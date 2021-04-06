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KDE взял на себя продолжение сопровождения общедоступной ветки Qt 5.15

06.04.2021 15:23

В связи с ограничением компанией Qt Company доступа к репозиторию с исходными текстами LTS-ветки Qt 5.15 проект KDE приступил к поставке собственной коллекции патчей Qt5PatchCollection, нацеленной на поддержание на плаву ветки Qt 5 до завершения миграции сообщества на Qt6. KDE взял на себя сопровождение патчей к Qt 5.15, включающих исправления функциональных дефектов, крахов и уязвимостей. Патчи доступны в Git-репозитории qtbase.

В настоящее время коллекция включает только патчи, рецензированные и одобренные проектом Qt, но, в будущем могут быть приняты и патчи, по каким-то причинам не утверждённые в upstream. Критериями включения патчей в коллекцию является важность реализуемого исправления и востребованность в открытом ПО. KDE не планирует выпускать отдельные релизы набора патчей и будет развивать его как непрерывно пополняемую коллекцию, отталкивающуюся от последнего общедоступного среза репозитория Qt 5.15. Приветствуется включение патчей в состав дистрибутивов.

Патчи планируется поддерживать до тех пор, пока остаётся потребность пользователей открытых продуктов, завязанных на ветке Qt 5.15, и пока Qt 6 окончательно не вытеснит Qt 5 при разработке открытого ПО. Компания Qt Company, которая намерена способствовать инициативе KDE, выразила понимание, что такому большому проекту как KDE требуется время для перехода на Qt 6. Предоставление исправлений для ветки Qt 5 поможет сделать миграцию более гладкой и даст возможность уделить больше времени стабилизации кода.

Напомним, что компания Qt Company с 5 января ограничила доступ к коду с обновлениями для ветки Qt 5.15. Выпущенный в марте корректирующий выпуск 5.15.3, включающий около 250 исправлений, был предоставлен только обладателям коммерческой лицензии. Ограничение введено в соответствии с озвученным год назад планом, подразумевающим общедоступную публикацию кода изменений в LTS-ветках только до формирования очередного значительного выпуска. При этом Qt Company выразила готовность предоставить доступ к закрытым репозиториям сопровождающим внешние Qt-модули. Открытым остался и репозиторий dev-ветки, в которой производится разработка новых выпусков Qt и через которую проходит большинство исправлений для прошлых веток.

  1. Главная ссылка к новости (https://dot.kde.org/2021/04/06...)
  2. OpenNews: Проект Qt объявил о смене лицензии и изменении соглашения с KDE
  3. OpenNews: Около половины изменений в Qt вносят участники проекта KDE
  4. OpenNews: Qt переходит на лицензию LGPLv3 вместо GPLv3, что позволит заимствовать код Qt в KDE
  5. OpenNews: Проект KDE обозначил свою позицию в отношении будущего Qt и указал на недопустимость форка
  6. OpenNews: Компания Qt Company ограничила доступ к исходному коду LTS-ветки Qt 5.15
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54913-kde
Ключевые слова: kde, qt
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  • 1.1, Аноним (1), 15:43, 06/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    kde neon lts больше не будет https://blog.neon.kde.org/index.php/2021/04/06/the-end-of-lts-edition/ переходим на кубунту
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 16:16, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кеды в Сусе нахваливали как помнится.
     
     
  • 3.11, Аноним (1), 16:27, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в кубунте теперь тоже неплохи
     
  • 2.32, Аноним (-), 19:12, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    А мы с нее и не уходили. ;)
     
  • 2.44, ilyafedin (ok), 21:50, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, ужас, oldstable убрали, конец света.
     

  • 1.2, A.Stahl (ok), 15:43, 06/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +15 +/
    Первый шаг в верном направлении. Шаг уже после одного которого не совсем понятно на кой хрен нужна Qt Company.
     
     
  • 2.6, DeerFriend (?), 16:16, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А двайте найдём среди руководства этой компании людей, с расисьскими высказываниями в прошлом, и покажем им, где Столлман живёт.
     
  • 2.8, Аноним (8), 16:23, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    НУ, наверное, большинство коммитов в dev пока что за ними числится.
     
  • 2.28, Аноним (28), 18:19, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Шаг уже после одного которого не совсем понятно на кой хрен нужна Qt Company.

    Это же патчи просто. Кде не потянут полноценную разработку этого гигантского фреймворка, нет у них достаточных людей и ресурсов. Это не как гтк у гнома который корявый, но свой, их компания на паровозе везла всё эти годы, запариваться не нужно было.

     
  • 2.30, mumu (ok), 18:26, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Ай-ай, какая плохая компания. Не хочет забесплатно поддерживать устаревшие ветки! Не то что комментаторы на лоре.
     
     
  • 3.31, Аноним (31), 19:09, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > устаревшие

    а кто же это их "устарел"?

     
  • 3.55, Аноним (55), 23:20, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не повторяй глупостей за iPony.
     

  • 1.3, А где же каменты (?), 15:44, 06/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А кде может и потянет, это не очередной форк блинка.
     
  • 1.4, Какаянахренразница (ok), 15:48, 06/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    --Скажите, Сара, вы счастливы в браке с Абрамом?
    --Конечно. А куда деваться?

