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Представлен смартфон PinePhone Pro, поставляемый с KDE Plasma Mobile

15.10.2021 20:24

Сообщество Pine64, занимающееся созданием открытых устройств, представило смартфон PinePhone Pro, при подготовке которого был учтён опыт производства первой модели PinePhone и пожелания пользователей. Основная цель проекта не изменилась, и PinePhone Pro продолжает позиционироваться как устройство для энтузиастов, которые устали от Android и iOS, и хотят получить полностью контролируемое и защищённое окружение на базе альтернативных открытых Linux-платформ.

Стоимость устройства составит 399 долларов, что более чем в два раза дороже первой модели PinePhone, но повышение цены оправдано существенной модернизацией аппаратной начинки. Приём предзаказов открыт с сегодняшнего дня. Начало массового производства запланировано на ноябрь, а первые поставки ожидаются в декабре. Производство первой модели PinePhone, продающейся по 150 долларов, продолжится без изменений.

PinePhone Pro построен на основе SoC Rockchip RK3399S с двумя ядрами ARM Cortex-A72 и четырьмя ядрами ARM Cortex-A53, работающими на частоте 1.5GHz, а также с четырёхядерным GPU ARM Mali T860 (500MHz). Примечательно, что совместно с инженерами компании Rockchip специально для PinePhone Pro был разработан новый вариант чипа RK3399 - RK3399S, в котором реализованы дополнительные техники энергосбережения и особый режим сна, позволяющий принимать звонки и SMS.

Устройство оснащено 4 GB ОЗУ, 128GB eMMC (внутренний) и двумя камерами (5 Mpx OmniVision OV5640 и 13Mpx Sony IMX258). Для сравнения первая модель PinePhone поставлялась с 2 GB ОЗУ, 16GB eMMC и камерами в 2 и 5Mpx. Как и в прошлой модели использован 6-дюймовый IPS-экран с разрешением 1440x720, но он лучше защищён благодаря применению стекла Gorilla Glass 4. PinePhone Pro полностью совместим дополнениями, подключаемыми вместо задней крышки, ранее выпущенными для первой модели (по корпусу PinePhone Pro и PinePhone почти не отличимы).

Из начинки PinePhone Pro также можно отметить Micro SD (с поддержкой загрузки с SD-карты), порт USB-C с USB 3.0 и совмещённым видеовыходом для подключения монитора, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 4.1, GPS, GPS-A, GLONASS, UART (через разъём наушников), аккумулятор 3000mAh (быстрая зарядка на 15W) . Как и в первой модели новое устройство позволяет на аппаратном уровне отключать LTE/GPS, WiFi, Bluetooth, камеры и микрофон. Размер 160.8 x 76.6 x 11.1мм (на 2 мм тоньше, чем первый PinePhone). Вес 215 гр.

Производительность PinePhone Pro сопоставима с современными Android-смартфонами среднего ценового диапазона и примерно на 20% медленнее ноутбука Pinebook Pro. При подключении клавиатуры, мыши и монитора PinePhone Pro может применяться как переносная рабочая станция, пригодная для просмотра видео с качеством 1080p и выполнения таких задач как редактирования фотографий и выполнение офисного пакета.

По умолчанию PinePhone Pro будет комплектоваться дистрибутивом Manjaro Linux с пользовательским окружением KDE Plasma Mobile, но разработчики также работают над созданием альтернативных сборок с прошивками на базе таких платформ, как postmarketOS, UBports, Maemo Leste, Manjaro, LuneOS, Nemo Mobile, Sailfish, OpenMandriva, Mobian и DanctNIX, которые можно будет установить или загрузить с SD-карты. В прошивке использовано обычное ядро Linux (с патчами, запланированными для включения в основной состав ядра) и открытые драйверы.

