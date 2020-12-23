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Релиз пользовательского окружения Xfce 4.16

23.12.2020 10:32

После года и четырёх месяцев работы опубликован релиз десктоп-окружения Xfce 4.16, нацеленного на предоставление классического рабочего стола, требующего для своей работы минимальных системных ресурсов. Xfce состоит из нескольких взаимосвязанных компонентов, которые при желании можно использовать в других проектах. Среди таких компонентов: оконный менеджер xfwm4, панель для запуска приложений, дисплейный менеджер, менеджер управления пользовательскими сессиями и контроля за энергопотреблением, файловый менеджер Thunar, web-браузер Midori, медиапроигрыватель Parole, текстовый редактор mousepad и система настройки параметров окружения.

Основные новшества:

  • Интерфейс переведён на виджет GtkHeaderBar с применением декорирования окон на стороне клиента (CSD), что позволило добиться размещения меню, кнопок и других элементов интерфейса в заголовке окна.
  • Прекращена поддержка GTK2. В число зависимостей добавлена библиотека LibGTop. Повышены требования к версиям GTK (>= 3.22), GLib (>= 2.50) и GDBus (>= 2.50).
  • Задействованы символьные варианты пиктограмм. Пиктограммы унифицированы и приведены к единому стилю. Выполнен переход на использование схемы именования пиктограмм, соответствующей спецификациям freedesktop.org.
  • Предложена общая палитра для формирования целостного цветового оформления разных компонентов Xfce.
  • Модернизирован внешний вид панели и улучшена отрисовка пиктограмм. Анимированное автоскрытие панели теперь явно показывает пользователю направление скрытия. В плагин для переключения виртуальных рабочих столов добавлена опция для автоматического назначения номеров рабочим столам. В плагин Window Buttons добавлена кнопка "Launch a new instance" для запуска нового экземпляра приложения.
  • Добавлена поддержка тёмной темы оформления панели, которая создаёт эффект смещения панели на задний план при применении светлых тем, таких как GTK Adwaita.
  • На панель добавлен новый комбинированный плагин "statustray", сочетающий функции системного лотка и области уведомлений.
  • Обновлён оконный менеджер, в который внесены улучшения, связанные с композитингом и GLX. В многомониторных конфигурациях показ диалога переключения задач (Alt+Tab) теперь осуществляется только на первичном экране. Добавлены опции для масштабирования курсора. Добавлена поддержка отображения свёрнутых окон в списке недавно использованных компонентов.
  • Расширены возможности файлового менеджера Thunar: Добавлена кнопка для приостановки операции перемещения или копирования. Добавлена поддержка очереди передачи файлов. Обеспечено запоминание режима просмотра в привязке к каталогам. Реализована поддержка прозрачности в темах оформления GTK. Появилась возможность использования переменных окружения (например, $HOME) в адресной строке. Добавлена опция для переименования копируемого файла в случае пересечения с именем существующего файла. Из меню ярлыков удалены пункты "Sort by" и "View as". Все контекстные меню объединены в один пакет. В режиме показа миниатюр появилась возможность манипуляций с файлами через интерфейс drag&drop.
  • Добавлены действия на рабочем столе (desktop actions) для домашнего каталога, сводки о системе (computer:///) и корзины. Доступ к действиям на рабочем столе теперь может производиться из контекстного меню Launcher, вызываемого при клике правой кнопкой мыши.
  • Расширены возможности конфигуратора. Улучшены средства поиска и фильтрации настроек, добавлена поддержка поиска в комментариях .desktop-файлов. Появилась возможность скрытия панели с фильтром. Диалоги с настройками переведены на декорирование окон на стороне клиента. По умолчанию отключён UPower и улучшен интерфейс диалогов (например, добавлены всплывающие подсказки). Добавлена кнопка "Open with…" для определения приложений, вызываемых по умолчанию.
  • Объединены диалоги для настройки MIME-типов и предпочитаемых приложений.
  • В диалог настройки экрана добавлена поддержка дробного масштабирования, позволяющего установить промежуточные уровни масштаба, например, 150%. Звёздочкой выделен оптимальный видеорежим. Для видеорежимов показан коэффициент соотношения сторон. В случае проблем с выставлением выбранного видеорежима обеспечен автоматический откат до последнего рабочего режима.
  • Улучшен интерфейс для настройки горячих клавиш. Добавлены новые горячие клавиши для вызова Thunar и мозаичной группировки окон.
  • В разных элементах интерфейса унифицированы древовидные списки на базе GtkTreeViews.
  • Переработано оформление диалога "About Xfce", в который добавлена новая вкладка с основной информацией о системе и оборудовании, в том числе показываются версия дистрибутива, размер памяти, типы CPU и GPU.
  • В Power Manager повышена точность отображения состояния (вместо трёх уровней, информация о заряде теперь выводится шагом в 10%). Добавлен наглядный индикатор включения режима просмотра презентации (Presentation Mode, отключает запуск хранителя экрана). Реализовано автоматическое скрытие уведомлений о низком заряде аккумулятора после подключения к зарядному устройству. Разделены параметры, применяемые при автономной работе и стационарном питании.
  • В библиотеке garcon, обеспечивающей работу меню, реализованы новые API и прекращён запуск приложений в форме дочерних процессов, привязанных к процессу с меню (крах панели теперь не приводит к завершению запущенных приложений).
  • В интерфейсе поиска программ появилась возможность комбинированной сортировки вывода, учитывающей частоту запуска приложений и время последнего вызова.
  • В обработчике создания миниатюр Tumbler реализована возможность исключения файловых путей и добавлен плагин для файлов в формате epub.
  • В менеджере сеансов улучшена поддержка GPG Agent 2.1 и модернизировано оформление диалога с настройками.


