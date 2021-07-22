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Доступна GUI-библиотека SixtyFPS 0.1.0, развиваемая бывшими разработчиками Qt

22.07.2021 22:53

Опубликован выпуск кросс-платформеной библиотеки для создания графических интерфейсов SixtyFPS 0.1.0, ориентированной для применения на встроенных устройствах и в десктоп приложениях на платформах Linux, macOS и Windows, а также для использования в веб браузерах (WebAssembly). Код библиотеки написан на языке Rust и распространяется под лицензией GPLv3 или коммерческой лицензией, допускающей использование в проприетарных продуктах без открытия кода.

Авторы библиотеки (Olivier Goffart и Simon Hausmann) бывшие разработчики KDE, позже перешедшие в компанию Trolltech для работы над Qt, сейчас основали свою компанию, развивающую SixtyFPS. Одной из целей проекта является предоставление возможности работы с минимальным потреблением ресурсов CPU и памяти (для работы необходимо несколько сотен килобайт ОЗУ). Для отрисовки доступно два бэкенда - gl на базе OpenGL ES 2.0 и qt, использующий Qt QStyle.

Поддерживается создание интерфейсов в программах на языках Rust, C++, и JavaScript. Авторами библиотеки разработан специальный язык разметки ".60", который компилируется в нативный для выбранной платформы код. Существует возможность протестировать язык в онлайн редактор или ознакомиться с примерами, собрав их самостоятельно.

Пример кода .60: 


   HelloWorld := Window {
       width: 400px;
       height: 400px;
   
       Text {
          y: parent.width / 2;
          x: parent.x + 200px;
          text: "Hello, world";
          color: blue;
       }
}

Примеры интерфейса:



  1. Главная ссылка к новости (https://sixtyfps.io/...)
  2. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 6.1
  3. OpenNews: Выпуск Kirigami 2.1, фреймворка для построения интерфейса от проекта KDE
  4. OpenNews: Microsoft представил фреймворк MAUI, создав конфликт имён с проектами Maui и Maui Linux
  5. OpenNews: Libui - библиотека для построения интерфейса пользователя
  6. OpenNews: Выпуск графического тулкита GTK 4.2
Автор новости: gra
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55532-sixtyfps
Ключевые слова: sixtyfps, rust, gui, qt
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 23:05, 22/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Опять какие то пиксели, уже давно нужно абстрактные единицы вводить, потому dpi у встроенный устройств всегда разный, а они по их словам и делают именно для них, а выходит что нет.
     
     
  • 2.12, Anonnnym (?), 23:58, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    изображение отображается в указанном в коде размере при масштабе 100%, в остальных случаях перед рендером пиксели умножаются на масштаб.
     
  • 2.15, Аноним (-), 00:10, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +19 +/
    Проблема даже не в этом. Парни создают НОВЫЙ продукт, но даже не смогли придумать нормальное, стильное, говорящее, запоминающееся название. Что за сиксти фпс? Вы там бенчмарк делаете или библиотеку GUI? Ну где фантазия, але? Это как недооценивать графический дизайн иконки в мобильных приложениях, а порой от дизайна иконки зависит 80% закачек/продаж. Как корабль назовешь...
     
     
  • 3.31, Андрей (??), 01:45, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот, плюсовый DearImGUI пользуется популярностью в соответствующих кругах. А название какое-то странное: дорогой immediate Гуй.

    А сишный nuklear. В игре "продолжи фразу" мне приходит на ум мгновенно nuklear... катастрофа. К сожалению, оригинальный автор забросил эту библиотеку: https://github.com/vurtun/nuklear. Но работу подхватили: https://github.com/Immediate-Mode-UI/Nuklear.

    Вообще, придумать название очень сложно, очень.

     
  • 2.34, Аноньимъ (ok), 01:59, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С пикселями нет никаких проблем. Кроме того что разработчику нужно подумоть о масштабировании зарание.

    С абстрактными единицами то же нужно думать. Не видел ни одного дизайна на абстрактных единицах который бы нормально на любых экранах отображался.
    Веб этот модный весь едет наискосок.

    Плюс, добавляются новые проблемы, связанные с чудо рендером который эти чудо абстрактные единицы превращает в чудомыло. Ещё и ресурсы жрёт.
    Пример шрифтовый ад который теперь везде. Зато устаревшие немодные нетолерантные растровые шрифты наконец-то деприкейтед.

     

  • 1.2, Константавр (ok), 23:07, 22/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Во времена... Легче свою библиотеку написать, чем разучить существующие
     
     
  • 2.10, имя_ (?), 23:45, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну да, а заодно и веосипедов и костылей своих напридумывать.
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 00:28, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну это же особенности библиотеки. Можно назвать независимым.
     
  • 2.14, Anonnnym (?), 23:59, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Проект для заработка, как Qt
     
     
  • 3.23, Проходил мимо (?), 00:53, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И что в этом плохого? Так пожелай людям успеха и денег.
     
     
  • 4.37, Аноним (37), 02:44, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такие вещи как GUI довольно проблемны, сложны и нуждаются в упрощении и широком охвате, а коммерция всему это вредит (и Qt особенно сильно вредит, хотя он все равно лучший из существующего).
     

