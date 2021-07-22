Доступна GUI-библиотека SixtyFPS 0.1.0, развиваемая бывшими разработчиками Qt

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|1.1, Аноним (1), 23:05, 22/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Опять какие то пиксели, уже давно нужно абстрактные единицы вводить, потому dpi у встроенный устройств всегда разный, а они по их словам и делают именно для них, а выходит что нет.
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|2.12, Anonnnym (?), 23:58, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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изображение отображается в указанном в коде размере при масштабе 100%, в остальных случаях перед рендером пиксели умножаются на масштаб.
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|2.15, Аноним (-), 00:10, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+19 +/–
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Проблема даже не в этом. Парни создают НОВЫЙ продукт, но даже не смогли придумать нормальное, стильное, говорящее, запоминающееся название. Что за сиксти фпс? Вы там бенчмарк делаете или библиотеку GUI? Ну где фантазия, але? Это как недооценивать графический дизайн иконки в мобильных приложениях, а порой от дизайна иконки зависит 80% закачек/продаж. Как корабль назовешь...
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|2.34, Аноньимъ (ok), 01:59, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С пикселями нет никаких проблем. Кроме того что разработчику нужно подумоть о масштабировании зарание.
С абстрактными единицами то же нужно думать. Не видел ни одного дизайна на абстрактных единицах который бы нормально на любых экранах отображался.
Веб этот модный весь едет наискосок.
Плюс, добавляются новые проблемы, связанные с чудо рендером который эти чудо абстрактные единицы превращает в чудомыло. Ещё и ресурсы жрёт.
Пример шрифтовый ад который теперь везде. Зато устаревшие немодные нетолерантные растровые шрифты наконец-то деприкейтед.
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|2.10, имя_ (?), 23:45, 22/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну да, а заодно и веосипедов и костылей своих напридумывать.
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|4.37, Аноним (37), 02:44, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Такие вещи как GUI довольно проблемны, сложны и нуждаются в упрощении и широком охвате, а коммерция всему это вредит (и Qt особенно сильно вредит, хотя он все равно лучший из существующего).
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|1.3, Шарп (ok), 23:14, 22/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> SixtyFPS
>".60"
Люди явно не маркетологи. Названия говно. Придётся переименовывать, если взлетит.
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|1.5, Аноним (5), 23:23, 22/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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"для работы необходимо несколько сотен килобайт ОЗУ"
"Поддерживается создание интерфейсов в программах на языках ... и JavaScript"
После этого уже начинает жрать сотни мегабайт ОЗУ.
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|2.17, Аноним (-), 00:13, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Заманивают пряником, а потом как хлобысь плеточкой по хребтине!! =)
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|1.11, Аноним (8), 23:47, 22/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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>Код библиотеки написан на языке Rust и распространяется под лицензией GPLv3 или коммерческой лицензией, допускающей использование в проприетарных продуктах без открытия кода
Не взлетит. Зачем нужна эта либа, если уже есть Qt, без таких лицензионных ограничений?
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|2.16, maximnik0 (?), 00:13, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>если уже есть Qt, без таких лицензионных ограничений?
Это откуда лицензионных ограничений нет?А платные версии откуда?А ограничение LTS версий в потдержке?
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|3.22, Аноним (22), 00:52, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Qt большей частью идет под LGPL. Что достаточно для практического применения в коммерческих продуктах.
Если эта библиотека идет под GPL, а не под LGPL, то ее будущее довольно туманно, т.к. область применения ограничивается только другими GPL продуктами, у нее не сможет набраться критическая масса пользователей, необходимая для начальной раскрутки и поддержания интереса.
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|4.33, Андрей (??), 01:50, 23/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Если эта библиотека идет под GPL, а не под LGPL, то ее будущее довольно туманно,
Такое впечатление, что они это по старой привычки сделали:
> ...позже перешедшие в компанию Trolltech для работы над Qt,...
Но время-то не стояло на месте.
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|1.21, Аноним (21), 00:47, 23/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Хитрожопые ещё одни…
С такой лицензией идут в попу. Библиотека должна быть под lgpl
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|1.29, adolfus (ok), 01:26, 23/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ничего из этого не вырастет.
Будет интересна такая библиотека, которая будет способна доставлять сообщения от виджета к виджету настолько быстро, что они могут быть полностью обработаны за время смены одного кадра. Линуксу такое пока не грозит - даже со звуком справиться не получается, если хорошенько напрячь файловую систему и сеть.
Плюс, когда вы будете делать драг-н-дроп он должен прорисовываться с кадровой частотой, иначе не отпозиционировать тонко "прицел" с одного движения. Вряд ли на прикладном уровне можно добиться такой латентности.
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|1.30, Аноним (30), 01:39, 23/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Выглядит как замусоренный плод любви QML и CSS
А точно ли стоило поганить QML до уровня CSS? Еще и ; обязательная
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|1.35, deeaitch (ok), 02:34, 23/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Уже что-то для Rust. Сделайте мне пожалуйста аналог QtWidgets а не жопаскриптов и ещё чего-то непонятного .60 (это никому не нужно, не усложняйте людям жизнь, упрощайте) и написанную на этом QtCreator и тогда Rust готов даже для мультимедиа в automotive.
Но за начинае молодцы. Удачи проекту от всей души.
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