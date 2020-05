Microsoft представил фреймворк MAUI, создав конфликт имён с проектами Maui и Maui Linux

2.17 , SR_team ( ok ), 12:15, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Очень жаль, если в угоду этому модному тренду перестануть развивать традиционные KDE-шные приложухи В угоду этому модному тренду УЖЕ сломали традиционные KDE-шные приложухи. Попробуй выделить мышкой несколько файлов в Dolphin или Ark (не тыкая по одному, а выделяя сразу несколько рамкой). Получится, только предварительно промотав содержимое папки вниз и начиная выделение снизу вверх. А если нужные файлы сверху, то страдай

3.20 , qetuo ( ? ), 12:19, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Открой баг на багзилле, чего как маленький? Выглядит именно как баг. Но ныть в комментах под новостью на опеннете и наговаривать на KDE, конечно, гораздо полезнее, так что лучше продолжай, глядишь, само починится.

4.22 , SR_team ( ok ), 12:22, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Выглядит как дроп мышиного управления. Энивей в гноме такого нет, хотя он ориентирован именно на пальцетыканье

3.21 , Аноним ( 13 ), 12:21, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Получится, только предварительно промотав содержимое папки вниз и начиная выделение снизу вверх. А если нужные файлы сверху, то страдай Странно, в 20.04 у меня все нормально с выделением.

4.23 , SR_team ( ok ), 12:24, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что за 20.04? Убунта или какой-то другой дистр с такой же маркировкой? В прочем не важно, вот версии плазмы и фреймворка с багом:

* KDE Plasma - 5.18.5

* KDE Frameworks - 5.70.0

5.28 , Аноним ( 13 ), 12:30, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Plasma 5.18.5

Frameworks 5.70.0

QT 5.14.1 https://en.opensuse.org/SDB:KDE_repositories#KDE_Frameworks_5.2C_Plasma_5_and_Applications из этих репо, если что.

6.30 , SR_team ( ok ), 12:33, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Qt 5.14.2, но видимо это проблема с каким-нибудь libinput у меня в дистре, если в той репе кеды без патчей

5.46 , Аноним ( 46 ), 13:50, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Умвр, никогда таких проблем не было. kde 5.70.1/5.18.5

qt 5.14.2 Нооо, правда libinput я не использую (были баги какие-то в нём).

3.34 , Fracta1L ( ok ), 12:56, 20/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ты бредишь