановления перед обновлением делает сам!!!1

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:26, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >apt-get update
    >flatpak update
    >snap update
    >appimage update
    >yarn update
    >bower update
    >pip update
    >cargo update
    >go get -u all
    >gem update --system

    Про nixos-rebuild switch забыл

    >Он даже точку восстановления перед обновлением делает сам!!!1

    А, так ты про nix и не слышал, рекомендую ознакомиться.

     
     
  • 3.14, Отпетый Виндузятник (?), 12:36, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    иди-ка ты в попку, умник
     
  • 3.19, Dzen Python (ok), 13:50, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правильно.
    Неча забивать дисковое пространство пользовательскими файлами.
    У нас тут самодостаточные аппы со всем жирным либами и куча их prevoius-state
     
  • 2.13, Отпетый Виндузятник (?), 12:35, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Я даже начал ценить Windows Update. Он даже точку восстановления перед обновлением делает сам!!!1

    согласен, лучший обновлятор

     
  • 2.24, Annoynymous (ok), 14:03, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И обновит тебе npm, cargo, pip, photoshop, firefox и ещё сотню-другую приложений?
     

  • 1.9, еврей (?), 11:21, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кому и зачем это может понадобиться?
     
     
  • 2.11, anonimous (?), 11:35, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Петурхам с Сириуса
     
     
  • 3.20, Dzen Python (ok), 13:51, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На сириусах популярна 1С-ОС, в редакциях Бух30ПРОФ-ОС и УТАП11-ОС.
     

  • 1.16, Аноньимъ (ok), 13:36, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно. Нужно будет попробовать. Для десктопа то оно разумнее так чем через пакетманагеры.
     
     
  • 2.22, Dzen Python (ok), 13:58, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *Для тонких облачных терминалов навроде хромобука, где юзеру не запрещено EULA лишь нажимать на кнопки клавы то оно разумнее так чем через пакетманагеры.
    Поправил, не благодари
     
     
  • 3.25, Аноньимъ (ok), 14:03, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему вы так думаете?
    Есть какие-то проблемы прикладным ПО и скажем кадами всякими?
    Анаконда как себя ведёт?
     
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