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|3.3, Аноним (3), 15:58, 05/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Безусловно. Но в GNOME это будет сделано криво, с половиной запланированных фич и с постоянной поломкой сделанного в новых релизах.
Мы говорим о DE, в которой нормальной поддержки тем нет. Хотя её делали дважды. И дважды выкидывали. И сейчас героически делают в третий раз.
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|5.8, Аноним (8), 16:04, 05/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В кде всегда были проблемы только с гтк3 темами. В том же жырнолисе при задании тёмной темы невидимый текст.
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|3.6, Аноним (8), 16:03, 05/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так один QML уже есть, я ещё удивлён, что из него сделали что-то относительно вменяемое в кедах (сколько лет на это ушло?). Пародия будет ещё хуже. Но скажу честно меня это не затрагивает, у меня нет и никогда не будет гтк софта (во всяком случае покуда на этом тулките не начнут появляться приличные программы, вероятность чего убывает с каждым днём). Я бы и сам гтк удалил, если бы не диалоги в юнити и не браузеры.
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|4.10, Аноним (10), 16:06, 05/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> диалоги в юнити и не браузеры
> у меня нет и никогда не будет гтк софта
что ты заливаешь?
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|5.12, Аноним (8), 16:11, 05/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Меня не спрашивали. До сих пор бы собирал фф с гтк2, если бы его поддержку не поломали. В юнити это только стандартный диалог выбора разрешения и биндов, в браузере только файловые диалоги (а порталы не лучше и всё равно завязаны на гном, нужно патчить). И в браузерах свои тулкиты, зачем они так упорно гтк волочат?
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|4.21, Аноним (21), 17:05, 05/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> у меня нет и никогда не будет гтк софта
> Я бы и сам гтк удалил, если бы не диалоги в юнити и не браузеры.
Какое лицемерие :) Всё-таки есть у тебя гтк-софт, от которого ты никогда не сможешь отказаться, ибо на кутэ никогда такого не напишут.
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|1.11, Имя (?), 16:09, 05/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Херня какая-то уровня sed скрипта с заменой угловых скобок на пробелы и переносы строки — ну не нравится чуваку xml, хорошо что не yaml хоть выбрал, только толку от этого тулкиту и экосистеме?
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|1.17, Зз (?), 16:23, 05/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Столько грязи некомпетентной в коментах понаписали, а тульчик-то что надо!
Запилили бы инсталятор.msi под винду на подобие QtCreator-a, назвали бы его GnomeCreator, чтобы всё под ключ собирал по нажатию кнопки "билд".
И вот увидите, птичка запоет " Гном лууучшииий!! ", " КДЕ ниработает!! "
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|1.18, BrainFucker (ok), 16:28, 05/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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фиг знает, я бы предпочёл на XML писать чем на специально свелосипеденном формате. Форматов что ли мало придумано?
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|1.19, Anonnnym (?), 17:03, 05/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вы задолбали все подряд Blueprint называть. Других названий нет что-ли?
Шейдеры - blueprint, какая-то херня в монтажке для видео - blueprint. Теперь и это blueprint
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|1.20, Аноним (-), 17:04, 05/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>написан на языке Python и распространяется под лицензией LGPLv3
Джеймс Вестман - правильный пацан.
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|1.23, Аноним (21), 17:07, 05/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А зачем в новом ГТК такие жЫрные заголовки и такой-мелкий-мелкий текст?!
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|1.24, Аноним (-), 17:14, 05/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Знать бы еще куда эти виджет тулкиты приткнуть. Парадоксально, но единственная хоть сколько принимая канва даже не входит в основной дистрибутив тулкита. А ведь это на секундочку гимповый тулкит..
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