Релиз Linux-дистрибутива Fedora 33

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|1.1, m.makhno (ok), 17:13, 27/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А между делом, в следующем мажорном выпуске ожидается знаковое событие для мира свободного рабочего стола: KDE & Wayland (default).
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|3.11, Аноним (11), 17:50, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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X11капец. Потом в 34 вернут X11 обратно и 9 редхат будет на иксах.
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|3.14, m.makhno (ok), 17:55, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>>знаковое событие
> И что же оно будет ознаменовывать?
Что вяленый ака идеальная оконная система таки готов. Что лучшие рабочие столы будут под никсами. И самое заветное - тот самый мастдай.
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|5.28, VladSh (?), 18:39, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хорошая шутка!)
Хорошо бы. Но для этого нужно провести огромную работу, ту же самую, что сейчас делается в Wine. Таких телодвижений от M$ я пока не видел.
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|1.3, zzz (??), 17:22, 27/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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Бесплатным бета-тестерам приготовиться чинить "unable to mount root" и черный экран
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|3.21, zzz (??), 18:13, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ах, простите великодушно
>google: fedora Failed to start Switch Root
Результатов: примерно 3 960 000 (0,64 сек.)
Особенно смешно эта ошибка смотрелась на OL 8.1, разливающейся из той же кастрюли
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|1.5, zzz (??), 17:35, 27/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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>В состав Fedora Workstation добавлен новый фоновый процесс uresourced, использующий cgroup для предоставления гарантированных ресурсов активному графическому сеансу пользователя. За активным пользователем закрепляется 250МБ неотбираемой памяти
Сначала вкрутили overcommit, сейчас лечат геморрой userspace'ными костылями. И всё это вместо того, чтобы один раз сделать адекватное распределение памяти в ядре. Линуксвейненько.
>Переходу на более новые выпуски мешает изменение лицензии Berkeley DB 6 на AGPLv3 ... RPM поставляется под GPLv2
Что только не сделаешь ради любимых корпорастов. И ядро под GPLv2 релизнешь, и ОС. Кушайте, дорогие корпорасты, не обляпайтесь.
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|2.33, псевдонимус (?), 18:49, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как тебя заминусилли за то, что ты указал на невменяемое управление памятью в святом ведре.
Действительно, зачем решать проблему..хотя в Линукс ее скорее всего и не решить, не перепилив "пол"ядра.
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|1.6, Аноним (11), 17:36, 27/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Они до сих пор выпиливают х264 из хромиума и сглаживание шрифтов из FreeType?
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|1.7, Аноним (7), 17:40, 27/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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Удачи им, но лично я не нахожу для себя причин пользоваться Fedora. Ни одной.
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|1.9, eugener (ok), 17:46, 27/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> при запуске "MOZ_X11_EGL=1 firefox"
У меня при включении EGL в лисе появляется забавный баг - при просмотре фотографий в google maps фотографии переворачиваются вверх ногами.)) Видяха интел на ноуте.
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|1.12, Аноним (12), 17:50, 27/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А что свежее: Федорино Горе или любимый школьниками и студентами Арч? Я тут вейланд хочу протестировать. А то в Дебиане я застрял в 2015г
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|1.15, Аноним (12), 17:57, 27/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> пользователи Fedora
IBM'ские подопытные свинки, как говорили в одной статье про Путина и вакцины
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|1.17, Аноним (17), 17:59, 27/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Вместо создания традиционного раздела подкачки реализовано размещение подкачки (swap) с использованием блочного устройства zRAM, обеспечивающем хранение данных в ОЗУ в сжатом виде."
неужто догадались... сколько же лет прошло, ведь только вчера по дефолту стали делать не своп-разделы а файлы...
"Проведена работа по упрощению реализации технологии выборочного показа загрузочного меню, при которой меню по умолчанию скрыто "
"earlyoom в kde"
это что теперь, просто поставил и не надо допиливать? типа готовый workstation?
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|1.18, Annms_tmp (?), 18:00, 27/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>разделы можно будет поместить в два подраздела, монтируемые раздельно
Мне нравится 😄
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|1.19, lockywolf (ok), 18:03, 27/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>uresourced
Я такую штуку на cgroups1 сам себе как-то наколхозил. Правда, потом забил поддерживать. Но сейчас в libcgroup догоняют, вроде бы, поддержку cgroups2, можно добить.
>earlyoom
Это какая-то странная хрень, на самом деле. Во-первых, он как-то кривее, чем фейсбуковский oomd. Во-вторых, не это надо писать, а трэшинг в ядре делать настраеваемым.
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|2.25, foo (?), 18:27, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Я такую штуку на cgroups1 сам себе как-то наколхозил
не такую, а совершенно другую.
> он как-то кривее, чем фейсбуковский oomd
Нет, они просто совершенно разные.
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|3.27, lockywolf (ok), 18:37, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> не такую, а совершенно другую.
Ты-то откуда знаешь?
> Нет, они просто совершенно разные.
О! Расскажи подробнее.
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|3.40, Аноним (40), 19:21, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я думаю стоило бы сделать это с разрабами, которые не используют группы и неймспейсы (а это значит всех, за исключением разработчиков мейнстримных браузеров и systemd).
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|1.23, Fracta1L (ok), 18:22, 27/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Очень хорошо, что прогрессивные решения вроде Btrfs и Wayland всё глубже входят в Линукс.
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|2.32, zzz (??), 18:46, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так ведь NetworkManager починили, и теперь у любого линуксоида прием - три палки
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|1.39, NotaBug (ok), 19:20, 27/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Десяточка по сравнению с этой поделкой, как феррари рядом с запорожцем. Я наверно просто не модный, и не понимаю, как оболочка на линукс может так жрать? Но конечно же демоны прибивающие процессы это исправят, да ещё thermald, который даже убунту выкинула, хех)
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