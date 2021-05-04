Релиз десктоп-окружения Trinity R14.0.10, продолжающего развитие KDE 3.5

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|2.52, Аноним (52), 17:51, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что это ты из профиля возраст убрал, тебе же 20 лет всего лишь, какая молодость?
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|2.9, Dzen Python (ok), 10:39, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А зачем? Qt3 были еще тогда, когда вашего вейланда даже у папы в яйцах не сидело.
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|2.10, Аноним (10), 10:39, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вестимо, ведь даже пятые кеды с горем пополам в вяленде работают, чо уж тринити...
А вот, EFL и Enlightenment работают.
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|2.15, Аноним (2), 10:52, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Объективно 5 всем лучше, зачем? Это тут просто заняться кому-то нечем было, причин даже меньше чем гном2 тащить (а состояние хуже).
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|3.30, Аноним (30), 12:43, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сейчас консервативная школота расскажет тебе, почему ты не прав и нужно использовать говно мамонта, которое не способно справлятся с новым софтом.
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|4.37, n00by (ok), 13:43, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Сейчас консервативная школота расскажет тебе, почему ты не прав
Уже вряд ли. Раньше мысль о превосходстве KDE4 над KDE5 лили в головы пользователям активисты Rosa Tresh, поскольку 5-я у них толком не работала. Теперь перестаёт работать всё остальное и пластинку сменили на "нужно быть ближе к апстриму".
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|2.23, Аноним (23), 11:42, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Удваиваю вопрос. Интересно, а ставить лень. Хотя сомнительно что починили. Да ещё и идея сомнительная совмещать ФМ и браузер, как у макрософтов.
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|2.41, Аноним (41), 15:14, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На оригинальном KHTML только уровня 2007 года. На более упоротой разметке и скриптах все падет и распозается.
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|3.43, Дихлофос (?), 15:33, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Жаль конечно, что так печально, кондато Konqueror был моим самым фаворитным браузером...
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|1.14, Skullnet (ok), 10:48, 04/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Я конечно понимаю что старый KDE и все такое, но можно было сделать нормальные темы? Вон Mate нормально выглядит. А то получается очередная паленая луна.
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|2.17, lockywolf (ok), 10:56, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вам шашечки, или ехать?
К сожалению, я думаю, что хороший софт не будет красивым никогда, потому что красивый софт делают люди, которые не любят софт.
И наоборот, хороший софт делают люди, у которых визуальная эстетика рудиментарная.
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|2.18, Dzen Python (ok), 11:07, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Можно. Разрешаю. Берешь и делаешь. Форматы там, в принципе, как и файлы .colors похожи.
Можешь просто портировать Breeze или Papirus всем сайтом - от иконок до оформления окон.
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|2.20, Аноним (20), 11:31, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Первое правило СПО: вам никто, ничего не должен.
Второе правило СПО: не нравится, сделай сам.
Справедливости ради, красивая тема, понятие абстрактное, всегда можно нанять художника, чтобы нарисовал. Но ты же этого делать не будешь?
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|2.62, Fractal cucumber (ok), 19:12, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вполне норм темы. Первая все супер, во второй бы только кнопки окна заменить, но, думаю, это настраивается.
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|1.21, Аноним (20), 11:33, 04/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Trinity (TDE) моя любимая среда рабочего стола (СРС)!
Самая удобная СРС из всех!
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|1.22, Аноним (20), 11:37, 04/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот только зачем они сделали аналог MacOS Doc и перенеся панель меню влево. Вот это смотрится как винегрет, всего напихали, дублируемый функционал, но зато как у всех, стильно, модно, молодежно.
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|1.25, Аноним (25), 11:58, 04/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> В состав включены новые приложения: антивирусный пакет KlamAV (надстройка над ClamAV), полноэкранный интерфейс для переключения между задачами/виртуальными рабочими столами Komposé, игра TDEFifteen (головоломка "пятнашки").
А чё не антивирус Попова? :)
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|2.27, Аноним (26), 12:03, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Просто закончилось бесплатное использование антивируса Бабушкина.
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|2.29, Dzen Python (ok), 12:19, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Автор сего шЫдевора не даёт разрешения на использование в системах со скучными обоями. Да и сам антивирус идет лишь в бандле с программами PopoShop и OgenBrowse
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|1.31, Аноним (31), 12:50, 04/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Вскоре после основания проекта Trinity было начато портирование кодовой базы на Qt 4
Сейчас уже на Qt 6 надо портировать.
