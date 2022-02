Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 22.02

охохо postmarketos, на которой можно попробовать все ето счастье, поддерживет: Main These are the most supported devices, maintained by at least 2 people and have the functions you expect from the device running its normal OS, such as calling on a phone, working audio, and a functional UI. PINE64 PinePhone

Purism Librem 5

QEMU aarch64

QEMU amd64 среди остальных устройств, поддерживаемых как минимум одним человеком (наверное) замечены бессмертный девайс Nokia 900, и почему-то odroid hc, который в мобильные устройства попал, видимо, по ошибке. негусто.