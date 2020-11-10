Выпуск атомарно обновляемого дистрибутива Endless OS 3.9

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|1.9, NotaBug (ok), 13:32, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Gnome в стиле андроид, systemd, flatpak, телеметрия замаскированная под родительский контроль... я ничего не упустил?)
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|2.20, Аноним_t (?), 16:04, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня на ноуте такая была предустановлена. Не понравилась. Терминал не нашёл, как mc поставить - не нашёл. Как выключить компьютер - тоже не нашёл. Выключил кнопкой питания, поставил нормальную убунту.
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|2.22, gumanzoy (?), 16:28, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Часто предустанавливается но ноутбуки. Выбор дистрибутива видимо обусловлен тем чтобы работало не быстрее винды 10ки. Ато мало ли конкуренцию составит. Это поделие запускается дольше 10ки, ждет памяти больше и запускает хром дольше. Я думаю цель достирнута.
Из плюсов
по умолчанию OEM установка без лишних вопросов. то есть если нужно установить и отдать, а пользователя и пароль задается при первом включении
предустановлены драйвера нвидии и они работают в лайв режиме, сейчас их дискретки зачем то пихают даже в дешовые ноутбуки.
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|1.12, Аноним (12), 14:03, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Дистрибутив не использует традиционные пакетные менеджеры, вместо которых предлагается минимальная атомарно обновляемая базовая система
Это как Linux From Scratch?
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