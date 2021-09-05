The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Сеанс KDE на базе Wayland признан стабильным

05.09.2021 09:54

Нейт Грэм (Nate Graham), возглавляющий команду по контролю качества в проекте KDE, сообщил о доведении до стабильного состояния рабочего стола KDE Plasma, работающего с использованием протокола Wayland. Отмечается, что Нейт уже лично перешёл на использование сеанса KDE на базе Wayland в повседневной работе и все штатные приложения KDE не вызывают нареканий, но остаются отдельные проблемы со сторонними приложениями

Из недавно реализованных изменений в KDE упоминается реализация возможности применения интерфейса drag-and-drop между программами, использующими Wayland и запущенными при помощи XWayland. В сеансе на базе Wayland устранено несколько проблем, возникавших при использовании GPU NVIDIA, добавлена поддержка изменения разрешения экрана при запуске в системах виртуализации, улучшен эффект размытия фона, обеспечено сохранение параметров виртуальных рабочих столов и предоставлена возможность изменения настроек RGB для видеодрайваера Intel.

Из не связанных с Wayland изменений отмечается переработка интерфейса для настройки звука, в котором теперь все элементы собраны на одном экране без разделения на вкладки.

После применения новых настроек экрана обеспечен вывод диалога подтверждения изменения с обратным отчётом времени, позволяющим автоматически вернуть старые параметры в случае нарушения нормального вывода на экран.

Расширена логика переноса текста названий миниатюр в режиме Folder View - метки с текстом в стиле CamelCase теперь переносятся как в Dolphin по границе неразделённых пробелом слов.



  1. Главная ссылка к новости (https://pointieststick.com/202...)
  2. OpenNews: В Fedora 34 намерены убрать отключение SELinux на лету и перейти на поставку KDE с Wayland
  3. OpenNews: В KDE реализована поддержка дробного масштабирования при работе поверх Wayland
  4. OpenNews: KDE сосредоточит внимание на поддержке Wayland, унификации и доставке приложений
  5. OpenNews: Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.21
  6. OpenNews: Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.22
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55743-kde
Ключевые слова: kde, wayland
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (33) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:04, 05/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Такой же стабильный, как и KDE в целом.
     
  • 1.2, Аноним (2), 10:04, 05/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Nvidia, давайте. Мы в вас верим
     
     
  • 2.26, dullish (ok), 10:55, 05/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А они такие:
    Подержи моё пиво!
    https://clck.ru/XHnHz
     

  • 1.3, ilyafedin (ok), 10:04, 05/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Вы внатуре ...?" (C) случай в казино

    У меня до сих пор вся сессия произвольно грохается в Wayland-режиме.

     
     
  • 2.24, Аноним (24), 10:52, 05/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у меня - уже нет. Сам перешёл на вяленого, но только на домашнем компе. Рабочий всё еще на иксах, экран шарить надо.
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:04, 05/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Плазма теперь не будет падать?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:06, 05/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На то он и сервер чтобы падать.
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:05, 05/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    верим.
     
     
  • 2.13, kissmyass (?), 10:13, 05/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ага и на NVidia теперь можно запустить, и VNC не глючит
     

  • 1.6, Аноним (7), 10:06, 05/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надоело пилить оставили как есть. А что делать с этим виджетом переключения языка который постоянно всплывать не сказали.
     
     
  • 2.17, Vladimir (??), 10:22, 05/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Отключить в настройках. Вот бы еще и в гноме была такая опция.
     
  • 2.31, Аноним (31), 11:30, 05/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Переключения языка не работало в линуксах с 2001 года, а вы хотите чтобы вдруг сейчас починили?
     

  • 1.8, Аноним (8), 10:09, 05/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Ну, это смешно. Давеча решил проверить KDE в Debian. Затупы, зависания при логине. В Wayland сессии артефакты на краях некоторых элементов интерфейса.
     
     
  • 2.10, Fracta1L (ok), 10:10, 05/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты бы ещё в CentOS проверял, любитель копролита.
     
     
  • 3.15, kissmyass (?), 10:15, 05/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    у меня KDE замечательно работает на CentOS 7
     
     
  • 4.25, Аноним (25), 10:53, 05/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на вяленом?
     

  • 1.9, Fracta1L (ok), 10:10, 05/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Чего?? Это шутка?? При изменении настроек Look'n'Feel сеанс падает в чёрный экран, вместо полупрозрачности - серый фон, периодически Плазма фризится и не реагирует на клики мышью, при попытке ресайзе окон Плазмы они фризятся и не реагируют на клики. Какая к чертям стабильность??
     
     
  • 2.11, Fracta1L (ok), 10:11, 05/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Впрочем, Невидия уже запилила GBM в свой драйвер, так что может ситуация улучшится.

    https://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=NVIDIA-GBM-Works-With-Sway

     

  • 1.12, Аноним (12), 10:12, 05/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Попробовал, приложения до сих пор не запоминают расположение своих же окон. Дальше тестировать не имеет смысла.
     
     
  • 2.16, Аноним (7), 10:15, 05/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это что-то у тебя. У меня в вейленде все запоминает.
     
     
  • 3.23, ilyafedin (ok), 10:43, 05/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Святым духом? Там же до сих пор нет протокола для этого.
     
     
  • 4.33, Аноним (12), 11:34, 05/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раз у всех работает, надо бы разработчикам того же Qt сообщить. А то они они тут в документации такое пишут

    >Furthermore, on some platforms such as Wayland, setPosition is not supported, so this is the only way the application can influence its position.

     
  • 3.27, Fracta1L (ok), 11:07, 05/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У меня тоже всё запоминало. Что, впрочем, не делало Wayland-сеанс юзабельным))
     
  • 2.22, Аноним (22), 10:43, 05/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пробовал зайти в настройки плазмы?)))
     
     
  • 3.32, Аноним (12), 11:31, 05/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А при чём тут плазма? Окнами kwin управляет вообще-то.
     

  • 1.14, Аноним (14), 10:14, 05/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Как пропатчить [s]KDE2[/s] KDE5 под [s]FreeBSD[/s] Wayland?
     
  • 1.18, Анонидзе (?), 10:27, 05/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Я прям ору с комментаторов. Новость о том, что будет в следующем стабильном выпуске, читай на данный момент - в master ветке. Но нет, надо придти и сказать как всё плохо и падает, при этом запуская устаревшие на 2-3 релиза версии KDE :)
     
     
  • 2.28, Fracta1L (ok), 11:08, 05/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, это про 5.23? Ну ок)) Будем надеяться, что всё так как он описывает.
     

  • 1.19, Шарп (ok), 10:27, 05/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У него какое видео? Если интел, то не интересно. Надо чтобы он проверил на nvidia + optimus.
     
     
  • 2.30, Виталик (??), 11:29, 05/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может тебе ещё на м1 макбуке проверить? Хочешь юзать линукс -- покупай амд или интел карточку...
     

  • 1.20, Аноним (20), 10:27, 05/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Жду пока не починят росчерки (жесты мышью).
     
  • 1.21, Аноним (21), 10:35, 05/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опять?
     
  • 1.29, Аноним (29), 11:15, 05/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вроде не первое апреля.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру