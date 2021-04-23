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Первая версия InfiniTime, прошивки для открытых умных часов PineTime

23.04.2021 19:25

Сообщество PINE64, занимающееся созданием открытых устройств, сообщило о выходе InfiniTime 1.0, официальной прошивки для «умных» часов PineTime. Заявлено, что новая версия прошивки позволяет считать часы PineTime продуктом, готовым для конечных пользователей. В списке изменений отмечается существенная переработка оформления интерфейса, а также улучшение менеджера уведомлений и исправление драйвера TWI, который ранее вызывал падения в играх.

Часы PineTime были представлены в октябре 2019 года и развивались как устройство, совместимое с PinePhone. В сентябре 2020 года свободная прошивка InfiniTime, код которой распространяется под лицензией GPLv3, была выбрана в качестве прошивки по умолчанию для PinePhone. Устройство основано на микроконтроллере NRF52832 MCU (64 MHz) и оснащено 512KB системной Flash-памяти, 4 MB Flash для данных пользователя, 64KB ОЗУ, 1.3-дюймовым жидкокристаллическим экраном с разрешением 240x240 пикселей, акселерометром (используется как шагомер), датчиком пульса и вибромотором. Заряда аккумулятора (180 mAh) хватает на 3-5 дней автономной работы.

В прошивке InfiniTime задействована операционная система реального времени FreeRTOS 10, графическая библиотека LittleVGL 7 и Bluetooth-стек NimBLE 1.3.0. Загрузчик прошивки основан на MCUBoot. Прошивка может обновляться через OTA-обновления, передаваемые со смартфона через Bluetooth LE. На смартфоне и компьютере для управления часами могут использоваться приложения Gadgetbridge (для Android), Amazfish (для Sailfish и Linux) и Siglo (для Linux). Имеется экспериментальная поддержка WebBLEWatch, web-приложения для синхронизации часов из браузеров, поддерживающих API Web Bluetooth.

Код пользовательского интерфейса написан на C++ и включает такие возможности как часы (цифровые, аналоговые), фитнес-трекер (пульсометр и шагомер), показ уведомлений о событиях на смартфоне, фонарик, управление воспроизведением музыки на смартфоне, отображение инструкций от навигатора, секундомер и две простые игры (Paddle и 2048). Через настройки можно определять время выключения дисплея, формат времени, условия пробуждения, менять яркость экрана, оценивать заряд аккумулятора и версию прошивки.

Автор прошивки напоминает, что помимо InfiniBand существует ряд альтернатив, например, имеются варианты прошивок на основе платформ Zephyr, Mynewt OS, MbedOS, TinyGo, WaspOS (на базе Micropython) и PinetimeLite (расширенная модификация прошивки InfiniTime).



  1. Главная ссылка к новости (https://www.pine64.org/2021/04...)
  2. OpenNews: В PinePhone решено поставлять по умолчанию Manjaro c KDE Plasma Mobile
  3. OpenNews: Проект Pine64 прекращает формирование редакций PinePhone Community Edition
  4. OpenNews: Для PinePhone подготовлена универсальная сборка с 13 дистрибутивами
  5. OpenNews: Произведена первая партия смартфона Librem 5. Подготовка PinePhone
  6. OpenNews: Linux-смартфон PinePhone доступен для заказа
Автор новости: bergentroll
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55016-pine64
Ключевые слова: pine64, pinetime, infinitime
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Kuromi (ok), 20:07, 23/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Имеется экспериментальная поддержка WebBLEWatch, web-приложения для синхронизации часов из браузеров, поддерживающих API Web Bluetooth."

    Это само по себе прорыв - наконец-то нашлось реальное применение для этого API.

     
  • 1.2, acroobat (??), 20:11, 23/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > Код пользовательского интерфейса написан на C++

    Расхотелось покупать мне их pinephone.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 20:14, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    От твоего желания мало что зависит, т.к. часики Out of stock
     
     
  • 3.4, acroobat (??), 20:19, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Поклонники малинки переключились на соснахрень?
     
  • 2.5, Аноним (5), 20:32, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Перепиши на своём любимом языке. Что за проблема?
     
  • 2.6, Дегенератор (ok), 20:33, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так его и не осилил? Жизненная травма навеки?
     
  • 2.7, acroobat (??), 20:39, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    че-то вы мне надоели со своим улучшенным С++
     
     
  • 3.10, Дегенератор (ok), 20:45, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Окно на 7м этаже?
     
     
  • 4.11, acroobat (??), 20:48, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Окно на 7м этаже?

    Окон вообще нету, сдуреешь с вами.

     
     
  • 5.17, Аноним (-), 21:18, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не расстраивайся. Зато стены мягкие.
     
  • 2.14, Аноним (14), 21:01, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это да, тут нужен Rust. Там ведь драйвера можно на нем писать. Куда еще девать эти 64 мегагерца с 512 килобайтами памяти верно? Должны были еще Go туда добавить, а то сидишь в часах и в модный язык программирования нельзя на них. И задницу до сих пор не вытирают. Приходится в японских туалетах угадывать назначение кнопок, а то там иероглифы.
     
     
  • 3.15, acroobat (??), 21:07, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ним для эмбедов:

    https://www.youtube.com/watch?v=j0fUqdYC71k

     

  • 1.8, Онаним (?), 20:43, 23/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > включает такие возможности как часы (цифровые, аналоговые), фитнес-трекер (пульсометр и шагомер), показ уведомлений о событиях на смартфоне, фонарик, управление воспроизведением музыки на смартфоне, отображение инструкций от навигатора, секундомер и две простые игры (Paddle и 2048)

    Это должно в 2021 какой-то вау-эффект вызвать?

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 20:44, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто тебе его обещал и зачем?
     

  • 1.12, Аноним (12), 20:53, 23/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Устройство основано на микроконтроллере NRF52832 MCU (64 MHz) и оснащено 512KB системной Flash-памяти, 4 MB Flash для данных пользователя, 64KB ОЗУ

    Они туда ещё гуй присобачили? Почему-бы это не портировать в десктопный линукс, вместо этого вашего вейланда?

     
     
  • 2.13, Аноним (14), 20:58, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вейланд это протокол, а не интерфейс. Ставь иксы и evilwm и перестанешь задавать такие вопросы.
     
     
  • 3.16, Аноним (9), 21:07, 23/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дерьмовый протокол кстати
     
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