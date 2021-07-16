The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Проект Pine64 выпустил водонепроницаемые умные часы PineTime

16.07.2021 09:59

Сообщество Pine64, занимающееся созданием открытых устройств, выпустило в продажу умные часы PineTime, поставляемые в герметичном корпусе, выдерживающем погружение на глубину 1 метр. Стоимость устройства $26.99. В отличие от ранее доступного комплекта для разработчиков, предложенный вариант часов не укомплектован низкоуровневым отладочным интерфейсом и ориентирован на обычного потребителя (эксперименты с установкой непроверенных прошивок не рекомендуются из-за ограниченных возможностей по восстановлению после сбоев прошивки).

Часы PineTime построены на микроконтроллере NRF52832 MCU (64 MHz) и оснащены 512KB системной Flash-памяти, 4 MB Flash для данных пользователя, 64KB ОЗУ, 1.3-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 240x240 пикселей (IPS, 65K цветов), Bluetooth 5, акселерометром (используется как шагомер), датчиком пульса и вибромотором. Заряда аккумулятора (180 mAh) хватает на 3-5 дней автономной работы. Вес - 38 грамм.

Поступившее в продажу устройство PineTime поставляется с новым выпуском прошивки InfiniTime 1.2. Из изменений в новом выпуске отмечается включение в состав приложения "метроном", улучшение работы приложения "таймер", проведение работы по сокращению потребления оперативной и постоянной памяти. Размер прошивки уменьшился с 420KB до 340KB.

В предоставляемой по умолчанию прошивке InfiniTime используется операционная система реального времени FreeRTOS 10, графическая библиотека LittleVGL 7 и Bluetooth-стек NimBLE 1.3.0. Загрузчик прошивки основан на MCUBoot. Прошивка может обновляться через OTA-обновления, передаваемые со смартфона через Bluetooth LE.

Код пользовательского интерфейса написан на C++ и включает такие возможности как часы (цифровые, аналоговые), фитнес-трекер (пульсометр и шагомер), показ уведомлений о событиях на смартфоне, фонарик, управление воспроизведением музыки на смартфоне, отображение инструкций от навигатора, секундомер и две простые игры (Paddle и 2048). Через настройки можно определять время выключения дисплея, формат времени, условия пробуждения, менять яркость экрана, оценивать заряд аккумулятора и версию прошивки.

На смартфоне и компьютере для управления часами могут использоваться приложения Gadgetbridge (для Android), Amazfish (для Sailfish и Linux) и Siglo (для Linux). Имеется экспериментальная поддержка WebBLEWatch, web-приложения для синхронизации часов из браузеров, поддерживающих API Web Bluetooth.

Кроме того, для PineTime энтузиастами подготовлена новая альтернативная прошивка Malila, основанная на RIOT OS, снабжённая интерфейсом в стиле GNOME (шрифт Cantarell, пиктограммы и стиль GNOME) и поддерживающая MicroPython. Кроме InfiniTime и Malila для PineTime также развиваются прошивки на основе платформ Zephyr, Mynewt OS, MbedOS, TinyGo, WaspOS (на базе Micropython) и PinetimeLite (расширенная модификация прошивки InfiniTime).

Из новостей проекта Pine64 также можно отметить реализацию для смартфона PinePhone поддержки аппаратного ускорения воспроизведения видео в Gstreamer средствами VPU, доступного в SoC Allwinner A64. PinePhone теперь способен выводить видео с качеством 1080p и 30fps, что может быть полезно для просмотра видео при подключении PinePhone к внешнему экрану. Из других изменений упоминается подготовка образа с прошивкой на базе Arch Linux ARM и оболочки KDE Plasma Mobile 5.22. До версии 21.06 обновлены прошивки на основе postmarketOS, предлагаемые в вариантах с оболочками Phosh, KDE Plasma Mobile и SXMO.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.pine64.org/2021/07...)
  2. OpenNews: Первая версия InfiniTime, прошивки для открытых умных часов PineTime
  3. OpenNews: Проект Pine64 прекращает формирование редакций PinePhone Community Edition
  4. OpenNews: Представлена редакция смартфона PinePhone с дистрибутивом Mobian
  5. OpenNews: В дистрибутив postmarketOS добавлен интерфейс для умных часов
  6. OpenNews: Представлена редакция смартфона PinePhone с KDE Plasma Mobile
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55495-pine64
Ключевые слова: pine64, pinetime, pinephone
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (44) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, OnTheEdge (ok), 10:37, 16/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > для PineTime энтузиастами подготовлена новая альтернативная прошивка Malila, основанная на RIOT OS, снабжённая интерфейсом в стиле GNOME

    вот так мсье эти ваши энтузиасты, знают толк однако

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:26, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    это пусси риот из тюряги написали?
     
     
  • 3.44, Аноним (-), 13:19, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Твоя мaмкa из бopделя написала.
     

