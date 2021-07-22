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Выпуск мобильной платформы KDE Plasma Mobile 21.07

22.07.2021 11:10

Опбуликован выпуск мобильной платформы KDE Plasma Mobile 21.07, основаной на мобильной редакции рабочего стола Plasma 5, библиотеках KDE Frameworks 5, телефонном стеке Ofono и коммуникационном фреймворке Telepathy. Для создания интерфейса приложений применяется Qt, набор компонентов Mauikit и фреймворк Kirigami из состава KDE Frameworks, позволяющий создавать универсальные интерфейсы, пригодные для смартфонов, планшетов и ПК. Для вывода графики используется композитный сервер kwin_wayland. Для обработки звука применяется PulseAudio.

В состав входят такие приложения, как KDE Connect для сопряжения телефона с рабочим столом, просмотрщик документов Okular, музыкальный проигрыватель VVave, просмотрщики изображений Koko и Pix, система ведения заметок buho, календарь-планировщик calindori, файловый менеджер Index, менеджер приложений Discover, программа для отправки SMS Spacebar, адресная книга plasma-phonebook, интерфейс для осуществления телефонных вызовов plasma-dialer, браузер plasma-angelfish и мессенджер Spectral.

Выпуск позиционируется как ежемесячное обновление и включает в основном исправления ошибок. Из изменений можно отметить:

  • Проведена работа по увеличению производительности верхней панели.
  • В интерфейсе для осуществления звонков решены проблемы с международными номерами, сохранёнными в адресной книге без префикса страны.
  • Улучшен интерфейс для работы с SMS. Обеспечено корректное информирование о сбоях при отправке. Добавлено отображения номера, с котором было отправлено сообщение.
  • Индикаторы KRecorder, KWeather и KClock приведены к стилю остальных компонентов платформы. В KWeather добавлена возможность выбора разных местоположений. В KClock решены проблемы со срабатыванием будильника во время спящего режима.
  • Переработан интерфейс приложения для сканирования штрих-кодов Qrca. Добавлена возможность выбора разных камер и предоставлена возможность передачи штрих-кодов билетов в приложение KDE Itinerary. В диалоге Share реализована возможность передачи URL в сервисы, подобные Imgur, и добавлен индикатор загрузки.
  • Улучшен интерфейс календаря-планировщика Calindori. Решена проблема с бессмысленными ночными пробуждениями.
  • Существенно усовершенствовано приложение для прослушивания подкастов Kasts. Добавлена страница Discover для поиска контента в сервисе podcastindex.org. Добавлена поддержка продолжения загрузки не полностью полученных подкастов. Изменены настройки скорости воспроизведения. Добавлена опция для блокирования автоматической загрузки новых эпизодов подкастов и изображений при подключении через мобильные сети.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.plasma-mobile.org/...)
  2. OpenNews: Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.21
  3. OpenNews: Доступен JingOS 0.9, дистрибутив для планшетных ПК
  4. OpenNews: В PinePhone решено поставлять по умолчанию Manjaro c KDE Plasma Mobile
  5. OpenNews: Статус подготовки первого стабильного релиза KDE Plasma Mobile
  6. OpenNews: Анонсирован Necuno Mobile, открытый смартфон с окружением Plasma Mobile
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55531-kde
Ключевые слова: kde, plasma, mobile
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (54) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, OnTheEdge (ok), 11:14, 22/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    KDE Connect вообще тема
     
     
  • 2.3, Анонимный юзверь (?), 11:23, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    все виндузятники завидуют, в офисе один я использую линух на пк..
     
     
  • 3.5, iZEN (ok), 11:27, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    Подрасти ещё — поставь FreeBSD. Тогда виндузятники вообще выпадут в осадок.
     
     
  • 4.8, OnTheEdge (ok), 11:30, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > поставь FreeBSD

    какого ещё совета можно ждать от чувака с Бисти на аве?)

     
     
  • 5.53, Аноним (53), 13:40, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пропатчить КДЕ под ФриБСД.
     
  • 4.21, Аноним (21), 11:46, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    И смотреть на неё через putty.exe?
     
     
  • 5.26, Аноним (-), 12:00, 22/07/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 5.48, Аноним (-), 13:36, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > И смотреть на неё через putty.exe?
    >> Кто о чем, а WSLщики о любимой венде и прочих своих комплексах?
    >> https://i.postimg.cc/PJgnyKgv/2021-07-22-10-57.png
    >> Отмодерировано: ASKBOT, Форсирование: Наличие жалоб

    Хех, а неплохо WSLщиков припекло ...

     
  • 4.51, Аноним (53), 13:39, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Совет из разряда надень кожанный костюм займись БДСМ и все в твоем окружении выпадут в осадок.
     
  • 3.13, iPony129412 (?), 11:39, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Да вроде в Windows уже сделали и даже лучше — умеет на звонки принимать вызов. В отличии от KDE Connect.

    Но ни тем, ни тем не пользовался.

