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Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 22.02

10.02.2022 12:57

Опубликован выпуск мобильной платформы KDE Plasma Mobile 22.02, основанной на мобильной редакции рабочего стола Plasma 5, библиотеках KDE Frameworks 5, телефонном стеке ModemManager и коммуникационном фреймворке Telepathy. Для вывода графики в Plasma Mobile используется композитный сервер kwin_wayland, а для обработки звука применяется PulseAudio. Одновременно подготовлен выпуск набора мобильных приложений Plasma Mobile Gear 22.02, формируемого по аналогии с набором KDE Gear. Для создания интерфейса приложений применяется Qt, набор компонентов Mauikit и фреймворк Kirigami из состава KDE Frameworks, позволяющий создавать универсальные интерфейсы, пригодные для смартфонов, планшетов и ПК.

В состав входят такие приложения, как KDE Connect для сопряжения телефона с рабочим столом, просмотрщик документов Okular, музыкальный проигрыватель VVave, просмоторщики изображений Koko и Pix, система ведения заметок buho, календарь-планировщик calindori, файловый менеджер Index, менеджер приложений Discover, программа для отправки SMS Spacebar, адресная книга plasma-phonebook, интерфейс для осуществления телефонных вызовов plasma-dialer, браузер plasma-angelfish и мессенджер Spectral.

В новой версии:

  • В мобильную оболочку перенесены изменения из недавнего выпуска KDE Plasma 5.24. Основной репозиторий с мобильной оболочной переименован из plasma-phone-components в plasma-mobile.
  • Переработана выпадающая панель быстрых настроек, в которую также добавлены новые виджеты для управления воспроизведением мультимедийного контента и показа уведомлений. Улучшена обработка управляющих жестов.

    Добавлен базовый вариант панели быстрых настроек для планшетов, который планируется улучшить в следующем выпуске.

  • Переписан интерфейс для переключения между запущенными приложениями (Task Switcher), который переведён на использование одной строки с эскизами приложений и теперь поддерживает управляющие жесты. В панели навигации устранены ошибки, из-за которой панель временами становилась серой и нарушался показ эскизов приложений. В дальнейшем планируется реализовать возможность полного управления жестами без привязки к панели навигации.

  • На домашний экран добавлена возможность вызова интерфейса поиска программ KRunner через проведение пальцем сверху вниз по сенсорному экрану. Повышена точность срабатывания экранных жестов для открытия и закрытия приложений. Решены проблемы, возникающие при размещении или удалении плазмоидов на домашнем экране. Индикатор запуска приложения и интерфейс для переключения между приложениями переведены на использование основного окна домашнего экрана, без создания новых окон, что заметно повысило плавность анимации на устройстве Pinephone.
  • В конфигураторе реализована функция поиска и изменён стиль заголовка, в котором теперь применяется более компактная кнопка для возврата к предыдущему экрану.
  • Добавлен вариант оформления конфигуратора для планшентов.
  • Переработан бэкенд, отвечающий за срабатывание будильника. В будильнике переработан интерфейс редактирования списков и улучшена поддержка назначения собственных рингтонов. Добавлен встроенный диалог для настройки сигнала и таймеров.
  • Началась модернизация интерфейса календаря-планировщика Calindori.
  • Переработана навигация в программе PlasmaTube, предназначенной для просмотра видео с YouTube. Панель управления перемещена вниз экрана, а в заголовок добавлена кнопка для возврата к прошлому экрану.
  • В программе для прослушивания подкастов Kasts проведена оптимизация элементов управления для ландшафтного режима.
  • Добавлена возможность сворачивания в системный лоток программы для обмена сообщениями NeoChat (форк программы Spectral, переписанный с использованием фреймворка Kirigami для создания интерфейса и библиотеки libQuotient для поддержки протокола Matrix). В NeoChat также улучшена проверка наличия сетевого соединения, реализована возможность прикрепления меток к учётным записям (для наглядного разделения нескольких аккаунтов), добавлена поддержка прямого обмена файлами с другими приложениями и online-сервисами, такими как Nextcloud и Imgur.
  • Предложен мобильный вариант диалогов, применяемых для получения полномочий при доступе к ресурсам при помощи порталов Freedesktop (xdg-desktop-portal).
  • В эмуляторе терминала QMLKonsole налажена обработка кнопок Ctrl и Alt.
  • В web-браузере Angelfish реализован вариант интерфейса для десктоп-систем, в котором доступны те же функции, что и в интерфейсе для мобильных устройств. Изменение позволит использовать одну кодовую базу для развития редакций Angelfish для мобильных и настольных систем. Для настройки задействован интерфейс Kirigami.CategorizedSettings. Обновлён список фильтров в блокировщике рекламы.
  • Стиль кнопок в интерфейсе для осуществления телефонных вызовов (Plasma Dialer) приведён к стилю других приложений Plasma Mobile. Улучшена навигация между страницами, добавлена страница с настройками и страница About. Реализован диалог для очистки истории вызовов. Предоставлена возможность выбора телефонных номеров через меню Contacts, при привязке к одному пользователю нескольких номеров телефона. Обеспечена остановка мультимедийных проигрывателей при поступлении входящего вызова.