Дистрибутив Manjaro основан на пакетной базе Arch Linux и использует собственный инструментарий BoxIt, спроектированный по образу Git. Репозиторий поддерживается по принципу непрерывного включения обновлений (rolling), но новые версии проходят дополнительную стадию стабилизации. Пользовательское окружение KDE Plasma Mobile основано на мобильной редакции рабочего стола Plasma 5, библиотеках KDE Frameworks 5, телефонном стеке Ofono и коммуникационном фреймворке Telepathy. Для создания интерфейса приложений применяется Qt, набор компонентов Mauikit и фреймворк Kirigami. Для вывода графики используется композитный сервер kwin_wayland. Для обработки звука применяется PulseAudio.

В состав включены такие приложения, как KDE Connect для сопряжения телефона с рабочим столом, просмотрщик документов Okular, музыкальный проигрыватель VVave, просмотрщики изображений Koko и Pix, система ведения заметок buho, календарь-планировщик calindori, файловый менеджер Index, менеджер приложений Discover, программа для отправки SMS Spacebar, адресная книга plasma-phonebook, интерфейс для осуществления телефонных вызовов plasma-dialer, браузер plasma-angelfish и мессенджер Spectral.





  1. Главная ссылка к новости (https://www.pine64.org/2021/10...)
  2. OpenNews: В PinePhone решено поставлять по умолчанию Manjaro c KDE Plasma Mobile
  3. OpenNews: Linux-смартфон PinePhone доступен для заказа
  4. OpenNews: Доступен для заказа планшет PineTab, поставляемый с Ubuntu Touch
  5. OpenNews: Проект Pine64 выпустил водонепроницаемые умные часы PineTime
  6. OpenNews: Проект PINE64 представил электронную книгу PineNote
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55976-pinephone
Ключевые слова: pinephone, pine64
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Обсуждение (92) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:34, 15/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –15 +/
    Лучше бы сделали планшет.
     
     
  • 2.2, Рейка Сметанова (ok), 20:35, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Давно уже сделали
    https://www.pine64.org/pinetab/
     
     
  • 3.38, QwertyReg (ok), 21:13, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > 2GB LPDDR3 RAM

    На планшетах уже даже 8 Гб считается моветоном и китайщиной.
    Но вы кушайте, не обляпайтесь.

     
     
  • 4.49, Аноним (49), 21:19, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Да хватит тебе 2Гб смотреть прон
     
     
  • 5.91, Аноним (91), 22:23, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для этого необязательно платить $399, а достаточно и Android-смартфона среднего ценового диапазона менее чем за $150.
     
  • 4.54, Аноним (54), 21:25, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Для поколения смузи может быть. А до нас маркетулохи ещё не добрались, нам и 4 гигов хватает если много вкладок(300+) не открывать (а без браузера хватило бы и 2х).
     
     
  • 5.72, QwertyReg (ok), 21:43, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > без браузера хватило бы и 2х).

    1 Гб на ядро, 1 Гб на DE. Всё. Открываешь дополнительно какой-нибудь "Termux" и всё, привет, Андроид с тормозами.

     
     
  • 6.86, Аноним (86), 22:03, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    arch с xfce 150 метров жрут
     
  • 5.108, Аноним (108), 23:48, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Готовый переплатит 2х свидетель открытости ПО говорит про маркетолухов =)
    Вот если покупаешь любое нормальное железо и ставишь этот вот софт (если надо), и все работает как часы, тогда да.
     
  • 4.55, Alladin (?), 21:26, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Мобильные устройства говорили они.
    Энергоэффективность и производительность говорили они.

    А давай жиреть андроид получилось у них.

     
  • 4.84, Ананимас008 (?), 21:56, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А там шо, таки ондроед?
    Когда-то шарп заурусу хватало 32М
     
  • 4.102, Аноним (102), 23:09, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > 2GB LPDDR3 RAM
    >
    >На планшетах уже даже 8 Гб считается моветоном и китайщиной.

    Но вы кушайте, не обляпайтесь.

    Ты же всё равно, кроме написания язвительных комментариев, ничем не занимаешься. Так что именно тебе должно хватить. Главное жиром не залей.

