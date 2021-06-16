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Мэйнтейнер Cinnamon в Debian перешёл на использование KDE

16.06.2021 09:09

Норберт Прейнинг (Norbert Preining) объявил о снятии с себя полномочий по созданию пакетов с новыми версиями рабочего стола Cinnamon для Debian в связи с тем, что он прекратил использование Cinnamon на своей системе и перешёл на KDE. Так как Норберт больше не использует Cinnamon постоянно, он не может обеспечить качественное тестирование пакетов в реальных условиях работы.

В своё время Норберт перешёл с GNOME3 на Cinnamon из-за проблем с юзабилити для продвинутых пользователей в GNOME3. Какое-то время сочетание консервативного интерфейса Cinnamon с современными технологиями GNOME устраивало Норберта, но эксперименты с KDE показали, что данное окружение больше удовлетворяет его потребностям. KDE Plasma характеризуется Норбертом как более лёгкое, быстрое, отзывчивое и настраиваемое окружение. Он уже приступил с формированию свежих сборок с KDE для Debian, подготовленных в сервисе OBS, и намерен в скором времени загрузить пакеты с KDE Plasma 5.22 в ветку Debian Unstable.

Норберт выразил готовность по остаточному принципу продолжить сопровождение существующих пакетов с Cinnamon 4.x для Debian 11 "Bullseye", но не намерен формировать пакеты с Cinnamon 5 и вести какую-либо серьёзную работу, связанную с Cinnamon. Для продолжения развития пакетов с Cinnamon для Debian уже нашлись новые мэйнтейнеры - Joshua Peisach, автор Ubuntu Cinnamon Remix, и Fabio Fantoni, принимающий участие в разработке Cinnamon, которые сообща готовы обеспечить качественную поддержку пакетов с Cinnamon для Debian.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.preining.info/blog...)
  2. OpenNews: Мэйнтейнеры Fedora и Gentoo отказались от сопровождения пакетов с Telegram Desktop
  3. OpenNews: Линус Торвальдс о проблемах с поиском мэйнтейнеров, Rust и рабочих процессах
  4. OpenNews: Лишь 9.27% мэйнтейнеров пакетов NPM используют двухфакторную аутентификацию
  5. OpenNews: Майкл Штапельберг ушёл из числа мэйнтейнеров проекта Debian
  6. OpenNews: Systemd в Debian остался без мэйнтейнера из-за разногласий с разработчиками systemd
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55337-debian
Ключевые слова: debian, cinnamon
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:28, 16/06/2021 [ответить]  
    		• +/
    Когда он перейдет на Windows всем капец.....
     
     
  • 2.3, flexagoon (ok), 09:31, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Капец всем, но не венде
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:32, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кто это такой вообще? И почему это нас должно волновать.
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:30, 16/06/2021 [ответить]  
    		• +/
    Вот бы кто из мантейнеров перевесил хоткеи в кедах с обычных комбинаций, зачастую заюзанных в приложениях, на реально хоткеи, как-то Meta4+что-то.
    А то вечно какая-то дичь
     
     
  • 2.5, Аноним (4), 09:33, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сам не можешь перевесить? У меня такой проблемы не возникает вроде бы.
     

  • 1.6, Аноним (6), 09:34, 16/06/2021 [ответить]  
    		• +2 +/
    А зачем использовать Cinnamon вне Mint'а ?
     
  • 1.7, Рмшъ (?), 09:40, 16/06/2021 [ответить]  
    		• +/
    У них в цинамоне из коробки есть хоткей для перезагрузки DE, и мне он пригодился в первые же 20 минут использования, когда всё попадало из-за виджетов. Часть виджетов, связанная, например, с отображением загрузки RAM, не работает даже после установки пакетов, которые им нужны.
     
  • 1.8, Аноним (8), 09:40, 16/06/2021 [ответить]  
    		• +/
    Уловки Норберта.
     
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