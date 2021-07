Выпуск мобильной платформы KDE Plasma Mobile 21.07

3.9 , Sluggard ( ok ), 11:33, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – > Когда KDE Connect будет поддерживать хотя бы 1% таких возможностей, тогда и поговорим. Когда вся эта яблочная шляпа будет поддерживать Linux и Android, тогда и поговорим.

4.18 , Qwerty ( ?? ), 11:45, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –6 + / – Зачем? Для чего? Кому нужно брать спортивную Ямаху и приделывать к ней телегу от ИЖ-Планета?

5.23 , Sluggard ( ok ), 11:50, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Ну то есть яблочники живут и планируют жить дальше внутри своей окукленной инфраструктуры, не умея ничего за её пределами?

Без проблем, только непонятно, кова хера тогда ты здесь в комментах забыл. )

6.24 , Qwerty ( ?? ), 11:53, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Уж про окукленную инфраструктуру бы сейчас говорить тем, у кого нет ни поддержки iPhone, ни нормальной поддержки железа (перед покупкой гуглите совместимость с Linux), ни поддержки профессионального софта (дизайнерам привет). Что Linux, что MacOS окуклились из-за отсутствия профессионального ПО, но есть нюанс - на Linux его нет в принципе, а на MacOS - на других платформах.

7.28 , заминированный тапок ( ok ), 12:03, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >Уж про окукленную инфраструктуру бы сейчас говорить тем, у кого нет ни поддержки iPhone у Linux должна быть поддержка iPhone или к чему это? а то смысл фразы как в заявлении от Кличко >перед покупкой гуглите совместимость с Linux странный обряд, видать очень интересное железо (неужто гуглил совместимость железа iPhone с Linux перед установкой?🤣) >ни поддержки профессионального софта (дизайнерам привет). и тебе привет от UE,Blender,AdobeSubstance,Gravity,WorldMachine-водов но если твой 'профессианализм' ограничивается AdobePhotoshop, а за его пределами жизнь отсуствует - тогда не привет

7.35 , Аноним ( 33 ), 13:09, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Насчёт профессионального по - коллеги ставят виртуалки с линуксом на маком и wsl (правда лучше бы виртуалку поставили, меньше головной боли было бы) на windows чтобы работать, тк профессионального софта под их системы нет. Ну и виртуалки под линуксом никто не отменял, кому надо давно используют что фотошоп, что премьер, что майю или переходят на их аналоги, кому на самом деле ничего не нужно - те ноют в комментариях не разбираясь в вопросе.

8.49 , Qwerty ( ?? ), 13:36, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Приведите, пожалуйста, пример софта, которого нет на нормальных ОС и есть только... 3.11 , ista011 ( ? ), 11:35, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Так только этого не хватает и ответа на звонки с ПК, но в тоже время на маках нет удобной передачи файлов и управления ПК с телефона. Так что вброс не засчитан.

4.20 , iPony129412 ( ? ), 11:46, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ещё SSH клиента нет. Команды на смартфоне повыполнять.

Короче самого важного в опенсорсе нет, а поразвлекаться с глазами того самого цвета — пожалуйста.

4.22 , iPony129412 ( ? ), 11:48, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ну и Bluetooth бэкенд думаю на том же пустом месте в KDE Connect.

3.14 , OnTheEdge ( ok ), 11:40, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – > Когда KDE Connect будет поддерживать хотя бы всё будет, но не сразу, да и то если фичи действительно нужные > Чего стоит хотя бы использование экрана планшета, как доп. монитора а чего это стоит? у нас есть овердохренадюймовые планшеты в мире? лично мне доп монитор нужен что бы как можно больше смотреть контента одновременно, а не фапать на "зато у меня эппл"

4.16 , iPony129412 ( ? ), 11:43, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Этому уже восемь лет.

4.17 , Qwerty ( ?? ), 11:43, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Когда будет? Проект абсолютно ничего не умеет уже лет 10. Приём звонков? Нет. Возможность начать работу на смартфоне и закончить на ПК? Нет. Может, хотя бы можно сделать фото на смартфоне и сразу получить его на ПК? Нет. Возможность управлять медиаплейером? О да, тут мы, наконец, попали, вот он, убийца MacOS.

5.36 , Тинус Лорвальдс ( ok ), 13:11, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >Приём звонков? Нет И не надо. Даже если сильно кому-то хочется.

>Возможность начать работу на смартфоне и закончить на ПК? Начать работу на смартфоне? Ты чО, ..ля, блохер инстаграма? Какая к чертям работа на смартфоне? Если уж и есть что, типа почты, то это решается тем софтом, в котором ты "работаешь".

>Может, хотя бы можно сделать фото на смартфоне и сразу получить его на ПК? Ещё раз, для тех, у кого гейос головного мозга - у kde connect есть возможность передавать файлы, а передавать сразу фото - это задача программы для фото.

>Возможность управлять медиаплейером? О да, тут мы, наконец, попали, вот он, убийца MacOS Что там с возможностью подключения по pptp с гей ос? Ах, огрызок сказал это нибизапасна, а потому и не надо польз...свидетелям нашей секты.

6.45 , Qwerty ( ?? ), 13:33, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>Приём звонков? Нет

> И не надо. Дальше не читал. Типичный ответ: "В Линуксе не работает графика? А кому это надо?". 3.40 , Аноним ( 40 ), 13:24, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >Дизайн слизали, функциональность - нет, типикал KDE. Главное что дизайн слизали. Функционал успется.