KDE взял на себя продолжение сопровождения общедоступной ветки Qt 5.15

Возможно но правда где гарантии что и гтк не прикроют

> где гарантии что и гтк не прикроют А кто владеет GTK, что он его должен прикрыть?

IBMRH?

Флаг в руки и барабан на шею. Как вы это представляете? В гтк нет и половины того, что есть в Qt. Это как заменить набор инструмантов на один молоток и пытаться им соорудить скворечник.

Значит KDE скоро поменяет буквы на RIP

С чего бы это?

> С чего бы это? Не будет этого вашего Кути, его никто не использует в мажорных дистрах, любых серьезных делах, потому что в любой момент всё.

Да ясное дело, ни мажорных ноутах, ни в мажорных планшетах и смартах, что с яблоком, его не используют.

Фантазии тулкитофоба.

С 20хх годов слышу эту мантру)

> С 20хх годов слышу эту мантру) Где там лтс последней пятерочки?

У гтк вообще нет лтс.