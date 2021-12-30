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Выпуск postmarketOS 21.12, Linux-дистрибутива для смартфонов и мобильных устройств

30.12.2021 09:26

Представлен выпуск проекта postmarketOS 21.12, развивающего дистрибутив Linux для смартфонов, базирующийся на пакетной базе Alpine Linux, стандартной Си-библиотеке Musl и наборе утилит BusyBox. Целью проекта является предоставление Linux-дистрибутива для смартфонов, не зависящего от жизненного цикла поддержки официальных прошивок и не привязанного к типовым решениям основных игроков индустрии, задающих вектор развития. Сборки подготовлены для PINE64 PinePhone, Purism Librem 5 и 23 поддерживаемых сообществом устройств, включая Samsung Galaxy A3/A3/S4, Xiaomi Mi Note 2/Redmi 2, OnePlus 6 и даже Nokia N900. Ограниченная экспериментальная поддержка предоставлена для более чем 300 устройств.

Окружение postmarketOS максимально унифицировано и выносит все специфичные для конкретных устройств компоненты в отдельный пакет, все остальные пакеты идентичны для всех устройств и основаны на пакетах Alpine Linux. В сборках по возможности используется ванильное ядро Linux, а если это невозможно, то ядра из прошивок, подготовленных производителями устройств. В качестве основных пользовательских оболочек предлагаются KDE Plasma Mobile, Phosh и Sxmo, но имеется возможность установки и других окружений, включая GNOME, MATE и Xfce.

В новом выпуске:

  • Пакетная база синхронизирована с Alpine Linux 3.15.
  • Число официально поддерживаемых сообществом устройств увеличено с 15 до 23. Добавлена поддержка устройств Arrow DragonBoard 410c, Lenovo A6000/A6010, ODROID HC, PINE64 PineBook Pro, PINE64 RockPro64, Samsung Galaxy Tab A 8.0/9.7 и Xiaomi Pocophone F1. Из списка поддерживаемых устройств временно удалён коммуникатор ПК Nokia N900, поддержка которого до появления мэйнтейнера будет переведена из категории устройств, поддерживаемых сообществом, в категорию "testing", для которой не публикуются готовые сборки. Изменение связано с уходом сопровождающего и необходимостью обновления ядра для Nokia N900 и тестирования сборок. Из проектов, продолжающих формирование сборок для Nokia N900, отмечается Maemo Leste.
  • Для поддерживаемых смартфонов и планшетов сформированы сборки с интерфейсами пользователя Phosh, KDE Plasma Mobile и Sxmo, оптимизированными для мобильных устройств. Для других типов устройств, таких как ноутбук PineBook Pro, подготовлены сборки со стационарными рабочими столами на базе KDE Plasma, GNOME, Sway и Phosh.
  • Обновлены версии мобильных интерфейсов пользователя. Графическая оболочка Sxmo (Simple X Mobile), придерживающаяся Unix-философии, обновлена до версии 1.6. Ключевым изменением в новой версии стал переход на использование оконного менеджера Sway вместо dwm (поддержка dwm сохранена в качестве опции) и перевод графического стека с X11 на Wayland. Из других улучшений в Sxmo отмечается переработка кода блокировки экрана, поддержка групповых чатов и возможность отправки/приёма MMS.

    Оболочка Plasma Mobile обновлена до версии 21.12, подробный обзор которой был предложен в отдельной новости.

