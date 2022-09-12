Продолжение развития GNOME Shell для мобильных устройств

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|1.4, Аноним (4), 11:22, 12/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А не плохо, ubuntu touch напоминает. Мне так дико нравилась система управления жестами.
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|2.6, Аноним (6), 11:23, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А не плохо, ubuntu touch напоминает. Мне так дико нравилась система управления
> жестами.
по сути единственное нормальное мобильное окружение на базе линукс
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|1.9, Аноним (-), 11:48, 12/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Инволюция. Гнуму следовало с тачскринов начинать и ими же заканчивать в существующем виде.
Все у мигеля через...
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|1.10, Константавр (ok), 11:50, 12/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На мобилках Гному самое место. Однооконный режим, вот это вот всё. А с десткопов уберите каку.
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|1.12, darkshvein (ok), 11:56, 12/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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но ведь это невозможно,
там же не пульсаудио и системд!
я понимаю, что это бред, но для гномеров-девелоперов всё серьёзно!
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|1.14, Аноним (14), 12:06, 12/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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похерил на днях свой pinephone, перепаяв R615 на R614, чтобы ускорить флешку в два раза. ускорил, потом оно включаться перестало...
пошёл новый заказывать...
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|1.15, холоп (?), 12:07, 12/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На десктопах все еще нельзя человеку пользоваться? Только инопланетянам? Эххх, ну ок, тогда кеды.
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|3.20, Аноним (2), 12:27, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> на десктопе
> В смысле Plasma Mobile? :D
вы тут вообще вникать в смысл прочитанного умеете, или только по клавиатуре клацать?
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