     
  • 3.88, Аноним (1), 22:07, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Памяти бы туда добавили хотя бы 4 GB и внутри 128,можно было бы рассматривать.

    А так, ни о чём. Для реальных целей непригодно.

     
  • 2.3, A.Stahl (ok), 20:37, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Не-не-не. Не надо планшет. Пущай делают барабаны. Бум-пурум-пум-пум! Вот класно-то было бы, а?
     
  • 2.4, Аноним (4), 20:39, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В прошлом году был PineTab https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=53134
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 20:54, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ладно тогда пусть сделают смартфон.
     
  • 3.40, QwertyReg (ok), 21:13, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Это который с крошечными 2 Гб ОЗУ? Разжиревшее ядро-то хватит загрузить?
     

  • 1.5, Аноним (5), 20:39, 15/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    на этой штуке можно запустить приложения для андроид? интернет-банк, там, вот это вот всё
     
     
  • 2.8, имямяи (?), 20:42, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаю, проще будет накатить андроид в дуалбут и пользоваться банкингом когда надо, а не извращаться используя waydroid, anbox и пр.
     
  • 2.9, Nikki Next (?), 20:44, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Конечно можно. Android открыт в-отличие от Apple
     
     
  • 3.15, Аноним (54), 20:54, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Там от открытости одно название. Сервисы закрыты, без них половина софта не работает. SDK под портянкой договоров, 100% андройд систем сливают данные.
     
     
  • 4.33, kissmyass (?), 21:08, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А Lineage? Если гугл сервисы не ставит то ничего не сливает.
     
     
  • 5.46, Аноним (54), 21:18, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сливает, по-крайней мере сборка с сайта, я проверял(снифал трафик). И на хабре пигут что если самим собрать и больше не шаманить тоже будет сливать (якобы с шаманством перестанет, но это не точно).
    Хватит уже форсить этот lineageos, к безопасности это поделие отношения не имеет, к удобству тоже, стабильности по-крайней мере на моём деаайсе не было, в отличии от ноунейм сборки от васяна (она тоже сливала данные, но не так активно, в основном через captiveportal, проверку доступности интернета, DNS).
     
     
  • 6.109, kissmyass (?), 23:48, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Сливает, по-крайней мере сборка с сайта, я проверял(снифал трафик). И на хабре
    > пигут что если самим собрать и больше не шаманить тоже будет
    > сливать (якобы с шаманством перестанет, но это не точно).
    > Хватит уже форсить этот lineageos, к безопасности это поделие отношения не имеет,
    > к удобству тоже, стабильности по-крайней мере на моём деаайсе не было,
    > в отличии от ноунейм сборки от васяна (она тоже сливала данные,
    > но не так активно, в основном через captiveportal, проверку доступности интернета,
    > DNS).

    не знаю что ты там смотрел, но вот здесь есть исследование:

    https://gizmodo.com/researchers-find-android-phones-still-track-you-even-w-184

    ты ставил Android c gapps? так чего ты удивляешься тогда

     
  • 6.110, Аноним (108), 23:50, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что сливает? телеметрия? Так и линуксовый софт ее отправвляет, внезапно...
     
  • 2.11, Аноним (54), 20:47, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Можно запустить сайт банка, начерта вам приложение?
     
     
  • 3.18, Аноним (16), 20:55, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А начерта банки не добавляют на сайт опции, которые есть в приложении для телефона? Например Райф не дает выпустить виртуальную карту на сайте, а в приложении можно.
     
     
  • 4.28, Аноним (28), 21:04, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я ничего не утверждаю. Но у предполагаю, что приложение может запросить доступ к данным устройста, для сбора и дальнейшей передачи информации.
     
  • 4.53, Аноним (54), 21:22, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А начерта пользоваться таким банком?
    Само собой банки, магазины, сервисы будут продвигать своё приложение тк смогут вместе с ним продать ваши данные (поверьте оно того стоит, мой друг как раз занимается продажей).
     