  1. Главная ссылка к новости (https://mail.xfce.org/pipermai...)
  2. OpenNews: Основан Xfce Classic, форк Xfce без декорирования окон на стороне клиента
  3. OpenNews: Проект Xfce перевёл разработку на GitLab
  4. OpenNews: В Xfce осуществлён перевод диалогов на декорирование окон на стороне клиента
  5. OpenNews: Релиз пользовательского окружения Xfce 4.14
  6. OpenNews: Релиз медиаплеера Parole 1.0.0, развиваемого проектом Xfce
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54305-xfce
Ключевые слова: xfce
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  • 1.1, iPony129412 (?), 10:56, 23/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Прекращена поддержка GTK2

    Уже хорошо. Выкинуть устаревшие технологии никогда не поздно 👌

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:00, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    По такой логике нужно и Xfce выкинуть
     
     
  • 3.6, Чебур (?), 11:03, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    ты_такие_вещи_не_говори.jpg
     
  • 3.54, aeeeeeeeee (?), 12:03, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    согласен, до сих пор в крыске нету show preview/поиска в thunar/защиты панели от случайного удаления
     
     
  • 4.67, Аноним (67), 12:22, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Все это ЕСТЬ.
     
  • 2.10, зож (?), 11:08, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    начинают инфицировать csd и выпиливать gtk2, осталось только начать удалять функционал и ломать совместимость с темами и плагинами на каждом релизе. а лучше переписать на яваскрипте, чтоб получше ресурсы системы использовало

    верной дорогой идут товарищи

     
  • 2.21, хацкер (ok), 11:25, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    выкинули второй gtk, скоро надо будет выкидывать третий
     
     
  • 3.35, ИмяХ (?), 11:36, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока будут переходить на четвёртый, появится пятый, можно не беспокоиться, без работы не останутся!
     
  • 2.36, IdeaFix (ok), 11:36, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Если разрабы выкинули что-то - к дождю^Wфорку...
     

  • 1.3, Рейка Сметанова (ok), 11:02, 23/12/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
     
  • 2.8, Чебур (?), 11:04, 23/12/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.11, Урри (ok), 11:08, 23/12/2020 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 4.12, хацкер (ok), 11:09, 23/12/2020 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.4, Аноним (4), 11:02, 23/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Прекращена поддержка GTK2

    Ну всё, пропал калабуховский дом..

     
  • 1.5, nebularia (ok), 11:03, 23/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Иконки совершенно угробищные...
     
     
  • 2.13, хацкер (ok), 11:10, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да не сказать; а так *-icon-theme Вам в помощь
     
  • 2.20, Аноним (20), 11:24, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Уверен, это меньшая из проблем Xfce
     
  • 2.48, Анимус (?), 11:57, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Иконки отличные, наконец-то ребята догнали 2020.
     
  • 2.66, Аноним (66), 12:18, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты лучше молись чтоб хоть такие оставили - это еще по человечески выглядят. А то нынче в моде плоские бесформенные черные кляксы вместо иконок по умолчанию делать - на случай если какой дальтоник себя незаинклюзивленым почуйствует.
     

  • 1.7, Аноним (7), 11:04, 23/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Жаль крысу, несколько лет на ней успешно сидел.
     
  • 1.9, Урри (ok), 11:08, 23/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Ушел с иксфейса из-за дичайших тормозов.