  • 1.2, hefenud (ok), 10:47, 16/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Заряда аккумулятора (180 mAh) хватает на 3-5 дней автономной работы

    Пойду выброшу Bip S который держит больше месяца и при этом имеет собственный GPS и может строить маршруты тренировок без мобилы и куплю эту фигню, которая не умеет ничего

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:58, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не всем интересно быть консументами
     
  • 2.5, ыы (?), 11:07, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Емкость аккумулятора Bip S
        200 мА*ч

    в самом деле держит месяц? С включенынм блютузом? С видеочатом?

     
     
  • 3.12, Аноним (11), 11:27, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    в его влажных мечтах. GPS от такого аккума физически не может месяц работать
     
  • 3.15, hefenud (ok), 11:34, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В самом деле месяц с хвостиком с включенным Bluetooth и постоянными уведомлениями
    Какой видеочат? Где ты его видел?

    Вот конкретно сейчас уровень заряда 53%, с момента последней зарядки 12 дней, ожидаемое время разряда 29 июля 2021 года

     
  • 3.20, Lex (??), 11:45, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При тщательном контроле электропитания даже небольшого заряда аккума может хватать надолго( раньше, к примеру, аккума на 400мАч мобиле хватало на неделю работы, а сейчас - 4-5 тыс мАч едва хватит )

    Блютуз и порч в подобных устройствах, даже когда включены, редко работают постоянно.
    Там очень хитрое управление электропитанием.
    В тех, которые изначально разрабатывались как соотв устройство кнчн. В тех, которые просто "слеплены" из того, что есть - даст б.-г - на пару дней заряда хватит, зато все круглосуточно работает без ухода в сон и жрет энергию.

     
     
  • 4.24, hefenud (ok), 11:55, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дело же еще в том, что в них BLE, который только по названию Bleutooth, а на самом деле ему не родственник даже особо, в том смысле что он не совместим с BT и существует отдельно, просто в телефонах одним модулем представлен
     
  • 3.43, КО (?), 13:11, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нахер часам видеочат, вы там обкурились?
     
  • 2.8, ызус (?), 11:11, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Превращается в тыкву без проприетарного приложения?
     
  • 2.36, мля (?), 12:22, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пойду выброшу батарейку LR как-то там, которая держит заряд около года, ведь мне срочно нужно знать сколько шагов от кресла до кухни и туалета я сделал за день.
     
  • 2.38, Пользователь (?), 12:28, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И стОят тоже около $30?
     
     
  • 3.39, hefenud (ok), 12:29, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что-то около $50, насколько я помню, не такая большая разница
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:02, 16/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    И вы таки мне хочете сказать, что это лучше часов "Электроника"?
     
     
  • 2.17, Брат Анон (ok), 11:43, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не лучше. Это разные классы устройств.
     
  • 2.29, Аноним (29), 12:07, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Если сделаны по оригинальной совесткой схемотехнике от Электроника-5x, то они лучше. Ибо нет там никаких Блятус и майор не сможет к ним незаметно подкючится.
     
     
  • 3.34, hefenud (ok), 12:13, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Вот только «оригинальная советская Электроника» была всего лишь пиратской копией Casio…
     

  • 1.6, Аноним (6), 11:08, 16/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это все збз, но что там на тему основной функции этого хлама - точности хода часов? На чем реализован тактовый генератор, что там с термостабилизацией, на сколько наносекунд в столетие итоговый дрейф часов?
     
     
  • 2.10, anonymous (??), 11:25, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Синхронизация через Интернет?
     
     
  • 3.13, Аноним (11), 11:29, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    и сколько пикосекунд будет погрешность при такой синхронизации, умник?
     
     
  • 4.18, Брат Анон (ok), 11:44, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А ты будешь с этих часов реал-тайм производственные процессы тактировать? Ты ничего не перепутал?
     
  • 2.30, Аноним (29), 12:10, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Блок водородного стандарта частоты преобретается дополнително за отдельную плату.
     
  • 2.31, Ненавижу SJW (?), 12:10, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    По ходу анон решил поумничать
     

  • 1.7, Аноним (7), 11:10, 16/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Размер прошивки уменьшился с 420KB до 340KB.
    >Код пользовательского интерфейса написан на C++

    Зачем было туда тащить С++?

     
     
  • 2.19, Брат Анон (ok), 11:45, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен. Ты то уже такие часы сделал и без С++.
     
  • 2.33, Аноним (29), 12:12, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо было и гуй на Qt делать.
     
  • 2.41, Alex (??), 12:50, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, надо было сразу на Rust все делать.
     

  • 1.9, Аноним (9), 11:18, 16/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем нужны наручные часы, если они есть на мобильнике?
     
     
  • 2.14, Аноним (11), 11:34, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    когда едешь на велике, в карман не полезешь

    ещё пульсометр для контроля тренировочных зон при, например, езде на велосипеде. если кто не в курсе, при определённой вилке пульса отлично сжигается жир. если выше - сжигаешь сразу все углеводы и выбиваешься из сил, ниже - никакого толку

    и ещё "умный" вибробудильник очень удобная штука, с ним реально легче просыпаешься

    на самом деле всё это заменяется велокомпом, нагрудным пульсометром и телефоном. дороже, но удобнее

     
     
  • 3.23, Lex (??), 11:55, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ещё пульсометр для контроля тренировочных зон при, например, езде на велосипеде.

