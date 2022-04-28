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Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 22.04

28.04.2022 08:41

Опубликован выпуск мобильной платформы KDE Plasma Mobile 22.04, основанной на мобильной редакции рабочего стола Plasma 5, библиотеках KDE Frameworks 5, телефонном стеке ModemManager и коммуникационном фреймворке Telepathy. Для вывода графики в Plasma Mobile используется композитный сервер kwin_wayland, а для обработки звука применяется PulseAudio. Одновременно подготовлен выпуск набора мобильных приложений Plasma Mobile Gear 22.04, формируемого по аналогии с набором KDE Gear. Для создания интерфейса приложений применяется Qt, набор компонентов Mauikit и фреймворк Kirigami из состава KDE Frameworks, позволяющий создавать универсальные интерфейсы, пригодные для смартфонов, планшетов и ПК.

В состав входят такие приложения, как KDE Connect для сопряжения телефона с рабочим столом, просмотрщик документов Okular, музыкальный проигрыватель VVave, просмоторщики изображений Koko и Pix, система ведения заметок buho, календарь-планировщик calindori, файловый менеджер Index, менеджер приложений Discover, программа для отправки SMS Spacebar, адресная книга plasma-phonebook, интерфейс для осуществления телефонных вызовов plasma-dialer, браузер plasma-angelfish и мессенджер Spectral.

В новой версии:

  • В мобильную оболочку перенесены изменения, развиваемые в ветке KDE Plasma 5.25, релиз которой ожидается 14 июня.
  • В интерфейсе для переключения между запущенными приложениями (Task Switcher) улучшена анимация при активации и сворачивании приложений. Добавлена возможность сортировки запущенных приложений в порядке их открытия, а не только в алфавитном порядке.
  • В панели задач улучшена адаптация к ширине экрана. В панели навигации обеспечено отключение прозрачности при открытии экранной клавиатуры, но не других окон оболочки.
  • Добавлена возможность вызова урезанного варианта выпадающей панели быстрых настроек (Action Drawer) при блокировке экрана. Обеспечено закрытие панели при касании к внешней пустой области. Предоставлена поддержка перегруппировки настроек оболочки. Улучшена анимация при нажатии на кнопки быстрых настроек.
  • Добавлена возможность переключения между реализациями домашнего экрана. Новые типы домашних экранов пока не добавлены, но в каталоге KDE Store будет предоставлена возможность размещения альтернативных вариантов домашнего экрана для KDE Plasma Mobile.
  • В базовом домашнем экране добавлена анимация увеличения и уменьшения пиктограмм приложений при действиях с ними пользователя. Текст с названиями приложений теперь выделен жирным шрифтом для улучшения читаемости.
  • В мультимедийном проигрывателе реализована поддержка параллельных потоков (одновременно несколько приложений могут выводить звук).
  • В конфигураторе обновлено оформление модуля для настройки параметров сотовых сетей. Улучшена страница для настройки APN.
  • Интерфейс для совершения звонков (Plasma Dialer) переведён на использование фонового процесса callaudiod, развиваемого проектом Mobian, что позволило избавиться от собственных обработчиков звука и обеспечить использование общего кода для разных устройств и дистрибутивов.
  • В виджет часов добавлена поддержка порталов Flatpak, обеспечивающих фоновое выполнение, что позволило реализовать автозапуск процесса kclockd в режиме sandbox-изоляции.
  • В Tokodon, клиенте к децентрализованной микроблогинговой платформе Mastodon, обеспечен вывод всей доступной информации о профиле пользователя. Добавлена поддержка блокировки, приглушения и отслеживания (follow) других пользователей. Переделаны интерфейс выбора учётной записи и боковая панель.
  • Улучшена работа календаря-планировщика Kalendar.
  • Продолжена работа над клиентом к коммуникационной системе Nextcloud Talk, в котором реализована большая часть API комнат общения.
  • Улучшен интерфейс Spacebar, программы для отправки SMS/MMS. Переработаны верхняя панель, навигация по приложению и интерфейс управления вложениями. Добавлены настройки уведомлений, позволяющие скрыть отправителя и содержимое сообщения при показе уведомлений во время блокировки экрана. Добавлена возможность выбора активного номера телефона для записей в адресной книге, к которым привязано несколько номеров. Добавлена поддержка перехода по ссылкам при просмотре сообщений.