  1. Главная ссылка к новости (https://plasma-mobile.org/2022...)
  2. OpenNews: Опубликован JingOS 1.2, дистрибутив для планшетных ПК
  3. OpenNews: Выпуск мобильной платформы KDE Plasma Mobile 21.12
  4. OpenNews: Представлен смартфон PinePhone Pro, поставляемый с KDE Plasma Mobile
  5. OpenNews: Выпуск postmarketOS 21.12, Linux-дистрибутива для смартфонов и мобильных устройств
  6. OpenNews: В PinePhone решено поставлять по умолчанию Manjaro c KDE Plasma Mobile
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56672-kde
Ключевые слова: kde, plasma, mobile
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Обсуждение (30) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:20, 10/02/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –3 +/
     
     
  • 2.2, Шихаил_Мигорин (?), 13:25, 10/02/2022 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
  • 2.12, Аноним (12), 14:27, 10/02/2022 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.3, Аноним (3), 13:28, 10/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Симпатишно выглядит
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:34, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    На скриншотах оно всегда так. А потом IRL хочется об стену разбить.  
     
  • 2.28, Александр Бородин (?), 15:50, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как была тормозной так и осталась эта kde, максимум что положительного в плазме, это красиво, в остальном глюкодром.
     

  • 1.4, Аноним (5), 13:33, 10/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Даже в видео с примером работы там сплошной глюкодром при переключении приложений. Сначала вроде появляется, а потом по новой анимация из какого-то угла.  
     
     
  • 2.17, Агент (?), 14:56, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Глюкодром во всей красе, как говорится. Очередной раз убедился, что трата сил и времени на разработку и поддержание этого недоразумения - это самая глупая трата жизни.
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 15:18, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они только в начале пути. По вашему и Android и IOS первых версия были такие же хорошие как современные? Их тоже надо закапывать в начале?
     
     
  • 4.30, Аноним (30), 16:02, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поклеп в IOS не было.
     

  • 1.6, InuYasha (??), 13:43, 10/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    к сожаленю, postmarket под xperia почти не доделывается, так что, увы (
     
  • 1.7, Аноним (23), 13:48, 10/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Люди добрые, поделитесь ссылкой на образ x86 в виртуалке погонять.
     
  • 1.8, Андрей (??), 14:00, 10/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это просто новость дня, если не недели, или не месяца! Интересно, а можно будет это завести на Astro Slide 5G?
     
  • 1.9, Аноним (9), 14:09, 10/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Не, я лучше на заводской как-нибудь
     
  • 1.10, Жироватт (ok), 14:19, 10/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Без seamless поддержки хотя бы ста моделей аппаратов - не нужно
    Без seamless поддержки хотя бы тысячи моделей аппаратов - в принципе не представляет интереса как покупателю
    Нодискасс
     
     
  • 2.16, Аноним (23), 14:53, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя извращенное видение. САБЖ не должен кое-как работать на 100500 рандомных трубках. Он должен хорошо работать на одной единственной. Ах да кого я обманываю это же не ....
     
  • 2.26, Admino (ok), 15:28, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    iOS не нужна по той же причине.
     
  • 2.29, Аноним (29), 15:59, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть iOS "в принципе не представляет интереса как покупателю"?
    Было бы неплохо, чтобы эта мерзкая платформа никому не представляла интереса.
     

  • 1.11, Аноним (11), 14:24, 10/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    кедерасты-слоупоки закапывайтесь обратно, ибо ненужно.
     
     
  • 2.13, Тинус Лорвальдс (ok), 14:35, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ты тоже не нужен, ведь есть я. будем тебя закапывать?
     
  • 2.22, Аноним (23), 15:17, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему if кедерасты-слоупоки, then закапывайтесь обратно else ненужно?
     

  • 1.14, Аноним (-), 14:36, 10/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Список телефонов, на которых его можно установить, в студию!
     
     
  • 2.19, Аноним (23), 15:10, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На всех будешь проверять?
    Librem 5, Volla Phone, Pro1 X - F(x)tec, Fairphone 4, Necuno, PuzzlePhone, Astro Slide, MAKERphone, Murena Terracude 2e.
     

  • 1.15, Михрютка (ok), 14:44, 10/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    охохо

    postmarketos, на которой можно попробовать все ето счастье, поддерживет:

    Main

    These are the most supported devices, maintained by at least 2 people and have the functions you expect from the device running its normal OS, such as calling on a phone, working audio, and a functional UI.

    PINE64 PinePhone
    Purism Librem 5
    QEMU aarch64
    QEMU amd64

    среди остальных устройств, поддерживаемых как минимум одним человеком (наверное) замечены бессмертный девайс Nokia 900, и почему-то odroid hc, который в мобильные устройства попал, видимо, по ошибке.

    негусто.

     
     
  • 2.20, Аноним (23), 15:13, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе не кажется что ты вводишь публику в заблуждение. У публики может сложиться ошибочное впечатление, что перечисленные тобою устройства поддерживают САБЖ и никакие больше, хотя выше я привел список, которые как минимум стоит изучить.
     

  • 1.18, Аноним (18), 15:05, 10/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На скриншотах выглядит неплохо(на видео ужас), но совершенно нет новых идей, разве что для тех, кому подавай как андроид, но не андроид.
     
     
  • 2.21, Аноним (23), 15:15, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Android - на конечном устройстве на сколько я понимаю не соответствует FOSS.
    САБЖ как я понимаю соответствует FOSS.
    Если я чего-то не понимаю, поправьте, буду только рад детальнее разобраться в вопросе.
     

  • 1.24, Аноним (23), 15:24, 10/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Просьба ставить хэштег #mobile или #touchscreen для новостей про Plasmamobile, PostmarketOS чтобы можно было легче ориентироваться. И также проставить данные хештеги к старым новостям.
     
  • 1.25, Минона (ok), 15:24, 10/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    эх... далеко вам до iOS.
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 15:39, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ios для масс
    а для масс всегда не знать чего пропехивают
     

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