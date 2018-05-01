Microsoft представил фреймворк MAUI, создав конфликт имён с проектами Maui и Maui Linux

Компания Microsoft второй раз натолкнулась на конфликт имён при продвижении своих новых открытых продуктов без предварительной проверки наличия существующих проектов с теми же именами. Если в прошлый раз конфликт был вызван пересечением имён "GVFS" (Git Virtual File System и GNOME Virtual File System), то на этот раз проблемы возникли вокруг имени MAUI.

Компания Microsoft представила новый фреймворк MAUI (Multi-platform App UI) для разработки многоплатформенных интерфейсов пользователя с использованием платформы .NET. По сути новый проект стал результатом переименования фреймворка Xamarin.Forms, который было решено развивать под новым именем. Код проекта открыт под лицензией MIT.

Подобный шаг возмутил разработчиков открытого фреймворка Maui, развиваемого под эгидой проекта KDE и также предназначенного для разработки кроссплатформенных графических приложений. Проект Maui был основан создателями дистрибутива Nitrux, которые развивают собственный рабочий стол Nomad на базе технологий KDE. Maui включает в себя набор компонентов и шаблоны элементов интерфейса MauiKit, созданных с использованием фреймворка KDE Kirigami и элементов Qt Quick Controls 2. Компоненты MauiKit дают возможность очень быстро создавать приложения, которые могут работать как на мобильных устройствах, так и на настольных системах, включая Android, Linux, Windows, macOS и iOS.

На базе Maui подготовлены такие программы, как музыкальный проигрыватель Vvave, файловый менеджер Index, система ведения заметок Buho, просмотрщик изображений Pix, текстовый редактор Nota, эмулятор терминала Station и адресная книга Contacts, просмотрщик документов Library и видеопроигрыватель Cinema. Все эти приложения формируют основу мобильной платформы KDE Plasma Mobile. Несколько дней назад был представлен первый официальный стабильный релиз MauiKit и Maui Apps 1.1.0.

Кроме того, уже около пяти лет существует дистрибутив Maui Linux, который развивает компания Blue Systems, также продвигающая дистрибутив Netrunner и предоставляющая финансирование разработки Kubuntu. В дистрибутиве применяется псевдо-роллинг модель формирования пакетной базы - основой служат LTS-выпуски Kubuntu, но графическое окружение собирается из репозитория KDE neon.

Оба открытых проекта широко известны в сообществе, и если дистрибутив Maui Linux напрямую не пересекается по назначению с новым продуктом Microsoft, то фреймворк KDE Maui полностью попадает с ним в одну категорию средств разработки переносимых интерфейсов пользователя. По мнению разработчиков KDE Maui подобное пересечение имён недопустимо и приведёт к большой путанице в среде разработчиков. Проект Maui был создан в 2018 году, включён в число официальных проектов сообщества KDE и его название также является сокращением ("Multi-Adaptable User Interfaces"). В обиходе имя проекта часто упоминается заглавными буквами, как MAUI.

Представитель Microsoft пояснил, что официальным именем нового проекта является ".NET Multi-platform App UI", а MAUI лишь его сокращение и кодовое имя. Имя MAUI прошло рецензирование в юридической службе и одобрено к использованию. Пересечение стало неожиданностью для разработчиков из Microsoft, которые признали, что захват чужого имени недопустим и призвали начать работу по урегулированию конфликта. Напомним, что урегулирование прошлого конфликта имён привело к переименованию проекта GVFS в VFSForGit.



