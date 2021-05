В дистрибутив postmarketOS добавлен интерфейс для умных часов

2.18 , iPony129412 ( ? ), 12:17, 09/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Никогда — смысла нет, спрос на такое мал.

3.20 , Анонин ( ? ), 12:32, 09/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Out of stock как бы!

4.25 , пыняфон ( ? ), 13:39, 09/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну да, out, обе наши поделки мы уже продали коллекционерам. Третью пока не успели выпилить - напильник слегка стерся о предыдущие.

(Из цельного ж кирпича-то не так и просто получается!)

2.19 , InuYasha ( ?? ), 12:28, 09/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – лучше б сразу на местные радорынки или салоны АТС, Б-лайн или Мегавон )

3.21 , Анонин ( ? ), 12:35, 09/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Там и так г-на хватает