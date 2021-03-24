The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Релиз дистрибутива Manjaro Linux 21.0

24.03.2021 12:36

Состоялся релиз дистрибутива Manjaro Linux 21.0, построенного на основе Arch Linux и ориентированного на начинающих пользователей. Дистрибутив примечателен наличием упрощённого и дружественного пользователю процесса установки, поддержкой автоматического определения оборудования и установки необходимых для его работы драйверов. Manjaro поставляется в виде live-сборок с графическими окружениями KDE (2.7 ГБ), GNOME (2.6 ГБ) и Xfce (2.4 ГБ). При участии сообщества дополнительно развиваются сборки с Budgie, Cinnamon, Deepin, LXDE, LXQt, MATE и i3.

Для управления репозиториями в Manjaro используется собственный инструментарий BoxIt, спроектированный по образу Git. Репозиторий поддерживается по принципу непрерывного включения обновлений (rolling), но новые версии проходят дополнительную стадию стабилизации. Кроме собственного репозитория, имеется поддержка использования репозитория AUR (Arch User Repository). Дистрибутив снабжен графическим инсталлятором и графическим интерфейсом для настройки системы.

Основные новшества:

  • Основная редакция, поставляемая с пользовательским окружением на основе Xfce, переведена на использование выпуска Xfce 4.16.
  • В редакции на основе GNOME прекращена поставка мастера начальной настройки (GNOME Initial Setup), который вызывал преимущественно негативные отзывы пользователей. Как и в прошлом выпуске продолжает поставляться GNOME 3.38. Улучшена поддержка мультимедийного сервера PipeWire.
  • В редакции на основе KDE предложен новый выпуск рабочего стола Plasma 5.21 и задействована новая реализация меню приложений (Application Launcher).
  • Ядро Linux обновлено до выпуска 5.10.
  • В инсталлятор Calamares добавлены рекомендации по выбору предпочтительных языков и раскладок клавиатуры, основанные на определении местоположения пользователя по базе GeoIP.


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.manjaro.org/t/ma...)
  2. OpenNews: В PinePhone решено поставлять по умолчанию Manjaro c KDE Plasma Mobile
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Manjaro Linux 20.2
  4. OpenNews: Релиз фреймворка для создания установщиков Calamares 3.2.33
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Manjaro Linux 20.1
  6. OpenNews: Представлен KWinFT, форк KWin, сфокусированный на Wayland
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54819-manjaro
Ключевые слова: manjaro, archlinux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (76) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:39, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ееееееее!
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:41, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    с праздником, рачевод
     
     
  • 3.60, Аноним (60), 17:14, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    рачевод на бомжарике - это как уазовод на бэхе
     
  • 2.14, Аноним (14), 13:42, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хали-гали.
     

  • 1.2, Qwerty (??), 12:40, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    А раскладку-то хоть пофиксили или на "лучшем для десктопа" всё так же невозможно поменять раскладку при первом запуске?
     
     
  • 2.4, pukkuTukkuTaBu (?), 12:43, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а в чем конкретно проблема? в невыставленном сочетании клавиш на переключение?
     
     
  • 3.7, lleeree_ (ok), 12:56, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Насколько я помню, при установке если выбирал русский язык интерфейса и пароль с английскими буквами, то при первой загрузке не было никакой возможности включить английскую раскладку для ввода пароля.
     
     
  • 4.21, Lime (?), 14:01, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Полгода тому в инсталяторе исправили. Тут новость была!
     
     
  • 5.44, Qwerty (??), 15:55, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Полгода тому в инсталяторе исправили. Тут новость была!

    Ложь. Ставил месяц назад - та же проблема.

     
     
  • 6.45, МанжАрч (?), 16:01, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может пора освежить свою флешку новой версией ос?
     
  • 6.73, LordTermor (ok), 18:55, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я залил исправление в октябре:
    https://github.com/calamares/calamares/pull/1553

    Недавно услышал опять эту историю, залез, проверил, всё всё ещё работает. Может укажете версию дистрибутива/Calamares?

     
  • 3.8, arbars (?), 12:59, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Ситуация глюка такова:
    - Берём и добавляем перед установкой раскладку и язык, отличные от дефолтной, и указываем их как основные;
    - Вводим имя пользователя в этой раскладке;
    - Создаём пароль на английском;
    - После установки перезагружаемся;
    - Получаем при логине ОДНУ, не английскую раскладку и невозможность ввода пароля.
     
     
  • 4.10, Аноним (10), 13:04, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Этой хохме уже лет десять, неужели до сих пор везде так?
     
     
  • 5.19, arbars (?), 13:48, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Эта хохма установщика, костыльное решение есть в сборке арча CtlOS.
     