  • 2.30, Аноним (28), 21:07, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А зачем вам приложение на телефоне? Сдайте биометрию и платите лицом. Это был сарказм. Не пользуюсь услугами банков. Главный товар, который продают банки это доверие. Я работал в ит одного всем известного банка. Я не доверяю банкам.
     
     
  • 3.42, QwertyReg (ok), 21:14, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Держите в курсе.
     
     
  • 4.59, Аноним (28), 21:30, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Под каждой новостью пролинукс смартфон появляется комментарий о том что на сабже нет приложений банков. Совпадение?
     
     
  • 5.81, Аноним (81), 21:53, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну, наверное, потому, что его там действительно нет?
     
  • 3.94, Аноним (91), 22:28, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я работал в ит одного всем известного банка. Я не доверяю банкам.

    Герман Оскарович, залогинтесь.

     

  • 1.6, имямяи (?), 20:41, 15/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все ещё лучше, чем purism librem 5 ;)
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 20:47, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока librem 5 и pinephone нельзя купить, их и сравнить нельзя.
     
     
  • 3.13, Аноним (54), 20:48, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Почему это нельзя?
     
     
  • 4.68, Аноним (10), 21:38, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Почему это нельзя?

    А ты попробуй: оба телефона доступны только для предзаказа. Можно конечно ещё порыться на аукционах. Ещё есть Librem 5 USA за 2к баксов, но это совсем неприличная цена.

     
     
  • 5.87, Аноним (86), 22:05, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    попробовал, подождал, получил
     
     
  • 6.97, Аноним (10), 22:33, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > попробовал, подождал, получил

    Хорошо, значит тебе повезло, рад за тебя!

    Я тоже заказал, но жду уже года полтора.

     
  • 2.95, Аноним (91), 22:30, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Все ещё лучше, чем Openmoko Neo FreeRunner ;)

    * исправил.

     

  • 1.7, Аноним (7), 20:42, 15/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Окружения здорового человека и приложения на нормальных языках.
     
     
  • 2.36, QwertyReg (ok), 21:12, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > аккумулятор 3000mAh

    Ровно на час на Линуксах.

     
     
  • 3.57, Alladin (?), 21:28, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы про ARM или X86?

    Наверное X86:)

     
     
  • 4.74, QwertyReg (ok), 21:44, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Единственный действительно энергоэффективный ARM - это M1, на который Линукс так и не портировал, лол.
     
     
  • 5.78, пох. (?), 21:49, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    НИПРАВДА! Уже почти окончательно совсем портировали!
    Только он не загружается... но загрузчик уже!

     

  • 1.12, Аноним (12), 20:48, 15/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кто-нибудь пробовал заказывать PinePhone или Librem 5? Проблем с таможней в РФ нет?
     
     
  • 2.14, Аноним (54), 20:51, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спрашивал у посредников конкретно по предыдущему pinephone, говорят таких проблем нет (если заказываешь смартфон, а не запрещенку), но если такое случится за денежку (цена доставки) вернут обратно или отправят на другой адрес.
    На 4pda тоже пишут что проблем нет.
     
  • 2.19, Аноним (54), 20:55, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А без посредников заказать не получится - не отправляют в Россию (по крайней мере pinephone)
     
  • 2.21, Аноним (21), 20:57, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Анон выше прав. Проблем - нет. Правда пришлось использовать посредников. Сначала отправил в США, а оттуда уже в Россию. Ну и расходы соответственно выросли на тысячу рублей, а ожидание на неделю.
     
  • 2.23, hefenud (ok), 20:57, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Требования нотификации от ФСБ для ввозимого для частного использования отменено пару лет назад, так что должно быть все ок
     
  • 2.96, Аноним (96), 22:31, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Кто-нибудь пробовал заказывать PinePhone или Librem 5?

