Проект Pine64 выпустил водонепроницаемые умные часы PineTime

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|1.1, OnTheEdge (ok), 10:37, 16/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> для PineTime энтузиастами подготовлена новая альтернативная прошивка Malila, основанная на RIOT OS, снабжённая интерфейсом в стиле GNOME
вот так мсье эти ваши энтузиасты, знают толк однако
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|1.2, hefenud (ok), 10:47, 16/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Заряда аккумулятора (180 mAh) хватает на 3-5 дней автономной работы
Пойду выброшу Bip S который держит больше месяца и при этом имеет собственный GPS и может строить маршруты тренировок без мобилы и куплю эту фигню, которая не умеет ничего
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|2.5, ыы (?), 11:07, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Емкость аккумулятора Bip S
200 мА*ч
в самом деле держит месяц? С включенынм блютузом? С видеочатом?
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|3.12, Аноним (11), 11:27, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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в его влажных мечтах. GPS от такого аккума физически не может месяц работать
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|3.15, hefenud (ok), 11:34, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В самом деле месяц с хвостиком с включенным Bluetooth и постоянными уведомлениями
Какой видеочат? Где ты его видел?
Вот конкретно сейчас уровень заряда 53%, с момента последней зарядки 12 дней, ожидаемое время разряда 29 июля 2021 года
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|3.20, Lex (??), 11:45, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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При тщательном контроле электропитания даже небольшого заряда аккума может хватать надолго( раньше, к примеру, аккума на 400мАч мобиле хватало на неделю работы, а сейчас - 4-5 тыс мАч едва хватит )
Блютуз и порч в подобных устройствах,� даже когда включены, редко работают постоянно.
Там очень хитрое управление электропитанием.
В тех, которые изначально разрабатывались как соотв устройство кнчн. В тех, которые просто "слеплены" из того, что есть - даст б.-г - на пару дней заряда хватит, зато все круглосуточно работает без ухода в сон и жрет энергию.
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|4.24, hefenud (ok), 11:55, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Дело же еще в том, что в них BLE, который только по названию Bleutooth, а на самом деле ему не родственник даже особо, в том смысле что он не совместим с BT и существует отдельно, просто в телефонах одним модулем представлен
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|2.8, ызус (?), 11:11, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Превращается в тыкву без проприетарного приложения?
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|2.36, мля (?), 12:22, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пойду выброшу батарейку LR как-то там, которая держит заряд около года, ведь мне срочно нужно знать сколько шагов от кресла до кухни и туалета я сделал за день.
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|2.29, Аноним (29), 12:07, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Если сделаны по оригинальной совесткой схемотехнике от Электроника-5x, то они лучше. Ибо нет там никаких Блятус и майор не сможет к ним незаметно подкючится.
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|3.34, hefenud (ok), 12:13, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Вот только «оригинальная советская Электроника» была всего лишь пиратской копией Casio…
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|1.6, Аноним (6), 11:08, 16/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это все збз, но что там на тему основной функции этого хлама - точности хода часов? На чем реализован тактовый генератор, что там с термостабилизацией, на сколько наносекунд в столетие итоговый дрейф часов?
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|3.13, Аноним (11), 11:29, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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и сколько пикосекунд будет погрешность при такой синхронизации, умник?
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|4.18, Брат Анон (ok), 11:44, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А ты будешь с этих часов реал-тайм производственные процессы тактировать? Ты ничего не перепутал?
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|2.30, Аноним (29), 12:10, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Блок водородного стандарта частоты преобретается дополнително за отдельную плату.
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|1.7, Аноним (7), 11:10, 16/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Размер прошивки уменьшился с 420KB до 340KB.
>Код пользовательского интерфейса написан на C++
Зачем было туда тащить С++?
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|2.14, Аноним (11), 11:34, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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когда едешь на велике, в карман не полезешь
ещё пульсометр для контроля тренировочных зон при, например, езде на велосипеде. если кто не в курсе, при определённой вилке пульса отлично сжигается жир. если выше - сжигаешь сразу все углеводы и выбиваешься из сил, ниже - никакого толку
и ещё "умный" вибробудильник очень удобная штука, с ним реально легче просыпаешься
на самом деле всё это заменяется велокомпом, нагрудным пульсометром и телефоном. дороже, но удобнее
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|3.23, Lex (??), 11:55, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ещё пульсометр для контроля тренировочных зон при, например, езде на велосипеде.