  • 5.23, Lime (?), 14:03, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Уже не актуально.
     
  • 4.11, Anonim (??), 13:06, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это проблема не конкретного дистрибутива
     
     
  • 5.31, Аноним (10), 14:44, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я потому и спрашиваю, что этот мемасик помню еще с каких-то древних версий убунты (переключалка по альт-шифт туда же)
     
     
  • 6.39, Аноным (ok), 15:19, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вроде, в Каламаресе это исправили несколько месяцев назад
     
  • 2.22, Lime (?), 14:01, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пофиксили!
     
  • 2.33, Anonimous (?), 15:00, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Проблема была в calamares и всех дистрибутивах которые ее использовали. Насколько знаю данный баг исправили примерно полгода назад. Лично я с данной проблемой ни разу не столкнулся т.к. всегда устанавливаю через manjaro-architect, который не использует calamares и предоставляет более гибкую конфигурацию при установке.
     
     
  • 3.70, Константавр (ok), 18:15, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как в архитекте выбирается раскладка? Давно не пробовал.
     
     
  • 4.74, Anonimous (?), 19:27, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/

    Да просто выбираешь стрелками нужную и нажимаешь Enter. В процессе установки само последовательно подведет к этому пункту.
     

  • 1.5, Аноним (5), 12:47, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Зачем нужна эта коляска, когда есть арч? Для новичков оно не подходит. Кто тогда является ЦА сего поделия?
     
     
  • 2.6, Аноным (ok), 12:54, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Замануха для ламеров, по факту Арч + собственные баги, свои репы у них есть, а толку нет, все баги Арча туда прилетают.
     
  • 2.12, neikist (?), 13:07, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для новичков как раз норм подходит. Лично у меня например из коробки на ноуте в манжаре железо заработало лучше чем на той же убунте.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 13:47, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    При чем тут твоя бубунта? Речь о раче и манжаре.
     
     
  • 4.18, neikist (?), 13:48, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Хочешь сказать арч для новичков подходит лучше манжары? Ну, фантазировать все право имеют.
     
     
  • 5.53, Аноним (53), 16:32, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Для новичков только LFS
     
  • 3.17, Аноным (ok), 13:48, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А после обновы что-то работать перестало - для новичков
     
     
  • 4.54, anonimus (?), 16:35, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аххаахаххахааахх! ДА!
    Всегда так.
     
     
  • 5.63, Аноним (63), 17:37, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рачевод что ли?
     
  • 3.52, Аноним (52), 16:22, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Манджара ни для кого не подходит. Она вообще не для людей, а только для разработчиков.
     
  • 2.55, Аноним (55), 16:41, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зачем нужна эта коляска, когда есть арч? Для новичков оно не подходит.
    > Кто тогда является ЦА сего поделия?

    Ничего вы не понимаете, это коляска нужна для вонаби арчеводов, которые неосиливают поставить её из консоли, как рачисты завещали. Ну типа быть убунтуем или минтуем уже как-то некруто, лоховство какое-то почаны не респектуют, поэтому можно докатиться до такого псевдо-арча, и сразу можно сидеть на форумах и всех прочих неролинговых помоями поливать, типа что-то там не работает, пакеты там де омно мамонта, вот это вот всё и вникать в "суперсложную" арчевую установку не нужно. Красото жи, ну!
    Вот только хрена там сложного, я хз.


     

  • 1.15, Аноним (53), 13:43, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Метапакетов linux-latest/lts больше нет?
     
     
  • 2.20, НяшМяш (ok), 13:51, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока есть, но lts до сих пор на 5.4, а latest на 5.10.
     
     
  • 3.50, Аноним (53), 16:19, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в репах нет
     
     
  • 4.66, НяшМяш (ok), 17:45, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А да, действительно - это они у меня установлены были, а я не глянул что репы справа нет. Извиняюсь.
     
  • 2.76, Аноним (76), 20:51, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нету https://archlinux.org/groups/
     

  • 1.24, Аноним (24), 14:08, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    HiDpi в плазме случайно не сделали?
     
     
  • 2.37, Anonimous (?), 15:10, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://wiki.archlinux.org/index.php/HiDPI#KDE_Plasma
     

  • 1.25, Аноним (25), 14:11, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    2 года был на Manjaro, теперь перешёл на светлую сторону Arch. Скажу так, эта система как пригласительный билет от Ubuntu и Mint в систему Arch. Кстати ещё ArcoLinux, тоже не плох, и ближе к Arch.
     
     
  • 2.30, Аноным (ok), 14:24, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вообще нет, Арч для тех, кто готов чинить после обновы или ждать несколько дней, когда починят в следующей обнове.
     