    PinePhone отгружается, а вот либрем люди по 3.5 года ждут (все еще).

     

  • 1.17, AfterLife (ok), 20:55, 15/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Им заняться нечем? Гико-смартфоны "открытые" кому нужны? Полутора гикам, юзающих линукс как десктоп?
     
     
  • 2.24, Аноним (54), 21:03, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ну андройд и эпл зонды точно никому не нужны, но пипл хавает, а тут нормальный ssh (а не медленный mtp), нормальный sdk (а не кучка !@#$%&), Рут из коробки, ремонт и апгрейд на коленке, нормальная автоматизация (попробуй в календаре завести встречу на каждую вторую неделю кроме четвергов, а потом синхронизировать его между устройствами; или фотки документов сохранять в одну директорию, фотки дочери в другую, а показания счетчиков в съемной квартире в третью, в идеале чтобы показания автоматически с фото парсились и отправлялись на сайт ЖКХ)
     
     
  • 3.75, Аноньимъ (ok), 21:44, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А что с картами и жпс?
    На анроиде есть офлайновая замена быстрой сетевой локации.
     
  • 2.26, Ornlo (ok), 21:03, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Полутора гикам, юзающих линукс как десктоп?

    Yes.

     

  • 1.20, hefenud (ok), 20:56, 15/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вот это уже больше похоже на то, что можно купить. Первый был совсем уж дном по параметрам
     
  • 1.22, Аноним (22), 20:57, 15/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    К сожалению оно не живое. К ужасу есть только ведроид и иос от апле. На этом все.
     
     
  • 2.27, Аноним (54), 21:04, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У вас есть машина времени? Смартфон ещё не вышел.
     
     
  • 3.51, Аноним (22), 21:21, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты в реыеренс не осилил плазму мобайл? Ну тады ой.
     

  • 1.25, Аноним (25), 21:03, 15/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Выглядит убого, но в конечном итоге, когда истечет время жизни моего текущего телефона, я наверное перейду на открытый. А то я все вопрошал, борется ли кто то в этом мире с цифровым рабством. И вот он как бы ответ.
     
     
  • 2.35, Аноним (35), 21:10, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >борется ли кто то в этом мире с цифровым рабством

    Китайские чипы - это не борьба с цифровым рабством, а насаждение рабства всеобщего. Когда поймёте - поздно будет.

     
     
  • 3.60, Alladin (?), 21:30, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше китайский RK, чем китайноамериканский SNAP..

    прошивки куда более открытые...

     
     
  • 4.80, Аноним (35), 21:51, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >прошивки куда более открытые...

    Да, конечно. Открытость из всех щелей прёт.

     

  • 1.31, Аноним (31), 21:08, 15/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    > Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 4.1, GPS

    Это провал. Для 2021-2022 года это считай что ретро-телефон.

     
     
  • 2.62, Alladin (?), 21:33, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    2.4Ghz/5Ghz wifi.
    bluetooth 4.1?? Вас удивил блютуз 4.1?) А у нас что? Блютуз 5 произвел революцию и не является расширением более старых версий блютуза?

    не знал, не знал.

    или вы хотели wifi 6?
    кажись не много смартов сейчас с wifi 6, я даже не говорю про роутеры..

     
  • 2.66, kissmyass (?), 21:35, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а нахрена тебе 11ax? или BT 5?

    нормально сделанный ac может дать 300-500 Mbit реальной скорости

    ax в Galaxy S10+ не поднимается выше 90 MB/s, т.е. около 700 Mbit.

    т.е. в лучшем случае в 2 раза, и не все ли равно тебе ты свои 128 GB забъешь за час или полчаса?

