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Microsoft представил фреймворк MAUI, создав конфликт имён с проектами Maui и Maui Linux

20.05.2020 10:25

Компания Microsoft второй раз натолкнулась на конфликт имён при продвижении своих новых открытых продуктов без предварительной проверки наличия существующих проектов с теми же именами. Если в прошлый раз конфликт был вызван пересечением имён "GVFS" (Git Virtual File System и GNOME Virtual File System), то на этот раз проблемы возникли вокруг имени MAUI.

Компания Microsoft представила новый фреймворк MAUI (Multi-platform App UI) для разработки многоплатформенных интерфейсов пользователя с использованием платформы .NET. По сути новый проект стал результатом переименования фреймворка Xamarin.Forms, который было решено развивать под новым именем. Код проекта открыт под лицензией MIT.

Подобный шаг возмутил разработчиков открытого фреймворка Maui, развиваемого под эгидой проекта KDE и также предназначенного для разработки кроссплатформенных графических приложений. Проект Maui был основан создателями дистрибутива Nitrux, которые развивают собственный рабочий стол Nomad на базе технологий KDE. Maui включает в себя набор компонентов и шаблоны элементов интерфейса MauiKit, созданных с использованием фреймворка KDE Kirigami и элементов Qt Quick Controls 2. Компоненты MauiKit дают возможность очень быстро создавать приложения, которые могут работать как на мобильных устройствах, так и на настольных системах, включая Android, Linux, Windows, macOS и iOS.

На базе Maui подготовлены такие программы, как музыкальный проигрыватель Vvave, файловый менеджер Index, система ведения заметок Buho, просмотрщик изображений Pix, текстовый редактор Nota, эмулятор терминала Station и адресная книга Contacts, просмотрщик документов Library и видеопроигрыватель Cinema. Все эти приложения формируют основу мобильной платформы KDE Plasma Mobile. Несколько дней назад был представлен первый официальный стабильный релиз MauiKit и Maui Apps 1.1.0.

Кроме того, уже около пяти лет существует дистрибутив Maui Linux, который развивает компания Blue Systems, также продвигающая дистрибутив Netrunner и предоставляющая финансирование разработки Kubuntu. В дистрибутиве применяется псевдо-роллинг модель формирования пакетной базы - основой служат LTS-выпуски Kubuntu, но графическое окружение собирается из репозитория KDE neon.

Оба открытых проекта широко известны в сообществе, и если дистрибутив Maui Linux напрямую не пересекается по назначению с новым продуктом Microsoft, то фреймворк KDE Maui полностью попадает с ним в одну категорию средств разработки переносимых интерфейсов пользователя. По мнению разработчиков KDE Maui подобное пересечение имён недопустимо и приведёт к большой путанице в среде разработчиков. Проект Maui был создан в 2018 году, включён в число официальных проектов сообщества KDE и его название также является сокращением ("Multi-Adaptable User Interfaces"). В обиходе имя проекта часто упоминается заглавными буквами, как MAUI.

Представитель Microsoft пояснил, что официальным именем нового проекта является ".NET Multi-platform App UI", а MAUI лишь его сокращение и кодовое имя. Имя MAUI прошло рецензирование в юридической службе и одобрено к использованию. Пересечение стало неожиданностью для разработчиков из Microsoft, которые признали, что захват чужого имени недопустим и призвали начать работу по урегулированию конфликта. Напомним, что урегулирование прошлого конфликта имён привело к переименованию проекта GVFS в VFSForGit.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Статус подготовки первого стабильного релиза KDE Plasma Mobile
  3. OpenNews: Microsoft пообещал переименовать GVFS из-за пересечения имени с виртуальной ФС GNOME
  4. OpenNews: Разработка утилиты dstat прекращена из-за недовольства действиями Red Hat
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Maui 2
  6. OpenNews: Конфликт из-за отображения шапки Санта-Клауса в открытом редакторе кода Visual Studio Code
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52990-maui
Ключевые слова: maui, microsoft, kde
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Обсуждение (53) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:00, 20/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Шо тот MAUI фигня, шо этот MAUI фигня.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:14, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Maui включает в себя набор компонентов и шаблоны элементов интерфейса MauiKit, созданных с использованием фреймворка KDE Kirigami и элементов Qt Quick Controls 2. Компоненты MauiKit дают возможность очень быстро создавать приложения, которые могут работать как на мобильных устройствах, так и на настольных системах

    За конвергентными системами будущие.