     
     
  • 4.19, OnTheEdge (ok), 11:45, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    коннект уведомляет о входящем звонке — полезно если слушаешь музыку в наушниках на десктопе и физически не можешь услышать вызов, а поговорить можно и по трубке: едем же, а не шашечки, Карл

    а ещё в коннекте можно использовать сенсорный экран как тачпад, довольно забавно

     
     
  • 5.25, iPony129412 (?), 11:59, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да как-то не удобно.
    На ноутбук ко мне приходит сообщение о звонке. Ну взял и принял.
    Но раз не поддерживает, то понятно, что будешь говорить «и не надо».
     
  • 5.27, iPony129412 (?), 12:01, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > забавно

    Да. Я про это уже писал ниже. Что больше про «забавно», а «удобно» где-то в других местах.

     
  • 5.42, Аноним (42), 13:29, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Телефонный звонок и СМС - это по сути мессенджер. Для одного мессенджера есть уведомления при входящем звонке, а как быть с другими?
     
     
  • 6.46, OnTheEdge (ok), 13:34, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    есть аж отдельное приложение для SMS
     
  • 3.33, Аноним (33), 13:01, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    KDE connect виндузятники уже слизали, хотя и без этого есть чему завидывать
     
     
  • 4.38, OnTheEdge (ok), 13:20, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    вообще, прекрасно помню как пользовался Nokia PC Suite ещё в позапрошлом десятилетии
     
  • 2.6, Qwerty (??), 11:29, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –13 +/
    Довольно жалкая попытка слизать принципы взаимодействия iPhone и iPad с Mac. Когда KDE Connect будет поддерживать хотя бы 1% таких возможностей, тогда и поговорим. Чего стоит хотя бы использование экрана планшета, как доп. монитора. Дизайн слизали, функциональность - нет, типикал KDE.
     
     
  • 3.9, Sluggard (ok), 11:33, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Когда KDE Connect будет поддерживать хотя бы 1% таких возможностей, тогда и поговорим.

    Когда вся эта яблочная шляпа будет поддерживать Linux и Android, тогда и поговорим.

     
     
  • 4.18, Qwerty (??), 11:45, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Зачем? Для чего? Кому нужно брать спортивную Ямаху и приделывать к ней телегу от ИЖ-Планета?
     
     
  • 5.23, Sluggard (ok), 11:50, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ну то есть яблочники живут и планируют жить дальше внутри своей окукленной инфраструктуры, не умея ничего за её пределами?
    Без проблем, только непонятно, кова хера тогда ты здесь в комментах забыл. )
     
     
  • 6.24, Qwerty (??), 11:53, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Уж про окукленную инфраструктуру бы сейчас говорить тем, у кого нет ни поддержки iPhone, ни нормальной поддержки железа (перед покупкой гуглите совместимость с Linux), ни поддержки профессионального софта (дизайнерам привет).

    Что Linux, что MacOS окуклились из-за отсутствия профессионального ПО, но есть нюанс - на Linux его нет в принципе, а на MacOS - на других платформах.

     
     
  • 7.28, заминированный тапок (ok), 12:03, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Уж про окукленную инфраструктуру бы сейчас говорить тем, у кого нет ни поддержки iPhone

    у Linux должна быть поддержка iPhone или к чему это? а то смысл фразы как в заявлении от Кличко

    >перед покупкой гуглите совместимость с Linux

    странный обряд, видать очень интересное железо (неужто гуглил совместимость железа iPhone с Linux перед установкой?🤣)

    >ни поддержки профессионального софта (дизайнерам привет).

    и тебе привет от UE,Blender,AdobeSubstance,Gravity,WorldMachine-водов

    но если твой 'профессианализм' ограничивается AdobePhotoshop, а за его пределами жизнь отсуствует - тогда не привет

     
  • 7.35, Аноним (33), 13:09, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Насчёт профессионального по - коллеги ставят виртуалки с линуксом на маком и wsl (правда лучше бы виртуалку поставили, меньше головной боли было бы) на windows чтобы работать, тк профессионального софта под их системы нет. Ну и виртуалки под линуксом никто не отменял, кому надо давно используют что фотошоп, что премьер, что майю или переходят на их аналоги, кому на самом деле ничего не нужно - те ноют в комментариях не разбираясь в вопросе.
     
     
  • 8.49, Qwerty (??), 13:36, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Приведите, пожалуйста, пример софта, которого нет на нормальных ОС и есть только... текст свёрнут, показать
     
  • 3.11, ista011 (?), 11:35, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Так только этого не хватает и ответа на звонки с ПК, но в тоже время на маках нет удобной передачи файлов и управления ПК с телефона. Так что вброс не засчитан.
     
     
  • 4.20, iPony129412 (?), 11:46, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ещё SSH клиента нет. Команды на смартфоне повыполнять.
    Короче самого важного в опенсорсе нет, а поразвлекаться с глазами того самого цвета — пожалуйста.
     
  • 4.22, iPony129412 (?), 11:48, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну и Bluetooth бэкенд думаю на том же пустом месте в KDE Connect.
     
