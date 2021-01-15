Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.13

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|2.2, лютый жабби__ (?), 09:57, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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для какого-нибудь допотопа навроде asus eee900 с 1ГБ ОЗУ может быть.
для десктопа потом ловить бубном редкие глюки мюсли так себе развлечение...
да и убогие команды бизибокса зачем на десктопе, чтобы 50 мегабайт сэкономить?
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|4.14, Аноним (14), 11:55, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати да, postmarketOS использует Alpine в качестве основы, и на моей мобилке с 512 мегами оперативы вейланд вертится неплохо
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|3.9, КО (?), 11:04, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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"50 мегабайт"
Воу, воу откуда столько, с ума сошёл?
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|3.10, 1cnick (?), 11:11, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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можно подумать в glibc глюков нет. особенно если arm говорить. та и не о arm тоже. что не апдейт то или регрессия или баг.
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|3.17, Ann (??), 12:04, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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voidlinux, musl, DE - Gnome
Глюков не вижу.
А вот отсутствие локалей заметно - как минимум неделя с воскресения начинается и не изменить это никак.
Ну и не opensource софт не взлетит, только если через flatpack.
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|2.4, Аноним (4), 10:08, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А в чём проблема заюзать бизибокс на любом дистре? У меня он например udhcpc, остальное я не использую. Musl такое себе, я различные статические билды собираю им. OpenRC кривоват, но я уже привык, да и в принципе хватает.
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|1.5, Аноним (4), 10:09, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Помнится хотел установить kde5 на сабж, да что-то не нашёл в репах. Это такая поделка для докера и не более того, про десктоп тут не надо.
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|1.11, Аноним (11), 11:34, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Дистрибутив без glibc на десктопе - решение не жизненное. И на сервере тоже.
Все эти альтернативы либц почему-то отличаются от божественного оригинала.
Сборку и работу программ с этими мюслями приходится отдельно обеспечивать, как правило.
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|2.13, Аноним (13), 11:51, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Находишь нормальный VPS с KVM и ставишь что хочешь со своего iso
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|3.15, Аноним (12), 11:56, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это для поиграться с одним инстансом. Для поработать надо чтоб выбиралось из списка и ставилось автоматически
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