Доступна GUI-библиотека SixtyFPS 0.1.0, развиваемая бывшими разработчиками Qt

Опубликован выпуск кросс-платформеной библиотеки для создания графических интерфейсов SixtyFPS 0.1.0, ориентированной для применения на встроенных устройствах и в десктоп приложениях на платформах Linux, macOS и Windows, а также для использования в веб браузерах (WebAssembly). Код библиотеки написан на языке Rust и распространяется под лицензией GPLv3 или коммерческой лицензией, допускающей использование в проприетарных продуктах без открытия кода.

Авторы библиотеки (Olivier Goffart и Simon Hausmann) бывшие разработчики KDE, позже перешедшие в компанию Trolltech для работы над Qt, сейчас основали свою компанию, развивающую SixtyFPS. Одной из целей проекта является предоставление возможности работы с минимальным потреблением ресурсов CPU и памяти (для работы необходимо несколько сотен килобайт ОЗУ). Для отрисовки доступно два бэкенда - gl на базе OpenGL ES 2.0 и qt, использующий Qt QStyle.

Поддерживается создание интерфейсов в программах на языках Rust, C++, и JavaScript. Авторами библиотеки разработан специальный язык разметки ".60", который компилируется в нативный для выбранной платформы код. Существует возможность протестировать язык в онлайн редактор или ознакомиться с примерами, собрав их самостоятельно.

Пример кода .60:

HelloWorld := Window { width: 400px; height: 400px; Text { y: parent.width / 2; x: parent.x + 200px; text: "Hello, world"; color: blue; } }

Примеры интерфейса: