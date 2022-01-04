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Доступен графический тулкит GTK 4.6

04.01.2022 11:00

После четырёх месяцев разработки опубликован релиз многоплатформенного тулкита для создания графического интерфейса пользователя - GTK 4.6.0. GTK 4 развивается в рамках нового процесса разработки, который пытается предоставить разработчикам приложений стабильный и поддерживаемый в течение нескольких лет API, который можно использовать не опасаясь, что каждые полгода придётся переделывать приложения из-за изменения API в очередной ветке GTK.

Среди наиболее заметных улучшений в GTK 4.6:

  • Удалён старый движок отрисовки на базе OpenGL, на смену которому пришёл новый движок NGL, поставляемый по умолчанию начиная с GTK 4.2 и обеспечивающий более высокую производительность. NGL переименован в GL. Переписан код загрузки текстур, улучшена поддержка форматов изображений и цветовых пространств.
  • Значительно переделан код, связанный с вычислением размеров элементов и компоновкой виджетов. Раньше свойства GtkWidget::halign и GtkWidget::valign при размещении элементов отталкивались от размера виджетов по умолчанию, что при указании только одного размера в режиме заполнения области могло приводить к занятию элементом дополнительного пространства. В GTK 4.6 реализована возможность относительного измерения недостающего размера (например, если задана ширина, при размещении может учитываться доступная высота), что позволяет сделать виджеты более тонкими без занятия лишнего пространства.
  • В виджете GtkBox реализована возможность вычисления индивидуального размера дочерних элементов. Если раньше пространство распределялось поровну между дочерними виджетами на основе их размера по умолчанию, то в GTK 4.6 при выводе реализован учёт фактического размера дочерних элементов.

  • В виджете GtkLabel реализована поддержка переноса текста на произвольное число строк, что позволяет создавать узкие метки, занимающие доступное вертикальное пространство.
  • В класс GtkWindow добавлена возможность подгонки минимального размера к коэффициенту соотношения сторон, что позволяет произвольно изменять размер окна, не опасаясь, что оно будет слишком мелким. Добавлено свойство "Window.titlebar".

  • Добавлено новое предупреждение, информирующее о несоответствии размеров в случае возвращения виджетом некорректного размера. 
    
   Gtk-CRITICAL **: 00:48:33.319: gtk_widget_measure: assertion 'for_size >= minimum opposite size' failed: 23 >= 42
  • В виджете GtkTextView добавлена поддержка вкладок, выровненных по правой границе или по центру. Добавлена поддержка преобразования текста и учёта высоты строки. Улучшена операция прокрутки до указанной метки. Улучшена обработка отмены изменений. Решены проблемы при вставке текста из буфера обмена и с выбором места для показа интерфейса вставки Emoji.
  • В виджете GtkMenuButton предоставлена возможность определения собственных дочерних элементов.
  • В GtkBuilder ускорена предкомпиляция шаблонов.
  • Добавлен сигнал activate для активации виджетов GtkComboBox и GtkDropDown.
  • В виджет GtkDropDown добавлено свойство show-arrow для управления показом стрелки.
  • В GtkPopoverMenu добавлен атрибут use-markup для использования Pango-разметки в тексте меню.
  • В системе стилей реализована поддержка CSS-свойств font-variant-caps для отображения мелких заглавных букв и text-transform для трансформации текста.
  • Добавлен интерфейс GtkSymbolicPaintable для управления цветом символьных пиктограмм.
  • В интерфейс инспектирования добавлена поддержка отслеживания операций Drag-and-Drop, обеспечен показ текущего модуля ввода, добавлен просмотрщик содержимого буфера обмена, реализован график для визуализации gtk_widget_measure(), обеспечена возможность журналирования событий. В утилиту gtk4-node-editor добавлена поддержка режима Drag-and-Drop.
  • Для Wayland реализована настройка для активации режима высокого контраста (high-contrast). Добавлена поддержка протокола wl_seat v7.
  • Добавлена настройка gtk-hint-font-metrics для приближения отрисовки текста к поведению GTK3.
  • Для систем на базе X11 добавлена поддержка управляющих жестов на тачпадах (при использовании XInput 2.4) и улучшено поведение перетаскивания окон за заголовок.
  • В библиотеке GDK, предоставляющей прослойку между GTK и графической подсистемой, улучшена проверка версий OpenGL и OpenGL ES. Добавлена поддержка цветового пространства HSL. При загрузке текстур и обработке форматов изображений напрямую задействованы библиотеки libpng, libjpeg и libtiff. Код инициализации EGL перенесён на сторону фронтэнда. Добавлены новые API: gdk_texture_new_from_bytes, gdk_texture_new_from_filename, gdk_texture_download_float, gdk_texture_save_to_png_bytes, gdk_texture_save_to_tiff, gdk_texture_save_to_tiff_bytes и gdk_display_create_gl_context.
  • Ветка "master" в Git-репозитории переименована в "main".


