Сеанс KDE на базе Wayland признан стабильным

Нейт Грэм (Nate Graham), возглавляющий команду по контролю качества в проекте KDE, сообщил о доведении до стабильного состояния рабочего стола KDE Plasma, работающего с использованием протокола Wayland. Отмечается, что Нейт уже лично перешёл на использование сеанса KDE на базе Wayland в повседневной работе и все штатные приложения KDE не вызывают нареканий, но остаются отдельные проблемы со сторонними приложениями

Из недавно реализованных изменений в KDE упоминается реализация возможности применения интерфейса drag-and-drop между программами, использующими Wayland и запущенными при помощи XWayland. В сеансе на базе Wayland устранено несколько проблем, возникавших при использовании GPU NVIDIA, добавлена поддержка изменения разрешения экрана при запуске в системах виртуализации, улучшен эффект размытия фона, обеспечено сохранение параметров виртуальных рабочих столов и предоставлена возможность изменения настроек RGB для видеодрайваера Intel.

Из не связанных с Wayland изменений отмечается переработка интерфейса для настройки звука, в котором теперь все элементы собраны на одном экране без разделения на вкладки.

После применения новых настроек экрана обеспечен вывод диалога подтверждения изменения с обратным отчётом времени, позволяющим автоматически вернуть старые параметры в случае нарушения нормального вывода на экран.

Расширена логика переноса текста названий миниатюр в режиме Folder View - метки с текстом в стиле CamelCase теперь переносятся как в Dolphin по границе неразделённых пробелом слов.