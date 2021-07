Проект Pine64 выпустил водонепроницаемые умные часы PineTime

2.3 , Аноним ( 3 ), 10:58, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – не всем интересно быть консументами

2.5 , ыы ( ? ), 11:07, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Емкость аккумулятора Bip S

200 мА*ч в самом деле держит месяц? С включенынм блютузом? С видеочатом?

3.12 , Аноним ( 11 ), 11:27, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – в его влажных мечтах. GPS от такого аккума физически не может месяц работать

3.15 , hefenud ( ok ), 11:34, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – В самом деле месяц с хвостиком с включенным Bluetooth и постоянными уведомлениями

Какой видеочат? Где ты его видел? Вот конкретно сейчас уровень заряда 53%, с момента последней зарядки 12 дней, ожидаемое время разряда 29 июля 2021 года

3.20 , Lex ( ?? ), 11:45, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – При тщательном контроле электропитания даже небольшого заряда аккума может хватать надолго( раньше, к примеру, аккума на 400мАч мобиле хватало на неделю работы, а сейчас - 4-5 тыс мАч едва хватит ) Блютуз и порч в подобных устройствах, даже когда включены, редко работают постоянно.

Там очень хитрое управление электропитанием.

В тех, которые изначально разрабатывались как соотв устройство кнчн. В тех, которые просто "слеплены" из того, что есть - даст б.-г - на пару дней заряда хватит, зато все круглосуточно работает без ухода в сон и жрет энергию.

4.24 , hefenud ( ok ), 11:55, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Дело же еще в том, что в них BLE, который только по названию Bleutooth, а на самом деле ему не родственник даже особо, в том смысле что он не совместим с BT и существует отдельно, просто в телефонах одним модулем представлен

3.43 , КО ( ? ), 13:11, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нахер часам видеочат, вы там обкурились?

2.8 , ызус ( ? ), 11:11, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Превращается в тыкву без проприетарного приложения?

2.36 , мля ( ? ), 12:22, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пойду выброшу батарейку LR как-то там, которая держит заряд около года, ведь мне срочно нужно знать сколько шагов от кресла до кухни и туалета я сделал за день.

2.38 , Пользователь ( ? ), 12:28, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – И стОят тоже около $30?

3.39 , hefenud ( ok ), 12:29, 16/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что-то около $50, насколько я помню, не такая большая разница