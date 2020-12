Релиз пользовательского окружения Xfce 4.16

После года и четырёх месяцев работы опубликован релиз десктоп-окружения Xfce 4.16, нацеленного на предоставление классического рабочего стола, требующего для своей работы минимальных системных ресурсов. Xfce состоит из нескольких взаимосвязанных компонентов, которые при желании можно использовать в других проектах. Среди таких компонентов: оконный менеджер xfwm4, панель для запуска приложений, дисплейный менеджер, менеджер управления пользовательскими сессиями и контроля за энергопотреблением, файловый менеджер Thunar, web-браузер Midori, медиапроигрыватель Parole, текстовый редактор mousepad и система настройки параметров окружения. Основные новшества: Интерфейс переведён на виджет GtkHeaderBar с применением декорирования окон на стороне клиента (CSD), что позволило добиться размещения меню, кнопок и других элементов интерфейса в заголовке окна.

Прекращена поддержка GTK2. В число зависимостей добавлена библиотека LibGTop. Повышены требования к версиям GTK (>= 3.22), GLib (>= 2.50) и GDBus (>= 2.50).

Задействованы символьные варианты пиктограмм. Пиктограммы унифицированы и приведены к единому стилю. Выполнен переход на использование схемы именования пиктограмм, соответствующей спецификациям freedesktop.org.

Предложена общая палитра для формирования целостного цветового оформления разных компонентов Xfce.

Модернизирован внешний вид панели и улучшена отрисовка пиктограмм. Анимированное автоскрытие панели теперь явно показывает пользователю направление скрытия. В плагин для переключения виртуальных рабочих столов добавлена опция для автоматического назначения номеров рабочим столам. В плагин Window Buttons добавлена кнопка "Launch a new instance" для запуска нового экземпляра приложения.

Добавлена поддержка тёмной темы оформления панели, которая создаёт эффект смещения панели на задний план при применении светлых тем, таких как GTK Adwaita.

На панель добавлен новый комбинированный плагин "statustray", сочетающий функции системного лотка и области уведомлений.

Обновлён оконный менеджер, в который внесены улучшения, связанные с композитингом и GLX. В многомониторных конфигурациях показ диалога переключения задач (Alt+Tab) теперь осуществляется только на первичном экране. Добавлены опции для масштабирования курсора. Добавлена поддержка отображения свёрнутых окон в списке недавно использованных компонентов.

Расширены возможности файлового менеджера Thunar: Добавлена кнопка для приостановки операции перемещения или копирования. Добавлена поддержка очереди передачи файлов. Обеспечено запоминание режима просмотра в привязке к каталогам. Реализована поддержка прозрачности в темах оформления GTK. Появилась возможность использования переменных окружения (например, $HOME) в адресной строке. Добавлена опция для переименования копируемого файла в случае пересечения с именем существующего файла. Из меню ярлыков удалены пункты "Sort by" и "View as". Все контекстные меню объединены в один пакет. В режиме показа миниатюр появилась возможность манипуляций с файлами через интерфейс drag&drop.

Добавлены действия на рабочем столе (desktop actions) для домашнего каталога, сводки о системе (computer:///) и корзины. Доступ к действиям на рабочем столе теперь может производиться из контекстного меню Launcher, вызываемого при клике правой кнопкой мыши.

Расширены возможности конфигуратора. Улучшены средства поиска и фильтрации настроек, добавлена поддержка поиска в комментариях .desktop-файлов. Появилась возможность скрытия панели с фильтром. Диалоги с настройками переведены на декорирование окон на стороне клиента. По умолчанию отключён UPower и улучшен интерфейс диалогов (например, добавлены всплывающие подсказки). Добавлена кнопка "Open with…" для определения приложений, вызываемых по умолчанию.

Объединены диалоги для настройки MIME-типов и предпочитаемых приложений.

В диалог настройки экрана добавлена поддержка дробного масштабирования, позволяющего установить промежуточные уровни масштаба, например, 150%. Звёздочкой выделен оптимальный видеорежим. Для видеорежимов показан коэффициент соотношения сторон. В случае проблем с выставлением выбранного видеорежима обеспечен автоматический откат до последнего рабочего режима.

Улучшен интерфейс для настройки горячих клавиш. Добавлены новые горячие клавиши для вызова Thunar и мозаичной группировки окон.

В разных элементах интерфейса унифицированы древовидные списки на базе GtkTreeViews.

Переработано оформление диалога "About Xfce", в который добавлена новая вкладка с основной информацией о системе и оборудовании, в том числе показываются версия дистрибутива, размер памяти, типы CPU и GPU.

В Power Manager повышена точность отображения состояния (вместо трёх уровней, информация о заряде теперь выводится шагом в 10%). Добавлен наглядный индикатор включения режима просмотра презентации (Presentation Mode, отключает запуск хранителя экрана). Реализовано автоматическое скрытие уведомлений о низком заряде аккумулятора после подключения к зарядному устройству. Разделены параметры, применяемые при автономной работе и стационарном питании.

В библиотеке garcon, обеспечивающей работу меню, реализованы новые API и прекращён запуск приложений в форме дочерних процессов, привязанных к процессу с меню (крах панели теперь не приводит к завершению запущенных приложений).

В интерфейсе поиска программ появилась возможность комбинированной сортировки вывода, учитывающей частоту запуска приложений и время последнего вызова.

В обработчике создания миниатюр Tumbler реализована возможность исключения файловых путей и добавлен плагин для файлов в формате epub.

В менеджере сеансов улучшена поддержка GPG Agent 2.1 и модернизировано оформление диалога с настройками.