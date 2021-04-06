KDE взял на себя продолжение сопровождения общедоступной ветки Qt 5.15

В связи с ограничением компанией Qt Company доступа к репозиторию с исходными текстами LTS-ветки Qt 5.15 проект KDE приступил к поставке собственной коллекции патчей Qt5PatchCollection, нацеленной на поддержание на плаву ветки Qt 5 до завершения миграции сообщества на Qt6. KDE взял на себя сопровождение патчей к Qt 5.15, включающих исправления функциональных дефектов, крахов и уязвимостей. Патчи доступны в Git-репозитории qtbase.

В настоящее время коллекция включает только патчи, рецензированные и одобренные проектом Qt, но, в будущем могут быть приняты и патчи, по каким-то причинам не утверждённые в upstream. Критериями включения патчей в коллекцию является важность реализуемого исправления и востребованность в открытом ПО. KDE не планирует выпускать отдельные релизы набора патчей и будет развивать его как непрерывно пополняемую коллекцию, отталкивающуюся от последнего общедоступного среза репозитория Qt 5.15. Приветствуется включение патчей в состав дистрибутивов.

Патчи планируется поддерживать до тех пор, пока остаётся потребность пользователей открытых продуктов, завязанных на ветке Qt 5.15, и пока Qt 6 окончательно не вытеснит Qt 5 при разработке открытого ПО. Компания Qt Company, которая намерена способствовать инициативе KDE, выразила понимание, что такому большому проекту как KDE требуется время для перехода на Qt 6. Предоставление исправлений для ветки Qt 5 поможет сделать миграцию более гладкой и даст возможность уделить больше времени стабилизации кода.

Напомним, что компания Qt Company с 5 января ограничила доступ к коду с обновлениями для ветки Qt 5.15. Выпущенный в марте корректирующий выпуск 5.15.3, включающий около 250 исправлений, был предоставлен только обладателям коммерческой лицензии. Ограничение введено в соответствии с озвученным год назад планом, подразумевающим общедоступную публикацию кода изменений в LTS-ветках только до формирования очередного значительного выпуска. При этом Qt Company выразила готовность предоставить доступ к закрытым репозиториям сопровождающим внешние Qt-модули. Открытым остался и репозиторий dev-ветки, в которой производится разработка новых выпусков Qt и через которую проходит большинство исправлений для прошлых веток.



