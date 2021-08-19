Состоялся релиз дистрибутива Manjaro Linux 21.1.0, построенного на основе Arch Linux и ориентированного на начинающих пользователей. Дистрибутив примечателен наличием упрощённого и дружественного пользователю процесса установки, поддержкой автоматического определения оборудования и установки необходимых для его работы драйверов. Manjaro поставляется в виде live-сборок с графическими окружениями KDE (3 ГБ), GNOME (2.9 ГБ) и Xfce (2.7 ГБ). При участии сообщества дополнительно развиваются сборки с Budgie, Cinnamon, Deepin, LXDE, LXQt, MATE и i3. Для управления репозиториями в Manjaro используется собственный инструментарий BoxIt, спроектированный по образу Git. Репозиторий поддерживается по принципу непрерывного включения обновлений (rolling), но новые версии проходят дополнительную стадию стабилизации. Кроме собственного репозитория, имеется поддержка использования репозитория AUR (Arch User Repository). Дистрибутив снабжён графическим инсталлятором и графическим интерфейсом для настройки системы. Особенности выпуска: Основная редакция как и раньше укомплектована рабочим столом Xfce 4.16.

В редакции на основе GNOME осуществлён переход на GNOME 40. Настройки интерфейса приближены к оригинальном настройкам в GNOME. Для пользователей, предпочитающих вертикальную компоновку элементов рабочего стола, предоставлена опция для возвращения старых настроек GNOME. В Firefox по умолчанию включена тема gnome-desktop c оформлением в стиле GNOME.

В редакции на основе KDE предложен новый выпуск рабочего стола Plasma 5.22, библиотек KDE Frameworks 5.85 и приложений KDE Gear 21.08. Тема оформления приближена к штатной теме Breeze.

Ядро Linux обновлено до выпуска 5.13.

В инсталляторе Calamares улучшена поддержка Btrfs и предоставлена возможность выбора файловой системы при автоматической разбивке разделов.



