Представлен смартфон PinePhone Pro, поставляемый с KDE Plasma Mobile

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|3.38, QwertyReg (ok), 21:13, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> 2GB LPDDR3 RAM
На планшетах уже даже 8 Гб считается моветоном и китайщиной.
Но вы кушайте, не обляпайтесь.
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|5.91, Аноним (91), 22:23, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Для этого необязательно платить $399, а достаточно и Android-смартфона среднего ценового диапазона менее чем за $150.
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|4.54, Аноним (54), 21:25, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Для поколения смузи может быть. А до нас маркетулохи ещё не добрались, нам и 4 гигов хватает если много вкладок(300+) не открывать (а без браузера хватило бы и 2х).
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|5.72, QwertyReg (ok), 21:43, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> без браузера хватило бы и 2х).
1 Гб на ядро, 1 Гб на DE. Всё. Открываешь дополнительно какой-нибудь "Termux" и всё, привет, Андроид с тормозами.
|
|5.108, Аноним (108), 23:48, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Готовый переплатит 2х свидетель открытости ПО говорит про маркетолухов =)
Вот если покупаешь любое нормальное железо и ставишь этот вот софт (если надо), и все работает как часы, тогда да.
|
|4.55, Alladin (?), 21:26, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Мобильные устройства говорили они.
Энергоэффективность и производительность говорили они.
А давай жиреть андроид получилось у них.
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|4.102, Аноним (102), 23:09, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> 2GB LPDDR3 RAM
>
>На планшетах уже даже 8 Гб считается моветоном и китайщиной.
Но вы кушайте, не обляпайтесь.
Ты же всё равно, кроме написания язвительных комментариев, ничем не занимаешься. Так что именно тебе должно хватить. Главное жиром не залей.
|
|3.88, Аноним (1), 22:07, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Памяти бы туда добавили хотя бы 4 GB и внутри 128,можно было бы рассматривать.
А так, ни о чём. Для реальных целей непригодно.
|
|2.3, A.Stahl (ok), 20:37, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
|
Не-не-не. Не надо планшет. Пущай делают барабаны. Бум-пурум-пум-пум! Вот класно-то было бы, а?
|
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|3.40, QwertyReg (ok), 21:13, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
Это который с крошечными 2 Гб ОЗУ? Разжиревшее ядро-то хватит загрузить?
|
|1.5, Аноним (5), 20:39, 15/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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на этой штуке можно запустить приложения для андроид? интернет-банк, там, вот это вот всё
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|2.8, имямяи (?), 20:42, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Думаю, проще будет накатить андроид в дуалбут и пользоваться банкингом когда надо, а не извращаться используя waydroid, anbox и пр.
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|3.15, Аноним (54), 20:54, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Там от открытости одно название. Сервисы закрыты, без них половина софта не работает. SDK под портянкой договоров, 100% андройд систем сливают данные.
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|5.46, Аноним (54), 21:18, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сливает, по-крайней мере сборка с сайта, я проверял(снифал трафик). И на хабре пигут что если самим собрать и больше не шаманить тоже будет сливать (якобы с шаманством перестанет, но это не точно).
Хватит уже форсить этот lineageos, к безопасности это поделие отношения не имеет, к удобству тоже, стабильности по-крайней мере на моём деаайсе не было, в отличии от ноунейм сборки от васяна (она тоже сливала данные, но не так активно, в основном через captiveportal, проверку доступности интернета, DNS).
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|6.109, kissmyass (?), 23:48, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Сливает, по-крайней мере сборка с сайта, я проверял(снифал трафик). И на хабре
> пигут что если самим собрать и больше не шаманить тоже будет
> сливать (якобы с шаманством перестанет, но это не точно).
> Хватит уже форсить этот lineageos, к безопасности это поделие отношения не имеет,
> к удобству тоже, стабильности по-крайней мере на моём деаайсе не было,
> в отличии от ноунейм сборки от васяна (она тоже сливала данные,
> но не так активно, в основном через captiveportal, проверку доступности интернета,
> DNS).
не знаю что ты там смотрел, но вот здесь есть исследование:
https://gizmodo.com/researchers-find-android-phones-still-track-you-even-w-184
ты ставил Android c gapps? так чего ты удивляешься тогда
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|6.110, Аноним (108), 23:50, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И что сливает? телеметрия? Так и линуксовый софт ее отправвляет, внезапно...
