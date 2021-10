Представлен смартфон PinePhone Pro, поставляемый с KDE Plasma Mobile

2.62 , Alladin ( ? ), 21:33, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 2.4Ghz/5Ghz wifi.

bluetooth 4.1?? Вас удивил блютуз 4.1?) А у нас что? Блютуз 5 произвел революцию и не является расширением более старых версий блютуза? не знал, не знал. или вы хотели wifi 6?

кажись не много смартов сейчас с wifi 6, я даже не говорю про роутеры..

2.66 , kissmyass ( ? ), 21:35, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – а нахрена тебе 11ax? или BT 5? нормально сделанный ac может дать 300-500 Mbit реальной скорости ax в Galaxy S10+ не поднимается выше 90 MB/s, т.е. около 700 Mbit. т.е. в лучшем случае в 2 раза, и не все ли равно тебе ты свои 128 GB забъешь за час или полчаса? но врядли ты трубку будешь использовать как флешку без кабеля, а если такой поток пустить на CPU, то он захлебнется, просто нет таких задач где мобильный CPU может с такой скоростью потреблять или выдавать контент PS. BT вообще по-хорошему вырубать надо из-за дыр в проприетарных блобах

3.105 , hefenud ( ok ), 23:25, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > нормально сделанный ac может дать 300-500 Mbit реальной скорости Да вообще ничего не делая

Роутер Xiaomi 4A Gigabit(c OpenWRT свежим), мобила Poco X3 Pro, iperf3-сервер запущен на RPi4B+ 8Gb подключенной по проводу в гигабитный свич дешевый, который уже воткнут в роутер.

Accepted connection from 192.168.0.193, port 45514

[ 5] local 192.168.0.205 port 5201 connected to 192.168.0.193 port 45516

[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd

[ 5] 0.00-1.00 sec 50.1 MBytes 420 Mbits/sec 0 1.85 MBytes

[ 5] 1.00-2.00 sec 66.2 MBytes 556 Mbits/sec 2 2.32 MBytes

[ 5] 2.00-3.00 sec 65.0 MBytes 545 Mbits/sec 0 2.53 MBytes

[ 5] 3.00-4.00 sec 65.0 MBytes 545 Mbits/sec 0 2.68 MBytes

[ 5] 4.00-5.00 sec 63.8 MBytes 535 Mbits/sec 2 1.99 MBytes

[ 5] 5.00-6.00 sec 60.0 MBytes 503 Mbits/sec 0 2.10 MBytes

[ 5] 6.00-7.00 sec 66.2 MBytes 556 Mbits/sec 0 2.19 MBytes

[ 5] 7.00-8.00 sec 63.8 MBytes 535 Mbits/sec 0 2.25 MBytes

[ 5] 8.00-9.00 sec 63.8 MBytes 533 Mbits/sec 0 2.30 MBytes

[ 5] 9.00-10.00 sec 66.2 MBytes 557 Mbits/sec 0 2.33 MBytes

[ 5] 10.00-10.02 sec 1.25 MBytes 461 Mbits/sec 0 2.33 MBytes

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr

[ 5] 0.00-10.02 sec 631 MBytes 528 Mbits/sec 4 sender 4.112 , kissmyass ( ? ), 23:55, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – так за тебя все китайцы уже сделали, я про железо говорил у тебя в трубке 2x2 MIMO, это очень неплохо, кстати трубок с 3x3 я не видел -- и еще вопрос немного в сторону: как OpenWRT в сравнении с RouterOS? если например я хочу добавить 1 виртуальную вай фай сеть, в которой можно ходить в инет без ограничений и скажем по определеным адресам и портам в локальной сети, а все остальное чтобы было заблокировано это возможно на OpenWRT?

2.70 , kissmyass ( ? ), 21:40, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – вот на ноутбуках да, другое дело, нужен ax, и 10GbE тоже не помешало бы вместо кастрата 2.5 только MIMO нужен серьезный, а у нас с MIMO и на ac не очень было

3.104 , hefenud ( ok ), 23:23, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > вот на ноутбуках да, другое дело, нужен ax, и 10GbE тоже не

> помешало бы вместо кастрата 2.5 Зачем тебе на ноутах 10ка??? 4.107 , kissmyass ( ? ), 23:41, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> вот на ноутбуках да, другое дело, нужен ax, и 10GbE тоже не

>> помешало бы вместо кастрата 2.5

> Зачем тебе на ноутах 10ка??? у меня в ноуте есть 2 шт M.2 c хранилища данные забирать отдавать, сотни гигабайт, иногда терабайты

2.101 , hefenud ( ok ), 23:08, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 4.1, GPS

> Это провал. Для 2021-2022 года это считай что ретро-телефон. WiFi6 aka 802.11ax еще нет практически нигде

BT 4.1 и правда грустно, в 5.2 много вкусного

GPS тебе чем не угодил? На что ты его заменять собрался???