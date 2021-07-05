Выпуск postmarketOS 21.06, Linux-дистрибутива для смартфонов и мобильных устройств

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|2.4, Аноним (4), 12:11, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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pmOS конечно же, больше выбора из оболочек, да и полноценный альпайн
но не скажу, что ubuntu touch плохой - вполне себе интересный эксперимент
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|3.6, макпыф (ok), 12:13, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> полноценный альпайн
Ubuntu touch это не полноценный (почти) ubuntu разве?
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|4.47, iPony129412 (?), 13:58, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет. Больше похоже на Ubuntu Core (snap only).
Собственно во многом идеи многие оттуда и были взяты.
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|3.8, Аноним (8), 12:15, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>полноценный
сам он не то чтобы полноценный емнип, ос для докера и не более
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|3.14, макпыф (ok), 12:30, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ubports сильно жрущая ОЗУ. Но, по-своему, удобная.
ну у меня ОЗУ 6гб, думаю хватит вполне
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|5.19, макпыф (ok), 12:46, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Осталось, чтоб на твою мобилу портировали UBPorts. А вероятность сего не особо
> велика :D
Да я впринципе сам попробовать могу, вроде есть инструкция, да и портированием прошивок я пытался раньше заниматься (правда wi fi так и не заработал, но это был другой телефон и там не было возможности собрать ядро). Вопрос - можно ли будет с помощью всяких anbox (или еще чего то) запускать android приложения?
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|6.21, Аноним (21), 13:04, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Можно сделать дуал бут на телефоне. При запуске будет выбор между андроидом и линуксом.
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|7.30, макпыф (ok), 13:28, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Можно сделать дуал бут на телефоне. При запуске будет выбор между андроидом
> и линуксом.
GRUB чтоли туда засунуть?
upd: все, понял
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|4.54, Синоним (?), 15:07, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мажор, сейчас с 16 уже ссыкатно, Вынь 11 уже 4 гига жрет и не морщиться.
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|2.34, iPony129412 (?), 13:34, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А ты что больше хочешь?
Больше в сторону плохого смартфона, или больше в сторону плохого десктопа?
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|3.35, макпыф (ok), 13:36, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А ты что больше хочешь?
> Больше в сторону плохого смартфона, или больше в сторону плохого десктопа?
Смартфона, у меня есть хороший десктоп, плохой мне не нужен
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|1.5, Аноним (-), 12:13, 05/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> и даже Nokia N900
Вы смеетесь или действительно думаете, что кто-то сможет использовать там i3wm?
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|2.24, Анто Нимно (?), 13:12, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Всё серьёзно - установить можно на много разных устройств, даже на те, где все фичи смогут работать медленно или даже отдельным фичам не хватит памяти.
Консольный карманный комп на N900 и Linux? - дайте два!
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|1.7, пох. (?), 12:14, 05/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> но имеется возможность установки и других окружений, включая GNOME, MATE и Xfce
На смартфон, под палец, GNOME, MATE и Xfce? Ах ты боже мой)
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|3.18, Беня Коломойский (?), 12:45, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как бы я ни хейтил поха, но Гном годится разве что в качестве вещественного доказательства на народном требунале против Ред Шлак.
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|4.20, Абрамович Отец Чукотки (?), 13:02, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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"трЕбунал". Как говорю(безграмотно), так и пишу? Такие как ты, позор любого народа. Тебя ещё в роддоме стоило уронить, какой уж там трЕбунал 🤦♂️ И оно ещё на успешные многомиллиардные корпорации пасть открывает 🤣 Тебе ли тормозу тявкать?
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|5.32, пох. (?), 13:30, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И оно ещё на успешные многомиллиардные корпорации пасть открывает
Ну ты ведь тявкаешь на Microsoft, а Шляпе до них ой как далеко.
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|2.15, Козлетто (?), 12:31, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В мире есть не только смартфоны. Ещё есть планшеты, одноплатники и даже смарттв на всяких там ондроидах. (а там экраны могут быть и побольше чем у большинства ПСшных мониторов)
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|1.10, Беня Коломойский (?), 12:19, 05/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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>Целью проекта является предоставление возможности использования GNU/Linux дистрибутива на смартфоне
Alpine Linux не имеет никакого отношения к GNU.
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|1.27, Rev (?), 13:24, 05/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Во всех этих постмаркет-прошивках самая большая проблема - невозможность поставить на полноценное, мощное железо. Чтобы использовать такие прошивки надо изначально брать массовое, среднее устройство, которое устареет ещё в момент выхода.
На нормальный дорогой флагман, например от Сони, никто ничего такого не делает, потому что чаще этим занимаются нищебрoды :(
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|2.37, Аноним (37), 13:39, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> надо изначально брать массовое, среднее устройство
на которое нет драйверов. Естественно будут брать что-то не-массовое, где компоненты более-менее удачно подходят или если уже кто-то успешно занимается реверс-инжинирингом недостающих драйверов.
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|3.40, Rev (?), 13:43, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет. Зависимость как раз именно от того, чтобы попасть в то устройство, которое будет у желающих под него пилить прошивку. И дорогие модели, с крутым железом, очень редко попадают в этот список.
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|4.52, Аноним (37), 14:50, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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давай зайдем с другого направления: что по твоему значит "пилить прошивку"? Это значит взять AOSP и добавить блобы от производителя, то в списках lineageos есть смартфоны "с крутым железом" (хотя надо еще определение "крутого железа"). Или же это взять mainline ядро и начать писать различные драйверы для графики/блютуса/пр. чипов, по которым нет никакой документации?
librem и pinephone появились в таком виде не потому, что не смогли впихнуть "крутое железо", а потому что использовать в линуксе это железо практически невозможно.
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|2.41, iPony129412 (?), 13:46, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Во всех этих постмаркет-прошивках самая большая проблема - невозможность поставить на полноценное, мощное железо
Смысл вбухивать кучу денег на аппарат, если софт работает через одно место?
Вон PinePhone кому надо уже сколько возможностей было и будет взять.
А кому не надо - тому и не надо.
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|1.36, danonimous (?), 13:36, 05/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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До сих пор на самом популярном и распространённом девелоперском смартфоне Nexus 5 не работают ни звонки, ни звук вообще. Хотя в UBPorts всё работает. Что же это за post market такой?
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|2.42, Аноним (42), 13:46, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> а самом популярном и распространённом
если он такой распространённый, то почему никто их не завёл?)
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|2.44, iPony129412 (?), 13:52, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> До сих пор на самом популярном и распространённом девелоперском смартфоне Nexus 5 (2013)
Очень сомнительное утверждение.
Ну и да - legacy, deprecated. Устаревшие технологии.
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