    Эти все скрипты KDE, которые на порядок ускоряют и упрощают разработку графического ПО, хоть потенциально небезопасны, но уже есть проекты по трансляции их в код C++ с последующей компиляцией в бинарь для конечного пользователя.

     
     
  • 3.24, Аноним (24), 12:28, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > по трансляции их в код C++ с последующей компиляцией

    Моет сразу Qt взять?

     
  • 3.42, Аноним (42), 13:24, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > За конвергентными системами будущие.

    Канониклы подтверждают

     

  • 1.2, имя_ (?), 11:05, 20/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    >Пересечение стало неожиданностью для разработчиков из Microsoft, которые признали, что захват чужого имени недопустим и призвали начать работу по урегулированию конфликта.

    Ага, как неожиданно, ведь погуглить никто не догадался. Наверное, это от того, что у них всех бинг.

    Ну, а решение тут будет простое - кдешников заставят переименоваться, ведь поделие мс будет всегда появляться в поиске раньше.

     
     
  • 2.15, Аноним (15), 12:12, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Беглый гуглинг показал, что maui это остров, а не какой то там проект.
     
     
  • 3.37, имя_ (?), 13:08, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://lmgtfy.com/?q=maui+framework
     
     
  • 4.41, Аноним (15), 13:20, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда гуглишь Java и Python никакие дополнительные слова не нужны. А пересечения имён со всякой мелочью неизбежны. Собственно по этой причине и существуют пространства имён.
     
     
  • 5.48, имя_ (?), 13:58, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://lmgtfy.com/?q=контекст викидедия
     
  • 2.31, Wilem (ok), 12:45, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну, а решение тут будет простое - кдешников заставят переименоваться,

    Из новости:

    > Пересечение стало неожиданностью для разработчиков из Microsoft, которые признали, что захват чужого имени недопустим

    Вот бы читать описание целиком.

     
     
  • 3.38, имя_ (?), 13:09, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    -- ой как нехорошо вышло, теперь мы срочно переименуем наш проект! - сказали разработчики и юристы мс.
     
     
  • 4.52, Аноним (52), 14:45, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *Ваш проект ))
     
  • 3.51, Аноним (51), 14:20, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Пересечение стало неожиданностью для разработчиков из Microsoft, которые признали, что захват чужого имени недопустим

    и потому в сторону Maui framework и Maui Linux было решено выдвинуть бригаду адвокатов? :)

    из того же описания:
    >официальным именем нового проекта является ".NET Multi-platform App UI"

    а значит, что конфликта официально как бы нет и они вполне могут продолжать использовать неофициальное MAIU?

     

  • 1.3, Zenitur (ok), 11:05, 20/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Так бы никто о нём не узнал, кроме тех, кто занимается конкретно этим.
     
  • 1.4, Аноним (4), 11:08, 20/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Microsoft Debian System
    что мешает создать такую им систему?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:31, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что им мешает выпустить свой дистр, общего назначение, а не Iot?
     
  • 2.29, expert (??), 12:33, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ждем Microsoft Gentoo
     
     
  • 3.44, ryoken (ok), 13:48, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да не приведи ТролльВардс. Я на генту пересел и доволен, не надо деятелей этих сюда пускать.
     

  • 1.5, SR_team (ok), 11:10, 20/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > создав конфликт имён с проектами Maui и Maui Linux

    Пфф, фигня. У них там в WinAPI до сих пор объявление типов конфликтует (пример winsock2.h и windows.h). Когда началось точно не знаю, но в SDK от 2006 года конфликт уже был, в 10.0.18362.0 версии (одна из самых свежих) SDK конфликт тоже есть

     
     
  • 2.39, Аноним (39), 13:11, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда началось - всегда так было, сто лет такая ботва) почему не починят - ну видимо куча софта на эти баги хедеров завязаны) лечится либо включением windows.h перед winsock2, либо каким-то макросом который отключает передефайн того же в одном из них (не  помню точно).  
    Если бы только winsock2 ... как-то только с ole хидерами начинаешь работать, то еще счастье... есть ровно один "волшебный" порядок который не вызывает ошибок компиляции)))
     
     
  • 3.47, SR_team (ok), 13:53, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > либо каким-то макросом который отключает передефайн того же в одном из них

    И еще один дефайн, если используется современный SDK, потому что какие-то функции deprecated и при компиляции возникает ошибка, в которой написано использовать другие функции, которых в этих хидерах нет.

