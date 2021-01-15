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Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.13

15.01.2021 09:29

Состоялся релиз Alpine Linux 3.13, минималистичного дистрибутива, построенного на базе системной библиотеки Musl и набора утилит BusyBox. Дистрибутив отличается повышенными требованиями к обеспечению безопасности и собран с защитой SSP (Stack Smashing Protection). В качестве системы инициализации используется OpenRC, для управления пакетами применяется собственный пакетный менеджер apk. Alpine применяется для формирования официальных образов контейнеров Docker. Загрузочные iso-образы (x86_64, x86, armhf, aarch64, armv7, ppc64le, s390x, mips64) подготовлены в пяти вариантах: стандартном (130 МБ), с ядром без патчей (150 МБ), расширенном (570 МБ) и для виртуальных машин (40 МБ).

В новом выпуске:

  • Началось формирование образов для облачных окружений.
  • Вместо команды ifupdown из состава busybox предложена утилита ifupdown-ng.
  • В скриптах настройки улучшена поддержка беспроводных сетей.
  • В состав включена новая ветка PHP 8.0.
  • При компиляции Node.js задействован флаг "-O2" вместо "-Os" (оптимизация для производительности, а не размера).
  • Добавлена начальная поддержка настройки при помощи cloud-init.
  • Обновлены версии пакетов: ядро Linux 5.10.7, musl 1.2 Busybox 1.32.1, GCC 10.2.1 Git 2.30.0, Knot DNS 3.0.3, MariaDB 10.5.8, Node.js 14.15.4, Nextcloud 20.0.4, PostgreSQL 13.1, QEMU 5.2.0, Xen 4.14.1, Zabbix 5.2.3, ZFS 2.0.1.


  1. Главная ссылка к новости (https://alpinelinux.org/posts/...)
  2. OpenNews: Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.12
  3. OpenNews: Docker-образы Alpine поставлялись с пустым паролем пользователя root
  4. OpenNews: Уязвимость в пакетном менеджере APK, позволяющая удалённо выполнить код в Alpine Linux
  5. OpenNews: Перевод официальных образов Docker с Ubuntu на Alpine
  6. OpenNews: Выпуск Cloud-Init 17.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54405-alpine
Ключевые слова: alpine, linux
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  • 1.1, Аноним (1), 09:48, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > Musl
    > BusyBox
    > OpenRC

    Нет, ну это однозначно лайк я считаю.

     
     
  • 2.2, лютый жабби__ (?), 09:57, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    для какого-нибудь допотопа навроде asus eee900 с 1ГБ ОЗУ может быть.

    для десктопа потом ловить бубном редкие глюки мюсли так себе развлечение...
    да и убогие команды бизибокса зачем на десктопе, чтобы 50 мегабайт сэкономить?

     
     
  • 3.3, Аноним (1), 10:01, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > зачем на десктопе

    Чтобы было.

     
  • 3.8, Козлетто (?), 10:38, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё на слабые мобилы с 512 МБ ОЗУ
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 11:55, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати да, postmarketOS использует Alpine в качестве основы, и на моей мобилке с 512 мегами оперативы вейланд вертится неплохо
     
  • 3.9, КО (?), 11:04, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    "50 мегабайт"
    Воу, воу откуда столько, с ума сошёл?
     
  • 3.10, 1cnick (?), 11:11, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    можно подумать в glibc глюков нет. особенно если arm говорить. та и не о arm тоже. что не апдейт то или регрессия или баг.
     
  • 3.17, Ann (??), 12:04, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    voidlinux, musl, DE - Gnome
    Глюков не вижу.
    А вот отсутствие локалей заметно - как минимум неделя с воскресения начинается и не изменить это никак.
    Ну и не opensource софт не взлетит, только если через flatpack.
     
  • 3.20, Аноним (20), 13:37, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мсье не знает о наиболее популярном дистрибе для docker image?
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:08, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в чём проблема заюзать бизибокс на любом дистре? У меня он например udhcpc, остальное я не использую. Musl такое себе, я различные статические билды собираю им. OpenRC кривоват, но я уже привык, да и в принципе хватает.
     

  • 1.5, Аноним (4), 10:09, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Помнится хотел установить kde5 на сабж, да что-то не нашёл в репах. Это такая поделка для докера и не более того, про десктоп тут не надо.
     
     
  • 2.7, Козлетто (?), 10:37, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Почему нет?! я вот ставил: https://user-images.githubusercontent.com/35303790/104695270-499bee00-572e-11e

    https://user-images.githubusercontent.com/35303790/104695326-63d5cc00-572e-11e

     

  • 1.6, Аноним (6), 10:12, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это в 40 Мб входит NodeJs и PHP?
     
     
  • 2.19, Леголас (ok), 12:32, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет, конечно, только самая база
     

  • 1.11, Аноним (11), 11:34, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дистрибутив без glibc на десктопе - решение не жизненное. И на сервере тоже.
    Все эти альтернативы либц почему-то отличаются от божественного оригинала.
    Сборку и работу программ с этими мюслями приходится отдельно обеспечивать, как правило.
     
  • 1.12, Аноним (12), 11:35, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Еще бы vps-ку с ней найти. А то одни убунты с центосями
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 11:51, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Находишь нормальный VPS с KVM и ставишь что хочешь со своего iso
     
     
  • 3.15, Аноним (12), 11:56, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это для поиграться с одним инстансом. Для поработать надо чтоб выбиралось из списка и ставилось автоматически
     
     
  • 4.16, Аноним (16), 12:04, 15/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Загружаем подготовленный снапшот и выбираем из списка
     

  • 1.18, Анононо (?), 12:14, 15/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Просто это лучший дистр, чего уж там.
     
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