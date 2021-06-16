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Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.14

16.06.2021 09:50

Состоялся релиз Alpine Linux 3.14, минималистичного дистрибутива, построенного на базе системной библиотеки Musl и набора утилит BusyBox. Дистрибутив отличается повышенными требованиями к обеспечению безопасности и собран с защитой SSP (Stack Smashing Protection). В качестве системы инициализации используется OpenRC, для управления пакетами применяется собственный пакетный менеджер apk. Alpine применяется для формирования официальных образов контейнеров Docker. Загрузочные iso-образы (x86_64, x86, armhf, aarch64, armv7, ppc64le, s390x, mips64) подготовлены в пяти вариантах: стандартном (143 МБ), с ядром без патчей (155 МБ), расширенном (615 МБ) и для виртуальных машин (45 МБ).

В новом выпуске обновлены версии пакетов, в том числе доступны выпуски HAProxy 2.4.0, KDE Apps 21.04.2, nginx 1.20.0, njs 0.5.3 Node.js 14.17.0, KDE Plasma 5.22.0, PostgreSQL 13.3, Python 3.9.5, R 4.1.0, QEMU 6.0.0, Zabbix 5.4.1. В состав включён пакет с Lua 5.4.3.

  1. Главная ссылка к новости (https://alpinelinux.org/posts/...)
  2. OpenNews: Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.13
  3. OpenNews: Docker-образы Alpine поставлялись с пустым паролем пользователя root
  4. OpenNews: Уязвимость в пакетном менеджере APK, позволяющая удалённо выполнить код в Alpine Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55338-alpine
Ключевые слова: alpine
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Sergey (??), 09:58, 16/06/2021 [ответить]  
    		• +/
    А сколько докер образ весит ?
     
     
  • 2.4, nebularia (ok), 10:05, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чуть больше 2.5 мегабайт сам Alpine. Против 45 у убунты.
     
  • 2.6, анонимиз (?), 10:12, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разжатый 5-6 мегов. Запускать на нем Python плохая идея так как каждое C расширение будет компилироваться с Musl:) Образ BusyBox примерно такого же размера и помнится собран с Glibc, uLibc и Musl
     

  • 1.2, remort (?), 09:59, 16/06/2021 [ответить]  
    		• +/
    А раньше lua не было ? На сколько распух докер образ ?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:06, 16/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Была но в версии 3.8 сплыла. Причем от неё зависела очень странная зависимость weechat-dev. Скорее всего за зонды выпилили и никому не сказали.
     

  • 1.3, Аноним (5), 10:01, 16/06/2021 [ответить]  
    		• +/
    Единственный нужный альпайн
     
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