И ведь наплевать, что давление - несравненно более важный показатель, по наблюдению за которым можно предупредить огромное количество проблем, которые, когда сами проявятся, станут практически неисправимыми( проблемы с сердцем/разрушение глаз/почек/хорошие шансы инсульта итп )
Тогда как пульс.. тем более, у устройства, "не являющегося медицинским изделием"( т.е не прошедшим сертификацию и не доказавшим хоть какую-то точность и повторяемость результатов даже в рамках одной партии. Это практически все смарт-часы и прочая чепуха ).. эдак можно даже без соотв датчика просто случайные числа показывать на основе показателей акселерометра( больше "шевелений" - выше "пульс".. наверное.. меньше - ниже ).
> если кто не в курсе, при определённой вилке пульса отлично сжигается жир. если выше - сжигаешь сразу все углеводы и выбиваешься из сил, ниже - никакого толку
А 20 лет назад - точно так же всерьез считали, что после физнагрузки есть "углеводное окно", в котором можно( и нужно! ) срочно жрать сладкое и оно практически полностью уйдет в мощный рост мышц.
.. а еще через 20 лет - еще что-нибудь придумают, а предыдущее - объявят чепухой, а верующих в это - иди.отами
> на самом деле всё это заменяется велокомпом, нагрудным пульсометром и телефоном. дороже, но удобнее
Это не заменяется. Это совершенно разные возможности( во втором случае - несравненно лучше. Вплоть до действительно правильных цифр по пульсу и возможности следить за давлением ).
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|4.40, Ordu (ok), 12:47, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты пробовал Или может твои рассуждения подкреплены исследованиями Наручный пул... большой текст свёрнут, показать
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|5.42, RomanCh (ok), 12:56, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> в меньшей степени заточены на "не навреди" (в смысле сядь на диван и не двигайся, дабы случайно не сломать ногу) и в большей степени на "выжать из организма максимум, без перманентного вреда".
Ну да, это потому у профессиональных спортсменов частенько в 20 с небольшим отказывает сердце а к 30ти годам многим из них можно оформляться инвалидами.
Одно из назначений большого спорта как раз в том, чтобы провоцировать потребителей покупать всякую дребедень вроде обсуждаемой, "ведь все профессионалы так делают". А вовсе не забота о вашем или чьём-то там ещё здоровье.
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|2.21, Брат Анон (ok), 11:47, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Это уже качественно не наручные часы. Это носимый индивидуальный информационный комплекс. Или смарт-браслет. Который ко всему прочему, ещё и умеет в часы.
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|1.22, Аноним (-), 11:52, 16/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> выпустило в продажу умные часы PineTime,
Еловое время. Деревянное. Это уже по философски.
>и вибромотором.
И дятел в комплекте. Скорее всего долбит без смазки прям в корпус. Фемки отценят.
25 лет назад в МЭИ на курсач для стебов предлагал сделать унитаз на микропроцессоре 386DX. Я так понимаю уже скоро, ох как скоро ... и золотой унитаз будет уже не комильфо.
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|2.27, And (??), 12:05, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там датчики будут - всё сразу в поликлинику на пульт и к тебе выехали с лекарством или сам поехал, смотря сколько абонентская. )))))))))))
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|2.35, Ан Он Ым (?), 12:14, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>... для стебов предлагал сделать унитаз на микропроцессоре 386DX
Гейц уже всё сделал. Серьёзно.
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|2.37, Аноним (29), 12:22, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Спрашивайте у япошек, у них уже давно реально продаются, а не курсач.
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|1.26, Аноним (26), 12:04, 16/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Когда уже начнут продавать смартчасы которые смогут самостоятельно без телефона звонить и ходить в интернеты?! Что это вообще за костыли такие в 21ом веке?!
Хачу чтоб как у Джеймсбонда было, и ещё ручку с лазером, пиу-пиу! ;)
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|2.28, And (??), 12:07, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Были у топового опсоса из первой тройки. Какие-то детские часы монитор ребёнка.
Процессор слабоват. Потому мало что можно дополнительно.
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|2.32, hefenud (ok), 12:11, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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smartwatch with sim card гугли и хоть дупой жри это добро
Есть какие-то китайцы, есть Apple Watch с eSIM, вроде было что-то у Самсунга и так далее
Вот только живут они и как то что в этой новости пару дней, что для часов трындец
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