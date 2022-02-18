GNOME прекращает сопровождение графической библиотеки Clutter

2.20 , Аноним ( 17 ), 11:44, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У Линукса много десктопов, есть выбор.

3.21 , Аноним ( 16 ), 11:47, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >есть выбор. Выбор между чем? Всё это сорта одного и того же.

4.35 , Аноним ( 17 ), 12:25, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Microsoft: Выбора десктопа нет и он только одного сорта, того самого "одного и того же".

5.46 , Аноним ( 16 ), 12:48, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – большой текст свёрнут, показать Выбора может и нет, но также там нет и такого количества багов Вот пример, в мс... 6.48 , Аноним ( 48 ), 12:58, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >в мс сколько софта не ставь, а он всё равно весь будет всегда работать Лол, даже сама венда не всегда работает, а ты софт собрался ставить. Так может говорить только человек, который дальше 1-2 самых популярных софтин не интересовался (да и теми пользовался не особо долго и скорее всего не устанавливал их одновременно).

6.50 , Аноним ( 33 ), 12:59, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Есть джва десктопа: Apple и Wintel. AMD не в счет. Линукс будет качественным когда появится программно-аппаратный комплекс. Грубо говоря когда для ноутбуков под один конкретный дистрибутив Линукс будут писать драйверы на этапе разработки. Сейчас такие конторы уже стали появляться. Но прошло слишком мало времени.

7.64 , Аноним ( 64 ), 13:36, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >когда для ноутбуков под один конкретный дистрибутив Линукс будут писать драйверы Дрова пишут не под конкретный дистрибутив, а под ядро, вообще-то

8.75 , Аноним ( 33 ), 14:06, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А я слышал что в убунте есть пакет драйверов для всякий вай-файев ... 9.86 , Аноним ( 86 ), 14:52, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Этот пакет с сайта ядра https wireless wiki kernel org en users download... 6.57 , Vasyan2 ( ok ), 13:12, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – в мс софта сколько ни ставь все-равно ничего не будет работать

6.58 , Мент ( ? ), 13:13, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зря вы это говорите на сайте на котором тусуются фанатики линукса.

Они здесь даже gnu hurd и freebsd ненавидят. А вы о windows.

У меня такое ощущение, что линукс для этих людей - икона и божество.

7.78 , Аноним ( 86 ), 14:21, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Они здесь даже gnu hurd и freebsd ненавидят. Так вы тролли все эти сообщения ненависти и пишете, сами себя ненавидите.

6.63 , Аноним ( 64 ), 13:33, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >Вот пример, в мс сколько софта не ставь, а он всё равно весь будет всегда работать Бред седой кобылы. Винда тянет за собой уже какую версию кучу костылей для обратной совместимости и это же сыграло с ней злую шутку в виде того, что её развивать без поломки всего невозможно. Да, некоторый старый софт работает, но не весь. Я даже в старые игры не могу под виндой нормально играть >А что у пингвинов? Не факт, что пакет двухлетней давности удастся запустить без плясок с бубном Опять бред седой кобылы. Учим что такое "зависимости" и для чего они нужны

7.74 , Аноним ( 48 ), 14:02, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это ты ещё новые игры не видел, вот уж где все косяки вылезают.

6.67 , Массоны Рептилоиды ( ? ), 13:39, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Лично с этим сталкивался и не раз. Самое неприятное, что шанс налететь на такую "мину" очень большой, чуть на шаг отступил от стандартного набора пакетов в образе дистрибутива, добавил-удалил и бум - система убита Так тут всё очевидно. Просто руки их жопы растут

6.76 , Аноним ( 86 ), 14:08, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Не факт, что пакет двухлетней давности удастся запустить В линуксе запускают программы собранные из исходного кода, а не пакеты. За проприетарными пакетами вам в винду.

4.56 , Vasyan2 ( ok ), 13:09, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Есть же i3!

3.22 , Анонн ( ? ), 11:50, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Но все они посредственные :(

Даже самые распространенные типа Gnome и KDE - глючное и падучее. И я молчу про какой-то UX, консистентность UI, удобстве пользователя... Об этом дизайнеры DE наверное вообще не слышали.

4.30 , Аноним ( 33 ), 12:14, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Попробуй Trinity TDE. Лучшее из имеющихся.

5.34 , Аноним ( 25 ), 12:24, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Проблема в том, что у каждого десктопа есть поклонники, которые будут убеждать других в том, что он лучший из имеющихся.

6.45 , Аноним ( 33 ), 12:46, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну они же все ничего не понимают, а я вот точно знаю.

Справедливости ради, TDE действительно осталась на том моменте, когда KDE копировала самую адекватную Винду - ХР. Поэтому Тринити наиболее удобная для эксплуатации для тех кто считает Вин ХР идеалом.

7.53 , Аноним ( 53 ), 13:03, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот только наверняка половина софта не будет совместимо с этой тринити. В линуксах чем дальше в сторону от мировых трендов тем сильнее ты сам себе злобный буратино.

8.87 , Аноним ( 86 ), 14:55, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Половина софта и с современными DE будут не совместимы, потому что в линуксе нет... 4.31 , Аноним ( 33 ), 12:17, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Trinity TDE ближе всего к Винде в её удачную итерацию, без фигни.

4.37 , Аноним ( 17 ), 12:28, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – KDE - УМВР, консистентность UI у него самая лучшая.

PS Это не является рекламой, просто личное впечатление.

2.28 , Аноним ( 33 ), 12:11, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Я не понимаю тек кто говорит что Линукс это серверная ОС и не может быть десктопной.

Я понимаю разницу между Виндой серверной и Виндой десктопной. В серверной есть необходимые для руления

оснастки. В Линуксе же нет никаких оснасток. Добавляешь в Линукс дисплейный сервер, среду рабочего стола и получаешь десктоп. И все. У тех кто говорит что Линукс какой-то особенный серный, нет никаких аргументов.

3.43 , Аноним ( 48 ), 12:45, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На самом деле, если говорить о дистрибутивах, десктопный линукс -- этот тот, в котором мейнтейнеры патчат и сопровождают весь этот опенсорсный мусор, и серверный линукс -- это тот в котором копролиты поддерживаются на плаву дольше обычного (бизнес не любит отдавать деньги на обновление и разгребание новых косяков, когда можно их не отдавать). Ядра тоже по-разному собирают (серверный билд на десктопных задачах проявляет себя хуже и наоборот так же применимо). Иногда есть свои особенные конфиги или дополнительные возможности ОС (такие как лайв патчинг). Так что, различия всё же имеются.

4.47 , Аноним ( 33 ), 12:51, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кроме разных версий ядер, где можно почитать про версии, лайф патчинг не понял это фишка для сервера или для десктопа или если для сервера, то для десктопа отлично бы зашла на мой взгляд. Разве что частота обнолений между сервером и десктопом понимаю.

Но опять же

Виндовый сервер имеет больше чем Десктоп Виндовый.

Линуксовый сервер не имеет больше чем Линуксовый Десктоп.

Надеюсь выражаюсь доступно для всех.

5.54 , Аноним ( 48 ), 13:05, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вендовый сервер тоже всегда отличался в основном ядром, серверное ядро ощутимо хуже для десктопных задач приспособлено. Там что-то с планировщиками делают, насколько я знаю. И лимитами (как пример можно взять отличия с PAE в разных редакциях одной ОС).

3.81 , Аноним ( 81 ), 14:32, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > В Линуксе же нет никаких оснасток. возможно, вам надо больше читать.

3.82 , Аноним ( 86 ), 14:40, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Этого недостаточно, необходимо например что бы среду рабочего стола разрабатывал...