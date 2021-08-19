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Релиз дистрибутива Manjaro Linux 21.1.0

19.08.2021 23:24

Состоялся релиз дистрибутива Manjaro Linux 21.1.0, построенного на основе Arch Linux и ориентированного на начинающих пользователей. Дистрибутив примечателен наличием упрощённого и дружественного пользователю процесса установки, поддержкой автоматического определения оборудования и установки необходимых для его работы драйверов. Manjaro поставляется в виде live-сборок с графическими окружениями KDE (3 ГБ), GNOME (2.9 ГБ) и Xfce (2.7 ГБ). При участии сообщества дополнительно развиваются сборки с Budgie, Cinnamon, Deepin, LXDE, LXQt, MATE и i3.

Для управления репозиториями в Manjaro используется собственный инструментарий BoxIt, спроектированный по образу Git. Репозиторий поддерживается по принципу непрерывного включения обновлений (rolling), но новые версии проходят дополнительную стадию стабилизации. Кроме собственного репозитория, имеется поддержка использования репозитория AUR (Arch User Repository). Дистрибутив снабжён графическим инсталлятором и графическим интерфейсом для настройки системы.

Особенности выпуска:

  • Основная редакция как и раньше укомплектована рабочим столом Xfce 4.16.
  • В редакции на основе GNOME осуществлён переход на GNOME 40. Настройки интерфейса приближены к оригинальном настройкам в GNOME. Для пользователей, предпочитающих вертикальную компоновку элементов рабочего стола, предоставлена опция для возвращения старых настроек GNOME. В Firefox по умолчанию включена тема gnome-desktop c оформлением в стиле GNOME.
  • В редакции на основе KDE предложен новый выпуск рабочего стола Plasma 5.22, библиотек KDE Frameworks 5.85 и приложений KDE Gear 21.08. Тема оформления приближена к штатной теме Breeze.
  • Ядро Linux обновлено до выпуска 5.13.
  • В инсталляторе Calamares улучшена поддержка Btrfs и предоставлена возможность выбора файловой системы при автоматической разбивке разделов.


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.manjaro.org/t/ma...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Manjaro Linux 21.0
  3. OpenNews: В PinePhone решено поставлять по умолчанию Manjaro c KDE Plasma Mobile
  4. OpenNews: Представлена редакция смартфона PinePhone с дистрибутивом Mobian
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55661-manjaro
Ключевые слова: manjaro
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Alladin (?), 23:36, 19/08/2021 [ответить]  
    		• –1 +/
    И это обновления manjaro?, камон, судя по последним не очень частым обновлениям кажется, что дистрибутив стогнирует.. проснитесь уже.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:51, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он кагбэ rolling release. У него выпуски - это установыочный образ обновили.
     

  • 1.2, Неновичок (?), 23:50, 19/08/2021 [ответить]  
    		• +2 +/
    Я далеко не новичок, но уже года 2 сижи на манжаро. Всё устраивает, очень продуманный дистр. До этого сидел на сюсе и арче. На серверах используется debian и ubuntu.
     
  • 1.4, Аноним (4), 00:28, 20/08/2021 [ответить]  
    		• +/
    Год назад пробовал, проблевался. Кто вообще в здравом уме может это использовать
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 00:32, 20/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так оформь под себя, в чём беды? Если сам Manjaro не нравится, то ставь Арч.
     

  • 1.6, Аноним (6), 00:32, 20/08/2021 [ответить]  
    		• +/
    Без поддержки корпорастов никак. Не серьезно это все. Десктоп Федора/убунту. Сервер центром/дебиан.
     
  • 1.7, жорик (?), 00:33, 20/08/2021 [ответить]  
    		• +/
    пойдет для домохозяек.
     
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