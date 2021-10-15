Представлен смартфон PinePhone Pro, поставляемый с KDE Plasma Mobile

Сообщество Pine64, занимающееся созданием открытых устройств, представило смартфон PinePhone Pro, при подготовке которого был учтён опыт производства первой модели PinePhone и пожелания пользователей. Основная цель проекта не изменилась, и PinePhone Pro продолжает позиционироваться как устройство для энтузиастов, которые устали от Android и iOS, и хотят получить полностью контролируемое и защищённое окружение на базе альтернативных открытых Linux-платформ. Стоимость устройства составит 399 долларов, что более чем в два раза дороже первой модели PinePhone, но повышение цены оправдано существенной модернизацией аппаратной начинки. Приём предзаказов открыт с сегодняшнего дня. Начало массового производства запланировано на ноябрь, а первые поставки ожидаются в декабре. Производство первой модели PinePhone, продающейся по 150 долларов, продолжится без изменений. PinePhone Pro построен на основе SoC Rockchip RK3399S с двумя ядрами ARM Cortex-A72 и четырьмя ядрами ARM Cortex-A53, работающими на частоте 1.5GHz, а также с четырёхядерным GPU ARM Mali T860 (500MHz). Примечательно, что совместно с инженерами компании Rockchip специально для PinePhone Pro был разработан новый вариант чипа RK3399 - RK3399S, в котором реализованы дополнительные техники энергосбережения и особый режим сна, позволяющий принимать звонки и SMS. Устройство оснащено 4 GB ОЗУ, 128GB eMMC (внутренний) и двумя камерами (5 Mpx OmniVision OV5640 и 13Mpx Sony IMX258). Для сравнения первая модель PinePhone поставлялась с 2 GB ОЗУ, 16GB eMMC и камерами в 2 и 5Mpx. Как и в прошлой модели использован 6-дюймовый IPS-экран с разрешением 1440x720, но он лучше защищён благодаря применению стекла Gorilla Glass 4. PinePhone Pro полностью совместим дополнениями, подключаемыми вместо задней крышки, ранее выпущенными для первой модели (по корпусу PinePhone Pro и PinePhone почти не отличимы). Из начинки PinePhone Pro также можно отметить Micro SD (с поддержкой загрузки с SD-карты), порт USB-C с USB 3.0 и совмещённым видеовыходом для подключения монитора, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 4.1, GPS, GPS-A, GLONASS, UART (через разъём наушников), аккумулятор 3000mAh (быстрая зарядка на 15W) . Как и в первой модели новое устройство позволяет на аппаратном уровне отключать LTE/GPS, WiFi, Bluetooth, камеры и микрофон. Размер 160.8 x 76.6 x 11.1мм (на 2 мм тоньше, чем первый PinePhone). Вес 215 гр. Производительность PinePhone Pro сопоставима с современными Android-смартфонами среднего ценового диапазона и примерно на 20% медленнее ноутбука Pinebook Pro. При подключении клавиатуры, мыши и монитора PinePhone Pro может применяться как переносная рабочая станция, пригодная для просмотра видео с качеством 1080p и выполнения таких задач как редактирования фотографий и выполнение офисного пакета. По умолчанию PinePhone Pro будет комплектоваться дистрибутивом Manjaro Linux с пользовательским окружением KDE Plasma Mobile, но разработчики также работают над созданием альтернативных сборок с прошивками на базе таких платформ, как postmarketOS, UBports, Maemo Leste, Manjaro, LuneOS, Nemo Mobile, Sailfish, OpenMandriva, Mobian и DanctNIX, которые можно будет установить или загрузить с SD-карты. В прошивке использовано обычное ядро Linux (с патчами, запланированными для включения в основной состав ядра) и открытые драйверы. Дистрибутив Manjaro основан на пакетной базе Arch Linux и использует собственный инструментарий BoxIt, спроектированный по образу Git. Репозиторий поддерживается по принципу непрерывного включения обновлений (rolling), но новые версии проходят дополнительную стадию стабилизации. Пользовательское окружение KDE Plasma Mobile основано на мобильной редакции рабочего стола Plasma 5, библиотеках KDE Frameworks 5, телефонном стеке Ofono и коммуникационном фреймворке Telepathy. Для создания интерфейса приложений применяется Qt, набор компонентов Mauikit и фреймворк Kirigami. Для вывода графики используется композитный сервер kwin_wayland. Для обработки звука применяется PulseAudio. В состав включены такие приложения, как KDE Connect для сопряжения телефона с рабочим столом, просмотрщик документов Okular, музыкальный проигрыватель VVave, просмотрщики изображений Koko и Pix, система ведения заметок buho, календарь-планировщик calindori, файловый менеджер Index, менеджер приложений Discover, программа для отправки SMS Spacebar, адресная книга plasma-phonebook, интерфейс для осуществления телефонных вызовов plasma-dialer, браузер plasma-angelfish и мессенджер Spectral.