  1. Главная ссылка к новости (https://plasma-mobile.org/2022...)
  2. OpenNews: Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 22.02
  3. OpenNews: Выпуск KDE Gear 22.04, набора приложений от проекта KDE
  4. OpenNews: Опубликован JingOS 1.2, дистрибутив для планшетных ПК
  5. OpenNews: Доступен для предзаказа смартфон PinePhone Pro, поставляемый с KDE Plasma Mobile
  6. OpenNews: Выпуск postmarketOS 21.12, Linux-дистрибутива для смартфонов и мобильных устройств
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57098-plasmamobile
Ключевые слова: plasmamobile, kde
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Обсуждение (37) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Владимир (??), 09:30, 28/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А годные смартфоны на этом есть в продаже? Я б купил.
     
     
  • 2.6, iPony129412 (?), 09:38, 28/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кроме PinePhone по сути ничего нет.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 09:55, 28/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Его давно уж купить невозможно, вечно "out of store".
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 10:10, 28/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    convergence edition (который с "док-хабом", который, кстати, норм, у меня такой) за 200 баксов в стоке, pro-версия тоже в стоке

    если по теме: kde и на компах уже лет 20 топ 2 самых тормозных DE. надежды на то, что он перестанет тормозить на мобилках, нет

     
     
  • 5.21, Аноним (20), 10:12, 28/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ну и я не в курсе, как там с оплатой-доставкой в рф будет, я не оттуда
     
  • 5.38, Аноним (38), 11:22, 28/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чел
     
  • 2.14, Аноним (15), 09:54, 28/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Интерфейс для совершения звонков переведён на использование процесса, развиваемого проектом Mobian, что позволило избавиться от собственных обработчиков звука

    Ещё не доделали, а уже жуткий рефакторинг и выкидывание собственного кода пошло. Так они никогда не доделают.

     

  • 1.3, Аноним (3), 09:30, 28/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    почему calculator, а не kalculator? еретики :)
     
     
  • 2.16, Аноним (15), 09:56, 28/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это плазма, тогда "palculator"... ну или "malculator".
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 10:10, 28/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Это плазма, тогда "palculator"... ну или "malculator".

    в смысле? приложения же во-первых от первой буквы аббревиатуры KDE называются, во-вторых приложения отдельны от рабочего стола Plasma, и их пакет даже своё название имеет, Gear

     
     
  • 4.22, Аноним (20), 10:15, 28/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    откройте форточку кто-нить
     
     
  • 5.27, Аноним (27), 10:23, 28/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ага, что-то душно стало
     
  • 5.34, Аноним (19), 10:55, 28/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > откройте форточку кто-нить

    ну так, поддерживаю планку сего форума

     
     
  • 6.35, Аноним (27), 10:59, 28/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    задыхаюсь
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:31, 28/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    У всех этих портов десктопных ОС для мобилок есть огроменный недостаток.

    На мобилках используется флеш-память. Причём куда меньшего объёма, чем на SSD. Она выгорает. И выгорает тем больше, чем меньше свободного места.

    На десктопе программы не оптимизированы, чтобы не писать на хранилище, кооторое почти всегда HDD, а SSD - у мажоров, которым даже если и выгорит - купят новую (live by sword - die by sword).

    На мобилки нормальный HDD не поставишь. IBM microdrive - это скорее PoC чем решение для реальной жизни. А флешки когда выгорят - мобилу в мусор.

    Поэтому мобильные приложения должны быть оптимизированы для хранения данных в RAM. С этим уже катастрофа на Android, ибо фреймворк AndroidX постоянно пишет в базу данных, которую открывает на флешке. Если запретить писать в этот файл, то приложение просто упадёт. Ещё есть куча дебилов, использующих временные файлы.

    Но в целом workflow на телефонах не заточен под создание файлов.

    На десктопах же это делают, потому что это удобно для отладки. Например, CMake со скриншота только и делает, что тем или иным способом создаёт и перезаписывает файлы.

