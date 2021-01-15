Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.13

2.2 , лютый жабби__ ( ? ), 09:57, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – для какого-нибудь допотопа навроде asus eee900 с 1ГБ ОЗУ может быть. для десктопа потом ловить бубном редкие глюки мюсли так себе развлечение...

да и убогие команды бизибокса зачем на десктопе, чтобы 50 мегабайт сэкономить? 3.3 , Аноним ( 1 ), 10:01, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > зачем на десктопе Чтобы было.

3.8 , Козлетто ( ? ), 10:38, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ещё на слабые мобилы с 512 МБ ОЗУ

4.14 , Аноним ( 14 ), 11:55, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кстати да, postmarketOS использует Alpine в качестве основы, и на моей мобилке с 512 мегами оперативы вейланд вертится неплохо

3.9 , КО ( ? ), 11:04, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – "50 мегабайт"

Воу, воу откуда столько, с ума сошёл?

3.10 , 1cnick ( ? ), 11:11, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – можно подумать в glibc глюков нет. особенно если arm говорить. та и не о arm тоже. что не апдейт то или регрессия или баг.

3.17 , Ann ( ?? ), 12:04, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – voidlinux, musl, DE - Gnome

Глюков не вижу.

А вот отсутствие локалей заметно - как минимум неделя с воскресения начинается и не изменить это никак.

Ну и не opensource софт не взлетит, только если через flatpack.

3.20 , Аноним ( 20 ), 13:37, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – мсье не знает о наиболее популярном дистрибе для docker image?

2.4 , Аноним ( 4 ), 10:08, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А в чём проблема заюзать бизибокс на любом дистре? У меня он например udhcpc, остальное я не использую. Musl такое себе, я различные статические билды собираю им. OpenRC кривоват, но я уже привык, да и в принципе хватает.

