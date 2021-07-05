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Выпуск postmarketOS 21.06, Linux-дистрибутива для смартфонов и мобильных устройств

05.07.2021 11:27

Представлен выпуск проекта postmarketOS 21.06, развивающего дистрибутив Linux для смартфонов, базирующийся на Alpine Linux, Musl и BusyBox. Целью проекта является предоставление возможности использования Linux дистрибутива на смартфоне, не зависящего от жизненного цикла поддержки официальных прошивок и не привязанного к типовым решениям основных игроков индустрии, задающих вектор развития. Сборки подготовлены для PINE64 PinePhone, Purism Librem 5 и 15 поддерживаемых сообществом устройств, включая Samsung Galaxy A3/A3/S4, Xiaomi Mi Note 2/Redmi 2, OnePlus 6 и даже Nokia N900. Ограниченная экспериментальная поддержка предоставлена для 330 устройств.

Окружение postmarketOS максимально унифицировано и выносит все специфичные для конкретных устройств компоненты в отдельный пакет, все остальные пакеты идентичны для всех устройств и основаны на пакетах Alpine Linux. В сборках по возможности используется ванильное ядро Linux, а если это невозможно, то ядра из прошивок, подготовленных производителями устройств. В качестве основных пользовательских оболочек предлагаются KDE Plasma Mobile, Phosh, Sxmo, но имеется возможность установки и других окружений, включая GNOME, MATE и Xfce.

В новом выпуске:

  • Пакетная база синхронизирована с Alpine Linux 3.14.
  • Число официально поддерживаемых сообществом устройств увеличено с 11 до 15. Добавлена поддержка смартфонов OnePlus 6, OnePlus 6T, Xiaomi Mi Note 2 и Xiaomi Redmi 2. Для каждого из поддерживаемых устройств, кроме Nokia N900, предоставляются пакеты для установки оболочек Phosh, Plasma Mobile и Sxmo.
  • Обновлены версии всех интерфейсов пользователя.
  • При разблокировке шифрованного раздела rootfs утилитой osk-sdl теперь отключаются очереди операций записи и чтения, что позволило на ФС с размером блока 4K поднять производительность записи примерно на 35%, а чтения на 33%.
  • В инсталляторе убран запрос отдельного имени и пароля для пользователя SSH.
  • Проведена оптимизация ядра для смартфона PinePhone, позволившая продлить время автономной работы. Ядро Linux для устройств Pine64 собрано на основе наработок проекта linux-sunxi.
  • Запрещён переход в ждущий режим во время воспроизведения музыки, даже если приложение напрямую не блокирует активацию хранителя экрана через API inhibit.
  • Перенесены изменения, нацеленные на повышения стабильности работы Wi-Fi на смартфоне Librem 5. Для Librem 5 добавлена поддержка использования смарткарт.
  • Пользовательское окружение Phosh UI переведено по умолчанию на файловый менеджер Portfolio, который лучше адаптирован для экранов мобильных устройств. Ранее поставляемый Nemo можно установить из репозитория Alpine Linux.
  • Для всех устройств, кроме OnePlus 6/6T и Xiaomi Mi Note 2, по умолчанию включён предопределённый набор правил пакетного фильтра nftables. В предложенных по умолчанию правилах разрешены входящие SSH-соединения через Wi-Fi и сетевые USB-адаптеры, а также DHCP-запросы через USB-адаптеры. На сетевом интерфейсе WWAN (доступ через 2G/3G/4G/5G) запрещены любые входящие соединения. Исходящие соединения разрешены для всех типов сетевых интерфейсов.


  1. Главная ссылка к новости (https://postmarketos.org/blog/...)
  2. OpenNews: В дистрибутив postmarketOS добавлен интерфейс для умных часов
  3. OpenNews: В PinePhone решено поставлять по умолчанию Manjaro c KDE Plasma Mobile
  4. OpenNews: Редакция смартфона PinePhone с postmarketOS доступна для заказа
  5. OpenNews: В дистрибутиве postmarketOS реализована начальная поддержка iPhone 7
  6. OpenNews: Представлен postmarketOS, дистрибутив Linux для устаревших смартфонов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55439-postmarketos
Ключевые слова: postmarketos, android, mobile
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, макпыф (ok), 12:08, 05/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    что лучше -  postmarketOS или Ubuntu touch?
     
     
  • 2.3, AnonAnon (?), 12:11, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    я бы сказал, что Ubports
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:11, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    pmOS конечно же, больше выбора из оболочек, да и полноценный альпайн
    но не скажу, что ubuntu touch плохой - вполне себе интересный эксперимент
     
     
  • 3.6, макпыф (ok), 12:13, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > полноценный альпайн

    Ubuntu touch это не  полноценный (почти) ubuntu разве?

     
     
  • 4.47, iPony129412 (?), 13:58, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. Больше похоже на Ubuntu Core (snap only).
    Собственно во многом идеи многие оттуда и были взяты.
     
