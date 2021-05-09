В дистрибутив postmarketOS добавлен интерфейс для умных часов

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|1.3, Аноним (3), 09:56, 09/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Там еще, как и в обычных линуксах, можно ставить всякие mate, xfce4 и т.п.
На планшетах (и потенциально смарт-тв) это довольно неплохо смотрится.
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|2.5, iPony129412 (?), 10:40, 09/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> а планшетах (и потенциально смарт-тв) это довольно неплохо смотрится.
Ты это используешь?
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|2.10, Аноним (10), 11:08, 09/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> добавлен интерфейс для умных часов
Для умных же... Если добавить в название "умный" - сразу +100500 очков к значимости продукта.
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|1.6, InuYasha (??), 10:40, 09/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Меня, может, эти умные кандалы и не интересуют, но новость привлекает внимание к проекту - и это хорошо.
Когда PM станет экономичнее гандроида, наступит счастье )
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|2.8, iPony129412 (?), 10:59, 09/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> кандалы
кстати, всегда думал, что как неудобно их совать в район пясти - мешаются же.
Вот ошейник - как-то другое дело было бы.
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|3.12, Аноним (10), 11:10, 09/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вот ошейник
Ещё лучше пояс на грудь, поближе к кардиостимулятору.
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|4.14, Аноним (14), 11:18, 09/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Часты с датчиком давления, удобно же, для пробежек? А если сердечный приступ, прикинь.
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|5.28, Lex (??), 15:01, 09/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для измерения давления необязательно размещать датчик на груди
А вот для измерения ЭКГ - очень даже или к слову о холтере и огромном множестве выявляемых потенциальных и очень даже реальных проблем с сердцем
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|3.24, гугель (?), 13:38, 09/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, понимаете, раньше как-то было принято часы к морде подносить, время там узнать или еще что - настолько прилипла привычка, что даже в наши модные-электронные кандалы пришлось встроить такой датчик.
Но в целом, да, мы в эту сторону уже работаем. Смотреть на электронный ошейник незачем в принципе - в момент, когда ты должен оторвать жопу от постели и пойти наконец работать, он просто долбанет тебя током. В крайнем случае, голосовой помощник голосом наставит тебя на путь истиный, и подкрепит контрольным разрядом, разумеется.
А хозяевам, наоборот, будет видно издалека.
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|1.13, Аноним (14), 11:16, 09/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А меня умные час интересуют. Новость интересная. Я бы с удовольствием носил часы с симкартой и GPRS трекером, в замен смартфона. Существуют аналоги? PURISM-ы сдеали открытые аналоги? Пользуется кто?
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|4.25, пыняфон (?), 13:39, 09/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну да, out, обе наши поделки мы уже продали коллекционерам.
Третью пока не успели выпилить - напильник слегка стерся о предыдущие.
(Из цельного ж кирпича-то не так и просто получается!)
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|2.19, InuYasha (??), 12:28, 09/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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лучше б сразу на местные радорынки или салоны АТС, Б-лайн или Мегавон )
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|1.29, Аноним (29), 15:20, 09/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> добавлен интерфейс для умных часов
У меня вопрос: а что с глупыми юзерами делать?
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