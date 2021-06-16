Мэйнтейнер Cinnamon в Debian перешёл на использование KDE

Норберт Прейнинг (Norbert Preining) объявил о снятии с себя полномочий по созданию пакетов с новыми версиями рабочего стола Cinnamon для Debian в связи с тем, что он прекратил использование Cinnamon на своей системе и перешёл на KDE. Так как Норберт больше не использует Cinnamon постоянно, он не может обеспечить качественное тестирование пакетов в реальных условиях работы.

В своё время Норберт перешёл с GNOME3 на Cinnamon из-за проблем с юзабилити для продвинутых пользователей в GNOME3. Какое-то время сочетание консервативного интерфейса Cinnamon с современными технологиями GNOME устраивало Норберта, но эксперименты с KDE показали, что данное окружение больше удовлетворяет его потребностям. KDE Plasma характеризуется Норбертом как более лёгкое, быстрое, отзывчивое и настраиваемое окружение. Он уже приступил с формированию свежих сборок с KDE для Debian, подготовленных в сервисе OBS, и намерен в скором времени загрузить пакеты с KDE Plasma 5.22 в ветку Debian Unstable.

Норберт выразил готовность по остаточному принципу продолжить сопровождение существующих пакетов с Cinnamon 4.x для Debian 11 "Bullseye", но не намерен формировать пакеты с Cinnamon 5 и вести какую-либо серьёзную работу, связанную с Cinnamon. Для продолжения развития пакетов с Cinnamon для Debian уже нашлись новые мэйнтейнеры - Joshua Peisach, автор Ubuntu Cinnamon Remix, и Fabio Fantoni, принимающий участие в разработке Cinnamon, которые сообща готовы обеспечить качественную поддержку пакетов с Cinnamon для Debian.