  • 4.51, L29Ah (ok), 14:47, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это убунта накостыленная поверх андроидных блобов.
     
  • 4.53, Синоним (?), 15:05, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Альпайн  не любит ГСС, а Убунту в десна коцается с ним.)
     
  • 3.8, Аноним (8), 12:15, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >полноценный

    сам он не то чтобы полноценный емнип, ос для докера и не более

     
  • 2.13, Fractal cucumber (ok), 12:29, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ubports сильно жрущая ОЗУ. Но, по-своему, удобная.
     
     
  • 3.14, макпыф (ok), 12:30, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ubports сильно жрущая ОЗУ. Но, по-своему, удобная.

    ну у меня ОЗУ 6гб, думаю хватит вполне

     
     
  • 4.17, Анон019283910 (?), 12:41, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Осталось, чтоб на твою мобилу портировали UBPorts. А вероятность сего не особо велика :D
     
     
  • 5.19, макпыф (ok), 12:46, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Осталось, чтоб на твою мобилу портировали UBPorts. А вероятность сего не особо
    > велика :D

    Да я впринципе сам попробовать могу, вроде есть инструкция, да и портированием прошивок я пытался раньше заниматься (правда wi fi так и не заработал, но это был другой телефон и там не было возможности собрать ядро). Вопрос - можно ли будет с помощью всяких anbox (или еще чего то) запускать android приложения?

     
     
  • 6.21, Аноним (21), 13:04, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно сделать дуал бут на телефоне. При запуске будет выбор между андроидом и линуксом.
     
     
  • 7.30, макпыф (ok), 13:28, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Можно сделать дуал бут на телефоне. При запуске будет выбор между андроидом
    > и линуксом.

    GRUB чтоли туда засунуть?

    upd: все, понял

     
  • 6.38, iPony129412 (?), 13:39, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > всяких anbox запускать android приложения?

    Особо не надейся. Проект сильно сдулся - будущее туманно.
    https://github.com/anbox/anbox/issues/1748

     
  • 4.54, Синоним (?), 15:07, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мажор, сейчас с 16 уже ссыкатно, Вынь 11 уже 4 гига жрет и не морщиться.
     
  • 2.31, Аноним (31), 13:28, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    sailfish
     
  • 2.34, iPony129412 (?), 13:34, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты что больше хочешь?
    Больше в сторону плохого смартфона, или больше в сторону плохого десктопа?
     
     
  • 3.35, макпыф (ok), 13:36, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А ты что больше хочешь?
    > Больше в сторону плохого смартфона, или больше в сторону плохого десктопа?

    Смартфона, у меня есть хороший десктоп, плохой мне не нужен

     
     
  • 4.46, iPony129412 (?), 13:55, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всё плохо. Лучше в сторону Sailfish смотреть

    https://blog.jolla.com/kvarken-xperia-10-ii/

     

  • 1.2, Fractal cucumber (ok), 12:08, 05/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошо. Заценю.
     
  • 1.5, Аноним (-), 12:13, 05/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > и даже Nokia N900

    Вы смеетесь или действительно думаете, что кто-то сможет использовать там i3wm?

     
     
  • 2.24, Анто Нимно (?), 13:12, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всё серьёзно - установить можно на много разных устройств, даже на те, где все фичи смогут работать медленно или даже отдельным фичам не хватит памяти.

    Консольный карманный комп на N900 и Linux? - дайте два!

     
     
  • 3.56, Дегенератор (ok), 15:43, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Нокиа Аша 500 станет?
     

  • 1.7, пох. (?), 12:14, 05/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > но имеется возможность установки и других окружений, включая GNOME, MATE и Xfce

    На смартфон, под палец, GNOME, MATE и Xfce? Ах ты боже мой)

     
     
  • 2.11, Fractal cucumber (ok), 12:26, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Как бы я не хейтил Гнома на десктопе, но на телефоне он более-мение юзабелен.
     
     
  • 3.18, Беня Коломойский (?), 12:45, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как бы я ни хейтил поха, но Гном годится разве что в качестве вещественного доказательства на народном требунале против Ред Шлак.
     
     
  • 4.20, Абрамович Отец Чукотки (?), 13:02, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    "трЕбунал". Как говорю(безграмотно), так и пишу? Такие как ты, позор любого народа. Тебя ещё в роддоме стоило уронить, какой уж там трЕбунал 🤦‍♂️ И оно ещё на успешные многомиллиардные корпорации пасть открывает 🤣 Тебе ли тормозу тявкать?
     
     
  • 5.25, Аноним (25), 13:20, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чья бы корова мычала, господин Картиночки-в-тексте.
     
  • 5.32, пох. (?), 13:30, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И оно ещё на успешные многомиллиардные корпорации пасть открывает

    Ну ты ведь тявкаешь на Microsoft, а Шляпе до них ой как далеко.

