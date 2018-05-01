Microsoft представил фреймворк MAUI, создав конфликт имён с проектами Maui и Maui Linux

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|2.6, Аноним (6), 11:14, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Maui включает в себя набор компонентов и шаблоны элементов интерфейса MauiKit, созданных с использованием фреймворка KDE Kirigami и элементов Qt Quick Controls 2. Компоненты MauiKit дают возможность очень быстро создавать приложения, которые могут работать как на мобильных устройствах, так и на настольных системах
За конвергентными системами будущие.
Эти все скрипты KDE, которые на порядок ускоряют и упрощают разработку графического ПО, хоть потенциально небезопасны, но уже есть проекты по трансляции их в код C++ с последующей компиляцией в бинарь для конечного пользователя.
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|3.24, Аноним (24), 12:28, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> по трансляции их в код C++ с последующей компиляцией
Моет сразу Qt взять?
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|3.42, Аноним (42), 13:24, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> За конвергентными системами будущие.
Канониклы подтверждают
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|1.2, имя_ (?), 11:05, 20/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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>Пересечение стало неожиданностью для разработчиков из Microsoft, которые признали, что захват чужого имени недопустим и призвали начать работу по урегулированию конфликта.
Ага, как неожиданно, ведь погуглить никто не догадался. Наверное, это от того, что у них всех бинг.
Ну, а решение тут будет простое - кдешников заставят переименоваться, ведь поделие мс будет всегда появляться в поиске раньше.
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|2.15, Аноним (15), 12:12, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Беглый гуглинг показал, что maui это остров, а не какой то там проект.
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|4.41, Аноним (15), 13:20, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда гуглишь Java и Python никакие дополнительные слова не нужны. А пересечения имён со всякой мелочью неизбежны. Собственно по этой причине и существуют пространства имён.
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|2.31, Wilem (ok), 12:45, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну, а решение тут будет простое - кдешников заставят переименоваться,
Из новости:
> Пересечение стало неожиданностью для разработчиков из Microsoft, которые признали, что захват чужого имени недопустим
Вот бы читать описание целиком.
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|3.38, имя_ (?), 13:09, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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-- ой как нехорошо вышло, теперь мы срочно переименуем наш проект! - сказали разработчики и юристы мс.
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|3.51, Аноним (51), 14:20, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Пересечение стало неожиданностью для разработчиков из Microsoft, которые признали, что захват чужого имени недопустим
и потому в сторону Maui framework и Maui Linux было решено выдвинуть бригаду адвокатов? :)
из того же описания:
>официальным именем нового проекта является ".NET Multi-platform App UI"
а значит, что конфликта официально как бы нет и они вполне могут продолжать использовать неофициальное MAIU?
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|1.3, Zenitur (ok), 11:05, 20/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Так бы никто о нём не узнал, кроме тех, кто занимается конкретно этим.
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|2.10, Аноним (10), 11:31, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что им мешает выпустить свой дистр, общего назначение, а не Iot?
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|3.44, ryoken (ok), 13:48, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да не приведи ТролльВардс. Я на генту пересел и доволен, не надо деятелей этих сюда пускать.
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|1.5, SR_team (ok), 11:10, 20/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> создав конфликт имён с проектами Maui и Maui Linux
Пфф, фигня. У них там в WinAPI до сих пор объявление типов конфликтует (пример winsock2.h и windows.h). Когда началось точно не знаю, но в SDK от 2006 года конфликт уже был, в 10.0.18362.0 версии (одна из самых свежих) SDK конфликт тоже есть
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|2.39, Аноним (39), 13:11, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда началось - всегда так было, сто лет такая ботва) почему не починят - ну видимо куча софта на эти баги хедеров завязаны) лечится либо включением windows.h перед winsock2, либо каким-то макросом который отключает передефайн того же в одном из них (не помню точно).
Если бы только winsock2 ... как-то только с ole хидерами начинаешь работать, то еще счастье... есть ровно один "волшебный" порядок который не вызывает ошибок компиляции)))
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|3.47, SR_team (ok), 13:53, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> либо каким-то макросом который отключает передефайн того же в одном из них
И еще один дефайн, если используется современный SDK, потому что какие-то функции deprecated и при компиляции возникает ошибка, в которой написано использовать другие функции, которых в этих хидерах нет.
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|2.49, Аноним (39), 13:59, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда началось - всегда так было, сто лет такая ботва) почему не починят - ну видимо куча софта на эти баги хедеров завязаны) лечится либо включением windows.h перед winsock2, либо каким-то макросом который отключает передефайн того же в одном из них (не помню точно).
Если бы только winsock2 ... как-то только с ole хидерами начинаешь работать, то еще счастье... есть ровно один "волшебный" порядок который не вызывает ошибок компиляции)))
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|1.7, Аноним (7), 11:15, 20/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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А я говорил что майкрософт это раковая опухоль захватывающая священный мир открытого ПО. Сначала фреймворк, потом DE, потом ядро!
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|3.32, none_first (ok), 12:45, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Зато 99,9999999999999999999999999%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
наверное в ворде набирал, эк тебя заколбасило на процентах
"нет такого имени" ;)
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|1.11, Аноним (11), 11:45, 20/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Большего конфликта имён, чем Visual Studio и Visual Studio Code им не сделать. Нагуглить что-то про Visual Studio становится крайне сложно.