  1. Главная ссылка к новости (https://gitlab.gnome.org/GNOME...)
  2. OpenNews: Выпуск библиотеки Libadwaita 1.0 для создания интерфейсов в стиле GNOME
  3. OpenNews: Выпуск графического тулкита GTK 4.0
  4. OpenNews: Выпуск графического тулкита GTK 4.4
  5. OpenNews: Представлен Blueprint - новый язык построения пользовательских интерфейсов для GTK
  6. OpenNews: Релиз Cambalache 0.8.0, инструмента для разработки GTK-интерфейсов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56454-gtk
Ключевые слова: gtk
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Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:51, 04/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Что на этот раз поломано?
     
     
  • 2.8, анонимаус (?), 11:58, 04/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Ветка "master" в Git-репозитории переименована в "main".
     
  • 2.12, псевдонимус (?), 12:26, 04/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сабираются дать разработчикам стабильный апи) Заболели, не иначе!
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 12:31, 04/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже интересно, сколько стабильный GTK4.2 реально продержится в дистрибутивах. Или в системе и правда всегда будет стоять солянка из разных версий?
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:51, 04/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Ave GTK!
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:54, 04/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Хорошая попытка, но нет.  
     

  • 1.3, Какойточел (?), 11:52, 04/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    отлично, Хотя с qt пока слазить не собираюсь.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:21, 04/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    всё еще думаешь что ты сверху ?
     

  • 1.4, Аноним (5), 11:53, 04/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Столько ненужного подвезли что что-то из этого может оказаться нужным.
     
  • 1.6, макпыф (ok), 11:57, 04/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Ветка "master" в Git-репозитории переименована в "main"

    Джва года ждал

     
     
  • 2.24, myhand (ok), 13:29, 04/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выходи из шкафа!
     

  • 1.7, Аноним (7), 11:58, 04/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >каждые полгода придётся переделывать приложения из-за изменения API

    Одна из самых главных проблем Linux систем кмк

     
     
  • 2.9, Аноним (13), 12:16, 04/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >стабильный и поддерживаемый в течение нескольких лет API

    проблема решена: теперь ломать не через год, а через джва будут

     

  • 1.11, Аноним (11), 12:23, 04/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Где бы посмотреть, починили ли они ситуацию, которая уже лет 20 с выпадающими списками, когда половину списка занимает пустое пространство. Это первое с чем сталкиваешься, когда пытаешься поменять разрешение экрана после установки линукса.
     
  • 1.14, Nicholass (?), 12:32, 04/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А Кде еще не перешел на qt 6..
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 12:40, 04/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она только в декабре вышла!
     
  • 2.26, Аноним (26), 13:48, 04/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    они там сломали обратную совместимость так же, как между qt3 и qt4
     

  • 1.15, 000exploit (ok), 12:33, 04/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    И всё же прекрасный тулкит. В ближайшем будущем хочу начать разработку приложений под платформу GNOME(адепты KDE, даже не пытайтесь меня переубедить).
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 12:42, 04/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > В ближайшем будущем хочу начать разработку приложений под платформу GNOME

    Да всем пофиг. Хоти что угодно.

     
     
  • 3.19, 000exploit (ok), 12:52, 04/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну раз ты ответил, значит уже не пофиг)
     
  • 2.21, Аноним (21), 13:08, 04/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не правильно поставлен вопрос. Правильный вопрос звучит как "нужен ли мой мусор людям?", а тулкит тут дело (сто)десятое.
     
  • 2.27, Аноним (26), 13:48, 04/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну да, qt это ведь всегда богомерзкий kde
     
     
  • 3.28, 000exploit (ok), 13:50, 04/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я и не говорил что это всегда кеды, просто за ними ненависть к GTK больше всего заметна
     

  • 1.18, кек (?), 12:45, 04/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лагает даже курсор, но это ничего не значит, просто интел с инвидией не поспевают за "стабильным и поддерживаемым в течение нескольких лет API"!
     
  • 1.20, Аноним (20), 13:01, 04/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ахаха... тулкит!
     
  • 1.22, Аноним (22), 13:18, 04/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой ужос ;-]
     
  • 1.23, Пахом (?), 13:26, 04/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучший тулкит.
     
  • 1.25, Аноним (20), 13:43, 04/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Qt сила!
     
  • 1.29, Аноним (29), 14:09, 04/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Новые процессоры AMD будут с микросхемой Microsoft Pluton. Приехали господа.
     
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