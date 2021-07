Выпуск postmarketOS 21.06, Linux-дистрибутива для смартфонов и мобильных устройств

3.6 , макпыф ( ok ), 12:13, 05/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > полноценный альпайн Ubuntu touch это не полноценный (почти) ubuntu разве?

4.47 , iPony129412 ( ? ), 13:58, 05/07/2021
Нет. Больше похоже на Ubuntu Core (snap only).

Собственно во многом идеи многие оттуда и были взяты.

4.51 , L29Ah ( ok ), 14:47, 05/07/2021
Это убунта накостыленная поверх андроидных блобов.

4.53 , Синоним ( ? ), 15:05, 05/07/2021
Альпайн не любит ГСС, а Убунту в десна коцается с ним.)

3.8 , Аноним ( 8 ), 12:15, 05/07/2021
>полноценный сам он не то чтобы полноценный емнип, ос для докера и не более