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|2.14, Аноним (14), 11:48, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Плюс эабавно то, что на маке ещё одна студия
Но на Линуксе всё равно нет Visual Studio, так что не страшно
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|1.12, Аноним (12), 11:46, 20/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Да наплевать вообще. Ещё разборы устраивать из-за пересечения со всякими линуксойдами-маргиналами. Этих линукс дистрибутивов миллион, а отличаются только обоями. Следить за пересечениями с каждым - время терять только. Торговая марка свободна - ну и пошли лесом маргиналы. От продукта майков миру точно пользы больше будет, чем от очередного ненужно-дистрибутива.
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|2.18, qetuo (?), 12:17, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Хорошо, что анонимный эксперт разобрался в проблеме и поделился своим полезным мнением с сообществом. Указанные недочеты будут исправлены, а разработка отмеченных дистрибутивов свернута в ближайшее время.
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|1.13, Аноним (13), 11:47, 20/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Компоненты MauiKit дают возможность очень быстро создавать приложения, которые могут работать как на мобильных устройствах, так и на настольных системах
"Работой" на десктопе это можно назвать с большой натяжкой. Посмотрел Note и другие приложения - примитивизация во всей красе. Очень жаль, если в угоду этому модному тренду перестануть развивать традиционные KDE-шные приложухи. Это (пока) одна из немногих адекватных DE, которые не держат своих пользователей за имбецилов.
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|2.17, SR_team (ok), 12:15, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Очень жаль, если в угоду этому модному тренду перестануть развивать традиционные KDE-шные приложухи
В угоду этому модному тренду УЖЕ сломали традиционные KDE-шные приложухи. Попробуй выделить мышкой несколько файлов в Dolphin или Ark (не тыкая по одному, а выделяя сразу несколько рамкой). Получится, только предварительно промотав содержимое папки вниз и начиная выделение снизу вверх. А если нужные файлы сверху, то страдай
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|3.20, qetuo (?), 12:19, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Открой баг на багзилле, чего как маленький? Выглядит именно как баг. Но ныть в комментах под новостью на опеннете и наговаривать на KDE, конечно, гораздо полезнее, так что лучше продолжай, глядишь, само починится.
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|4.22, SR_team (ok), 12:22, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Выглядит как дроп мышиного управления. Энивей в гноме такого нет, хотя он ориентирован именно на пальцетыканье
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|3.21, Аноним (13), 12:21, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Получится, только предварительно промотав содержимое папки вниз и начиная выделение снизу вверх. А если нужные файлы сверху, то страдай
Странно, в 20.04 у меня все нормально с выделением.
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|4.23, SR_team (ok), 12:24, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что за 20.04? Убунта или какой-то другой дистр с такой же маркировкой? В прочем не важно, вот версии плазмы и фреймворка с багом:
* KDE Plasma - 5.18.5
* KDE Frameworks - 5.70.0
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|6.30, SR_team (ok), 12:33, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Qt 5.14.2, но видимо это проблема с каким-нибудь libinput у меня в дистре, если в той репе кеды без патчей
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|5.46, Аноним (46), 13:50, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Умвр, никогда таких проблем не было.
kde 5.70.1/5.18.5
qt 5.14.2
Нооо, правда libinput я не использую (были баги какие-то в нём).
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|1.16, gumanzoy (?), 12:14, 20/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Никогда не было и вот опять. Но разве MS c GVFS были первыми ?
libtorrent и libtorrent-rasterbar
dd_rescue и GNU ddrescue
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|2.36, Аноним (46), 13:04, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Меня тут убеждают, что нынешний дотнет -- убийца жабы. Но потом я смотрю на Substrate VM, который позволяет скомпилировать быстрые и эффективные бинарники без вм из уже имеющегося кода (т.е. совместимость обеспечена -- если мы не используем возможности которым необходима вм, можно её выкинуть и не тащить балластом) и мне начинает казаться, что просто идут они несколько иными путями. А в синтетике и жава си обгоняла, да только на практике жс быстрее жавы работает. Но всё равно очень медленно. Печально, что во всех играх сейчас тормозной дотнет. Вот раньше игры на плюсах писали, и они не тормозили на калькуляторах. А сегодня они тормозят и на околотоповых пекарнях, что уж про лаптопы говорить.
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|1.35, Wilem (ok), 12:56, 20/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ставили бы префикс 'ms' в названии своих библиотек и не парились.
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|1.43, Ingener (??), 13:24, 20/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>>Подобный шаг возмутил разработчиков открытого фреймворка Maui, развиваемого под эгидой проекта KDE и также предназначенного для разработки кроссплатформенных графических приложений.-- Кто первый встал, того и тапки. Ой, то есть нет. Тапки берет MS.
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|1.50, Аноним (50), 14:08, 20/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Мне какжется, сейчас как ни назови проект - найдётся дистрибутив линукса с таким же названием. И скорее всего даже не один
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|1.53, анонизмус (?), 14:47, 20/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А почему Xiaomi молчит? Ведь название этих двух фреймворков до смешения похожи на их MIUI.
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