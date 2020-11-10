The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск атомарно обновляемого дистрибутива Endless OS 3.9

10.11.2020 13:03

Опубликован выпуск дистрибутива Endless OS 3.9, нацеленного на создание простой в работе системы, в которой можно быстро подобрать приложения на свой вкус. Приложения распространяются в виде самодостаточных пакетов в формате Flatpak. Размер предлагаемых загрузочных образов составляет от 2.6 до 16 ГБ.

Дистрибутив не использует традиционные пакетные менеджеры, вместо которых предлагается минимальная атомарно обновляемая базовая система, работающая в режиме только для чтения и формируемая при помощи инструментария OSTree (системный образ атомарно обновляется из Git-подобного хранилища). Идентичные с Endless OS идеи в последнее время пытаются повторить разработчики Fedora в рамках проекта Silverblue по созданию атомарно обновляемого варианта Fedora Workstation.

Endless OS относится к числу дистрибутивов, продвигающих инновации среди пользовательских Linux-систем. Рабочее окружение в Endless OS основано на значительно переработанном форке GNOME. При этом разработчики Endless активно участвуют в разработке upstream-проектов и передают им свои наработки. Например, в выпуске GTK+ 3.22 около 9.8% всех изменений было подготовлено разработчиками Endless, а курирующая проект компания Endless Mobile входит в надзорный совет GNOME Foundation, наряду с FSF, Debian, Google, Linux Foundation, Red Hat и SUSE.

В новом выпуске:

  • Компоненты рабочего стола и дистрибутива (mutter, gnome-settings-daemon, nautilus и т.п.) переведены на технологии GNOME 3.38. При подготовке нового выпуска работа была сосредоточена на возвращении изменений, накопившихся в Endless, в основной состав GNOME. Например, перенесены такие возможности как перемещение пиктограмм рабочего стола в режиме drag&drop и применение родительского контроля для установленных приложений.
  • Открыта реализация обучающей среды Hack, которая теперь включена по умолчанию и не требует отдельной активации.
  • Задействовано ядро Linux 5.8. Обновлено системное окружение: systemd 246, dracut 050, Xorg 1.20.8, Mesa 20.1.1, NVIDIA 450.66, Flatpak 1.8.2.
  • Добавлена возможность сбора метрик о работе с системой (подразумевается, что родители могут контролировать активность своих детей в системе) на компьютерах, не имеющих сетевого подключения. Если ранее статистика собиралась с передачей данных на централизованный сервер, то теперь имеется возможность сохранения данных мониторинга на внешнем USB-накопителе и их загрузки с другой системы.
  • В списке приложений теперь всегда отображаются все установленные программы, а не только добавленные на рабочий стол.
  • Вместо встроенного в базовый состав видеопроигрывателя Totem задействован пакет в формате Flatpak, устанавливаемый из каталога Flathub.
  • В Chrome и Chromium прекращено навязывание по умолчанию страницы "Exploration Center". Также удалена самодельная функция добавления ссылок на рабочий стол, вместо которой теперь используются штатно поддерживаемые в Chrome и Chromium ярлыки со ссылками.
  • Удалены ярлыки для быстрой установки популярных программ, вместо которых теперь следует использовать соответствующую секцию в App Center.
  • Убрана заставка, показываемая при загрузке приложений.
  • Обеспечено выполнение X.org Server под непривилегированным пользователем, без предоставления прав root.


  1. Главная ссылка к новости (https://community.endlessos.co...)
  2. OpenNews: Выпуск атомарно обновляемого самобытного дистрибутива Endless OS 3.8
  3. OpenNews: Инициатива по созданию сборок GNOME OS для реального оборудования
  4. OpenNews: Выпуск Porteus Kiosk 5.1.0, дистрибутива для оснащения интернет-киосков
  5. OpenNews: Проект Clear Linux смещает акцент при разработке на серверы и облачные системы
  6. OpenNews: Первый стабильный выпуск Fedora CoreOS
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54060-endless
Ключевые слова: endless
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:07, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вас это слово не раздражает?
     
     
  • 2.3, InuYasha (??), 13:17, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    GNOME? Пожалуй, да.
     
     
  • 3.6, fuckendlessos (?), 13:31, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    KDE? Пожалуй, да.
     
     
  • 4.8, fuckendlessos (?), 13:32, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Xfce? Пожалуй, да.
     
     
  • 5.10, fuckendlessos (?), 13:32, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    LXQt? Пожалуй, да.
     
     
  • 6.13, Matedeveloper (?), 14:11, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    MATE? Пожалуй, да.
     
     
  • 7.15, kitayoza (?), 14:17, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    DDE? Пожалуй, да.
     
     
  • 8.16, Linus2003 (?), 14:20, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Linux Пожалуй, да ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.17, Аноним (17), 14:30, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Flatpak Пожалуй, да ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.19, Im banana man (?), 15:27, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы что все, куку Пожалуй, да ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.23, Аноним (23), 16:30, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пожалуй, да ... текст свёрнут, показать
     

  • 1.2, Аноним (2), 13:17, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А endlessm.com и github.com/endlessm/ это их проекты?
     
  • 1.4, user90 (?), 13:20, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В этой новости что ни предложение - то либо печально, либо ужасно..
    Как полная противоположность сабжу, но с примерно тем же набором фичей: https://guix.gnu.org/manual/ru/guix.ru.html#g_t_0412_0432_0435_0434_0435_043d_
     
  • 1.5, fuckendlessos (?), 13:30, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Размер предлагаемых загрузочных образов составляет от 2.6 до 16 ГБ.

    не нужно в квадрате

     
  • 1.9, NotaBug (ok), 13:32, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Gnome в стиле андроид, systemd, flatpak, телеметрия замаскированная под родительский контроль... я ничего не упустил?)
     
     
  • 2.14, Annoynymous (ok), 14:13, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну всё, обречён на успех.
     

  • 1.11, Анончик9999 (?), 13:57, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто-то пробовал? Приятная среда? Все просто работает, как в Linux Mint?
     
     
  • 2.20, Аноним_t (?), 16:04, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня на ноуте такая была предустановлена. Не понравилась. Терминал не нашёл, как mc поставить - не нашёл. Как выключить компьютер - тоже не нашёл. Выключил кнопкой питания, поставил нормальную убунту.
     
  • 2.22, gumanzoy (?), 16:28, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Часто предустанавливается но ноутбуки. Выбор дистрибутива видимо обусловлен тем чтобы работало не быстрее винды 10ки. Ато мало ли конкуренцию составит. Это поделие запускается дольше 10ки, ждет памяти больше и запускает хром дольше. Я думаю цель достирнута.

    Из плюсов
    по умолчанию OEM установка без лишних вопросов. то есть если нужно установить и отдать, а пользователя и пароль задается при первом включении
    предустановлены драйвера нвидии и они работают в лайв режиме, сейчас их дискретки зачем то пихают даже в дешовые ноутбуки.

     

  • 1.12, Аноним (12), 14:03, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Дистрибутив не использует традиционные пакетные менеджеры, вместо которых предлагается минимальная атомарно обновляемая базовая система

    Это как Linux From Scratch?

     
     
  • 2.18, User (??), 15:19, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Flatpak
     

  • 1.21, Корчеватель (?), 16:24, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой-то NixOS курильщика.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру