Релиз пользовательского окружения Xfce 4.16

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|1.1, iPony129412 (?), 10:56, 23/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> Прекращена поддержка GTK2
Уже хорошо. Выкинуть устаревшие технологии никогда не поздно 👌
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|3.54, aeeeeeeeee (?), 12:03, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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согласен, до сих пор в крыске нету show preview/поиска в thunar/защиты панели от случайного удаления
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|2.10, зож (?), 11:08, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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начинают инфицировать csd и выпиливать gtk2, осталось только начать удалять функционал и ломать совместимость с темами и плагинами на каждом релизе. а лучше переписать на яваскрипте, чтоб получше ресурсы системы использовало
верной дорогой идут товарищи
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|3.35, ИмяХ (?), 11:36, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пока будут переходить на четвёртый, появится пятый, можно не беспокоиться, без работы не останутся!
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|2.66, Аноним (66), 12:18, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ты лучше молись чтоб хоть такие оставили - это еще по человечески выглядят. А то нынче в моде плоские бесформенные черные кляксы вместо иконок по умолчанию делать - на случай если какой дальтоник себя незаинклюзивленым почуйствует.
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|1.9, Урри (ok), 11:08, 23/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Ушел с иксфейса из-за дичайших тормозов.
Как так можно писать софт, что ноут, спокойно вытягивающий скайрим и легион не может вытянуть простые окошки?
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|3.41, Аноним (41), 11:44, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не факт что он гонит. Зависит от железа, игры ускоряются на GPU, если у него слабый CPU, то KDE будет заметно быстрее чем Xfce за счет аппаратного ускорения на GPU. И греться система будет меньше.
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|4.72, Аноним (72), 12:33, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На проприетарых дровах от невидии крыска лагает (из-за кривого драйвера openGL). Пришлось отключить все эффекты, но все равно перемещение открытого окна рывками происходит. Ох уж, эти кривые поделки от Хуанга, до этого на открытых дровах старенький радеон летал в крысе.
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|2.45, dikiy_f90 (?), 11:50, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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P4Brescott+1GB RAM тянет плавно.
Эх, вот бы нормальный конфиг хоткеев для Thunar
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|2.46, Аноним (46), 11:55, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Твои личные ОС/железо проблемы. У меня на трех машинах все шикарно.
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|1.15, Лисий Нос (?), 11:17, 23/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Теперь и в крысе эти уродливые панели и заголовки окон на пол экрана...
Отстой! Давно было пора переписывать на Qt, сразу, как только родился урод по имени гтк3.
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|2.18, SSSSAM (?), 11:20, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Да не, вполне норм. А сейчас везде так. В макоси так же, скоро и в винде будет
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|3.23, fske (?), 11:28, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Замечательно. Вот и жрите то, что вам дают в макоси и винд, ведь там лучше знают как вам надо. Линукс вам зачем?
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|4.50, Анимус (?), 11:59, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Если ты считаешь, что Линукс создавали специально для старых маразматиков, застрявших в 90-х, ты немного заблуждаешься.
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|5.65, Crunchy (?), 12:16, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Линукс создавался старыми маразматиками, застрявшими в 70-х.
90-е для них это уже слишком.
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|5.75, Michael Shigorin (ok), 12:38, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы не поняли. Вам вежливо сообщили, что прийти на чужое и объявить его своим -- это свинство, которое обязательно аукнется. И никакая война с памятниками, ещё работавшими тулкитами и обычными словами _не_ поможет.
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|2.37, Аноним (37), 11:37, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да что вы как попугаи заладили про большие заголовки, а сколько у вас занимает заголовок + меню?
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|3.58, AlexYeCu_not_logged (?), 12:12, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> а сколько у вас занимает заголовок + меню?
0.
Xmonad, плюс по возможности убираемое меню у файл-менеджера, браузера, и кой-какого другого софта.
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|1.16, mos87 (ok), 11:18, 23/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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да блин слейтесь уже с Мате в экстазе..
опенсурс подобной вечной раздробленностью теряет главное и единственное преимущество над прорпиетарщиной
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|2.22, Аноним (20), 11:25, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Вы предлагаете те более-менее съедобные крупицы слить в одно большое ведро с дерьмом.
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|2.26, FDroid (?), 11:31, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>опенсурс подобной вечной раздробленностью теряет главное и единственное преимущество над прорпиетарщиной
Прежде чем писать что-то надо мозги иметь. Хочешь единоообразия иди в OS Windows или в macOS.
Господа, Free и Open Source - сильны своим разнообразием, и в разнообразии как раз они и черпают свою Силу. Моно-экосистемы губительны.
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|4.76, Michael Shigorin (ok), 12:39, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да слейтесь уже с ортодоксами в экстазе, ашкеназы. А нас, сирых, через губу учить -- училка не выросла.
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|2.44, Аноним (37), 11:49, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот и я не пойму, зачем нужно было создавать Mate, вместо помощи xfce.
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|4.73, Аноним (37), 12:34, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А при чём здесь вообще этот угрёбищный мегапроект по распилу денег?
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|1.17, SSSSAM (?), 11:19, 23/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Лучшее de!
Успехов разработчикам!
И надеюсь что эта версия попадет в 11 дебиан, он вроде там не заморозился еще!
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|2.39, ИмяХ (?), 11:39, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда на гтк3 переписывали, гтк4 ещё не было. Вот он появился, сейчас как раз и начнут на него переводить. А там уже гтк5 появится, так что без работы разработчики не останутся.
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|3.68, Crunchy (?), 12:23, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Как можно быть фанатом(!) какого-то фреймворка?
GTK объективно убожество, мёртвое и никчёмное, труп которого всё не сожгут из-за некрофилии IBM.
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|1.43, Аноним (43), 11:48, 23/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Отлично. Надеюсь, успеет попасть в Debian до заморозки. Хоть будет куда переходить с Windows. Никаких тебе индексаторов, голосовых помощников и прочей ерунды.
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|2.56, Лисий Нос (?), 12:06, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Всё это легко отключается, а в ltsc вообще нет никакого голосового помощника и плиточного буллщита.
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|1.49, Аноним (46), 11:58, 23/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Полный changelog в студию, пжалста. Очень интересует, попал ли туда фикс исчезающих дисков в левой панели тунара... Мы над этим багом бились около месяца, чтоб доказать разрабам, что он таки существует. В итоге его таки пофиксили.
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|3.60, Аноним (46), 12:14, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Минусовать-то сразу зачем, казьол :(
Да, таки фикс попал в этот релиз. Шикарно.
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|2.62, Аноним (46), 12:14, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что с треем не так? Ссылку на баг можно? Ах, да, ты даже его не создал :)
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|1.64, jOKer (ok), 12:16, 23/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Знал что все этим закончится, знал и заблаговременно поднял i3wm в параллель Крыске. Но все равно очень грустно от этой новости... RIP(((
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|2.81, Аноним (81), 12:55, 23/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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This. Года три назад настроил и даже обои за это время не поменял.
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|1.70, user90 (?), 12:28, 23/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> GtkHeaderBar с применением декорирования окон на стороне клиента
Блеа.. Нет, спасибо, такое мне не нужно.
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|1.79, Аноним (79), 12:52, 23/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Обновился и сразу проблемы с xkb-plugin - он совместим со старой версией.
Рабочая версия только в Git.
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|1.80, Аноним (80), 12:53, 23/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Всегда и везде выпиливал любые элементы xfce, вплоть до power-manager, и не поверите, всегда становилось лучше, а сейчас это уже даже не отдельное DE, а котопёс какой-то.
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