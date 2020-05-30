Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.12

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Состоялся релиз Alpine Linux 3.12, минималистичного дистрибутива, построенного на базе системной библиотеки Musl и набора утилит BusyBox. Дистрибутив отличается повышенными требованиями к обеспечению безопасности и собран с защитой SSP (Stack Smashing Protection). В качестве системы инициализации используется OpenRC, для управления пакетами применяется собственный пакетный менеджер apk. Alpine применяется для формирования официальных образов контейнеров Docker. Загрузочные iso-образы (x86_64, x86, armhf, aarch64, armv7, ppc64le, s390x, mips64) подготовлены в пяти вариантах: стандартном (130 МБ), с ядром без патчей (140 МБ), расширенном (500 МБ) и для виртуальных машин (40 МБ).
В новом выпуске:
- Добавлена начальная поддержка архитектуры mips64 (big endian);
- Добавлена начальная поддержка языка программирования D;
- Обновлены версии пакетов: ядро Linux 5.4.43, GCC 9.3.0, LLVM 10.0.0
Git 2.24.3, Node.js 12.16.3, Nextcloud 18.0.3, PostgreSQL 12.3,
QEMU 5.0.0, Zabbix 5.0.0.