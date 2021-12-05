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Представлен Blueprint - новый язык построения пользовательских интерфейсов для GTK

05.12.2021 15:30

Джеймс Вестман (James Westman), разработчик приложения GNOME Maps, представил новый язык разметки Blueprint, предназначенный для построения интерфейсов с использованием библиотеки GTK. Код компилятора для преобразования разметки Blueprint в ui-файлы GTK написан на языке Python и распространяется под лицензией LGPLv3.

В качестве причины создания проекта называется привязка применяемых в GTK ui-файлов описания интерфейса к формату XML, который перегружен и не удобен для написания или редактирования разметки вручную. Формат Blueprint отличается наглядностью представления информации и благодаря читаемому синтаксису даёт возможность обойтись без применения специализированных визуальных редакторов интерфейса при создании, редактировании и оценки изменений в элементах интерфейса.

При этом Blueprint не требует внесения изменений в GTK, полностью повторяет модель виджетов GTK и позиционируется как надстройка, компилирующая разметку в штатный для GtkBuilder формат XML. Функциональные возможности Blueprint полностью соответствуют GtkBuilder, отличается лишь метод представления информации. Для перевода проекта на Blueprint достаточно добавить вызов blueprint-compiler в сценарий сборки без изменения кода. 


   using Gtk 4.0;

   template MyAppWindow : Gtk.ApplicationWindow {
     title: _("My App Title");

     [titlebar]
     HeaderBar header_bar {}

     Label {
       styles ["heading"]
       label: _("Hello, world!");
     }
   }

Кроме компилятора в штатный XML-формат GTK в разработке также находится плагин с поддержкой Blueprint для интегрированной среды разработки GNOME Builder. Отдельной развивается LSP-сервер (Language Server Protocol) для Blueprint, который можно будет использовать для подсветки, анализа ошибок, вывода подсказок и автодополнения кода в поддерживающих LSP редакторах кода, включая Visual Studio Code.

Из планов по развитию Blueprint отмечается добавления в разметку элементов реактивного программирования, реализуемого с использованием класса Gtk.Expression, предоставляемого в GTK4. Предлагаемый метод более привычен для разработчиков web-интерфейсов на JavaScript и позволяет добиться автоматической синхронизации представления интерфейса со связанной моделью данных, без необходимости принудительного обновления пользовательского интерфейса после каждого изменения данных.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.jwestman.net/2021/...)
  2. OpenNews: Доступна GUI-библиотека SixtyFPS 0.1.0, развиваемая бывшими разработчиками Qt
  3. OpenNews: Выпуск графического тулкита GTK 4.0
  4. OpenNews: Представлен Cambalache, новый инструмент разработки GTK-интерфейсов
  5. OpenNews: Выпуск графического тулкита GTK 4.4
  6. OpenNews: Рабочий стол Budgie переходит с GTK на библиотеки EFL от проекта Enlightenment
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Аноним
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56283-blueprint
Ключевые слова: blueprint, gtk
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Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:39, 05/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Внешне выглядит как пародия на QML.
     
     
  • 2.2, proninyaroslav (ok), 15:50, 05/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    GTK давно было пора иметь подобную пародию. QML очень даже неплох.
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 15:58, 05/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Безусловно. Но в GNOME это будет сделано криво, с половиной запланированных фич и с постоянной поломкой сделанного в новых релизах.

    Мы говорим о DE, в которой нормальной поддержки тем нет. Хотя её делали дважды. И дважды выкидывали. И сейчас героически делают в третий раз.

     
     
  • 4.4, leibniz (??), 16:01, 05/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В KDE что ли есть нормальная поддержка тем? Ну-ну.
     
     
  • 5.8, Аноним (8), 16:04, 05/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В кде всегда были проблемы только с гтк3 темами. В том же жырнолисе при задании тёмной темы невидимый текст.
     
  • 5.9, Аниме (?), 16:05, 05/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да
     
  • 3.6, Аноним (8), 16:03, 05/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так один QML уже есть, я ещё удивлён, что из него сделали что-то относительно вменяемое в кедах (сколько лет на это ушло?). Пародия будет ещё хуже. Но скажу честно меня это не затрагивает, у меня нет и никогда не будет гтк софта (во всяком случае покуда на этом тулките не начнут появляться приличные программы, вероятность чего убывает с каждым днём). Я бы и сам гтк удалил, если бы не диалоги в юнити и не браузеры.
     
     
  • 4.10, Аноним (10), 16:06, 05/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > диалоги в юнити и не браузеры
    > у меня нет и никогда не будет гтк софта

    что ты заливаешь?

     
     
  • 5.12, Аноним (8), 16:11, 05/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Меня не спрашивали. До сих пор бы собирал фф с гтк2, если бы его поддержку не поломали. В юнити это только стандартный диалог выбора разрешения и биндов, в браузере только файловые диалоги (а порталы не лучше и всё равно завязаны на гном, нужно патчить). И в браузерах свои тулкиты, зачем они так упорно гтк волочат?
     
  • 4.21, Аноним (21), 17:05, 05/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > у меня нет и никогда не будет гтк софта
    > Я бы и сам гтк удалил, если бы не диалоги в юнити и не браузеры.

    Какое лицемерие :) Всё-таки есть у тебя гтк-софт, от которого ты никогда не сможешь отказаться, ибо на кутэ никогда такого не напишут.

     

  • 1.5, гомогейшигори (?), 16:02, 05/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    шо кде шо гном - ультимативный кал. То ли дело божественный dwm
     
     
  • 2.7, leibniz (??), 16:04, 05/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    два чаю
     
  • 2.15, Анонус (?), 16:18, 05/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ухаха
     

  • 1.11, Имя (?), 16:09, 05/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Херня какая-то уровня sed скрипта с заменой угловых скобок на пробелы и переносы строки — ну не нравится чуваку xml, хорошо что не yaml хоть выбрал, только толку от этого тулкиту и экосистеме?
     
     
  • 2.13, tty0 (?), 16:12, 05/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он слишком для него многословен, но то что HTML 😄
     
  • 2.14, гомогейшигори (?), 16:12, 05/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как это какой толк? Чем гном более БЛОАТЕД - тем лучше. Разве не для этого его пилят?
     

  • 1.16, Аноним (16), 16:21, 05/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наверное, он лучше, чем Elm.
     
  • 1.17, Зз (?), 16:23, 05/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Столько грязи некомпетентной в коментах понаписали, а тульчик-то что надо!
    Запилили бы инсталятор.msi под винду на подобие QtCreator-a, назвали бы его GnomeCreator, чтобы всё под ключ собирал по нажатию кнопки "билд".
    И вот увидите, птичка запоет " Гном лууучшииий!! ", " КДЕ ниработает!! "
     
  • 1.18, BrainFucker (ok), 16:28, 05/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    фиг знает, я бы предпочёл на XML писать чем на специально свелосипеденном формате. Форматов что ли мало придумано?
     
  • 1.19, Anonnnym (?), 17:03, 05/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вы задолбали все подряд Blueprint называть. Других названий нет что-ли?

    Шейдеры - blueprint, какая-то херня в монтажке для видео - blueprint. Теперь и это blueprint

     
     
  • 2.22, Аноним (21), 17:07, 05/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Голубые наступают...
     

  • 1.20, Аноним (-), 17:04, 05/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >написан на языке Python и распространяется под лицензией LGPLv3

    Джеймс Вестман - правильный пацан.

     
  • 1.23, Аноним (21), 17:07, 05/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А зачем в новом ГТК такие жЫрные заголовки и такой-мелкий-мелкий текст?!
     
  • 1.24, Аноним (-), 17:14, 05/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Знать бы еще куда эти виджет тулкиты приткнуть. Парадоксально, но единственная хоть сколько принимая канва даже не входит в основной дистрибутив тулкита. А ведь это на секундочку гимповый тулкит..
     
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