     
     
  • 2.7, Алекс (??), 09:40, 28/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ссд для мажоров? серьёзно? А я как раз могу позволить себе либо 120, либо 240 ссд, все остальное дорого, в том числе хдд.
     
     
  • 3.9, iPony129412 (?), 09:43, 28/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ты же на сайте луддитов.
    У них тут 2012 год примерно.
     
     
  • 4.29, Аноним (20), 10:32, 28/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У них тут 2012 год примерно.

    о, народ, как вам там fglrx и nouveau с гибридной графикой?

     
  • 2.10, эваня (?), 09:44, 28/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чел, вроде как файловую систему можно натянуть, как в ведроиде.
    https://ztegid.ru/blog/obschee/osnovy-bezopasnosti-operatsionnoj-sistemy-andro
     
  • 2.23, Аноним (20), 10:18, 28/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у меня никогда ничего не выгорало, что я делаю не так? вот прям с начала появления мобилок в пост-совке.

    наверное, раз у тебя "ssd - у мажоров", то и мобилки ты берёшь соответствующие, по 30 баксов китайский китай. не удивительно, что там всё ломаться будет.

     
     
  • 3.31, Аноним (15), 10:42, 28/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > у меня никогда ничего не выгорало

    ошибка выжившего.

     
  • 2.24, ryoken (ok), 10:18, 28/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>На мобилки нормальный HDD не поставишь.

    А уж про SAS HDD и вообще говорить нечего :D.

     
  • 2.26, Аноним (26), 10:20, 28/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если ты на ведроиде не будешь писать в файл, то когда система грохнет твою прогу, восстановиться ты не сможешь, лол.
     
  • 2.33, KhabMan (ok), 10:55, 28/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >кооторое почти всегда HDD, а SSD - у мажоров

    Можно в 2010? А то мне вот это вот всё надоело...

     

  • 1.5, Аноним (4), 09:32, 28/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >calindori

    Абсолютно отвратителен.

     
  • 1.8, Аноним (8), 09:41, 28/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > система ведения заметок buho

    Полезная вещь. Я часто делаю заметки, когда buhoй, чтобы не забыть умные мысли

     
  • 1.11, Аноним (11), 09:45, 28/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    а слушайте, объясните мне пожалуйста: вот сообществу KDE их рабочее окружение сверхприбыль точно не приносит... Это законно так красиво делать? При капитализме каждый разработчик вроде как хочет стать мегабогатым или всё же капитализм тут не работает?
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 09:50, 28/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Just for fun!
     
  • 2.17, Аноним (15), 10:08, 28/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > так красиво делать?

    Это сарказм у тебя такой? Микрокнопочки для мобилы - это они круто придумали. Наверно, потому что свою Мобайл Плазму ни разу не запускали на настоящей мобиле.

     
  • 2.25, Аноним (20), 10:20, 28/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    толсто, я не куплю твоих удобрений
     

  • 1.12, Аноним (13), 09:49, 28/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Нафиг они тянут эту Телепатю, завязанную на GNOME-технологии, если есть KDE-славные Kaidan (XMPP) и NeoChat (Matrix).
     
     
  • 2.18, Аноним (15), 10:09, 28/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если ты внимательно прочитал новость, у них тренд на выкидывание собственного и завязывание на чужой код.
     
  • 2.28, Аноним (20), 10:27, 28/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    neochat разве умеет шифрование? ну и написан он на kirigami, что в переводе с индусского "закапывайте".
     

  • 1.30, Zenitur (ok), 10:34, 28/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Без телеметрии?
     
  • 1.32, Аноним (32), 10:42, 28/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем это пилят, если мобильной плазмой никто кроме разрабов не пользуется?
     
     
  • 2.36, Аноним (27), 11:03, 28/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бессмысленны предположения, терпение же все откроет.
     

  • 1.37, Аноним (37), 11:18, 28/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 22.04

    Рабы Брина и Тима Кука трепещите! Вышел линукс-ответ вашим Айдроидам! Скоро лет через 30-50 о этих ваших срачах "iOS vs Android" и вспоминать не будут!

     

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