  • 1.3, Шарп (ok), 23:14, 22/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > SixtyFPS
    >".60"

    Люди явно не маркетологи. Названия говно. Придётся переименовывать, если взлетит.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:18, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В .240 ?
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 23:41, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В .69 . CJK заценят.
     
  • 2.32, Андрей (??), 01:48, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже, может, и не раз, например: SFLphone -> GNU Ring -> Jami

    https://en.wikipedia.org/wiki/Jami_(software)

     

  • 1.5, Аноним (5), 23:23, 22/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    "для работы необходимо несколько сотен килобайт ОЗУ"
    "Поддерживается создание интерфейсов в программах на языках ... и JavaScript"
    После этого уже начинает жрать сотни мегабайт ОЗУ.
     
     
  • 2.17, Аноним (-), 00:13, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Заманивают пряником, а потом как хлобысь плеточкой по хребтине!! =)
     

  • 1.6, заминированный тапок (ok), 23:27, 22/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Qt переписали на Rust и сделали бэкенд в Qt, который на C++ ?
    https://www.meme-arsenal.com/memes/0bc46513953fe9d550dae5be049c1da0.jpg
     
  • 1.7, Аноним (7), 23:30, 22/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    О) Qml за собой притащили)
     
  • 1.9, Аноним (9), 23:45, 22/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Dead on arrival, нужно переименовывать в 144FPS.
     
  • 1.11, Аноним (8), 23:47, 22/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    >Код библиотеки написан на языке Rust и распространяется под лицензией GPLv3 или коммерческой лицензией, допускающей использование в проприетарных продуктах без открытия кода

    Не взлетит. Зачем нужна эта либа, если уже есть Qt, без таких лицензионных ограничений?

     
     
  • 2.16, maximnik0 (?), 00:13, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >если уже есть Qt, без таких лицензионных ограничений?

    Это откуда лицензионных ограничений нет?А платные версии откуда?А ограничение LTS версий в потдержке?

     
     
  • 3.22, Аноним (22), 00:52, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Qt большей частью идет под LGPL. Что достаточно для практического применения в коммерческих продуктах.

    Если эта библиотека идет под GPL, а не под LGPL, то ее будущее довольно туманно, т.к. область применения ограничивается только другими GPL продуктами, у нее не сможет набраться критическая масса пользователей, необходимая для начальной раскрутки и поддержания интереса.

     
     
  • 4.25, Аноним (-), 01:08, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Забей, чел явно не понимает матчасть.
     
  • 4.33, Андрей (??), 01:50, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если эта библиотека идет под GPL, а не под LGPL, то ее будущее довольно туманно,

    Такое впечатление, что они это по старой привычки сделали:

    > ...позже перешедшие в компанию Trolltech для работы над Qt,...

    Но время-то не стояло на месте.

     

  • 1.13, Аноним (13), 23:58, 22/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Все библиотеки должны потреблять мало.
     
     
  • 2.18, Аноним (-), 00:14, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Согласен, библиотеки должны быть человечнее...
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 00:38, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И разрешать приходить со своим в зал
     

  • 1.21, Аноним (21), 00:47, 23/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Хитрожопые ещё одни…
    С такой лицензией идут в попу. Библиотека должна быть под lgpl
     
     
  • 2.24, Аноним (-), 01:07, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У них будет более модная лицензия - lgbt. ;)
     
  • 2.26, Аноньимъ (ok), 01:08, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кому должна?
    ЖПЛ отличная свободная лицензия.
     
     
  • 3.27, Аноним (-), 01:11, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Оминь брат!
     

  • 1.28, Ванёк (?), 01:25, 23/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Велосипедисты
     
  • 1.29, adolfus (ok), 01:26, 23/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ничего из этого не вырастет.
    Будет интересна такая библиотека, которая будет способна доставлять сообщения от виджета к виджету настолько быстро, что они могут быть полностью обработаны за время смены одного кадра. Линуксу такое пока не грозит - даже со звуком справиться не получается, если хорошенько напрячь файловую систему и сеть.
    Плюс, когда вы будете делать драг-н-дроп он должен прорисовываться с кадровой частотой, иначе не отпозиционировать тонко "прицел" с одного движения. Вряд ли на прикладном уровне можно добиться такой латентности.
     
  • 1.30, Аноним (30), 01:39, 23/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выглядит как замусоренный плод любви QML и CSS
    А точно ли стоило поганить QML до уровня CSS? Еще и ; обязательная
     
  • 1.35, deeaitch (ok), 02:34, 23/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уже что-то для Rust. Сделайте мне пожалуйста аналог QtWidgets а не жопаскриптов и ещё чего-то непонятного .60 (это никому не нужно, не усложняйте людям жизнь, упрощайте) и написанную на этом QtCreator и тогда Rust готов даже для мультимедиа в automotive.

    Но за начинае молодцы. Удачи проекту от всей души.

     
  • 1.36, Аноним (36), 02:41, 23/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Начинаю кажется понимать, почему так популярен электрон.
     
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