    Как так можно писать софт, что ноут, спокойно вытягивающий скайрим и легион не может вытянуть простые окошки?

     
     
  • 2.14, хацкер (ok), 11:13, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    иксы — непросто окошки, это нечто большее; а на что ушли?
     
  • 2.19, SSSSAM (?), 11:21, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты что то гонишь совсем
     
     
  • 3.41, Аноним (41), 11:44, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не факт что он гонит. Зависит от железа, игры ускоряются на GPU, если у него слабый CPU, то KDE будет заметно быстрее чем Xfce за счет аппаратного ускорения на GPU. И греться система будет меньше.
     
     
  • 4.72, Аноним (72), 12:33, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На проприетарых дровах от невидии крыска лагает (из-за кривого драйвера openGL). Пришлось отключить все эффекты, но все равно перемещение открытого окна рывками происходит. Ох уж, эти кривые поделки от Хуанга, до этого на открытых дровах старенький радеон летал в крысе.
     
  • 2.45, dikiy_f90 (?), 11:50, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    P4Brescott+1GB RAM тянет плавно.
    Эх, вот бы нормальный конфиг хоткеев для Thunar
     
  • 2.46, Аноним (46), 11:55, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Твои личные ОС/железо проблемы. У меня на трех машинах все шикарно.
     

  • 1.15, Лисий Нос (?), 11:17, 23/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Теперь и в крысе эти уродливые панели и заголовки окон на пол экрана...

    Отстой! Давно было пора переписывать на Qt, сразу, как только родился урод по имени гтк3.

     
     
  • 2.18, SSSSAM (?), 11:20, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Да не, вполне норм. А сейчас везде так. В макоси так же, скоро и в винде будет
     
     
  • 3.23, fske (?), 11:28, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Замечательно. Вот и жрите то, что вам дают в макоси и винд, ведь там лучше знают как вам надо. Линукс вам зачем?
     
     
  • 4.50, Анимус (?), 11:59, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Если ты считаешь, что Линукс создавали специально для старых маразматиков, застрявших в 90-х, ты немного заблуждаешься.
     
     
  • 5.65, Crunchy (?), 12:16, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Линукс создавался старыми маразматиками, застрявшими в 70-х.

    90-е для них это уже слишком.

     
  • 5.75, Michael Shigorin (ok), 12:38, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы не поняли.  Вам вежливо сообщили, что прийти на чужое и объявить его своим -- это свинство, которое обязательно аукнется.  И никакая война с памятниками, ещё работавшими тулкитами и обычными словами _не_ поможет.
     
  • 2.37, Аноним (37), 11:37, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да что вы как попугаи заладили про большие заголовки, а сколько у вас занимает заголовок + меню?
     
     
  • 3.47, FortyTwo (ok), 11:57, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В DWM И Xmonad у меня занимают приятную цифру - 0
     
  • 3.58, AlexYeCu_not_logged (?), 12:12, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > а сколько у вас занимает заголовок + меню?

    0.

    Xmonad, плюс по возможности убираемое меню у файл-менеджера, браузера, и кой-какого другого софта.

     
     
  • 4.71, Аноним (37), 12:32, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну понятно же, что вопрос про классические заголовки с меню.
     

  • 1.16, mos87 (ok), 11:18, 23/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    да блин слейтесь уже с Мате в экстазе..

    опенсурс подобной вечной раздробленностью теряет главное и единственное преимущество над прорпиетарщиной

     
     
  • 2.22, Аноним (20), 11:25, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вы предлагаете те более-менее съедобные крупицы слить в одно большое ведро с дерьмом.
     
  • 2.26, FDroid (?), 11:31, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >опенсурс подобной вечной раздробленностью теряет главное и единственное преимущество над прорпиетарщиной

    Прежде чем писать что-то надо мозги иметь. Хочешь единоообразия иди в OS Windows или в macOS.

    Господа, Free и Open Source - сильны своим разнообразием, и в разнообразии как раз они и черпают свою Силу. Моно-экосистемы губительны.

     
     
  • 3.40, mos87 (ok), 11:40, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    кто так думает - думать очевидно не пытался.
     
     
  • 4.76, Michael Shigorin (ok), 12:39, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да слейтесь уже с ортодоксами в экстазе, ашкеназы.  А нас, сирых, через губу учить -- училка не выросла.
     
  • 2.44, Аноним (37), 11:49, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот и я не пойму, зачем нужно было создавать Mate, вместо помощи xfce.
     
     
  • 3.55, анонимус (??), 12:04, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    зачем нужно было создавать Аурус вместо помощи ВАЗу...
     