     
  • 2.49, Аноним (39), 13:59, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда началось - всегда так было, сто лет такая ботва) почему не починят - ну видимо куча софта на эти баги хедеров завязаны) лечится либо включением windows.h перед winsock2, либо каким-то макросом который отключает передефайн того же в одном из них (не  помню точно).  
    Если бы только winsock2 ... как-то только с ole хидерами начинаешь работать, то еще счастье... есть ровно один "волшебный" порядок который не вызывает ошибок компиляции)))
     

  • 1.7, Аноним (7), 11:15, 20/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А я говорил что майкрософт это раковая опухоль захватывающая священный мир открытого ПО. Сначала фреймворк, потом DE, потом ядро!
     
  • 1.8, Любитель Монеточки (?), 11:21, 20/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мелкомягкие как всегда снова облажались
     
     
  • 2.27, Аноним (24), 12:29, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато 99,9999999999999999999999999%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
     
     
  • 3.32, none_first (ok), 12:45, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зато 99,9999999999999999999999999%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

    наверное в ворде набирал, эк тебя заколбасило на процентах
    "нет такого имени" ;)

     

  • 1.9, Аноним (10), 11:29, 20/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Скоро они выпустят свой аналог системд и назовут его системд.
     
     
  • 2.45, ryoken (ok), 13:49, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто кому аналог? Есть же этот их svchost.exe
     

  • 1.11, Аноним (11), 11:45, 20/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Большего конфликта имён, чем Visual Studio и Visual Studio Code им не сделать. Нагуглить что-то про Visual Studio становится крайне сложно.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 11:48, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плюс эабавно то, что на маке ещё одна студия
    Но на Линуксе всё равно нет Visual Studio, так что не страшно
     

  • 1.12, Аноним (12), 11:46, 20/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Да наплевать вообще. Ещё разборы устраивать из-за пересечения со всякими линуксойдами-маргиналами. Этих линукс дистрибутивов миллион, а отличаются только обоями. Следить за пересечениями с каждым - время терять только. Торговая марка свободна - ну и пошли лесом маргиналы. От продукта майков миру точно пользы больше будет, чем от очередного ненужно-дистрибутива.
     
     
  • 2.18, qetuo (?), 12:17, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хорошо, что анонимный эксперт разобрался в проблеме и поделился своим полезным мнением с сообществом. Указанные недочеты будут исправлены, а разработка отмеченных дистрибутивов свернута в ближайшее время.
     

  • 1.13, Аноним (13), 11:47, 20/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Компоненты MauiKit дают возможность очень быстро создавать приложения, которые могут работать как на мобильных устройствах, так и на настольных системах

    "Работой" на десктопе это можно назвать с большой натяжкой. Посмотрел Note и другие приложения - примитивизация во всей красе. Очень жаль, если в угоду этому модному тренду перестануть развивать традиционные KDE-шные приложухи. Это (пока) одна из немногих адекватных DE, которые не держат своих пользователей за имбецилов.

     
     
  • 2.17, SR_team (ok), 12:15, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Очень жаль, если в угоду этому модному тренду перестануть развивать традиционные KDE-шные приложухи

    В угоду этому модному тренду УЖЕ сломали традиционные KDE-шные приложухи. Попробуй выделить мышкой несколько файлов в Dolphin или Ark (не тыкая по одному, а выделяя сразу несколько рамкой). Получится, только предварительно промотав содержимое папки вниз и начиная выделение снизу вверх. А если нужные файлы сверху, то страдай

     
     
  • 3.20, qetuo (?), 12:19, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Открой баг на багзилле, чего как маленький? Выглядит именно как баг. Но ныть в комментах под новостью на опеннете и наговаривать на KDE, конечно, гораздо полезнее, так что лучше продолжай, глядишь, само починится.
     