    И ведь наплевать, что давление - несравненно более важный показатель, по наблюдению за которым можно предупредить огромное количество проблем, которые, когда сами проявятся, станут практически неисправимыми( проблемы с сердцем/разрушение глаз/почек/хорошие шансы инсульта итп )

    Тогда как пульс.. тем более, у устройства, "не являющегося медицинским изделием"( т.е не прошедшим сертификацию и не доказавшим хоть какую-то точность и повторяемость результатов даже в рамках одной партии. Это практически все смарт-часы и прочая чепуха ).. эдак можно даже без соотв датчика просто случайные числа показывать на основе показателей акселерометра( больше "шевелений" - выше "пульс".. наверное.. меньше - ниже ).

    >  если кто не в курсе, при определённой вилке пульса отлично сжигается жир. если выше - сжигаешь сразу все углеводы и выбиваешься из сил, ниже - никакого толку

    А 20 лет назад - точно так же всерьез считали, что после физнагрузки есть "углеводное окно", в котором можно( и нужно! ) срочно жрать сладкое и оно практически полностью уйдет в мощный рост мышц.
    .. а еще через 20 лет - еще что-нибудь придумают, а предыдущее - объявят чепухой, а верующих в это - иди.отами

    > на самом деле всё это заменяется велокомпом, нагрудным пульсометром и телефоном. дороже, но удобнее

    Это не заменяется. Это совершенно разные возможности( во втором случае - несравненно лучше. Вплоть до действительно правильных цифр по пульсу и возможности следить за давлением ).

     
     
  • 4.40, Ordu (ok), 12:47, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты пробовал Или может твои рассуждения подкреплены исследованиями Наручный пул... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 5.42, RomanCh (ok), 12:56, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в меньшей степени заточены на "не навреди" (в смысле сядь на диван и не двигайся, дабы случайно не сломать ногу) и в большей степени на "выжать из организма максимум, без перманентного вреда".

    Ну да, это потому у профессиональных спортсменов частенько в 20 с небольшим отказывает сердце а к 30ти годам многим из них можно оформляться инвалидами.

    Одно из назначений большого спорта как раз в том, чтобы провоцировать потребителей покупать всякую дребедень вроде обсуждаемой, "ведь все профессионалы так делают". А вовсе не забота о вашем или чьём-то там ещё здоровье.

     
  • 2.16, Аноним (16), 11:35, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Сейчас это уже не просто часы, как и телефон:
    https://www.apple.com/ru/apple-watch-series-6/why-apple-watch/
     
  • 2.21, Брат Анон (ok), 11:47, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это уже качественно не наручные часы. Это носимый индивидуальный информационный комплекс. Или смарт-браслет. Который ко всему прочему, ещё и умеет в часы.
     

  • 1.22, Аноним (-), 11:52, 16/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > выпустило в продажу умные часы PineTime,

    Еловое время. Деревянное. Это уже по философски.

    >и вибромотором.

    И дятел в комплекте. Скорее всего долбит без смазки прям в корпус. Фемки отценят.
    25 лет назад в МЭИ на курсач для стебов предлагал сделать унитаз на микропроцессоре 386DX. Я так понимаю уже скоро, ох как скоро ... и золотой унитаз будет уже не комильфо.

     
     
  • 2.27, And (??), 12:05, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там датчики будут - всё сразу в поликлинику на пульт и к тебе выехали с лекарством или сам поехал, смотря сколько абонентская. )))))))))))
     
  • 2.35, Ан Он Ым (?), 12:14, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >... для стебов предлагал сделать унитаз на микропроцессоре 386DX

    Гейц уже всё сделал. Серьёзно.

     
  • 2.37, Аноним (29), 12:22, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Спрашивайте у япошек, у них уже давно реально продаются, а не курсач.
     

  • 1.25, And (??), 12:03, 16/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > поддерживающая MicroPython

    Супер.

     
  • 1.26, Аноним (26), 12:04, 16/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Когда уже начнут продавать смартчасы которые смогут самостоятельно без телефона звонить и ходить в интернеты?! Что это вообще за костыли такие в 21ом веке?!
    Хачу чтоб как у Джеймсбонда было, и ещё ручку с лазером, пиу-пиу! ;)
     
     
  • 2.28, And (??), 12:07, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Были у топового опсоса из первой тройки. Какие-то детские часы монитор ребёнка.
    Процессор слабоват. Потому мало что можно дополнительно.
     
  • 2.32, hefenud (ok), 12:11, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    smartwatch with sim card гугли и хоть дупой жри это добро
    Есть какие-то китайцы, есть Apple Watch с eSIM, вроде было что-то у Самсунга и так далее
    Вот только живут они и как то что в этой новости пару дней, что для часов трындец
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру