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В дистрибутив postmarketOS добавлен интерфейс для умных часов

09.05.2021 08:36

Разработчики postmarketOS, дистрибутива для смартфонов, базирующегося на Alpine Linux, Musl и BusyBox, реализовали возможность использования интерфейса пользователя для умных часов, основанного на наработках проекта AsteroidOS. Дистрибутив postmarketOS изначально развивался для смартфонов и предоставлял возможность использования разных интерфейсов пользователя, включая KDE Plasma Mobile, Phosh и Sxmo. Энтузиастами уже несколько лет развиваются порты postmarketOS для умных часов LG G Watch и LG G Watch R, которые до сих пор были ограничены возможности загрузки в режиме командной строки, так как доступные в postmarketOS пользовательские оболочки для смартфонов слишком тяжеловесны и неорганичны для подобных устройств.

Решением стало создание порта интерфейса Asteroid, подготовленного специально для умных часов. Указанный интерфейс развивается проектом AsteroidOS и изначально использовался в сочетании с системным окружением Mer. Asteroid включает подборку необходимых приложений для умных часов, написанных на Qt 5 с использованием QML и работающих в окружении оболочки asteroid-launcher, включающей композитный сервер на базе протокола Wayland.

Для взаимодействия с оборудованием в AsteroidOS задействована прослойка libhybris, подразумевающая применение драйверов от платформы Android, но подготовленный порт для postmarketOS адаптирован для использования штатного стека Linux-драйверов. Порт подготовлен совместно с разработчиками проекта AsteroidOS. Отмечается, что появление порта Asteroid в postmarketOS позволит реализовать в платформе полноценную поддержку умных часов и приступить к портированию на новые устройства. Замена прошивки на postmarketOS может стать интересным решением для продолжения жизни старых умных чаcов, время сопровождения производителем для которых уже истекло.

Напомним, что целью проекта postmarketOS является обеспечение возможности использования GNU/Linux дистрибутива на смартфоне, не зависящего от жизненного цикла поддержки официальных прошивок и не привязанного к типовым решениям основных игроков индустрии, задающих вектор развития. Окружение postmarketOS максимально унифицировано и выносит все специфичные для конкретных устройств компоненты в отдельный пакет, все остальные пакеты идентичны для всех устройств и основаны на штатных пакетах Alpine Linux, который выбран как один из самых компактных и защищённых дистрибутивов. Ядро Linux собрано на основе наработок проекта linux-sunxi.

  1. Главная ссылка к новости (https://tuxphones.com/postmark...)
  2. OpenNews: Выпуск AsteroidOS 1.0, открытой ОС для умных часов на базе Qt и Wayland
  3. OpenNews: Первая версия InfiniTime, прошивки для открытых умных часов PineTime
  4. OpenNews: Представлен postmarketOS, дистрибутив Linux для устаревших смартфонов
  5. OpenNews: В дистрибутиве postmarketOS реализована начальная поддержка iPhone 7
  6. OpenNews: Редакция смартфона PinePhone с postmarketOS доступна для заказа
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55112-postmarketos
Ключевые слова: postmarketos, smartwatch
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  • 1.2, Аноним (2), 09:50, 09/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Alpine Linux такой крутой? Попробую
     
  • 1.3, Аноним (3), 09:56, 09/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Там еще, как и в обычных линуксах, можно ставить всякие mate, xfce4 и т.п.

    На планшетах (и потенциально смарт-тв) это довольно неплохо смотрится.

     
     
  • 2.5, iPony129412 (?), 10:40, 09/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а планшетах (и потенциально смарт-тв) это довольно неплохо смотрится.

    Ты это используешь?

     
     
  • 3.9, Аноним (3), 11:02, 09/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вот я только что накатил на свой планшет irbis tw92
     
  • 3.17, Fractal cucumber (ok), 11:58, 09/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у мну postmarketOS на телефоне, хотя чаще mobain использую
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:56, 09/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это что полноцнная новость?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:08, 09/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > добавлен интерфейс для умных часов

    Для умных же... Если добавить в название "умный" - сразу +100500 очков к значимости продукта.

     

  • 1.6, InuYasha (??), 10:40, 09/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Меня, может, эти умные кандалы и не интересуют, но новость привлекает внимание к проекту - и это хорошо.
    Когда PM станет экономичнее гандроида, наступит счастье )
     
     
  • 2.8, iPony129412 (?), 10:59, 09/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > кандалы

    кстати, всегда думал, что как неудобно их совать в район пясти - мешаются же.
    Вот ошейник - как-то другое дело было бы.

     
     
  • 3.12, Аноним (10), 11:10, 09/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Вот ошейник

    Ещё лучше пояс на грудь, поближе к кардиостимулятору.

     
     
  • 4.14, Аноним (14), 11:18, 09/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Часты с датчиком давления, удобно же, для пробежек? А если сердечный приступ, прикинь.
     
     
  • 5.28, Lex (??), 15:01, 09/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для измерения давления необязательно размещать датчик на груди

    А вот для измерения ЭКГ - очень даже или к слову о холтере и огромном множестве выявляемых потенциальных и очень даже реальных проблем с сердцем

     
  • 3.16, псевдонимус (?), 11:36, 09/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    На тебе хомут и узда выглядили бы органичнее.
     
     
  • 4.23, Сейд (ok), 13:35, 09/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хочешь поиграть с ним в пониплей?
     
  • 3.24, гугель (?), 13:38, 09/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, понимаете, раньше как-то было принято часы к морде подносить, время там узнать или еще что - настолько прилипла привычка, что даже в наши модные-электронные кандалы пришлось встроить такой датчик.

    Но в целом, да, мы в эту сторону уже работаем. Смотреть на электронный ошейник незачем в принципе - в момент, когда ты должен оторвать жопу от постели и пойти наконец работать, он просто долбанет тебя током. В крайнем случае, голосовой помощник голосом наставит тебя на путь истиный, и подкрепит контрольным разрядом, разумеется.

    А хозяевам, наоборот, будет видно издалека.

     

  • 1.13, Аноним (14), 11:16, 09/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А меня умные час интересуют. Новость интересная. Я бы с удовольствием носил часы с симкартой и GPRS трекером, в замен смартфона. Существуют аналоги? PURISM-ы сдеали открытые аналоги? Пользуется кто?
     
     
  • 2.27, Аноним (10), 14:33, 09/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > часы с симкартой и GPRS трекером

    ...и два чемодана батареек.

     

  • 1.15, Аноним (15), 11:32, 09/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Когда пайнфоны на али завезут?
     
     
  • 2.18, iPony129412 (?), 12:17, 09/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Никогда — смысла нет, спрос на такое мал.
     
     
  • 3.20, Анонин (?), 12:32, 09/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Out of stock как бы!
     
     
  • 4.25, пыняфон (?), 13:39, 09/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да, out, обе наши поделки мы уже продали коллекционерам.

    Третью пока не успели выпилить - напильник слегка стерся о предыдущие.
    (Из цельного ж кирпича-то не так и просто получается!)

     
  • 2.19, InuYasha (??), 12:28, 09/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    лучше б сразу на местные радорынки или салоны АТС, Б-лайн или Мегавон )
     
     
  • 3.21, Анонин (?), 12:35, 09/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там и так г-на хватает
     

  • 1.29, Аноним (29), 15:20, 09/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > добавлен интерфейс для умных часов

    У меня вопрос: а что с глупыми юзерами делать?

     

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