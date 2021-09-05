Сеанс KDE на базе Wayland признан стабильным

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|1.3, ilyafedin (ok), 10:04, 05/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Вы внатуре ...?" (C) случай в казино
У меня до сих пор вся сессия произвольно грохается в Wayland-режиме.
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|2.24, Аноним (24), 10:52, 05/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А у меня - уже нет. Сам перешёл на вяленого, но только на домашнем компе. Рабочий всё еще на иксах, экран шарить надо.
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|1.6, Аноним (7), 10:06, 05/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Надоело пилить оставили как есть. А что делать с этим виджетом переключения языка который постоянно всплывать не сказали.
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|2.31, Аноним (31), 11:30, 05/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Переключения языка не работало в линуксах с 2001 года, а вы хотите чтобы вдруг сейчас починили?
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|1.8, Аноним (8), 10:09, 05/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну, это смешно. Давеча решил проверить KDE в Debian. Затупы, зависания при логине. В Wayland сессии артефакты на краях некоторых элементов интерфейса.
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|1.9, Fracta1L (ok), 10:10, 05/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Чего?? Это шутка?? При изменении настроек Look'n'Feel сеанс падает в чёрный экран, вместо полупрозрачности - серый фон, периодически Плазма фризится и не реагирует на клики мышью, при попытке ресайзе окон Плазмы они фризятся и не реагируют на клики. Какая к чертям стабильность??
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|1.12, Аноним (12), 10:12, 05/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Попробовал, приложения до сих пор не запоминают расположение своих же окон. Дальше тестировать не имеет смысла.
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|4.33, Аноним (12), 11:34, 05/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Раз у всех работает, надо бы разработчикам того же Qt сообщить. А то они они тут в документации такое пишут
>Furthermore, on some platforms such as Wayland, setPosition is not supported, so this is the only way the application can influence its position.
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|3.27, Fracta1L (ok), 11:07, 05/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У меня тоже всё запоминало. Что, впрочем, не делало Wayland-сеанс юзабельным))
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|1.18, Анонидзе (?), 10:27, 05/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Я прям ору с комментаторов. Новость о том, что будет в следующем стабильном выпуске, читай на данный момент - в master ветке. Но нет, надо придти и сказать как всё плохо и падает, при этом запуская устаревшие на 2-3 релиза версии KDE :)
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|2.28, Fracta1L (ok), 11:08, 05/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А, это про 5.23? Ну ок)) Будем надеяться, что всё так как он описывает.
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|1.19, Шарп (ok), 10:27, 05/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У него какое видео? Если интел, то не интересно. Надо чтобы он проверил на nvidia + optimus.
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|2.30, Виталик (??), 11:29, 05/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Может тебе ещё на м1 макбуке проверить? Хочешь юзать линукс -- покупай амд или интел карточку...
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