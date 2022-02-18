GNOME прекращает сопровождение графической библиотеки Clutter

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|2.6, Анонн (?), 11:11, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+13 +/–
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Каким юзерам и разрабам? Они продолжают поставлять либы для тех кто ее уже используют.
И просто сообщают остальным, что не нужно стартовать новые проекты с использованием этого.
> выпуск 1.26 был сформирован в 2016 году
Оно уже считай умерло. Если кому-то это слишком нужно - пусть форкает и ментейнит.
Но что-то не видно очереди желающих...
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|3.33, Аноним (33), 12:20, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Это такой вид виртуального патологического накопительства. Все что СПО по умолчание имеет ценность. А если что-то выпиливают, то это алярма, надо поднимать вой, даже если понятия не имеешь что это и зачем.
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|2.26, Аноним (33), 12:02, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я хоть и не любитель не монеточки ни гнома, но это считаю бессмысленным нытьём. Ненужное надо выпиливать.
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|3.60, псевдонимус (?), 13:23, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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С гномом так и поступили 10 лет назад. Выпилили. А патрег гораздо раньше, но он же бох.
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|1.4, Аноним (4), 11:08, 18/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Я помню с каким пафосом её тогда выпускали... В итоге технология оказалась так никому не нужной.
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|3.41, Аноним (41), 12:40, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Исходя из старой, доброй традиции, выпиливание оного возможно только при наличии необходимости впиливания чего-нибудь еще более "прогрессивного", и "незаменимого" :)))))
PS: Хочу gimp 2.6 с однооконным интерфейсом, ну да хотеть не вредно :)
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|2.40, llolik (ok), 12:39, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Так, в общем-то, практически всё, что она умела, уже вошло в GTK4 (ну и его обязательные части). Технологии никуда неделись. Смысла держать отдельный проект?
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|2.8, Аноним (1), 11:18, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Flutter какой-то фреймворк от Google, Clutter собственно сабж, а Mutter на выбор гномий оконный манагер или альбом эпичнейшей немецкой рок-группы.
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|3.51, Аноним (51), 12:59, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а Mutter на выбор гномий оконный манагер или альбом эпичнейшей немецкой рок-группы.
Или мамка (анонима и не только) или гайка ...
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|3.42, Аноним (42), 12:40, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Flutter против f
Clutter против c
Mutter ни с кем не сражается
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|1.10, Аноним (10), 11:22, 18/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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gnome-extra/gnome-shell-extensions-41.2
media-video/cheese-41.1
вроде других жестко привязаных не осталось
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|3.21, Аноним (16), 11:47, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>есть выбор.
Выбор между чем? Всё это сорта одного и того же.
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|4.35, Аноним (17), 12:25, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Microsoft: Выбора десктопа нет и он только одного сорта, того самого "одного и того же".
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|5.46, Аноним (16), 12:48, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Выбора может и нет, но также там нет и такого количества багов Вот пример, в мс... большой текст свёрнут, показать
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|6.48, Аноним (48), 12:58, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>в мс сколько софта не ставь, а он всё равно весь будет всегда работать
Лол, даже сама венда не всегда работает, а ты софт собрался ставить. Так может говорить только человек, который дальше 1-2 самых популярных софтин не интересовался (да и теми пользовался не особо долго и скорее всего не устанавливал их одновременно).
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|6.50, Аноним (33), 12:59, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Есть джва десктопа: Apple и Wintel. AMD не в счет. Линукс будет качественным когда появится программно-аппаратный комплекс. Грубо говоря когда для ноутбуков под один конкретный дистрибутив Линукс будут писать драйверы на этапе разработки. Сейчас такие конторы уже стали появляться. Но прошло слишком мало времени.
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|7.64, Аноним (64), 13:36, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>когда для ноутбуков под один конкретный дистрибутив Линукс будут писать драйверы
Дрова пишут не под конкретный дистрибутив, а под ядро, вообще-то
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|6.58, Мент (?), 13:13, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зря вы это говорите на сайте на котором тусуются фанатики линукса.
Они здесь даже gnu hurd и freebsd ненавидят.
А вы о windows.
У меня такое ощущение, что линукс для этих людей - икона и божество.
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|7.78, Аноним (86), 14:21, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Они здесь даже gnu hurd и freebsd ненавидят.
Так вы тролли все эти сообщения ненависти и пишете, сами себя ненавидите.