    но врядли ты трубку будешь использовать как флешку без кабеля, а если такой поток пустить на CPU, то он захлебнется, просто нет таких задач где мобильный CPU может с такой скоростью потреблять или выдавать контент

    PS. BT вообще по-хорошему вырубать надо из-за дыр в проприетарных блобах

     
     
  • 3.105, hefenud (ok), 23:25, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > нормально сделанный ac может дать 300-500 Mbit реальной скорости

    Да вообще ничего не делая
    Роутер Xiaomi 4A Gigabit(c OpenWRT свежим), мобила Poco X3 Pro, iperf3-сервер запущен на RPi4B+ 8Gb подключенной по проводу в гигабитный свич дешевый, который уже воткнут в роутер.


    Accepted connection from 192.168.0.193, port 45514
    [  5] local 192.168.0.205 port 5201 connected to 192.168.0.193 port 45516
    [ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
    [  5]   0.00-1.00   sec  50.1 MBytes   420 Mbits/sec    0   1.85 MBytes
    [  5]   1.00-2.00   sec  66.2 MBytes   556 Mbits/sec    2   2.32 MBytes
    [  5]   2.00-3.00   sec  65.0 MBytes   545 Mbits/sec    0   2.53 MBytes
    [  5]   3.00-4.00   sec  65.0 MBytes   545 Mbits/sec    0   2.68 MBytes
    [  5]   4.00-5.00   sec  63.8 MBytes   535 Mbits/sec    2   1.99 MBytes
    [  5]   5.00-6.00   sec  60.0 MBytes   503 Mbits/sec    0   2.10 MBytes
    [  5]   6.00-7.00   sec  66.2 MBytes   556 Mbits/sec    0   2.19 MBytes
    [  5]   7.00-8.00   sec  63.8 MBytes   535 Mbits/sec    0   2.25 MBytes
    [  5]   8.00-9.00   sec  63.8 MBytes   533 Mbits/sec    0   2.30 MBytes
    [  5]   9.00-10.00  sec  66.2 MBytes   557 Mbits/sec    0   2.33 MBytes
    [  5]  10.00-10.02  sec  1.25 MBytes   461 Mbits/sec    0   2.33 MBytes
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
    [  5]   0.00-10.02  sec   631 MBytes   528 Mbits/sec    4             sender

     
     
  • 4.112, kissmyass (?), 23:55, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так за тебя все китайцы уже сделали, я про железо говорил

    у тебя в трубке 2x2 MIMO, это очень неплохо, кстати трубок с 3x3 я не видел

    --

    и еще вопрос немного в сторону: как OpenWRT в сравнении с RouterOS?

    если например я хочу добавить 1 виртуальную вай фай сеть, в которой можно ходить в инет без ограничений и скажем по определеным адресам и портам в локальной сети, а все остальное чтобы было заблокировано

    это возможно на OpenWRT?

     
  • 2.70, kissmyass (?), 21:40, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вот на ноутбуках да, другое дело, нужен ax, и 10GbE тоже не помешало бы вместо кастрата 2.5

    только MIMO нужен серьезный, а у нас с MIMO и на ac не очень было

     
     
  • 3.104, hefenud (ok), 23:23, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > вот на ноутбуках да, другое дело, нужен ax, и 10GbE тоже не
    > помешало бы вместо кастрата 2.5

    Зачем тебе на ноутах 10ка???

     
     
  • 4.107, kissmyass (?), 23:41, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> вот на ноутбуках да, другое дело, нужен ax, и 10GbE тоже не
    >> помешало бы вместо кастрата 2.5
    > Зачем тебе на ноутах 10ка???

    у меня в ноуте есть 2 шт M.2

    c хранилища данные забирать отдавать, сотни гигабайт, иногда терабайты

     
  • 2.101, hefenud (ok), 23:08, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 4.1, GPS
    > Это провал. Для 2021-2022 года это считай что ретро-телефон.

    WiFi6 aka 802.11ax еще нет практически нигде
    BT 4.1 и правда грустно, в 5.2 много вкусного
    GPS тебе чем не угодил? На что ты его заменять собрался???

     

  • 1.32, Аноним (35), 21:08, 15/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    >построен на основе SoC Rockchip

    Не нужно. Если бы был на snapdragon, а лучше - exynos, то ещё годилось бы. Но на китайских чипах ... Спасибо за предложение, но моя приватность не продаётся.