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|3.18, Аноним (16), 20:55, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А начерта банки не добавляют на сайт опции, которые есть в приложении для телефона? Например Райф не дает выпустить виртуальную карту на сайте, а в приложении можно.
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|4.28, Аноним (28), 21:04, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я ничего не утверждаю. Но у предполагаю, что приложение может запросить доступ к данным устройста, для сбора и дальнейшей передачи информации.
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|4.53, Аноним (54), 21:22, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А начерта пользоваться таким банком?
Само собой банки, магазины, сервисы будут продвигать своё приложение тк смогут вместе с ним продать ваши данные (поверьте оно того стоит, мой друг как раз занимается продажей).
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|2.30, Аноним (28), 21:07, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А зачем вам приложение на телефоне? Сдайте биометрию и платите лицом. Это был сарказм. Не пользуюсь услугами банков. Главный товар, который продают банки это доверие. Я работал в ит одного всем известного банка. Я не доверяю банкам.
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|4.59, Аноним (28), 21:30, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Под каждой новостью пролинукс смартфон появляется комментарий о том что на сабже нет приложений банков. Совпадение?
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|3.94, Аноним (91), 22:28, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я работал в ит одного всем известного банка. Я не доверяю банкам.
Герман Оскарович, залогинтесь.
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|4.68, Аноним (10), 21:38, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Почему это нельзя?
А ты попробуй: оба телефона доступны только для предзаказа. Можно конечно ещё порыться на аукционах. Ещё есть Librem 5 USA за 2к баксов, но это совсем неприличная цена.
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|6.97, Аноним (10), 22:33, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> попробовал, подождал, получил
Хорошо, значит тебе повезло, рад за тебя!
Я тоже заказал, но жду уже года полтора.
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|4.74, QwertyReg (ok), 21:44, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Единственный действительно энергоэффективный ARM - это M1, на который Линукс так и не портировал, лол.
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|5.78, пох. (?), 21:49, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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НИПРАВДА! Уже почти окончательно совсем портировали!
Только он не загружается... но загрузчик уже!
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|1.12, Аноним (12), 20:48, 15/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Кто-нибудь пробовал заказывать PinePhone или Librem 5? Проблем с таможней в РФ нет?
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|2.14, Аноним (54), 20:51, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Спрашивал у посредников конкретно по предыдущему pinephone, говорят таких проблем нет (если заказываешь смартфон, а не запрещенку), но если такое случится за денежку (цена доставки) вернут обратно или отправят на другой адрес.
На 4pda тоже пишут что проблем нет.
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|2.19, Аноним (54), 20:55, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А без посредников заказать не получится - не отправляют в Россию (по крайней мере pinephone)
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|2.21, Аноним (21), 20:57, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Анон выше прав. Проблем - нет. Правда пришлось использовать посредников. Сначала отправил в США, а оттуда уже в Россию. Ну и расходы соответственно выросли на тысячу рублей, а ожидание на неделю.
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|2.23, hefenud (ok), 20:57, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Требования нотификации от ФСБ для ввозимого для частного использования отменено пару лет назад, так что должно быть все ок
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|2.96, Аноним (96), 22:31, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Кто-нибудь пробовал заказывать PinePhone или Librem 5?
PinePhone отгружается, а вот либрем люди по 3.5 года ждут (все еще).
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|1.17, AfterLife (ok), 20:55, 15/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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Им заняться нечем? Гико-смартфоны "открытые" кому нужны? Полутора гикам, юзающих линукс как десктоп?
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|2.24, Аноним (54), 21:03, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Ну андройд и эпл зонды точно никому не нужны, но пипл хавает, а тут нормальный ssh (а не медленный mtp), нормальный sdk (а не кучка !@#$%&), Рут из коробки, ремонт и апгрейд на коленке, нормальная автоматизация (попробуй в календаре завести встречу на каждую вторую неделю кроме четвергов, а потом синхронизировать его между устройствами; или фотки документов сохранять в одну директорию, фотки дочери в другую, а показания счетчиков в съемной квартире в третью, в идеале чтобы показания автоматически с фото парсились и отправлялись на сайт ЖКХ)
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|3.75, Аноньимъ (ok), 21:44, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А что с картами и жпс?
