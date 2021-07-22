Выпуск мобильной платформы KDE Plasma Mobile 21.07

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|3.5, iZEN (ok), 11:27, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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Подрасти ещё — поставь FreeBSD. Тогда виндузятники вообще выпадут в осадок.
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|4.8, OnTheEdge (ok), 11:30, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> поставь FreeBSD
какого ещё совета можно ждать от чувака с Бисти на аве?)
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|4.51, Аноним (53), 13:39, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Совет из разряда надень кожанный костюм займись БДСМ и все в твоем окружении выпадут в осадок.
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|3.13, iPony129412 (?), 11:39, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Да вроде в Windows уже сделали и даже лучше — умеет на звонки принимать вызов. В отличии от KDE Connect.
Но ни тем, ни тем не пользовался.
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|4.19, OnTheEdge (ok), 11:45, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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коннект уведомляет о входящем звонке — полезно если слушаешь музыку в наушниках на десктопе и физически не можешь услышать вызов, а поговорить можно и по трубке: едем же, а не шашечки, Карл
а ещё в коннекте можно использовать сенсорный экран как тачпад, довольно забавно
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|5.25, iPony129412 (?), 11:59, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да как-то не удобно.
На ноутбук ко мне приходит сообщение о звонке. Ну взял и принял.
Но раз не поддерживает, то понятно, что будешь говорить «и не надо».
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|5.27, iPony129412 (?), 12:01, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> забавно
Да. Я про это уже писал ниже. Что больше про «забавно», а «удобно» где-то в других местах.
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|5.42, Аноним (42), 13:29, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Телефонный звонок и СМС - это по сути мессенджер. Для одного мессенджера есть уведомления при входящем звонке, а как быть с другими?
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|3.33, Аноним (33), 13:01, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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KDE connect виндузятники уже слизали, хотя и без этого есть чему завидывать
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|4.38, OnTheEdge (ok), 13:20, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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вообще, прекрасно помню как пользовался Nokia PC Suite ещё в позапрошлом десятилетии
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|2.6, Qwerty (??), 11:29, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–13 +/–
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Довольно жалкая попытка слизать принципы взаимодействия iPhone и iPad с Mac. Когда KDE Connect будет поддерживать хотя бы 1% таких возможностей, тогда и поговорим. Чего стоит хотя бы использование экрана планшета, как доп. монитора. Дизайн слизали, функциональность - нет, типикал KDE.
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|3.9, Sluggard (ok), 11:33, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Когда KDE Connect будет поддерживать хотя бы 1% таких возможностей, тогда и поговорим.
Когда вся эта яблочная шляпа будет поддерживать Linux и Android, тогда и поговорим.
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|4.18, Qwerty (??), 11:45, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Зачем? Для чего? Кому нужно брать спортивную Ямаху и приделывать к ней телегу от ИЖ-Планета?
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|5.23, Sluggard (ok), 11:50, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Ну то есть яблочники живут и планируют жить дальше внутри своей окукленной инфраструктуры, не умея ничего за её пределами?
Без проблем, только непонятно, кова хера тогда ты здесь в комментах забыл. )
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|6.24, Qwerty (??), 11:53, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Уж про окукленную инфраструктуру бы сейчас говорить тем, у кого нет ни поддержки iPhone, ни нормальной поддержки железа (перед покупкой гуглите совместимость с Linux), ни поддержки профессионального софта (дизайнерам привет).
Что Linux, что MacOS окуклились из-за отсутствия профессионального ПО, но есть нюанс - на Linux его нет в принципе, а на MacOS - на других платформах.
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|7.28, заминированный тапок (ok), 12:03, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Уж про окукленную инфраструктуру бы сейчас говорить тем, у кого нет ни поддержки iPhone
у Linux должна быть поддержка iPhone или к чему это? а то смысл фразы как в заявлении от Кличко
>перед покупкой гуглите совместимость с Linux
странный обряд, видать очень интересное железо (неужто гуглил совместимость железа iPhone с Linux перед установкой?🤣)
>ни поддержки профессионального софта (дизайнерам привет).
и тебе привет от UE,Blender,AdobeSubstance,Gravity,WorldMachine-водов
но если твой 'профессианализм' ограничивается AdobePhotoshop, а за его пределами жизнь отсуствует - тогда не привет
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|7.35, Аноним (33), 13:09, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Насчёт профессионального по - коллеги ставят виртуалки с линуксом на маком и wsl (правда лучше бы виртуалку поставили, меньше головной боли было бы) на windows чтобы работать, тк профессионального софта под их системы нет. Ну и виртуалки под линуксом никто не отменял, кому надо давно используют что фотошоп, что премьер, что майю или переходят на их аналоги, кому на самом деле ничего не нужно - те ноют в комментариях не разбираясь в вопросе.
