Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 22.02

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|2.5, Аноним (5), 13:34, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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На скриншотах оно всегда так. А потом IRL хочется об стену разбить.
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|2.28, Александр Бородин (?), 15:50, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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как была тормозной так и осталась эта kde, максимум что положительного в плазме, это красиво, в остальном глюкодром.
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|1.4, Аноним (5), 13:33, 10/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Даже в видео с примером работы там сплошной глюкодром при переключении приложений. Сначала вроде появляется, а потом по новой анимация из какого-то угла.
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|2.17, Агент (?), 14:56, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Глюкодром во всей красе, как говорится. Очередной раз убедился, что трата сил и времени на разработку и поддержание этого недоразумения - это самая глупая трата жизни.
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|3.23, Аноним (23), 15:18, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они только в начале пути. По вашему и Android и IOS первых версия были такие же хорошие как современные? Их тоже надо закапывать в начале?
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|1.7, Аноним (23), 13:48, 10/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Люди добрые, поделитесь ссылкой на образ x86 в виртуалке погонять.
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|1.8, Андрей (??), 14:00, 10/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это просто новость дня, если не недели, или не месяца! Интересно, а можно будет это завести на Astro Slide 5G?
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|1.10, Жироватт (ok), 14:19, 10/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Без seamless поддержки хотя бы ста моделей аппаратов - не нужно
Без seamless поддержки хотя бы тысячи моделей аппаратов - в принципе не представляет интереса как покупателю
Нодискасс
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|2.16, Аноним (23), 14:53, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У тебя извращенное видение. САБЖ не должен кое-как работать на 100500 рандомных трубках. Он должен хорошо работать на одной единственной. Ах да кого я обманываю это же не ....
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|2.29, Аноним (29), 15:59, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То есть iOS "в принципе не представляет интереса как покупателю"?
Было бы неплохо, чтобы эта мерзкая платформа никому не представляла интереса.
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|2.22, Аноним (23), 15:17, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему if кедерасты-слоупоки, then закапывайтесь обратно else ненужно?
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|2.19, Аноним (23), 15:10, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На всех будешь проверять?
Librem 5, Volla Phone, Pro1 X - F(x)tec, Fairphone 4, Necuno, PuzzlePhone, Astro Slide, MAKERphone, Murena Terracude 2e.
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|1.15, Михрютка (ok), 14:44, 10/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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охохо
postmarketos, на которой можно попробовать все ето счастье, поддерживет:
Main
These are the most supported devices, maintained by at least 2 people and have the functions you expect from the device running its normal OS, such as calling on a phone, working audio, and a functional UI.
PINE64 PinePhone
Purism Librem 5
QEMU aarch64
QEMU amd64
среди остальных устройств, поддерживаемых как минимум одним человеком (наверное) замечены бессмертный девайс Nokia 900, и почему-то odroid hc, который в мобильные устройства попал, видимо, по ошибке.
негусто.
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|2.20, Аноним (23), 15:13, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тебе не кажется что ты вводишь публику в заблуждение. У публики может сложиться ошибочное впечатление, что перечисленные тобою устройства поддерживают САБЖ и никакие больше, хотя выше я привел список, которые как минимум стоит изучить.
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|1.18, Аноним (18), 15:05, 10/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На скриншотах выглядит неплохо(на видео ужас), но совершенно нет новых идей, разве что для тех, кому подавай как андроид, но не андроид.
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|2.21, Аноним (23), 15:15, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Android - на конечном устройстве на сколько я понимаю не соответствует FOSS.
САБЖ как я понимаю соответствует FOSS.
Если я чего-то не понимаю, поправьте, буду только рад детальнее разобраться в вопросе.
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|1.24, Аноним (23), 15:24, 10/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Просьба ставить хэштег #mobile или #touchscreen для новостей про Plasmamobile, PostmarketOS чтобы можно было легче ориентироваться. И также проставить данные хештеги к старым новостям.
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