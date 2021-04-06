KDE взял на себя продолжение сопровождения общедоступной ветки Qt 5.15

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|1.2, A.Stahl (ok), 15:43, 06/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+15 +/–
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Первый шаг в верном направлении. Шаг уже после одного которого не совсем понятно на кой хрен нужна Qt Company.
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|2.6, DeerFriend (?), 16:16, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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А двайте найдём среди руководства этой компании людей, с расисьскими высказываниями в прошлом, и покажем им, где Столлман живёт.
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|2.8, Аноним (8), 16:23, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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НУ, наверное, большинство коммитов в dev пока что за ними числится.
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|2.28, Аноним (28), 18:19, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Шаг уже после одного которого не совсем понятно на кой хрен нужна Qt Company.
Это же патчи просто. Кде не потянут полноценную разработку этого гигантского фреймворка, нет у них достаточных людей и ресурсов. Это не как гтк у гнома который корявый, но свой, их компания на паровозе везла всё эти годы, запариваться не нужно было.
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|2.30, mumu (ok), 18:26, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Ай-ай, какая плохая компания. Не хочет забесплатно поддерживать устаревшие ветки! Не то что комментаторы на лоре.
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|1.4, Какаянахренразница (ok), 15:48, 06/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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--Скажите, Сара, вы счастливы в браке с Абрамом?
--Конечно. А куда деваться?
Кеды, может, и не хотели бы "сопровождать" Кутю, но выбирать не приходится.
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|1.5, Аноним (5), 16:01, 06/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Как-то Кьют всё непонятнее к чему движется. Когда они заявили что pyside6 на ведроидах их не интересует, а pinephone и прочие кустарноподелки и, даже IoT интересует, я аж офигел. С учётом того что большинство умножелезок не то что фреймворк целиком, а даже микробидон не тянут.
Ещё эти лицензионные извращения...
Опять какой-то манагер дЭффективный у руля?
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|2.10, еуые (?), 16:24, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вроде там все просто. Больше всего им приности денег именно embedded linux. Соотвественно это первичная платформа, а все остальное вторичное.
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|2.15, Аноним (8), 16:30, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они его подпиливают, чтобы мог бежать, ну ладно, идти :-), на микроконтроллерах Cortex M4.
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|4.54, Аноним (55), 23:18, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А они, как раз, не на ядре Cortex M4?
H7/F7 - это обозначения ST Microelectronics.
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|1.13, Аноним (13), 16:29, 06/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А что мешало сделать с коммерческой версией Qt то же самое, что и в своё время с коммерческой RHEL, которую выпускали халявно для всех как CentOS?
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|3.39, Аноним (39), 20:46, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> как CentOS загнулась теперь видно
Ну так с CentOS произошёл перехват власти, типа не можешь победить - возглавь!.. И закопай!
Но это не отменяет возможности с Qt сделать также как в своё время с RHEL, сделать халявный форк.
Или отменяет? Что там за лицензия? Как они умудрились сменить GPL на переправе на одной версии, если там стопудово был GPL код?! Они физически не могли в минорной версии взять и всё прям переписать на другую лицензию.
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|3.40, llolik (ok), 21:08, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> где гарантии что и гтк не прикроют
А кто владеет GTK, что он его должен прикрыть?
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|2.38, Аноним (38), 20:38, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Флаг в руки и барабан на шею. Как вы это представляете? В гтк нет и половины того, что есть в Qt. Это как заменить набор инструмантов на один молоток и пытаться им соорудить скворечник.
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|5.50, Аноным (ok), 22:56, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> С чего бы это?
Не будет этого вашего Кути, его никто не использует в мажорных дистрах, любых серьезных делах, потому что в любой момент всё.
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|6.51, Аноним (55), 23:10, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да ясное дело, ни мажорных ноутах, ни в мажорных планшетах и смартах, что с яблоком, его не используют.
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|3.45, Аноным (ok), 21:55, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> С 20хх годов слышу эту мантру)
Где там лтс последней пятерочки?
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|1.37, Аноним (37), 20:26, 06/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну, хоть делом теперь займутся (баги, крахи и т.д.). Я бы делал такое с каждым тулкитом: тупо закрывал бы на время доступ, кек.
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|2.49, Аноним (-), 22:51, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Гречки ? Ресурсы - рабы на галерах, а опенсорс пилят люди в кайф.
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