На анроиде есть офлайновая замена быстрой сетевой локации.
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|1.20, hefenud (ok), 20:56, 15/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Вот это уже больше похоже на то, что можно купить. Первый был совсем уж дном по параметрам
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|1.22, Аноним (22), 20:57, 15/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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К сожалению оно не живое. К ужасу есть только ведроид и иос от апле. На этом все.
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|1.25, Аноним (25), 21:03, 15/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Выглядит убого, но в конечном итоге, когда истечет время жизни моего текущего телефона, я наверное перейду на открытый. А то я все вопрошал, борется ли кто то в этом мире с цифровым рабством. И вот он как бы ответ.
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|2.35, Аноним (35), 21:10, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>борется ли кто то в этом мире с цифровым рабством
Китайские чипы - это не борьба с цифровым рабством, а насаждение рабства всеобщего. Когда поймёте - поздно будет.
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|3.60, Alladin (?), 21:30, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лучше китайский RK, чем китайноамериканский SNAP..
прошивки куда более открытые...
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|4.80, Аноним (35), 21:51, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>прошивки куда более открытые...
Да, конечно. Открытость из всех щелей прёт.
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|1.31, Аноним (31), 21:08, 15/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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> Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 4.1, GPS
Это провал. Для 2021-2022 года это считай что ретро-телефон.
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|2.62, Alladin (?), 21:33, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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2.4Ghz/5Ghz wifi.
bluetooth 4.1?? Вас удивил блютуз 4.1?) А у нас что? Блютуз 5 произвел революцию и не является расширением более старых версий блютуза?
не знал, не знал.
или вы хотели wifi 6?
кажись не много смартов сейчас с wifi 6, я даже не говорю про роутеры..
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|2.66, kissmyass (?), 21:35, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а нахрена тебе 11ax? или BT 5?
нормально сделанный ac может дать 300-500 Mbit реальной скорости
ax в Galaxy S10+ не поднимается выше 90 MB/s, т.е. около 700 Mbit.
т.е. в лучшем случае в 2 раза, и не все ли равно тебе ты свои 128 GB забъешь за час или полчаса?
но врядли ты трубку будешь использовать как флешку без кабеля, а если такой поток пустить на CPU, то он захлебнется, просто нет таких задач где мобильный CPU может с такой скоростью потреблять или выдавать контент
PS. BT вообще по-хорошему вырубать надо из-за дыр в проприетарных блобах
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|3.105, hefenud (ok), 23:25, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> нормально сделанный ac может дать 300-500 Mbit реальной скорости
Да вообще ничего не делая
Роутер Xiaomi 4A Gigabit(c OpenWRT свежим), мобила Poco X3 Pro, iperf3-сервер запущен на RPi4B+ 8Gb подключенной по проводу в гигабитный свич дешевый, который уже воткнут в роутер.
Accepted connection from 192.168.0.193, port 45514
[ 5] local 192.168.0.205 port 5201 connected to 192.168.0.193 port 45516
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 50.1 MBytes 420 Mbits/sec 0 1.85 MBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 66.2 MBytes 556 Mbits/sec 2 2.32 MBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 65.0 MBytes 545 Mbits/sec 0 2.53 MBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 65.0 MBytes 545 Mbits/sec 0 2.68 MBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 63.8 MBytes 535 Mbits/sec 2 1.99 MBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 60.0 MBytes 503 Mbits/sec 0 2.10 MBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 66.2 MBytes 556 Mbits/sec 0 2.19 MBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 63.8 MBytes 535 Mbits/sec 0 2.25 MBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 63.8 MBytes 533 Mbits/sec 0 2.30 MBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 66.2 MBytes 557 Mbits/sec 0 2.33 MBytes
[ 5] 10.00-10.02 sec 1.25 MBytes 461 Mbits/sec 0 2.33 MBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.02 sec 631 MBytes 528 Mbits/sec 4 sender
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|4.112, kissmyass (?), 23:55, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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так за тебя все китайцы уже сделали, я про железо говорил
у тебя в трубке 2x2 MIMO, это очень неплохо, кстати трубок с 3x3 я не видел
--
и еще вопрос немного в сторону: как OpenWRT в сравнении с RouterOS?