    Кеды, может, и не хотели бы "сопровождать" Кутю, но выбирать не приходится.

     
  • 1.5, Аноним (5), 16:01, 06/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Как-то Кьют всё непонятнее к чему движется. Когда они заявили что pyside6 на ведроидах их не интересует, а pinephone и прочие кустарноподелки и, даже IoT интересует, я аж офигел. С учётом того что большинство умножелезок не то что фреймворк целиком, а даже микробидон не тянут.
    Ещё эти лицензионные извращения...
    Опять какой-то манагер дЭффективный у руля?
     
     
  • 2.10, еуые (?), 16:24, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вроде там все просто. Больше всего им приности денег именно embedded linux. Соотвественно это первичная платформа, а все остальное вторичное.
     
  • 2.15, Аноним (8), 16:30, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они его подпиливают, чтобы мог бежать, ну ладно, идти :-), на микроконтроллерах Cortex M4.
     
     
  • 3.42, Аноним (42), 21:26, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    M4? Я думал H7/F7 минимум
     
     
  • 4.54, Аноним (55), 23:18, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А они, как раз, не на ядре Cortex M4?
    H7/F7 - это обозначения ST Microelectronics.
     

  • 1.9, Аноним (9), 16:23, 06/04/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –6 +/
     
     
  • 2.12, Аноним (1), 16:28, 06/04/2021 Скрыто модератором
    		• –6 +/
     
     
  • 3.18, Аноним (7), 16:46, 06/04/2021 Скрыто модератором
    		• +3 +/
     
     
  • 4.19, Аноним (19), 16:57, 06/04/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 4.21, Аноним (8), 16:58, 06/04/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.16, Аноним (8), 16:34, 06/04/2021 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
     
  • 3.20, Аноним (19), 16:58, 06/04/2021 Скрыто модератором
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  • 4.24, Аноним (24), 17:21, 06/04/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.23, Аноним (1), 17:20, 06/04/2021 Скрыто модератором
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  • 2.17, Аноним (17), 16:35, 06/04/2021 Скрыто модератором
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  • 3.22, Аноним (31), 17:10, 06/04/2021 Скрыто модератором
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  • 4.27, Аноним (27), 18:09, 06/04/2021 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (11)

  • 1.13, Аноним (13), 16:29, 06/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что мешало сделать с коммерческой версией Qt то же самое, что и в своё время с коммерческой RHEL, которую выпускали халявно для всех как CentOS?
     
     
  • 2.14, Аноним (1), 16:30, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    как CentOS загнулась теперь видно
     
     
  • 3.39, Аноним (39), 20:46, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > как CentOS загнулась теперь видно

    Ну так с CentOS произошёл перехват власти, типа не можешь победить - возглавь!.. И закопай!
    Но это не отменяет возможности с Qt сделать также как в своё время с RHEL, сделать халявный форк.
    Или отменяет? Что там за лицензия? Как они умудрились сменить GPL на переправе на одной версии, если там стопудово был GPL код?! Они физически не могли в минорной версии взять и всё прям переписать на другую лицензию.

     

  • 1.35, Аноным (ok), 19:37, 06/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    пора на гтк переписывать, в итоге всё равно кути прикроют
     
     
  • 2.36, Аноним (1), 19:51, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возможно но правда где гарантии что и гтк не прикроют
     
     
  • 3.40, llolik (ok), 21:08, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > где гарантии что и гтк не прикроют

    А кто владеет GTK, что он его должен прикрыть?

     
     
  • 4.53, Аноним (55), 23:14, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    IBMRH?
     
  • 2.38, Аноним (38), 20:38, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Флаг в руки и барабан на шею. Как вы это представляете? В гтк нет и половины того, что есть в Qt. Это как заменить набор инструмантов на один молоток и пытаться им соорудить скворечник.
     
     
  • 3.41, Аноным (ok), 21:25, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Значит KDE скоро поменяет буквы на RIP
     
     
  • 4.48, Аноним (48), 22:28, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С чего бы это?
     
     
  • 5.50, Аноным (ok), 22:56, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > С чего бы это?

    Не будет этого вашего Кути, его никто не использует в мажорных дистрах, любых серьезных делах, потому что в любой момент всё.

     
     
  • 6.51, Аноним (55), 23:10, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ясное дело, ни мажорных ноутах, ни в мажорных планшетах и смартах, что с яблоком, его не используют.
     
  • 6.52, Аноним (52), 23:14, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фантазии тулкитофоба.
     
  • 2.43, Аноним (-), 21:49, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С 20хх годов слышу эту мантру)
     
     
  • 3.45, Аноным (ok), 21:55, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > С 20хх годов слышу эту мантру)

    Где там лтс последней пятерочки?

     
     
  • 4.47, Аноним (48), 22:27, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У гтк вообще нет лтс.
     

  • 1.37, Аноним (37), 20:26, 06/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну, хоть делом теперь займутся (баги, крахи и т.д.). Я бы делал такое с каждым тулкитом: тупо закрывал бы на время доступ, кек.
     
  • 1.46, prokoudine (ok), 21:58, 06/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если на это хватит ресурсов, то отлично.
     
     
  • 2.49, Аноним (-), 22:51, 06/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гречки ? Ресурсы - рабы на галерах, а опенсорс пилят люди в кайф.
     

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