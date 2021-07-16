Проект Pine64 выпустил водонепроницаемые умные часы PineTime

Сообщество Pine64, занимающееся созданием открытых устройств, выпустило в продажу умные часы PineTime, поставляемые в герметичном корпусе, выдерживающем погружение на глубину 1 метр. Стоимость устройства $26.99. В отличие от ранее доступного комплекта для разработчиков, предложенный вариант часов не укомплектован низкоуровневым отладочным интерфейсом и ориентирован на обычного потребителя (эксперименты с установкой непроверенных прошивок не рекомендуются из-за ограниченных возможностей по восстановлению после сбоев прошивки).

Часы PineTime построены на микроконтроллере NRF52832 MCU (64 MHz) и оснащены 512KB системной Flash-памяти, 4 MB Flash для данных пользователя, 64KB ОЗУ, 1.3-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 240x240 пикселей (IPS, 65K цветов), Bluetooth 5, акселерометром (используется как шагомер), датчиком пульса и вибромотором. Заряда аккумулятора (180 mAh) хватает на 3-5 дней автономной работы. Вес - 38 грамм.

Поступившее в продажу устройство PineTime поставляется с новым выпуском прошивки InfiniTime 1.2. Из изменений в новом выпуске отмечается включение в состав приложения "метроном", улучшение работы приложения "таймер", проведение работы по сокращению потребления оперативной и постоянной памяти. Размер прошивки уменьшился с 420KB до 340KB.

В предоставляемой по умолчанию прошивке InfiniTime используется операционная система реального времени FreeRTOS 10, графическая библиотека LittleVGL 7 и Bluetooth-стек NimBLE 1.3.0. Загрузчик прошивки основан на MCUBoot. Прошивка может обновляться через OTA-обновления, передаваемые со смартфона через Bluetooth LE.

Код пользовательского интерфейса написан на C++ и включает такие возможности как часы (цифровые, аналоговые), фитнес-трекер (пульсометр и шагомер), показ уведомлений о событиях на смартфоне, фонарик, управление воспроизведением музыки на смартфоне, отображение инструкций от навигатора, секундомер и две простые игры (Paddle и 2048). Через настройки можно определять время выключения дисплея, формат времени, условия пробуждения, менять яркость экрана, оценивать заряд аккумулятора и версию прошивки.

На смартфоне и компьютере для управления часами могут использоваться приложения Gadgetbridge (для Android), Amazfish (для Sailfish и Linux) и Siglo (для Linux). Имеется экспериментальная поддержка WebBLEWatch, web-приложения для синхронизации часов из браузеров, поддерживающих API Web Bluetooth.

Кроме того, для PineTime энтузиастами подготовлена новая альтернативная прошивка Malila, основанная на RIOT OS, снабжённая интерфейсом в стиле GNOME (шрифт Cantarell, пиктограммы и стиль GNOME) и поддерживающая MicroPython. Кроме InfiniTime и Malila для PineTime также развиваются прошивки на основе платформ Zephyr, Mynewt OS, MbedOS, TinyGo, WaspOS (на базе Micropython) и PinetimeLite (расширенная модификация прошивки InfiniTime).

Из новостей проекта Pine64 также можно отметить реализацию для смартфона PinePhone поддержки аппаратного ускорения воспроизведения видео в Gstreamer средствами VPU, доступного в SoC Allwinner A64. PinePhone теперь способен выводить видео с качеством 1080p и 30fps, что может быть полезно для просмотра видео при подключении PinePhone к внешнему экрану. Из других изменений упоминается подготовка образа с прошивкой на базе Arch Linux ARM и оболочки KDE Plasma Mobile 5.22. До версии 21.06 обновлены прошивки на основе postmarketOS, предлагаемые в вариантах с оболочками Phosh, KDE Plasma Mobile и SXMO.



