Релиз дистрибутива Manjaro Linux 21.0

2.4 , pukkuTukkuTaBu ( ? ), 12:43, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – а в чем конкретно проблема? в невыставленном сочетании клавиш на переключение?

3.7 , lleeree_ ( ok ), 12:56, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – Насколько я помню, при установке если выбирал русский язык интерфейса и пароль с английскими буквами, то при первой загрузке не было никакой возможности включить английскую раскладку для ввода пароля.

4.21 , Lime ( ? ), 14:01, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Полгода тому в инсталяторе исправили. Тут новость была!

5.44 , Qwerty ( ?? ), 15:55, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Полгода тому в инсталяторе исправили. Тут новость была! Ложь. Ставил месяц назад - та же проблема.

6.45 , МанжАрч ( ? ), 16:01, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Может пора освежить свою флешку новой версией ос?

6.73 , LordTermor ( ok ), 18:55, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я залил исправление в октябре:

https://github.com/calamares/calamares/pull/1553 Недавно услышал опять эту историю, залез, проверил, всё всё ещё работает. Может укажете версию дистрибутива/Calamares?

3.8 , arbars ( ? ), 12:59, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Ситуация глюка такова:

- Берём и добавляем перед установкой раскладку и язык, отличные от дефолтной, и указываем их как основные;

- Вводим имя пользователя в этой раскладке;

- Создаём пароль на английском;

- После установки перезагружаемся;

- Получаем при логине ОДНУ, не английскую раскладку и невозможность ввода пароля.

4.10 , Аноним ( 10 ), 13:04, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Этой хохме уже лет десять, неужели до сих пор везде так?

5.19 , arbars ( ? ), 13:48, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Эта хохма установщика, костыльное решение есть в сборке арча CtlOS.

5.23 , Lime ( ? ), 14:03, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Уже не актуально.

4.11 , Anonim ( ?? ), 13:06, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Это проблема не конкретного дистрибутива

5.31 , Аноним ( 10 ), 14:44, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я потому и спрашиваю, что этот мемасик помню еще с каких-то древних версий убунты (переключалка по альт-шифт туда же)

6.39 , Аноным ( ok ), 15:19, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вроде, в Каламаресе это исправили несколько месяцев назад

2.22 , Lime ( ? ), 14:01, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пофиксили!

2.33 , Anonimous ( ? ), 15:00, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Проблема была в calamares и всех дистрибутивах которые ее использовали. Насколько знаю данный баг исправили примерно полгода назад. Лично я с данной проблемой ни разу не столкнулся т.к. всегда устанавливаю через manjaro-architect, который не использует calamares и предоставляет более гибкую конфигурацию при установке.

3.70 , Константавр ( ok ), 18:15, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А как в архитекте выбирается раскладка? Давно не пробовал.

4.74 , Anonimous ( ? ), 19:27, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / –

Да просто выбираешь стрелками нужную и нажимаешь Enter. В процессе установки само последовательно подведет к этому пункту.

