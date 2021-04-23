Первая версия InfiniTime, прошивки для открытых умных часов PineTime

Сообщество PINE64, занимающееся созданием открытых устройств, сообщило о выходе InfiniTime 1.0, официальной прошивки для «умных» часов PineTime. Заявлено, что новая версия прошивки позволяет считать часы PineTime продуктом, готовым для конечных пользователей. В списке изменений отмечается существенная переработка оформления интерфейса, а также улучшение менеджера уведомлений и исправление драйвера TWI, который ранее вызывал падения в играх.

Часы PineTime были представлены в октябре 2019 года и развивались как устройство, совместимое с PinePhone. В сентябре 2020 года свободная прошивка InfiniTime, код которой распространяется под лицензией GPLv3, была выбрана в качестве прошивки по умолчанию для PinePhone. Устройство основано на микроконтроллере NRF52832 MCU (64 MHz) и оснащено 512KB системной Flash-памяти, 4 MB Flash для данных пользователя, 64KB ОЗУ, 1.3-дюймовым жидкокристаллическим экраном с разрешением 240x240 пикселей, акселерометром (используется как шагомер), датчиком пульса и вибромотором. Заряда аккумулятора (180 mAh) хватает на 3-5 дней автономной работы.

В прошивке InfiniTime задействована операционная система реального времени FreeRTOS 10, графическая библиотека LittleVGL 7 и Bluetooth-стек NimBLE 1.3.0. Загрузчик прошивки основан на MCUBoot. Прошивка может обновляться через OTA-обновления, передаваемые со смартфона через Bluetooth LE. На смартфоне и компьютере для управления часами могут использоваться приложения Gadgetbridge (для Android), Amazfish (для Sailfish и Linux) и Siglo (для Linux). Имеется экспериментальная поддержка WebBLEWatch, web-приложения для синхронизации часов из браузеров, поддерживающих API Web Bluetooth.

Код пользовательского интерфейса написан на C++ и включает такие возможности как часы (цифровые, аналоговые), фитнес-трекер (пульсометр и шагомер), показ уведомлений о событиях на смартфоне, фонарик, управление воспроизведением музыки на смартфоне, отображение инструкций от навигатора, секундомер и две простые игры (Paddle и 2048). Через настройки можно определять время выключения дисплея, формат времени, условия пробуждения, менять яркость экрана, оценивать заряд аккумулятора и версию прошивки.

Автор прошивки напоминает, что помимо InfiniBand существует ряд альтернатив, например, имеются варианты прошивок на основе платформ Zephyr, Mynewt OS, MbedOS, TinyGo, WaspOS (на базе Micropython) и PinetimeLite (расширенная модификация прошивки InfiniTime).