  • 3.14, OnTheEdge (ok), 11:40, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Когда KDE Connect будет поддерживать хотя бы

    всё будет, но не сразу, да и то если фичи действительно нужные

    > Чего стоит хотя бы использование экрана планшета, как доп. монитора

    а чего это стоит? у нас есть овердохренадюймовые планшеты в мире? лично мне доп монитор нужен что бы как можно больше смотреть контента одновременно, а не фапать на "зато у меня эппл"

     
     
  • 4.16, iPony129412 (?), 11:43, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Этому уже восемь лет.
     
  • 4.17, Qwerty (??), 11:43, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Когда будет? Проект абсолютно ничего не умеет уже лет 10. Приём звонков? Нет. Возможность начать работу на смартфоне и закончить на ПК? Нет. Может, хотя бы можно сделать фото на смартфоне и сразу получить его на ПК? Нет. Возможность управлять медиаплейером? О да, тут мы, наконец, попали, вот он, убийца MacOS.
     
     
  • 5.36, Тинус Лорвальдс (ok), 13:11, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Приём звонков? Нет

    И не надо. Даже если сильно кому-то хочется.
    >Возможность начать работу на смартфоне и закончить на ПК?

    Начать работу на смартфоне? Ты чО, ..ля, блохер инстаграма? Какая к чертям работа на смартфоне? Если уж и есть что, типа почты, то это решается тем софтом, в котором ты "работаешь".
    >Может, хотя бы можно сделать фото на смартфоне и сразу получить его на ПК?

    Ещё раз, для тех, у кого гейос головного мозга - у kde connect есть возможность передавать файлы, а передавать сразу фото - это задача программы для фото.
    >Возможность управлять медиаплейером? О да, тут мы, наконец, попали, вот он, убийца MacOS

    Что там с возможностью подключения по pptp с гей ос? Ах, огрызок сказал это нибизапасна, а потому и не надо польз...свидетелям нашей секты.

     
     
  • 6.45, Qwerty (??), 13:33, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Приём звонков? Нет
    > И не надо.

    Дальше не читал. Типичный ответ: "В Линуксе не работает графика? А кому это надо?".

     
  • 3.40, Аноним (40), 13:24, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Дизайн слизали, функциональность - нет, типикал KDE.

    Главное что дизайн слизали. Функционал успется.

     

  • 1.2, Аноним (2), 11:23, 22/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >просмотрщики изображений Koko
    >система ведения заметок buho

    Названия что надо ;)

     
     
  • 2.4, Моргенштерн (?), 11:26, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    buho наверное только подшофе и можно пользоваться
     

  • 1.7, Аноним (7), 11:29, 22/07/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     
     
  • 2.10, Гнумер (?), 11:35, 22/07/2021 Скрыто модератором
    		• –4 +/
     
     
  • 3.32, Аноним (7), 12:52, 22/07/2021 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
     
  • 4.34, Гнумер (?), 13:02, 22/07/2021 Скрыто модератором
    		• –3 +/
     
     
  • 5.43, Led (ok), 13:30, 22/07/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 6.50, OnTheEdge (??), 13:37, 22/07/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (5)

  • 1.12, ista011 (?), 11:36, 22/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Проблема только в том, что нормально установить можно только на PinePhone, но это далеко не лучший телефон.
     
     
  • 2.15, iPony129412 (?), 11:40, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это наименьшая проблема. А вот как этим пользоваться потом…
     
     
  • 3.29, OnTheEdge (ok), 12:16, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дзынь! сработал детектор взаимоисключающих параграфов, ибо известно точно как ты будешь пользоваться чем-то, если его не будет: Н-И-К-А-К
     
     
  • 4.37, iPony129412 (?), 13:17, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да берёшь и заказываешь тот же пайфон через мэлфорварда.
    Это правда несложно.
     

  • 1.30, Cirno (?), 12:18, 22/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Самое глючное неюзабельное лагающее из всех ЮИ, что я тестировал на пайнфоне
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 12:46, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ну ё-мое. Столько сил потратил на тестирование ЮИ и только рассказал про плохую плазму. А мог бы людям, в т.ч. и мне, кучу времени сэкономить просто рассказав про самое стабильное, юзабельное и быстрое из всех проверенных на пайфоне
     
     
  • 3.39, OnTheEdge (ok), 13:23, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не, он злобный сам себе тестер-крокодил
     
  • 3.47, iPony129412 (?), 13:35, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее всего Ubuntu Phone. Там хоть какая-никакая компания старалась, как могла. До 2017 года.
     
     
  • 4.52, OnTheEdge (ok), 13:40, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    UBports же жив как ни крути
     
  • 2.44, Аноним (40), 13:33, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опиши в двух словах как оно, какие другие пробовал? Удобнее Анндроида, Айфона? Чего не хватает?
     

  • 1.41, Аноним (41), 13:25, 22/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    набор компонентов Mauikit и фреймворк Kirigami из состава KDE Frameworks, позволяющий создавать универсальные интерфейсы, непригодные для смартфонов, планшетов и ПК.
     

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