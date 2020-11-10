Выпуск атомарно обновляемого дистрибутива Endless OS 3.9

Опубликован выпуск дистрибутива Endless OS 3.9, нацеленного на создание простой в работе системы, в которой можно быстро подобрать приложения на свой вкус. Приложения распространяются в виде самодостаточных пакетов в формате Flatpak. Размер предлагаемых загрузочных образов составляет от 2.6 до 16 ГБ. Дистрибутив не использует традиционные пакетные менеджеры, вместо которых предлагается минимальная атомарно обновляемая базовая система, работающая в режиме только для чтения и формируемая при помощи инструментария OSTree (системный образ атомарно обновляется из Git-подобного хранилища). Идентичные с Endless OS идеи в последнее время пытаются повторить разработчики Fedora в рамках проекта Silverblue по созданию атомарно обновляемого варианта Fedora Workstation. Endless OS относится к числу дистрибутивов, продвигающих инновации среди пользовательских Linux-систем. Рабочее окружение в Endless OS основано на значительно переработанном форке GNOME. При этом разработчики Endless активно участвуют в разработке upstream-проектов и передают им свои наработки. Например, в выпуске GTK+ 3.22 около 9.8% всех изменений было подготовлено разработчиками Endless, а курирующая проект компания Endless Mobile входит в надзорный совет GNOME Foundation, наряду с FSF, Debian, Google, Linux Foundation, Red Hat и SUSE. В новом выпуске: Компоненты рабочего стола и дистрибутива (mutter, gnome-settings-daemon, nautilus и т.п.) переведены на технологии GNOME 3.38. При подготовке нового выпуска работа была сосредоточена на возвращении изменений, накопившихся в Endless, в основной состав GNOME. Например, перенесены такие возможности как перемещение пиктограмм рабочего стола в режиме drag&drop и применение родительского контроля для установленных приложений.

Открыта реализация обучающей среды Hack, которая теперь включена по умолчанию и не требует отдельной активации.

Задействовано ядро Linux 5.8. Обновлено системное окружение: systemd 246, dracut 050, Xorg 1.20.8, Mesa 20.1.1, NVIDIA 450.66, Flatpak 1.8.2.

Добавлена возможность сбора метрик о работе с системой (подразумевается, что родители могут контролировать активность своих детей в системе) на компьютерах, не имеющих сетевого подключения. Если ранее статистика собиралась с передачей данных на централизованный сервер, то теперь имеется возможность сохранения данных мониторинга на внешнем USB-накопителе и их загрузки с другой системы.

В списке приложений теперь всегда отображаются все установленные программы, а не только добавленные на рабочий стол.

Вместо встроенного в базовый состав видеопроигрывателя Totem задействован пакет в формате Flatpak, устанавливаемый из каталога Flathub.

В Chrome и Chromium прекращено навязывание по умолчанию страницы "Exploration Center". Также удалена самодельная функция добавления ссылок на рабочий стол, вместо которой теперь используются штатно поддерживаемые в Chrome и Chromium ярлыки со ссылками.

Удалены ярлыки для быстрой установки популярных программ, вместо которых теперь следует использовать соответствующую секцию в App Center.

Убрана заставка, показываемая при загрузке приложений.

Обеспечено выполнение X.org Server под непривилегированным пользователем, без предоставления прав root.



