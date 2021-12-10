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Релиз Cambalache 0.8.0, инструмента для разработки GTK-интерфейсов

10.12.2021 17:05

Опубликован релиз проекта Cambalache 0.8.0, развивающего инструмент быстрой разработки интерфейсов для GTK 3 и GTK 4, использующий парадигму MVC и философию первостепенного значения модели данных. В отличии от Glade в Cambalache предоставляется поддержка ведения нескольких интерфейсов пользователя в одном проекте. По функциональным возможностям выпуск Cambalache 0.8.0 отмечается как близкий к паритету с Glade. Код написан на Python и поставляется под лицензией GPLv2.

Cambalache не зависит от GtkBuilder и GObject, но предоставляет модель данных, соответствующую системе типов GObject. Модель данных может импортировать и экспортировать разом несколько интерфейсов, поддерживает объекты, свойства и сигналы GtkBuilder, предоставляет стек отката операций (Undo / Redo) и возможность сжатия истории команд. Для генерации модели данных из gir-файлов предоставляется утилита cambalache-db, а для генерации классов GObject из таблиц модели данных - утилита db-codegen.

Интерфейс может генерироваться на базе GTK 3 и GTK 4, в зависимости от определённой в проекте версии. Для обеспечения поддержки разных веток GTK формирование рабочей области осуществляется с привлечением бэкенда Broadway, позволяющего отрисовывать вывод библиотеки GTK в окне web-браузера. Основной процесс Cambalache предоставляет обвязку на базе WebKit WebView, в которой при помощи Broadway транслируется вывод из процесса Merengue, который непосредственно занимается отрисовкой интерфейса, создаваемого пользователем.

В новом выпуске:

  • Добавлена панель интерактивного выбора объектов, которая категоризирует классы объектов и упрощает поиск необходимой информации.
  • Реализованы заполнители рабочей области, упрощающие добавление дочерних элементов в заданные позиции. Добавить виджет вместо заполнителя можно кликнув на нём два раза.
  • Предоставлена поддержка переводимых свойств и реализована возможность оставления комментариев для переводчиков.
  • Добавлена поддержка операций с буфером обмена (Copy, Paste, Cut и Delete).
  • Улучшен вывод информации о неподдерживаемых возможностях при импорте UI-файлов и при экспорте в другой файл.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.gnome.org/xjuan/...)
  2. OpenNews: Представлен Cambalache, новый инструмент разработки GTK-интерфейсов
  3. OpenNews: Выход Glade 3.21, оболочки для визуального проектирования интерфейсов на GTK+
  4. OpenNews: Выпуск графического тулкита GTK 4.0
  5. OpenNews: Выпуск графического тулкита GTK 4.4
  6. OpenNews: Рабочий стол Budgie переходит с GTK на библиотеки EFL от проекта Enlightenment
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56321-cambalache
Ключевые слова: cambalache, gtk
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 17:17, 10/12/2021 [ответить]  
    		• +/
    > использующий парадигму MVC

    Да вы что? Только сейчас? В Qt сто лет в обед.

     
  • 2, Аноним (2), 17:17, 10/12/2021 [ответить]  
    		• +/
    забыл, gtk - это который с гигантскими уродливыми кнопками, а написано всё неосиляторами плюсов с закосом на ООП?

    не к кедерастам вопрос, если чё

     
     
  • 3, Аноним (1), 17:21, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, это оно. Там ещё csd
     
     
  • 4, Аноним (2), 17:22, 10/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    почитал новость - действительно, оно
     
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