Выпуск postmarketOS 21.12, Linux-дистрибутива для смартфонов и мобильных устройств

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|1.2, EuPhobos (ok), 10:16, 30/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> поддерживаемых сообществом устройств .. и даже Nokia N900
> ...
> В новом выпуске:
> Число официально поддерживаемых сообществом устройств увеличено с 15 до 23
> Из списка поддерживаемых устройств временно удалён коммуникатор ПК Nokia N900
ConfuZed
То есть, нет поддержки n900
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|3.14, Аноним (14), 13:49, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не путайте число поддерживаемых устройств и число устройств, на которых эта ОС может работать.
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|1.3, Аноним (3), 10:18, 30/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Графическая оболочка Sxmo (Simple X Mobile), придерживающаяся Unix-философии
Переключатель рабочих столов на мобилке? Нойс!
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|2.9, nebularia (ok), 10:54, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если все окна в фулскрин, получается аналог многозадачности в Android/iOS.
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|3.18, Аноним (18), 14:55, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В dwm пару строк поменять и перекомпилить, чтобы выставить режим по умолчанию и клавиши (эвенты?) иксов. Или вэйланда... Кстати это в вейланде уже из коробки предоставляется, или за кнопки и функциоал что-то третье отвечает?
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|2.13, VZ (??), 13:46, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Накатить дистрибутив на смартфон, и он был бы нативным решением, блин, да обеими руками ЗА!
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|3.20, Аноним (-), 15:54, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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все за. ты же видишь как "развитие" телефоностроения идет, то загрузчик лочен, то западлоядро, то недогадайсякак записываемое рекавери и тд . физического доступа к флешке телефона у нас изначально небыло. уже незаменяемые батареечки пошли полным ходом, дальше больше. нормальный линукс на г..нотелефонах ? наверное никогда
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|4.24, VZ (??), 16:38, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На законодательном уровне закрепить установку альтернативной ОС на смартфон, также как на ноутбук и ПК.
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|5.25, Аноним (-), 16:49, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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чем хуже тем лучше ? троцкизмы свои оставьте дома, не нужны они на опеннете
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|2.29, Аноним (-), 17:04, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Жаль, что подобные проекты не выстреливают...
Если они выстрелят - то превратятся в такой же трэшак как андроид. Это цена опопсения.
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|2.7, Аноним (26), 10:50, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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не забудь отписаться, пожалуйста, как затестишь, будем ждать с нетерпением
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|2.11, Аноним (1), 12:45, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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хорошо. А вообще как дела-то? Как новый год будешь праздновать? Расскажи пожалуйста, интересно очень
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|1.8, Аноним (8), 10:51, 30/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хорошо. А что за приложение для звонков? Можно его на desktop-e запускать?
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|2.10, Аноним (10), 12:11, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Можно, см. Calls в Phosh, его можно собрать и поставить отдельно (на рач точно ставится). Возможно, есть и другие.
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|1.16, User_o0 (?), 14:11, 30/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Всё же для смартов нужна своя ось, а пихать туда очередной костыль коим и является линукс не лучшее. Но имеем, что имеем.
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|2.19, Аноним (-), 15:51, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Та шо вы говорите тов эксперд. Линукс для эмбеддеда самое то.
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|3.31, Смузихлёб (?), 17:45, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Линукс для эмбеддеда самое то.
Только если без GUI. Всякая хрень типа микроконтроллеров, роутеров и прочей тряхомудии.
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|2.28, Аноним (-), 17:02, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вы можете наслаждаться малварью от гугла и прочих если вам так больше нравится. А мне ни к чему кусок шпиона с явой и программами на ней которые ничем не лучше операционки.
На этих ваших смартах каждая сволочь просто умоляет поставить их очередной кусок бэкдора. Лезущий во все щели без вазелина, ага.
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|3.32, Аноним (-), 17:49, 30/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вы можете наслаждаться малварью от гугла и прочих если вам так больше нравится.
> А мне ни к чему кусок шпиона с явой и
> программами на ней которые ничем не лучше операционки.
Во-первых, малварь от гугла - тоже "линух" (а не только в тех случая, когда опеннетным оналитекам нужно подтвердить очередную "статистику по победе" по количеству конечных пользователей).
Во-вторых, какая убогая демагогия в виде "ложного выбора" и "соломенного чучела" - лично я например, нигде не увидел призыва установить ведроид в целом, как и бэкдоры с шпионами в частности.
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|1.23, Аноним (-), 16:06, 30/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Sway вместо dwm (поддержка dwm сохранена в качестве опции)
> и перевод графического стека с X11 на Wayland
А будущее таки приходит и откусывает свой кусочек за кусочком.
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