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|1.32, BrainFucker (ok), 13:13, 04/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Но зачем? Могли бы актуальные кеды улучшать. Пользуюсь кедами с 2007г. и смысла в 3.5 сегодня не вижу, что четвёртые, что пятые кеды удобнее третьих.
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|2.34, Аноним (34), 13:19, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Что 4, что 5е неудобней KDE 3.5, а так же жрут в 10 раз больше ресурсов и устаивают помойку в ~/.config ~/.cache и т.д.
FTFY
// b.
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|3.42, BrainFucker (ok), 15:28, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Что 4, что 5е неудобней KDE 3.5,
Удобней. Разница там только в панели. Панель у KDE 3 как у WinXP, а у KDE4/5 как у Win7. Панель WinXP морально устарела и у семёрки панель продумана лучше с точки зрения UX.
Больше в версиях кед сравнивать нечего.
> а так же жрут в 10 раз больше ресурсов
У меня разница всего в два раза. Я хз, может в ваших дистрах хреново готовят кеды, не в курсе.
> и устаивают помойку в ~/.config ~/.cache
Ох лoл. Кеш на то и кеш чтобы туда cpать. Посчитал сейчас кто больше всех нacpaл в .cache, 3ГБ из 4ГБ занимает ~/.cache/mozilla.
Короче, современные кеды срут меньше чем вы пepдитe в лужи.
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|4.45, Аноним (20), 15:50, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>Панель WinXP морально устарела и у семёрки панель продумана лучше с точки зрения UX.
Это твое личное мнение.
>Больше в версиях кед сравнивать нечего.
KDE Plasma такая же уродская как и GNOME Shell.
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|5.48, BrainFucker (ok), 17:31, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> KDE Plasma такая же уродская как и GNOME Shell.
Глупости. И проблема не в красиво/некрасиво, красота это всё субъективно. Гном банально неюзабелен. Довелось как-то попользоваться Гномом вынужденно. Это жoпa, приходилось гуглить как сменить раскладку клавиатуры, где настраивается смена раскладки, где находится кнопка суспенда (приходилось в консоли выполнять systemctl suspend) и т.д. Не, я понимаю зачем Гном делается именно таким, для старушек Гном самое то, ничего не имею против существования таких маразмов, старушки тоже заслуживают удобный для них DE. Ну ладно, против некрофилов тоже ничего не имею, пусть пользуются TDE на "здоровье" ))
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|4.46, Аноним (20), 16:07, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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TDE это KDE здорового человека.
MATE это GNOME здорового человека.
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|6.50, Аноним (50), 17:36, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Trinity локаничный и функциональный интерфейс. Кеды такой же жирный и не информативный интерфейс.
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|7.54, BrainFucker (ok), 18:01, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Trinity локаничный и функциональный интерфейс.
Какой блин интерфейс? О чём речь?
> Кеды такой же жирный и не информативный интерфейс.
Ну давай сравним. Ты показываешь пример из TDE, я показываю аналог из KDE 5 и сравниваем.
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|4.49, Аноним (49), 17:35, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Когда ты последний раз открывал config Как ты себе представляешь сбросить на... большой текст свёрнут, показать
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|5.53, BrainFucker (ok), 17:58, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Как ты себе представляешь сбросить настройки KDE
В последний раз это приходилось делать во времена KDE 4.0. Я даже и не в курсе что сейчас это какая-то проблема для нубов ))
> Причём, тут, б***ь, Firefox,
Не причём, ты сам напердел в лужу что в .cache насрано кедами, я проверил и оказалось что 3ГБ из 4 там занято кешем Firefox, кеды там у меня занимают самую малось.
> Пошёл н***й, д**ил.
Не могу, там ты сидишь.
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|2.36, Аноним (20), 13:31, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Твоё утверждение ошибочно и бесмысленно. KDE5 не удобнее TDE. TDE удобнее KDE.
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|1.39, Аноним (39), 14:00, 04/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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оченб юсабильное ДЕ ,много взуальной информации.Есть в этом что-то ,но конечно нет вкуса дизайна.жаль.а то в новых кедах словный чистый огрызок винды10 замыленный-ина-блюрах.
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|2.51, Аноним (51), 17:48, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Залипание в прошлом, избегание будущего и настоящего. Для лайтвейта тогда уж LXQt.
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|3.56, Dzen Python (ok), 18:14, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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т.е. надо выкинуть простой и удобный молоток, чтобы мочь заменить его на СуперПневмоЗабиватор9000? А для тех, кому нужно просто забить в хозяйстве пару гвоздей раз в полгода - тем нужно купить камень и самостоятельно привязать его ремешками (ремешки могут быть недосушены и вонять) к палке?
Софт - не религия, софт - инструмент.
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