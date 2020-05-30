Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.12

1.1 , Аноним ( 1 ), 08:17, 30/05/2020 [ответить] +1 + / – Можно ли обновить текущую систему в докере до новой, не пересобирая контейнер?

2.3 , Аноним ( 3 ), 08:29, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Пользователи statefull контейнеров палятся.



1.2 , Аноним ( 2 ), 08:18, 30/05/2020 [ответить] + / – А где же скриншоты нескучных обоев?

2.4 , Аноним ( 4 ), 08:55, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – В контейнере)



1.5 , коржик ( ? ), 09:14, 30/05/2020 [ответить] + / – Скажите, а он только на запуск в докере ориентирован? Его на реальное железо поставить можно?

2.6 , Игорь ( ?? ), 09:23, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Где то читал, вроде на хабре, что да можно.



1.7 , Annms_tmp ( ? ), 09:24, 30/05/2020 [ответить] + / – Ну и кому он нужен?

