Доступен графический тулкит GTK 4.6

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|3.13, Аноним (13), 12:31, 04/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Даже интересно, сколько стабильный GTK4.2 реально продержится в дистрибутивах. Или в системе и правда всегда будет стоять солянка из разных версий?
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|1.4, Аноним (5), 11:53, 04/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Столько ненужного подвезли что что-то из этого может оказаться нужным.
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|1.6, макпыф (ok), 11:57, 04/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Ветка "master" в Git-репозитории переименована в "main"
Джва года ждал
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|1.7, Аноним (7), 11:58, 04/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>каждые полгода придётся переделывать приложения из-за изменения API
Одна из самых главных проблем Linux систем кмк
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|2.9, Аноним (13), 12:16, 04/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>стабильный и поддерживаемый в течение нескольких лет API
проблема решена: теперь ломать не через год, а через джва будут
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|1.11, Аноним (11), 12:23, 04/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Где бы посмотреть, починили ли они ситуацию, которая уже лет 20 с выпадающими списками, когда половину списка занимает пустое пространство. Это первое с чем сталкиваешься, когда пытаешься поменять разрешение экрана после установки линукса.
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|2.26, Аноним (26), 13:48, 04/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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они там сломали обратную совместимость так же, как между qt3 и qt4
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|1.15, 000exploit (ok), 12:33, 04/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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И всё же прекрасный тулкит. В ближайшем будущем хочу начать разработку приложений под платформу GNOME(адепты KDE, даже не пытайтесь меня переубедить).
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|2.17, Аноним (17), 12:42, 04/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> В ближайшем будущем хочу начать разработку приложений под платформу GNOME
Да всем пофиг. Хоти что угодно.
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|2.21, Аноним (21), 13:08, 04/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не правильно поставлен вопрос. Правильный вопрос звучит как "нужен ли мой мусор людям?", а тулкит тут дело (сто)десятое.
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|3.28, 000exploit (ok), 13:50, 04/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А я и не говорил что это всегда кеды, просто за ними ненависть к GTK больше всего заметна
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|1.18, кек (?), 12:45, 04/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Лагает даже курсор, но это ничего не значит, просто интел с инвидией не поспевают за "стабильным и поддерживаемым в течение нескольких лет API"!
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|1.29, Аноним (29), 14:09, 04/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Новые процессоры AMD будут с микросхемой Microsoft Pluton. Приехали господа.
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