     
  • 4.73, Аноним (37), 12:34, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А при чём здесь вообще этот угрёбищный мегапроект по распилу денег?
     

  • 1.17, SSSSAM (?), 11:19, 23/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Лучшее de!

    Успехов разработчикам!

    И надеюсь что эта версия попадет в 11 дебиан, он вроде там не заморозился еще!

     
  • 1.25, Аноним (25), 11:30, 23/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    И чем это лучше чем GNOME3 ?
     
     
  • 2.31, хацкер (ok), 11:32, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    тем, что это не GNOME3
     
     
  • 3.52, nonon (?), 12:01, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А толку, если панельки тоже шириной в палец. Тфу
     
  • 2.61, Аноним (61), 12:14, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хотя бы юзабельным меню приложений без костылей
     

  • 1.30, FDroid (?), 11:32, 23/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ждём поддержки Wayland! Это не сарказм я серъёзно.
     
  • 1.34, Николай (??), 11:35, 23/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Может надо было на GTK 4 или сразу на Qt 6
     
     
  • 2.38, Аноним (37), 11:39, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да засуньте вы этот вырвиглазный Qt уже куда подальше.
     
  • 2.39, ИмяХ (?), 11:39, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда на гтк3 переписывали, гтк4 ещё не было. Вот он появился, сейчас как раз и начнут на него переводить. А там уже гтк5 появится, так что без работы разработчики не останутся.
     
  • 2.63, Аноним (61), 12:16, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для фанов Qt есть неплохой LXQt
     
     
  • 3.68, Crunchy (?), 12:23, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как можно быть фанатом(!) какого-то фреймворка?

    GTK объективно убожество, мёртвое и никчёмное, труп которого всё не сожгут из-за некрофилии IBM.

     
  • 3.74, Аноним (37), 12:36, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    До фунуционала оригинального LXDE его ещё пилить и пилить.
     

  • 1.42, Аноним (42), 11:44, 23/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    CSD не люблю, но всё ещё лучше GNOME
     
  • 1.43, Аноним (43), 11:48, 23/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Отлично. Надеюсь, успеет попасть в Debian до заморозки. Хоть будет куда переходить с Windows. Никаких тебе индексаторов, голосовых помощников и прочей ерунды.
     
     
  • 2.56, Лисий Нос (?), 12:06, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Всё это легко отключается, а в ltsc вообще нет никакого голосового помощника и плиточного буллщита.
     

  • 1.49, Аноним (46), 11:58, 23/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Полный changelog в студию, пжалста. Очень интересует, попал ли туда фикс исчезающих дисков в левой панели тунара... Мы над этим багом бились около месяца, чтоб доказать разрабам, что он таки существует. В итоге его таки пофиксили.
     
     
  • 2.53, хацкер (ok), 12:02, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://xfce.org/download/changelogs/4.16
    в статье ссылка же есть
     
     
  • 3.60, Аноним (46), 12:14, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Минусовать-то сразу зачем, казьол :(

    Да, таки фикс попал в этот релиз. Шикарно.

     

  • 1.59, AlexYeCu_not_logged (?), 12:12, 23/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хоть в этом релизе трей наконец починили?
     
     
  • 2.62, Аноним (46), 12:14, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что с треем не так? Ссылку на баг можно? Ах, да, ты даже его не создал :)
     

  • 1.64, jOKer (ok), 12:16, 23/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Знал что все этим закончится, знал и заблаговременно поднял i3wm в параллель Крыске. Но все равно очень грустно от этой новости... RIP(((
     
  • 1.69, Crunchy (?), 12:26, 23/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Элита использует DWM.
     
     
  • 2.81, Аноним (81), 12:55, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    This. Года три назад настроил и даже обои за это время не поменял.
     

  • 1.70, user90 (?), 12:28, 23/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > GtkHeaderBar с применением декорирования окон на стороне клиента

    Блеа.. Нет, спасибо, такое мне не нужно.

     
  • 1.77, псевдонимус (?), 12:47, 23/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    После перехода на гтк3  полностью бесполезное поделие.

    Рип

     
  • 1.78, Deanon (ok), 12:51, 23/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Всё это шелуха когда есть божественный fluxbox.
     
  • 1.79, Аноним (79), 12:52, 23/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Обновился и сразу проблемы с xkb-plugin - он совместим со старой версией.
    Рабочая версия только в Git.
     
  • 1.80, Аноним (80), 12:53, 23/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всегда и везде выпиливал любые элементы xfce, вплоть до power-manager, и не поверите, всегда становилось лучше, а сейчас это уже даже не отдельное DE, а котопёс какой-то.
     

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