     
  • 4.22, SR_team (ok), 12:22, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выглядит как дроп мышиного управления. Энивей в гноме такого нет, хотя он ориентирован именно на пальцетыканье
     
  • 3.21, Аноним (13), 12:21, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Получится, только предварительно промотав содержимое папки вниз и начиная выделение снизу вверх. А если нужные файлы сверху, то страдай

    Странно, в 20.04 у меня все нормально с выделением.

     
     
  • 4.23, SR_team (ok), 12:24, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что за 20.04? Убунта или какой-то другой дистр с такой же маркировкой? В прочем не важно, вот версии плазмы и фреймворка с багом:
    * KDE Plasma - 5.18.5
    * KDE Frameworks - 5.70.0
     
     
  • 5.28, Аноним (13), 12:30, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Plasma 5.18.5
    Frameworks 5.70.0
    QT 5.14.1

    https://en.opensuse.org/SDB:KDE_repositories#KDE_Frameworks_5.2C_Plasma_5_and_Applications из этих репо, если что.

     
     
  • 6.30, SR_team (ok), 12:33, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Qt 5.14.2, но видимо это проблема с каким-нибудь libinput у меня в дистре, если в той репе кеды без патчей
     
  • 5.46, Аноним (46), 13:50, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Умвр, никогда таких проблем не было.

    kde 5.70.1/5.18.5
    qt 5.14.2

    Нооо, правда libinput я не использую (были баги какие-то в нём).

     
  • 3.34, Fracta1L (ok), 12:56, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты бредишь
     

  • 1.16, gumanzoy (?), 12:14, 20/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Никогда не было и вот опять. Но разве MS c GVFS были первыми ?

    libtorrent и libtorrent-rasterbar
    dd_rescue и GNU ddrescue

     
  • 1.19, Вы забыли заполнить поле Name (?), 12:18, 20/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Шо не новость - то майкрософт. Опеннет, что с тобой? Продался?
     
     
  • 2.33, Вкусная водочка (?), 12:51, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Конфа BUILD началась. Индусы представляют результаты деятельности своего интеллекта.
     

  • 1.25, InuYasha (?), 12:29, 20/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >>с использованием платформы .NET.

    Уничтожить!

     
     
  • 2.36, Аноним (46), 13:04, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Меня тут убеждают, что нынешний дотнет -- убийца жабы. Но потом я смотрю на Substrate VM, который позволяет скомпилировать быстрые и эффективные бинарники без вм из уже имеющегося кода (т.е. совместимость обеспечена -- если мы не используем возможности которым необходима вм, можно её выкинуть и не тащить балластом) и мне начинает казаться, что просто идут они несколько иными путями. А в синтетике и жава си обгоняла, да только на практике жс быстрее жавы работает. Но всё равно очень медленно. Печально, что во всех играх сейчас тормозной дотнет. Вот раньше игры на плюсах писали, и они не тормозили на калькуляторах. А сегодня они тормозят и на околотоповых пекарнях, что уж про лаптопы говорить.
     

  • 1.26, RedEyedMan (ok), 12:29, 20/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Майкрософт как слон ворвавшийся в посудную лавку
     
     
  • 2.40, Дегенератор (ok), 13:18, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А снизу - тявк, тявк!!!
     

  • 1.35, Wilem (ok), 12:56, 20/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ставили бы префикс 'ms' в названии своих библиотек и не парились.
     
  • 1.43, Ingener (??), 13:24, 20/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>Подобный шаг возмутил разработчиков открытого фреймворка Maui, развиваемого под эгидой проекта KDE и также предназначенного для разработки кроссплатформенных графических приложений.-- Кто первый встал, того и тапки. Ой, то есть нет. Тапки берет MS.
     
  • 1.50, Аноним (50), 14:08, 20/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне какжется, сейчас как ни назови проект - найдётся дистрибутив линукса с таким же названием. И скорее всего даже не один
     
  • 1.53, анонизмус (?), 14:47, 20/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А почему Xiaomi молчит? Ведь название этих двух фреймворков до смешения похожи на их MIUI.
     
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