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Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.12

30.05.2020 08:10

Состоялся релиз Alpine Linux 3.12, минималистичного дистрибутива, построенного на базе системной библиотеки Musl и набора утилит BusyBox. Дистрибутив отличается повышенными требованиями к обеспечению безопасности и собран с защитой SSP (Stack Smashing Protection). В качестве системы инициализации используется OpenRC, для управления пакетами применяется собственный пакетный менеджер apk. Alpine применяется для формирования официальных образов контейнеров Docker. Загрузочные iso-образы (x86_64, x86, armhf, aarch64, armv7, ppc64le, s390x, mips64) подготовлены в пяти вариантах: стандартном (130 МБ), с ядром без патчей (140 МБ), расширенном (500 МБ) и для виртуальных машин (40 МБ).

В новом выпуске:

  • Добавлена начальная поддержка архитектуры mips64 (big endian);
  • Добавлена начальная поддержка языка программирования D;
  • Обновлены версии пакетов: ядро Linux 5.4.43, GCC 9.3.0, LLVM 10.0.0 Git 2.24.3, Node.js 12.16.3, Nextcloud 18.0.3, PostgreSQL 12.3, QEMU 5.0.0, Zabbix 5.0.0.


  1. Главная ссылка к новости (https://alpinelinux.org/posts/...)
  2. OpenNews: Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.11
  3. OpenNews: Docker-образы Alpine поставлялись с пустым паролем пользователя root
  4. OpenNews: Уязвимость в пакетном менеджере APK, позволяющая удалённо выполнить код в Alpine Linux
  5. OpenNews: Перевод официальных образов Docker с Ubuntu на Alpine
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов IPFire 2.25
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53052-alpine
Ключевые слова: alpine, linux
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:17, 30/05/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Можно ли обновить текущую систему в докере до новой, не пересобирая контейнер?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 08:29, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Пользователи statefull контейнеров палятся.
     

  • 1.2, Аноним (2), 08:18, 30/05/2020 [ответить]  
    		• +/
    А где же скриншоты нескучных обоев?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 08:55, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В контейнере)
     

  • 1.5, коржик (?), 09:14, 30/05/2020 [ответить]  
    		• +/
    Скажите, а он только на запуск в докере ориентирован? Его на реальное железо поставить можно?
     
     
  • 2.6, Игорь (??), 09:23, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где то читал, вроде на хабре, что да можно.
     

  • 1.7, Annms_tmp (?), 09:24, 30/05/2020 [ответить]  
    		• +/
    Ну и кому он нужен?
     
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