  • Окружение Phosh, основанное на технологиях GNOME и развиваемое компанией Purism для смартфона Librem 5, продолжает базироваться на версии 0.14.0, предложенной выпуске postmarketOS 21.06 SP4 и реализующей такие новшества, как вывод заставки для индикации запуска приложений, индикатор работы Wi-Fi в режиме точки доступа, кнопки перемотки в виджете с медиаплеером и прекращение воспроизведения при отключении наушников. Из дополнительных изменений, добавленных в postmarketOS 21.12, отмечается обновление многих программ GNOME, включая gnome-settings, до состояния GNOME 41, а также решение проблем с отображением пиктограммы Firefox в окне предпросмотра.
  • Добавлен обработчик TTYescape, позволяющий переключиться в консольный режим с классической командной строкой на устройствах, к которым не подключена внешняя клавиатура. Режим рассматривается как аналог экрана "Ctrl+Alt+F1", предоставляемого в классических дистрибутивах Linux, который можно использовать для выборочного завершения процессов, разбора зависаний интерфейса и прочей диагностики. Активация консольного режима осуществляется тремя короткими нажатиями клавиши включения питания при удержании в этот момент кнопки увеличения громкости. Аналогичная комбинация используется для возвращения в графический интерфейс.
  • Приложение postmarketos-tweaks обновлено до версии 0.9.0, в которой появилась возможность управления фильтром списка приложений в Phosh и изменения таймаута перехода в глубокий спящий режим. В postmarketOS 21.12 данный таймаут по умолчанию уменьшен с 15 до 2 минут для экономии заряда аккумулятора.
  • Переписан инструментарий для генерации загрузочных файлов (postmarketos-mkinitfs), в котором улучшена поддержка скриптов для установки дополнительных файлов, связанных с процессом загрузки (boot-deploy), что заметно увеличило стабильность обновления ядра и initramfs.
  • Предложен новый набор файлов конфигурации для Firefox (mobile-config-firefox 3.0.0), который адаптирован для изменений в оформлении Firefox 91. В новой версии навигационная панель Firefox перенесена вниз экрана, улучшен интерфейс режима читателя (reader view), по умолчанию добавлен блокировщик рекламы uBlock Origin.


  1. Главная ссылка к новости (https://postmarketos.org/blog/...)
  2. OpenNews: Выпуск postmarketOS 21.06, Linux-дистрибутива для смартфонов и мобильных устройств
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива для мобильных телефонов NemoMobile 0.7
  4. OpenNews: Представлен смартфон PinePhone Pro, поставляемый с KDE Plasma Mobile
  5. OpenNews: Проект Pine64 выпустил водонепроницаемые умные часы PineTime
  6. OpenNews: В дистрибутиве postmarketOS реализована начальная поддержка iPhone 7
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56433-postmarketos
Ключевые слова: postmarketos
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Обсуждение (34) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:13, 30/12/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +5 +/
     
  • 1.2, EuPhobos (ok), 10:16, 30/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > поддерживаемых сообществом устройств .. и даже Nokia N900
    > ...
    > В новом выпуске:
    > Число официально поддерживаемых сообществом устройств увеличено с 15 до 23
    > Из списка поддерживаемых устройств временно удалён коммуникатор ПК Nokia N900

    ConfuZed
    То есть, нет поддержки n900

     
     
  • 2.12, Pahanivo (ok), 13:36, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    15-23 устройства ....
    А сколько в год новых устройств появляется?
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 13:49, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не путайте число поддерживаемых устройств и число устройств, на которых эта ОС может работать.
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:18, 30/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Графическая оболочка Sxmo (Simple X Mobile), придерживающаяся Unix-философии

    Переключатель рабочих столов на мобилке? Нойс!

     
     
  • 2.9, nebularia (ok), 10:54, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если все окна в фулскрин, получается аналог многозадачности в Android/iOS.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 14:55, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В dwm пару строк поменять и перекомпилить, чтобы выставить режим по умолчанию и клавиши (эвенты?) иксов. Или вэйланда... Кстати это в вейланде уже из коробки предоставляется, или за кнопки и функциоал что-то третье отвечает?
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:18, 30/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жаль, что подобные проекты не выстреливают...
     
     
  • 2.13, VZ (??), 13:46, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Накатить дистрибутив на смартфон, и он был бы нативным решением, блин, да обеими руками ЗА!
     
     
  • 3.20, Аноним (-), 15:54, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    все за. ты же видишь как "развитие" телефоностроения идет, то загрузчик лочен, то западлоядро, то недогадайсякак записываемое рекавери  и тд . физического доступа к флешке телефона у нас изначально небыло. уже незаменяемые батареечки пошли полным ходом, дальше больше. нормальный линукс на г..нотелефонах ? наверное никогда
     
     
  • 4.24, VZ (??), 16:38, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На законодательном уровне закрепить установку альтернативной ОС на смартфон, также как на ноутбук и ПК.
     
