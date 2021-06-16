Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.14

Состоялся релиз Alpine Linux 3.14, минималистичного дистрибутива, построенного на базе системной библиотеки Musl и набора утилит BusyBox. Дистрибутив отличается повышенными требованиями к обеспечению безопасности и собран с защитой SSP (Stack Smashing Protection). В качестве системы инициализации используется OpenRC, для управления пакетами применяется собственный пакетный менеджер apk. Alpine применяется для формирования официальных образов контейнеров Docker. Загрузочные iso-образы (x86_64, x86, armhf, aarch64, armv7, ppc64le, s390x, mips64) подготовлены в пяти вариантах: стандартном (143 МБ), с ядром без патчей (155 МБ), расширенном (615 МБ) и для виртуальных машин (45 МБ).

В новом выпуске обновлены версии пакетов, в том числе доступны выпуски HAProxy 2.4.0, KDE Apps 21.04.2, nginx 1.20.0, njs 0.5.3 Node.js 14.17.0, KDE Plasma 5.22.0, PostgreSQL 13.3, Python 3.9.5, R 4.1.0, QEMU 6.0.0, Zabbix 5.4.1. В состав включён пакет с Lua 5.4.3.