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|6.63, Аноним (64), 13:33, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Вот пример, в мс сколько софта не ставь, а он всё равно весь будет всегда работать
Бред седой кобылы. Винда тянет за собой уже какую версию кучу костылей для обратной совместимости и это же сыграло с ней злую шутку в виде того, что её развивать без поломки всего невозможно. Да, некоторый старый софт работает, но не весь. Я даже в старые игры не могу под виндой нормально играть
>А что у пингвинов? Не факт, что пакет двухлетней давности удастся запустить без плясок с бубном
Опять бред седой кобылы. Учим что такое "зависимости" и для чего они нужны
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|7.74, Аноним (48), 14:02, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это ты ещё новые игры не видел, вот уж где все косяки вылезают.
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|6.67, Массоны Рептилоиды (?), 13:39, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Лично с этим сталкивался и не раз. Самое неприятное, что шанс налететь на такую "мину" очень большой, чуть на шаг отступил от стандартного набора пакетов в образе дистрибутива, добавил-удалил и бум - система убита
Так тут всё очевидно. Просто руки их жопы растут
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|6.76, Аноним (86), 14:08, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не факт, что пакет двухлетней давности удастся запустить
В линуксе запускают программы собранные из исходного кода, а не пакеты. За проприетарными пакетами вам в винду.
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|3.22, Анонн (?), 11:50, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Но все они посредственные :(
Даже самые распространенные типа Gnome и KDE - глючное и падучее. И я молчу про какой-то UX, консистентность UI, удобстве пользователя... Об этом дизайнеры DE наверное вообще не слышали.
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|5.34, Аноним (25), 12:24, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Проблема в том, что у каждого десктопа есть поклонники, которые будут убеждать других в том, что он лучший из имеющихся.
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|6.45, Аноним (33), 12:46, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну они же все ничего не понимают, а я вот точно знаю.
Справедливости ради, TDE действительно осталась на том моменте, когда KDE копировала самую адекватную Винду - ХР. Поэтому Тринити наиболее удобная для эксплуатации для тех кто считает Вин ХР идеалом.
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|7.53, Аноним (53), 13:03, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот только наверняка половина софта не будет совместимо с этой тринити. В линуксах чем дальше в сторону от мировых трендов тем сильнее ты сам себе злобный буратино.
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|8.87, Аноним (86), 14:55, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Половина софта и с современными DE будут не совместимы, потому что в линуксе нет... текст свёрнут, показать
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|4.31, Аноним (33), 12:17, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Trinity TDE ближе всего к Винде в её удачную итерацию, без фигни.
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|4.37, Аноним (17), 12:28, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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KDE - УМВР, консистентность UI у него самая лучшая.
PS Это не является рекламой, просто личное впечатление.
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|2.28, Аноним (33), 12:11, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я не понимаю тек кто говорит что Линукс это серверная ОС и не может быть десктопной.
Я понимаю разницу между Виндой серверной и Виндой десктопной. В серверной есть необходимые для руления
оснастки.
В Линуксе же нет никаких оснасток. Добавляешь в Линукс дисплейный сервер, среду рабочего стола и получаешь десктоп. И все. У тех кто говорит что Линукс какой-то особенный серный, нет никаких аргументов.
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|3.43, Аноним (48), 12:45, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На самом деле, если говорить о дистрибутивах, десктопный линукс -- этот тот, в котором мейнтейнеры патчат и сопровождают весь этот опенсорсный мусор, и серверный линукс -- это тот в котором копролиты поддерживаются на плаву дольше обычного (бизнес не любит отдавать деньги на обновление и разгребание новых косяков, когда можно их не отдавать). Ядра тоже по-разному собирают (серверный билд на десктопных задачах проявляет себя хуже и наоборот так же применимо). Иногда есть свои особенные конфиги или дополнительные возможности ОС (такие как лайв патчинг). Так что, различия всё же имеются.
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|4.47, Аноним (33), 12:51, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кроме разных версий ядер, где можно почитать про версии, лайф патчинг не понял это фишка для сервера или для десктопа или если для сервера, то для десктопа отлично бы зашла на мой взгляд. Разве что частота обнолений между сервером и десктопом понимаю.
Но опять же
Виндовый сервер имеет больше чем Десктоп Виндовый.
Линуксовый сервер не имеет больше чем Линуксовый Десктоп.