     
  • 5.25, Аноним (-), 16:49, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чем хуже тем лучше ? троцкизмы свои оставьте дома, не нужны они на опеннете
     
     
  • 6.26, Аноним (26), 16:54, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    твоя мамка мне тут на ушко нашептала, что нужны
     
     
  • 7.30, Аноним (-), 17:05, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сережка, передавай ей привет
     
  • 6.35, VZ (??), 18:54, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обиженный корпорат - поверженный корпорат.
     
  • 2.29, Аноним (-), 17:04, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Жаль, что подобные проекты не выстреливают...

    Если они выстрелят - то превратятся в такой же трэшак как андроид. Это цена опопсения.

     

  • 1.6, corvuscor (ok), 10:45, 30/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Дойдут руки - попробую на планшете с атомом затестить.
     
     
  • 2.7, Аноним (26), 10:50, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    не забудь отписаться, пожалуйста, как затестишь, будем ждать с нетерпением
     
  • 2.11, Аноним (1), 12:45, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хорошо. А вообще как дела-то? Как новый год будешь праздновать? Расскажи пожалуйста, интересно очень
     
     
  • 3.17, Анонимоусш (?), 14:14, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ждать твоего отчёта…
     
     
  • 4.34, Аноним (34), 18:33, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видеоотчета на тытрубе
     

  • 1.8, Аноним (8), 10:51, 30/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошо. А что за приложение для звонков? Можно его на desktop-e запускать?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:11, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Можно, см. Calls в Phosh, его можно собрать и поставить отдельно (на рач точно ставится). Возможно, есть и другие.
     

  • 1.15, InuYasha (??), 14:10, 30/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Где kugo, вать машу, ГДЕ???
    > Camera Broken
     
  • 1.16, User_o0 (?), 14:11, 30/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Всё же для смартов нужна своя ось, а пихать туда очередной костыль коим и является линукс не лучшее. Но имеем, что имеем.
     
     
  • 2.19, Аноним (-), 15:51, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Та шо вы говорите тов эксперд. Линукс для эмбеддеда самое то.
     
     
  • 3.31, Смузихлёб (?), 17:45, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Линукс для эмбеддеда самое то.

    Только если без GUI. Всякая хрень типа микроконтроллеров, роутеров и прочей тряхомудии.

     
  • 2.28, Аноним (-), 17:02, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вы можете наслаждаться малварью от гугла и прочих если вам так больше нравится. А мне ни к чему кусок шпиона с явой и программами на ней которые ничем не лучше операционки.

    На этих ваших смартах каждая сволочь просто умоляет поставить их очередной кусок бэкдора. Лезущий во все щели без вазелина, ага.

     
     
  • 3.32, Аноним (-), 17:49, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вы можете наслаждаться малварью от гугла и прочих если вам так больше нравится.
    > А мне ни к чему кусок шпиона с явой и
    > программами на ней которые ничем не лучше операционки.

    Во-первых, малварь от гугла - тоже "линух" (а не только в тех случая, когда опеннетным оналитекам нужно подтвердить очередную "статистику по победе" по количеству конечных пользователей).
    Во-вторых, какая убогая демагогия в виде "ложного выбора" и "соломенного чучела" - лично я например, нигде не увидел призыва установить ведроид в целом, как и бэкдоры с шпионами в частности.

     

  • 1.21, Аноним (-), 15:56, 30/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    За адовые труды, товарищам разрабочикам выношу респект !
     
  • 1.22, Аноним (22), 16:02, 30/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждем на новом PinePhone Pro.
    Ожидаемая дата продажи Q1 2022.
     
     
  • 2.27, Аноним (26), 16:56, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    pinephone уже давно продаётся. правда, в рашку не возят
     

  • 1.23, Аноним (-), 16:06, 30/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Sway вместо dwm (поддержка dwm сохранена в качестве опции)
    > и перевод графического стека с X11 на Wayland

    А будущее таки приходит и откусывает свой кусочек за кусочком.

     
  • 1.33, Аноним (33), 18:13, 30/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я смог нагуглить но не смог купить слеюужише не Android но Lixnu смартфоны.
    https://www.pine64.org/pinephone/
    https://puri.sm/products/librem-5/
    https://habr.com/ru/company/selectel/blog/525578/
     

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