     
  • 2.12, Аноним (12), 12:27, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Есть OTG и просто блютуз мыши и клавы
     
  • 2.15, Козлетто (?), 12:31, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В мире есть не только смартфоны. Ещё есть планшеты, одноплатники и даже смарттв на всяких там ондроидах. (а там экраны могут быть и побольше чем у большинства ПСшных мониторов)
     
     
  • 3.22, Абрамович Отец Чукотки (?), 13:05, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас даже к обычному смарту что угодно можно подключить, в т.ч мониторы.
     
     
  • 4.59, iPony129412 (?), 17:10, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ложь.
     
  • 3.33, пох. (?), 13:31, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну потыкай в XFCE на планшете, надолго хватит?
     
     
  • 4.49, Козлетто (?), 14:24, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть и ноутбуки (на армах которые): https://wiki.postmarketos.org/images/0/0d/MATE_tf101.jpg

    Фотка из местной галереи: https://wiki.postmarketos.org/wiki/Special:ListFiles

     

  • 1.9, макпыф (ok), 12:16, 05/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  Musl и BusyBox
    > GNU/Linux

    Много там от GNU то осталось?

     
  • 1.10, Беня Коломойский (?), 12:19, 05/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    >Целью проекта является предоставление возможности использования GNU/Linux дистрибутива на смартфоне

    Alpine Linux не имеет никакого отношения к GNU.

     
  • 1.16, Жироватт (ok), 12:34, 05/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Долгих лет жизни проекту. Не троллинг
     
  • 1.27, Rev (?), 13:24, 05/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Во всех этих постмаркет-прошивках самая большая проблема - невозможность поставить на полноценное, мощное железо. Чтобы использовать такие прошивки надо изначально брать массовое, среднее устройство, которое устареет ещё в момент выхода.
    На нормальный дорогой флагман, например от Сони, никто ничего такого не делает, потому что чаще этим занимаются нищебрoды :(
     
     
  • 2.37, Аноним (37), 13:39, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > надо изначально брать массовое, среднее устройство

    на которое нет драйверов. Естественно будут брать что-то не-массовое, где компоненты более-менее удачно подходят или если уже кто-то успешно занимается реверс-инжинирингом недостающих драйверов.

     
     
  • 3.40, Rev (?), 13:43, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. Зависимость как раз именно от того, чтобы попасть в то устройство, которое будет у желающих под него пилить прошивку. И дорогие модели, с крутым железом, очень редко попадают в этот список.
     
     
  • 4.52, Аноним (37), 14:50, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    давай зайдем с другого направления: что по твоему значит "пилить прошивку"? Это значит взять AOSP и добавить блобы от производителя, то в списках lineageos есть смартфоны "с крутым железом" (хотя надо еще определение "крутого железа"). Или же это взять mainline ядро и начать писать различные драйверы для графики/блютуса/пр. чипов, по которым нет никакой документации?

    librem и pinephone появились в таком виде не потому, что не смогли впихнуть "крутое железо", а потому что использовать в линуксе это железо практически невозможно.

     
  • 2.41, iPony129412 (?), 13:46, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Во всех этих постмаркет-прошивках самая большая проблема - невозможность поставить на полноценное, мощное железо

    Смысл вбухивать кучу денег на аппарат, если софт работает через одно место?
    Вон PinePhone кому надо уже сколько возможностей было и будет взять.

    А кому не надо - тому и не надо.

     
  • 2.43, iPony129412 (?), 13:49, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А ну вот.

    https://pine64.com/product/pinephone-beta-edition-with-convergence-package-lin

    Доступно для заказа. В РФ видать только через посредников.

     
  • 2.48, Один из разработчиков (?), 14:11, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так дай нам денег на "дорогой, мощный флагман" и сделаем мы специально для вам куда захотите...
     

  • 1.36, danonimous (?), 13:36, 05/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    До сих пор на самом популярном и распространённом девелоперском смартфоне Nexus 5 не работают ни звонки, ни звук вообще. Хотя в UBPorts всё работает. Что же это за post market такой?
     
     
  • 2.42, Аноним (42), 13:46, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > а самом популярном и распространённом

    если он такой распространённый, то почему никто их не завёл?)

     
  • 2.44, iPony129412 (?), 13:52, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > До сих пор на самом популярном и распространённом девелоперском смартфоне Nexus 5 (2013)

    Очень сомнительное утверждение.
    Ну и да - legacy, deprecated. Устаревшие технологии.

     

  • 1.55, Беня Коломойский (?), 15:42, 05/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Alpine Linux остро нуждается в своей манжаре и бубунте. Самый лучший дистрибутив в принципе.
     
  • 1.57, Николай (??), 15:57, 05/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда уже по настоящему, Линукс будет на Телефонах?
     
     
  • 2.60, Аноним (60), 17:25, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    никагда, настольные линукс это падтверждает
     

  • 1.58, Аноним (58), 17:09, 05/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Запись телефонных разговоров работает в этой системе ?
     

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