если например я хочу добавить 1 виртуальную вай фай сеть, в которой можно ходить в инет без ограничений и скажем по определеным адресам и портам в локальной сети, а все остальное чтобы было заблокировано
это возможно на OpenWRT?
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|2.70, kissmyass (?), 21:40, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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вот на ноутбуках да, другое дело, нужен ax, и 10GbE тоже не помешало бы вместо кастрата 2.5
только MIMO нужен серьезный, а у нас с MIMO и на ac не очень было
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|3.104, hefenud (ok), 23:23, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> вот на ноутбуках да, другое дело, нужен ax, и 10GbE тоже не
> помешало бы вместо кастрата 2.5
Зачем тебе на ноутах 10ка???
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|4.107, kissmyass (?), 23:41, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> вот на ноутбуках да, другое дело, нужен ax, и 10GbE тоже не
>> помешало бы вместо кастрата 2.5
> Зачем тебе на ноутах 10ка???
у меня в ноуте есть 2 шт M.2
c хранилища данные забирать отдавать, сотни гигабайт, иногда терабайты
|
|2.101, hefenud (ok), 23:08, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 4.1, GPS
> Это провал. Для 2021-2022 года это считай что ретро-телефон.
WiFi6 aka 802.11ax еще нет практически нигде
BT 4.1 и правда грустно, в 5.2 много вкусного
GPS тебе чем не угодил? На что ты его заменять собрался???
|
|1.32, Аноним (35), 21:08, 15/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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>построен на основе SoC Rockchip
Не нужно. Если бы был на snapdragon, а лучше - exynos, то ещё годилось бы. Но на китайских чипах ... Спасибо за предложение, но моя приватность не продаётся.
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|2.45, QwertyReg (ok), 21:16, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Какой Snapdragon, лол? Кто лицензию-то даст? А платить 1000$ за "сьвабёдний" планшет среднестатистический ляйнюксойд не будет никогда, так что хавайте откровенную китайщину.
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|3.79, Аноним (35), 21:50, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Qualcomm - коммерческая корпорация. Ей заказ на чипы лишний что ли?
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|4.106, hefenud (ok), 23:26, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Qualcomm - коммерческая корпорация. Ей заказ на чипы лишний что ли?
Малые партии дороги, плюс в условиях нынешнего дефицита чипов там такая очередь, что ты ее не дождешься со своей партией в 1000 штук, крупные клиенты месяцами ждут
|
|2.63, Аноним (54), 21:34, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Дурак что ли? Ни первое ни второе даром не нужно. Тут хотя бы опенсурсное.
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|2.64, Alladin (?), 21:34, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Не нужно snap, это сплошные блобы!
Не существует на них открытых прошивок!
С RK это все просто и легко, блобы минимальны и то их хотябы собрать можно..
|
|2.90, Linux User (?), 22:22, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А где опасность для приватности в Rockchipe ? Может на плате что то есть но не камне, микрокода нет, загрузчик открытый, модем изолирован. Какие проблемы для приватности ?
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|2.50, Аноним (49), 21:21, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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в новом то никому накопители не нужны, главное чтобы твой любимый прон стримился
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|2.113, Аноним (113), 23:58, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Минитехника (читай мобильная) вся кончилась. Сейчас в карманах носят доски для лапты. И сесть не могут нормально. Как дебилы.
|
|1.93, Аноним (93), 22:24, 15/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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PinePhone Pro, Librem 5... А что там еще из аналогов? И что выбрать? Пора уже свой любимый кнопочный телефон в личный музей за стекло на долгую память. :)
|
|1.99, Аноним (99), 22:59, 15/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Самый слабая сторона первого pinephone это battery life(срок работы от батареи). А они к сожалению в новой версии никапельки не увеличили батарею :(
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|1.111, GG (ok), 23:52, 15/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Не покупайте у этой конуры ничего.
Какими бы свободными они ни были, абсолютно наплевательское отношение к своим клиентам и жoпoрукая логистика компенсируют всё хорошее что может быть в этой конторе.
Отправить вместо заказанного устройства пустую коробку и потом ещё три месяца тянуть кота за хвост — они не просто могут, а буквально каждый второй заказ.
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|1.114, Аноним (113), 00:00, 16/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Анон! Кто купил себе пинфон?
В магазине их нема. Видать с заднего проходу дают. Через тырнет. Ручная сборка во вьетнамских гаражах.
|