     
     
  • 2.45, QwertyReg (ok), 21:16, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Какой Snapdragon, лол? Кто лицензию-то даст? А платить 1000$ за "сьвабёдний" планшет среднестатистический ляйнюксойд не будет никогда, так что хавайте откровенную китайщину.
     
     
  • 3.79, Аноним (35), 21:50, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Qualcomm - коммерческая корпорация. Ей заказ на чипы лишний что ли?
     
     
  • 4.106, hefenud (ok), 23:26, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Qualcomm - коммерческая корпорация. Ей заказ на чипы лишний что ли?

    Малые партии дороги, плюс в условиях нынешнего дефицита чипов там такая очередь, что ты ее не дождешься со своей партией в 1000 штук, крупные клиенты месяцами ждут

     
  • 2.63, Аноним (54), 21:34, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Дурак что ли? Ни первое ни второе даром не нужно. Тут хотя бы опенсурсное.
     
  • 2.64, Alladin (?), 21:34, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не нужно snap, это сплошные блобы!

    Не существует на них открытых прошивок!
    С RK это все просто и легко, блобы минимальны и то их хотябы собрать можно..

     
  • 2.90, Linux User (?), 22:22, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А где опасность для приватности в Rockchipe ? Может на плате что то есть но не камне, микрокода нет, загрузчик открытый, модем изолирован. Какие проблемы для приватности ?
     

  • 1.37, QwertyReg (ok), 21:12, 15/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    > Из начинки PinePhone Pro также можно отметить Micro SD

    Прошлое тысячелетие.

     
     
  • 2.50, Аноним (49), 21:21, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    в новом то никому накопители не нужны, главное чтобы твой любимый прон стримился
     

  • 1.89, Аноним (89), 22:20, 15/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    опять лопата 6 дюймов
     
     
  • 2.113, Аноним (113), 23:58, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Минитехника (читай мобильная) вся кончилась. Сейчас в карманах носят доски для лапты. И сесть не могут нормально. Как дебилы.
     

  • 1.93, Аноним (93), 22:24, 15/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    PinePhone Pro, Librem 5... А что там еще из аналогов? И что выбрать? Пора уже свой любимый кнопочный телефон в личный музей за стекло на долгую память. :)
     
  • 1.98, Аноним (98), 22:56, 15/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С Гномом можно мне? я кеды не воспринимаю ни под каким соусом.
     
     
  • 2.103, hefenud (ok), 23:20, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > С Гномом можно мне? я кеды не воспринимаю ни под каким соусом.

    Под простой(не Pro) есть с чем попало, хоть с чертом лысым
    https://wiki.pine64.org/wiki/PinePhone_Software_Releases
    Там же сборки armовые дистрибов
    Думаю с Proшкой будет аналогично

     
  • 2.115, Аноним (113), 00:00, 16/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гном двинул кеды.
     

  • 1.99, Аноним (99), 22:59, 15/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Самый слабая сторона первого pinephone это battery life(срок работы от батареи). А они к сожалению в новой версии никапельки не увеличили батарею :(
     
     
  • 2.100, Аноним (100), 23:06, 15/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самая*


     

  • 1.111, GG (ok), 23:52, 15/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не покупайте у этой конуры ничего.
    Какими бы свободными они ни были, абсолютно наплевательское отношение к своим клиентам и жoпoрукая логистика компенсируют всё хорошее что может быть в этой конторе.

    Отправить вместо заказанного устройства пустую коробку и потом ещё три месяца тянуть кота за хвост — они не просто могут, а буквально каждый второй заказ.

     
  • 1.114, Аноним (113), 00:00, 16/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Анон! Кто купил себе пинфон?
    В магазине их нема. Видать с заднего проходу дают. Через тырнет. Ручная сборка во вьетнамских гаражах.
     

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