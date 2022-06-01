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Прогресс в создании варианта GNOME Shell для мобильных устройств

01.06.2022 20:20

Джонас Дресслер (Jonas Dressler) из проекта GNOME опубликовал отчёт о состоянии адаптации оболочки GNOME Shell для смартфонов. На проведение работы был получен грант, выделенный министерством образования Германии в рамках поддержки общественно значимых программных проектов.

Отмечается, что адаптацию для смартфонов упрощает наличие в последних выпусках GNOME определённого базиса для работы на небольших сенсорных экранах. Например, имеется настраиваемый интерфейс навигации по приложениям, поддерживающий произвольную перегруппировку при помощи механизма drag&drop и многостраничную компоновку. Уже поддерживаются экранные жесты, такие как скользящий жест для смены экранов, которые близки к управляющим жестам, необходимым на мобильных устройствах. На мобильных устройствах также можно применять многие концепции GNOME, используемые на настольных системах, такие как блок быстрых настроек, система уведомлений и экранная клавиатура.

В рамках проекта по адаптации GNOME для мобильных устройств разработчики определили план развития функциональности и подготовили рабочие прототипы домашнего экрана, интерфейса запуска приложений, системы поиска, экранной клавиатуры и других основных концепций. При этом пока не охватываются специфичные сопутствующие возможности, такие как разблокировка экрана PIN-кодом, приём звонков во время блокировки экрана, экстренные вызовы, фонарик и т.п. В качестве платформы для тестирования наработок используется смартфон Pinephone Pro.

Из основных намеченных задач названы:

  • Новый API для двумерной навигации жестами (реализован новый механизм отслеживания жестов и переработана обработка ввода в Clutter).

  • Определение запуска на смартфоне и адаптация элементов интерфейса для небольших экранов (реализовано).
  • Создание отдельной раскладки панелей для мобильных устройств - верхняя панель с индикаторами и нижняя панель для навигации (в процессе реализации).
  • Рабочие столы и организация работы с несколькими запущенными приложениями. Запуск программ на мобильных устройствах в полноэкранном режиме (в процессе реализации).

  • Адаптация интерфейса навигации по списку установленных приложений для разных экранных разрешений, например, создание компактного варианта для корректной работы в портретном режиме (в процессе реализации).
  • Создание варианта экранной клавиатуры для работы в портретном режиме (на стадии концептуального прототипа).
  • Создание интерфейса быстрого изменения настроек, удобного для использования на мобильных устройствах (на стадии концептуального прототипа).


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.gnome.org/shell-...)
  2. OpenNews: Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 22.04
  3. OpenNews: Доступен для предзаказа смартфон PinePhone Pro, поставляемый с KDE Plasma Mobile
  4. OpenNews: Релиз полностью свободного Linux-дистрибутива PureOS 10
  5. OpenNews: Выпуск библиотеки Libadwaita 1.0 для создания интерфейсов в стиле GNOME
  6. OpenNews: Опубликованы макеты мобильного интерфейса GNOME для смартфона Librem 5
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57287-gnome
Ключевые слова: gnome, mobile
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:36, 01/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Наконец-то прекрасный дизайн гнома доходит туда, с расчётом на что он создавался - на тачскрины. Опущу вопрос доступности таких устройств, но спрошу другое: почему анимации в роликах такие дёрганые?
     
     
  • 2.5, Ooiiii (?), 22:58, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Похоже не обошлось без смузискриптов
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:02, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Опущу вопрос доступности таких устройств

    Читаем внимательно:

    > грант, выделенный министерством образования Германии в рамках поддержки общественно значимых программных проектов

    Просто очередной распил в Германии.

     
  • 2.13, Без аргументов (?), 23:39, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, DE одного пальца нашло своё изначальное предназначение, но потреблять почти гиг за такой минимализм, это перебор
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:36, 01/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Боже, как же это круто. (без сарказма).

    Брать за основу UX от Apple было очень годной идеей. Я сам сижу не Федорке с 42 гномом и это нереальные ощущения, когда ты с удобством управляешь системным UI жестами на тачпаде и всё это такое монолитное без костылей, будто коммерческий дорогой проект 👍. Жалко пока GTK4 не везде есть

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:03, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Я сам сижу не Федорке с 42 гномом

    А почему не Spins? Че за мода сидеть по умолчанию?

     
     
  • 3.15, Мимокрокодилъ (?), 23:52, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> Я сам сижу не Федорке с 42 гномом
    > А почему не Spins? Че за мода сидеть по умолчанию?

    Дык, очевидно, потому что он гномоед

     

  • 1.4, Robin Hood (?), 22:49, 01/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    И на каких мобильниках это будет работать? На флагманах за тыщи баксов? Нафиг не надо. Вот если бы на любой бюджетник за условные 100 баксов можно было запихнуть…
     
     
  • 2.8, Аноним (6), 23:05, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > При этом пока не охватываются специфичные сопутствующие возможности ... приём звонков во время блокировки экрана, экстренные вызовы, фонарик и т.п.

    Оно даже звонок принять не может!

     
  • 2.12, Без аргументов (?), 23:36, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    оно на десктопе то лишь относительно недавно лагать перестало, и то после перехода на вейленд, и то не сразу
     
  • 2.17, Аноним (17), 00:26, 02/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    check postmarketOS
     

  • 1.9, Аноним (7), 23:20, 01/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лан, давайте нам новости про p2p лучше - это интереснее
     
  • 1.10, Аноним (10), 23:28, 01/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Главное чтоб утечки ресурсов перенесли с десктопа, надо же догнать прожор Андроида
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 00:14, 02/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И не переусложнять интерфейс, а пользователям будет тяжело осилить.
     

  • 1.11, Аноним (11), 23:34, 01/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Порно скачать.
     
  • 1.14, Аноним (14), 23:45, 01/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А они разве с переездом на GTK3 делали какую-то среду для десктопа?!
     

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