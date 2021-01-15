Представлен Fedora Kinoite, аналог Fedora Silverblue с рабочим столом KDE

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|3.18, Dzen Python (ok), 13:48, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Efficient_OS versus Hipster's POV
А так война идет с принципами модульности и разделяемости.
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|2.6, Аноним (6), 11:12, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скорее судо головного мозга, можно ведь было loginctl reboot от локального юзера сказать.
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|3.21, Dzen Python (ok), 13:56, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем, если достаточно "su | reboot"? или даже просто reboot, если выдать пользователю админа-нерута право на ребут?
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|1.8, Аноним (8), 11:19, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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apt-get update
flatpak update
snap update
appimage update
yarn update
bower update
pip update
cargo update
go get -u all
gem update --system
Я даже начал ценить Windows Update. Он даже точку восстановления перед обновлением делает сам!!!1
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|2.10, Аноним (10), 11:26, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>apt-get update
>flatpak update
>snap update
>appimage update
>yarn update
>bower update
>pip update
>cargo update
>go get -u all
>gem update --system
Про nixos-rebuild switch забыл
>Он даже точку восстановления перед обновлением делает сам!!!1
А, так ты про nix и не слышал, рекомендую ознакомиться.
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|3.19, Dzen Python (ok), 13:50, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Правильно.
Неча забивать дисковое пространство пользовательскими файлами.
У нас тут самодостаточные аппы со всем жирным либами и куча их prevoius-state
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|2.13, Отпетый Виндузятник (?), 12:35, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Я даже начал ценить Windows Update. Он даже точку восстановления перед обновлением делает сам!!!1
согласен, лучший обновлятор
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|1.16, Аноньимъ (ok), 13:36, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересно. Нужно будет попробовать. Для десктопа то оно разумнее так чем через пакетманагеры.
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|2.22, Dzen Python (ok), 13:58, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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*Для тонких облачных терминалов навроде хромобука, где юзеру не запрещено EULA лишь нажимать на кнопки клавы то оно разумнее так чем через пакетманагеры.
Поправил, не благодари
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|3.25, Аноньимъ (ok), 14:03, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему вы так думаете?
Есть какие-то проблемы прикладным ПО и скажем кадами всякими?
Анаконда как себя ведёт?
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