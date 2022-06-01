Прогресс в создании варианта GNOME Shell для мобильных устройств

Джонас Дресслер (Jonas Dressler) из проекта GNOME опубликовал отчёт о состоянии адаптации оболочки GNOME Shell для смартфонов. На проведение работы был получен грант, выделенный министерством образования Германии в рамках поддержки общественно значимых программных проектов. Отмечается, что адаптацию для смартфонов упрощает наличие в последних выпусках GNOME определённого базиса для работы на небольших сенсорных экранах. Например, имеется настраиваемый интерфейс навигации по приложениям, поддерживающий произвольную перегруппировку при помощи механизма drag&drop и многостраничную компоновку. Уже поддерживаются экранные жесты, такие как скользящий жест для смены экранов, которые близки к управляющим жестам, необходимым на мобильных устройствах. На мобильных устройствах также можно применять многие концепции GNOME, используемые на настольных системах, такие как блок быстрых настроек, система уведомлений и экранная клавиатура. В рамках проекта по адаптации GNOME для мобильных устройств разработчики определили план развития функциональности и подготовили рабочие прототипы домашнего экрана, интерфейса запуска приложений, системы поиска, экранной клавиатуры и других основных концепций. При этом пока не охватываются специфичные сопутствующие возможности, такие как разблокировка экрана PIN-кодом, приём звонков во время блокировки экрана, экстренные вызовы, фонарик и т.п. В качестве платформы для тестирования наработок используется смартфон Pinephone Pro. Из основных намеченных задач названы: Новый API для двумерной навигации жестами (реализован новый механизм отслеживания жестов и переработана обработка ввода в Clutter).





Определение запуска на смартфоне и адаптация элементов интерфейса для небольших экранов (реализовано).

Создание отдельной раскладки панелей для мобильных устройств - верхняя панель с индикаторами и нижняя панель для навигации (в процессе реализации).

Рабочие столы и организация работы с несколькими запущенными приложениями. Запуск программ на мобильных устройствах в полноэкранном режиме (в процессе реализации).





Адаптация интерфейса навигации по списку установленных приложений для разных экранных разрешений, например, создание компактного варианта для корректной работы в портретном режиме (в процессе реализации).

Создание варианта экранной клавиатуры для работы в портретном режиме (на стадии концептуального прототипа).

Создание интерфейса быстрого изменения настроек, удобного для использования на мобильных устройствах (на стадии концептуального прототипа).