Надеюсь выражаюсь доступно для всех.
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|5.54, Аноним (48), 13:05, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вендовый сервер тоже всегда отличался в основном ядром, серверное ядро ощутимо хуже для десктопных задач приспособлено. Там что-то с планировщиками делают, насколько я знаю. И лимитами (как пример можно взять отличия с PAE в разных редакциях одной ОС).
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|3.81, Аноним (81), 14:32, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В Линуксе же нет никаких оснасток.
возможно, вам надо больше читать.
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|3.82, Аноним (86), 14:40, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Этого недостаточно, необходимо например что бы среду рабочего стола разрабатывал... большой текст свёрнут, показать
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|2.24, Аноним (24), 11:57, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это опенсорс детка. Во-первых ты пользуешься этим бесплатно, и ты не имееешь никаких оснований для нитья. Во-вторых у тебя всегда есть возможность сделать форк и поддерживать обратную совместимость. В третих, на кой черт нужна обратная совместимость для опенсорс-софта, если софт живой он легко переедет на новый апи. Обратная совместимость это головная боль платных ос, которые должны опддерживать тонны окаменевшего говна, так как им забашляли.
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|3.29, Аноним (33), 12:13, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да ему этот клиттер никогда и не нужен был и не знал про него. Просто шизофрения в таком причудливом проявлении.
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|3.55, Аноним (53), 13:07, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Что значит "если софт живой"? Если софт написан. Весь требуемый функционал реализован. Разраб ушёл заниматься другими делами. Почему софт должен сразу же умереть? Почему я могу winamp скачать, установить в 10-ке и он будет играть мне. Почему он не умирает? Нету у нас столько мартышек чтобы каждый день переписывать тонны софта каждый раз когда кто-то что-то обновляет или ломает. Это всё приводит к тому что количество рабочего софта уменьшается. Люди не успевают писать новый софт, как уже выкидывают старый.
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|4.65, Аноним (24), 13:37, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Значит не столь нужный софт Почему я могу winamp скачать, установить в 10-ке и ... большой текст свёрнут, показать
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|5.83, Аноним (86), 14:44, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Значит не столь нужный софт.
Если софт постоянно не переписывают - это не значит что он не нужный.
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|5.84, Аноним (86), 14:45, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ты что-то заплатил разработчикам, чтобы они учитывали твое мнение о том, чем им заниматься?
Именно поэтому свободный десктоп невозможен.
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|5.85, Аноним (86), 14:47, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Примеры такого софта есть?
Конечно, в заголовке написано: "графическая библиотека Clutter".
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|4.80, Самокатофил (?), 14:29, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Что значит "если софт живой"?
Это софт который требует "постоянного рефакторинга", дабы становиться всё безопаснее. Ну и фичи: впиливать/выпиливать. Если это всё длится бесконечно, пока автору платит кто-то, или он идейный дурачок -- софт жив. В противном случае мёртв.
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|1.23, Аноним (23), 11:55, 18/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> последний значительный выпуск 1.26 был сформирован в 2016 году, а последнее корректирующее обновление было предложено в начале 2020 года.
ахтунг, ахтунг! код не обновлялся уже два года и автоматически стал токсичным, для вашей ебезопасности специальное бюро добрых услуг уже удалило все репозитории и всех разработчиков. всем добра!
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|2.39, Школьник (ok), 12:37, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Скорее, это был по-толстому тонкий намёк на то, что, мол, теперь-то даже пытаться не будем сделать из этого всего что-то работающее.
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|3.62, Аноним (23), 13:30, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сразу после того, как закончу поддержку bash и less, недолго осталось, лет 100.
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|1.44, user90 (?), 12:45, 18/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Во-первых, нужно упороться, чтобы накатить гном.. Во-вторых и в-третьих уже не имеют никакого значения.
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|1.49, Аноним (49), 12:58, 18/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А GTK4 уже под все языки адаптировали? А то я смотрю, что-то под Golang нет привязок рабочих (тошлько какой-то умелец заголовки нагенерил)
А что с Python, Ruby, Rust, Java?
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|2.69, Аноним (24), 13:44, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А GTK4 уже под все языки адаптировали? А что с Python, Ruby, Rust, Java?
Есть для C, C++, D, Go, JavaScript, Perl, Python, Rust, Vala
https://www.gtk.org/docs/language-bindings/index
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