В дистрибутив postmarketOS добавлен интерфейс для умных часов

Разработчики postmarketOS, дистрибутива для смартфонов, базирующегося на Alpine Linux, Musl и BusyBox, реализовали возможность использования интерфейса пользователя для умных часов, основанного на наработках проекта AsteroidOS. Дистрибутив postmarketOS изначально развивался для смартфонов и предоставлял возможность использования разных интерфейсов пользователя, включая KDE Plasma Mobile, Phosh и Sxmo. Энтузиастами уже несколько лет развиваются порты postmarketOS для умных часов LG G Watch и LG G Watch R, которые до сих пор были ограничены возможности загрузки в режиме командной строки, так как доступные в postmarketOS пользовательские оболочки для смартфонов слишком тяжеловесны и неорганичны для подобных устройств.

Решением стало создание порта интерфейса Asteroid, подготовленного специально для умных часов. Указанный интерфейс развивается проектом AsteroidOS и изначально использовался в сочетании с системным окружением Mer. Asteroid включает подборку необходимых приложений для умных часов, написанных на Qt 5 с использованием QML и работающих в окружении оболочки asteroid-launcher, включающей композитный сервер на базе протокола Wayland.

Для взаимодействия с оборудованием в AsteroidOS задействована прослойка libhybris, подразумевающая применение драйверов от платформы Android, но подготовленный порт для postmarketOS адаптирован для использования штатного стека Linux-драйверов. Порт подготовлен совместно с разработчиками проекта AsteroidOS. Отмечается, что появление порта Asteroid в postmarketOS позволит реализовать в платформе полноценную поддержку умных часов и приступить к портированию на новые устройства. Замена прошивки на postmarketOS может стать интересным решением для продолжения жизни старых умных чаcов, время сопровождения производителем для которых уже истекло.

Напомним, что целью проекта postmarketOS является обеспечение возможности использования GNU/Linux дистрибутива на смартфоне, не зависящего от жизненного цикла поддержки официальных прошивок и не привязанного к типовым решениям основных игроков индустрии, задающих вектор развития. Окружение postmarketOS максимально унифицировано и выносит все специфичные для конкретных устройств компоненты в отдельный пакет, все остальные пакеты идентичны для всех устройств и основаны на штатных пакетах Alpine Linux, который выбран как один из самых компактных и защищённых дистрибутивов. Ядро Linux собрано на основе наработок проекта linux-sunxi.