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|8.49, Qwerty (??), 13:36, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Приведите, пожалуйста, пример софта, которого нет на нормальных ОС и есть только... текст свёрнут, показать
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|3.11, ista011 (?), 11:35, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Так только этого не хватает и ответа на звонки с ПК, но в тоже время на маках нет удобной передачи файлов и управления ПК с телефона. Так что вброс не засчитан.
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|4.20, iPony129412 (?), 11:46, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ещё SSH клиента нет. Команды на смартфоне повыполнять.
Короче самого важного в опенсорсе нет, а поразвлекаться с глазами того самого цвета — пожалуйста.
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|3.14, OnTheEdge (ok), 11:40, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Когда KDE Connect будет поддерживать хотя бы
всё будет, но не сразу, да и то если фичи действительно нужные
> Чего стоит хотя бы использование экрана планшета, как доп. монитора
а чего это стоит? у нас есть овердохренадюймовые планшеты в мире? лично мне доп монитор нужен что бы как можно больше смотреть контента одновременно, а не фапать на "зато у меня эппл"
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|4.17, Qwerty (??), 11:43, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Когда будет? Проект абсолютно ничего не умеет уже лет 10. Приём звонков? Нет. Возможность начать работу на смартфоне и закончить на ПК? Нет. Может, хотя бы можно сделать фото на смартфоне и сразу получить его на ПК? Нет. Возможность управлять медиаплейером? О да, тут мы, наконец, попали, вот он, убийца MacOS.
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|5.36, Тинус Лорвальдс (ok), 13:11, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Приём звонков? Нет
И не надо. Даже если сильно кому-то хочется.
>Возможность начать работу на смартфоне и закончить на ПК?
Начать работу на смартфоне? Ты чО, ..ля, блохер инстаграма? Какая к чертям работа на смартфоне? Если уж и есть что, типа почты, то это решается тем софтом, в котором ты "работаешь".
>Может, хотя бы можно сделать фото на смартфоне и сразу получить его на ПК?
Ещё раз, для тех, у кого гейос головного мозга - у kde connect есть возможность передавать файлы, а передавать сразу фото - это задача программы для фото.
>Возможность управлять медиаплейером? О да, тут мы, наконец, попали, вот он, убийца MacOS
Что там с возможностью подключения по pptp с гей ос? Ах, огрызок сказал это нибизапасна, а потому и не надо польз...свидетелям нашей секты.
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|6.45, Qwerty (??), 13:33, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>Приём звонков? Нет
> И не надо.
Дальше не читал. Типичный ответ: "В Линуксе не работает графика? А кому это надо?".
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|3.40, Аноним (40), 13:24, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Дизайн слизали, функциональность - нет, типикал KDE.
Главное что дизайн слизали. Функционал успется.
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|1.2, Аноним (2), 11:23, 22/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>просмотрщики изображений Koko
>система ведения заметок buho
Названия что надо ;)
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|1.12, ista011 (?), 11:36, 22/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Проблема только в том, что нормально установить можно только на PinePhone, но это далеко не лучший телефон.
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|3.29, OnTheEdge (ok), 12:16, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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дзынь! сработал детектор взаимоисключающих параграфов, ибо известно точно как ты будешь пользоваться чем-то, если его не будет: Н-И-К-А-К
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|1.30, Cirno (?), 12:18, 22/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Самое глючное неюзабельное лагающее из всех ЮИ, что я тестировал на пайнфоне
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|2.31, Аноним (31), 12:46, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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ну ё-мое. Столько сил потратил на тестирование ЮИ и только рассказал про плохую плазму. А мог бы людям, в т.ч. и мне, кучу времени сэкономить просто рассказав про самое стабильное, юзабельное и быстрое из всех проверенных на пайфоне
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|3.47, iPony129412 (?), 13:35, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Скорее всего Ubuntu Phone. Там хоть какая-никакая компания старалась, как могла. До 2017 года.
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|2.44, Аноним (40), 13:33, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Опиши в двух словах как оно, какие другие пробовал? Удобнее Анндроида, Айфона? Чего не хватает?
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|1.41, Аноним (41), 13:25, 22/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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набор компонентов Mauikit и фреймворк Kirigami из состава KDE Frameworks, позволяющий создавать универсальные интерфейсы, непригодные для смартфонов, планшетов и ПК.
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