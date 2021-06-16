Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.14

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Состоялся релиз Alpine Linux 3.14, минималистичного дистрибутива, построенного на базе системной библиотеки Musl и набора утилит BusyBox. Дистрибутив отличается повышенными требованиями к обеспечению безопасности и собран с защитой SSP (Stack Smashing Protection). В качестве системы инициализации используется OpenRC, для управления пакетами применяется собственный пакетный менеджер apk. Alpine применяется для формирования официальных образов контейнеров Docker. Загрузочные iso-образы (x86_64, x86, armhf, aarch64, armv7, ppc64le, s390x, mips64) подготовлены в пяти вариантах: стандартном (143 МБ), с ядром без патчей (155 МБ), расширенном (615 МБ) и для виртуальных машин (45 МБ).
В новом выпуске обновлены версии пакетов, в том числе доступны выпуски
HAProxy 2.4.0,
KDE Apps 21.04.2,
nginx 1.20.0, njs 0.5.3
Node.js 14.17.0,
KDE Plasma 5.22.0,
PostgreSQL 13.3,
Python 3.9.5,
R 4.1.0,
QEMU 6.0.0,
Zabbix 5.4.1. В состав включён пакет с Lua 5.4.3.