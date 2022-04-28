Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 22.04

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|4.20, Аноним (20), 10:10, 28/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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convergence edition (который с "док-хабом", который, кстати, норм, у меня такой) за 200 баксов в стоке, pro-версия тоже в стоке
если по теме: kde и на компах уже лет 20 топ 2 самых тормозных DE. надежды на то, что он перестанет тормозить на мобилках, нет
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|5.21, Аноним (20), 10:12, 28/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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ну и я не в курсе, как там с оплатой-доставкой в рф будет, я не оттуда
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|2.14, Аноним (15), 09:54, 28/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Интерфейс для совершения звонков переведён на использование процесса, развиваемого проектом Mobian, что позволило избавиться от собственных обработчиков звука
Ещё не доделали, а уже жуткий рефакторинг и выкидывание собственного кода пошло. Так они никогда не доделают.
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|3.19, Аноним (19), 10:10, 28/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Это плазма, тогда "palculator"... ну или "malculator".
в смысле? приложения же во-первых от первой буквы аббревиатуры KDE называются, во-вторых приложения отдельны от рабочего стола Plasma, и их пакет даже своё название имеет, Gear
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|5.34, Аноним (19), 10:55, 28/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> откройте форточку кто-нить
ну так, поддерживаю планку сего форума
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|1.4, Аноним (4), 09:31, 28/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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У всех этих портов десктопных ОС для мобилок есть огроменный недостаток.
На мобилках используется флеш-память. Причём куда меньшего объёма, чем на SSD. Она выгорает. И выгорает тем больше, чем меньше свободного места.
На десктопе программы не оптимизированы, чтобы не писать на хранилище, кооторое почти всегда HDD, а SSD - у мажоров, которым даже если и выгорит - купят новую (live by sword - die by sword).
На мобилки нормальный HDD не поставишь. IBM microdrive - это скорее PoC чем решение для реальной жизни. А флешки когда выгорят - мобилу в мусор.
Поэтому мобильные приложения должны быть оптимизированы для хранения данных в RAM. С этим уже катастрофа на Android, ибо фреймворк AndroidX постоянно пишет в базу данных, которую открывает на флешке. Если запретить писать в этот файл, то приложение просто упадёт. Ещё есть куча дебилов, использующих временные файлы.
Но в целом workflow на телефонах не заточен под создание файлов.
На десктопах же это делают, потому что это удобно для отладки. Например, CMake со скриншота только и делает, что тем или иным способом создаёт и перезаписывает файлы.
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|2.7, Алекс (??), 09:40, 28/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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ссд для мажоров? серьёзно? А я как раз могу позволить себе либо 120, либо 240 ссд, все остальное дорого, в том числе хдд.
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|4.29, Аноним (20), 10:32, 28/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> У них тут 2012 год примерно.
о, народ, как вам там fglrx и nouveau с гибридной графикой?
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|2.23, Аноним (20), 10:18, 28/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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у меня никогда ничего не выгорало, что я делаю не так? вот прям с начала появления мобилок в пост-совке.
наверное, раз у тебя "ssd - у мажоров", то и мобилки ты берёшь соответствующие, по 30 баксов китайский китай. не удивительно, что там всё ломаться будет.
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|2.24, ryoken (ok), 10:18, 28/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>На мобилки нормальный HDD не поставишь.
А уж про SAS HDD и вообще говорить нечего :D.
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|2.26, Аноним (26), 10:20, 28/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если ты на ведроиде не будешь писать в файл, то когда система грохнет твою прогу, восстановиться ты не сможешь, лол.
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|2.33, KhabMan (ok), 10:55, 28/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>кооторое почти всегда HDD, а SSD - у мажоров
Можно в 2010? А то мне вот это вот всё надоело...
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|1.8, Аноним (8), 09:41, 28/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> система ведения заметок buho
Полезная вещь. Я часто делаю заметки, когда buhoй, чтобы не забыть умные мысли
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|1.11, Аноним (11), 09:45, 28/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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а слушайте, объясните мне пожалуйста: вот сообществу KDE их рабочее окружение сверхприбыль точно не приносит... Это законно так красиво делать? При капитализме каждый разработчик вроде как хочет стать мегабогатым или всё же капитализм тут не работает?
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|2.17, Аноним (15), 10:08, 28/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> так красиво делать?
Это сарказм у тебя такой? Микрокнопочки для мобилы - это они круто придумали. Наверно, потому что свою Мобайл Плазму ни разу не запускали на настоящей мобиле.
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|1.12, Аноним (13), 09:49, 28/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Нафиг они тянут эту Телепатю, завязанную на GNOME-технологии, если есть KDE-славные Kaidan (XMPP) и NeoChat (Matrix).
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|2.18, Аноним (15), 10:09, 28/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если ты внимательно прочитал новость, у них тренд на выкидывание собственного и завязывание на чужой код.
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|2.28, Аноним (20), 10:27, 28/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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neochat разве умеет шифрование? ну и написан он на kirigami, что в переводе с индусского "закапывайте".
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|1.32, Аноним (32), 10:42, 28/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Зачем это пилят, если мобильной плазмой никто кроме разрабов не пользуется?
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|1.37, Аноним (37), 11:18, 28/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 22.04
Рабы Брина и Тима Кука трепещите! Вышел линукс-ответ вашим Айдроидам! Скоро лет через 30-50 о этих ваших срачах "iOS vs Android" и вспоминать не будут!
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