     
  • 3.42, нет меня (?), 15:31, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так обновляйся в Арче как в Манжаре - один раз в две недели )))... - кто торопит то?

    Но за то в твоей бомжаре больше глюков, как пример это задержка обновления вашей репы по сравнению с АУРом часто ломает пакеты, не говоря уже о чисто манжаровских скриптовых

     
  • 3.59, pisyandrik (ok), 17:10, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В маняфантазиях дэбилианщика
     
  • 2.40, нет меня (?), 15:20, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Абсолютно согласен,
    кроме ArcoLinux есть ещё очень неплохой Арч - EndeavourOS https://endeavouros.com/
    с минимумом свистоперделок и офигенным форумом...

    Манжару на помойку

     
  • 2.51, Аноним (52), 16:21, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем кому дурью маяться - подходит. Всем остальным, кто не хочет работать бесплатными бета-тестерами не нужно, заниматься починкой системы после очередного обновления.
     
  • 2.78, Pepenez (?), 21:56, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    RebornOS еще.
     

  • 1.26, Аноним (26), 14:13, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    На сервера не ставится, значит ненужная домашняя игрушка, как и арч.
     
  • 1.27, Аноним (25), 14:18, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну по этой логике Windows это серьезно, он же на сервера ставится :)
     
  • 1.28, Аноним (25), 14:19, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вопрос к знатокам, куда подевался Architect, его более нет на странице загрузки ... ?
     
     
  • 2.32, SpoliatoR (?), 14:51, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    hxxpps://gitlab.manjaro.org/applications/manjaro-architect
     
  • 2.35, Anonimous (?), 15:05, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так есть же - https://manjaro.org/downloads/official/architect/
     

  • 1.29, bnm (?), 14:24, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    как правильно арчлинукс или арклинукс (от слова аркитект), манжаро или маньяро (от слова java-ява)
     
     
  • 2.34, Аноним (34), 15:02, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Рачлинух (от крабы) и бомжара (от бомжи, не от жаба), странным образом подходит.
     
  • 2.36, Anonimous (?), 15:07, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    оба первых варианта.
     
  • 2.38, OpenEcho (?), 15:12, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > как правильно арчлинукс или арклинукс

    - арклиныкс

    > манжаро или маньяро

    https://wiki.manjaro.org/index.php?title=Manjaro_FAQ#How_is_.27Manjaro.27_Pron

    В зависимости от носителя языков, но базе от горы Киллиманжаро, поэтому официально либо: манжаро или манхаро(это больше от испанского, так же каk La Jolla произносится не Ла Жолла, а Ла Хое)

     
     
  • 3.41, OpenEcho (?), 15:20, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    P.S.

    В англоязычных странах, archlinux произносится чаще как арчлиныкс (и это официально: https://wiki.archlinux.org/index.php/arch_terminology#Arch_Linux), но если будите говорите с азиатской публикой из супорта то ожидайте арклиныкс

     
     
  • 4.46, 20.04 (?), 16:12, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прикинь , а вдруг это сначала система называлась harchlinux ?
     
     
  • 5.49, Аноним (52), 16:19, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хыть-тьфу-линукс?
     

  • 1.43, SpoliatoR (?), 15:50, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто нибудь этого зверька тестил "New and fresh Edition based on Just Another Desktop Enviroment" ? Сколько сжирает хорек ?
     
  • 1.47, Аноним (47), 16:14, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    С тех пор как "накатил" на ZFS Pop!OS - перестал метаться между Arch & Manjaro. Все что надо можно доустановить из ppa(если вас смущает чуть устаревшие пакеты) + тут нет snap. Проблемы и поломки ушли в прошлое - upstream баги - это серьезный аргумент чтобы не избегать rolling как класс вообще. Много чего нуждается в патчах и без этого никак.
     
  • 1.48, Аноним (52), 16:16, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Мажара самый плохой дистрибутив в мире!
    Устанавливаю на чистый комп, устанавливаю обновления, перезагружаю комп, выпадает черный экран без ввода текста. Такого не было ни на одном другом дистрибутиве, а перепробовал я их много.
     
     
  • 2.56, Anon1111nn (?), 16:51, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не осилил просто.
    [trollface]
     
  • 2.61, анон (?), 17:21, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Врешь, что много. Если бы много, то, на мой взгляд, каждый пятый бы вел себя так же.
     
     
  • 3.62, Аноним (52), 17:27, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не вру. Ни один другой дист не падал в черный экран после обновлений.
    Так как бредя доказательства лежит на утверждающем, приведи 5 названий дисрибутивов который падают в черный экран после обновления.
     
     
  • 4.64, Аноним (63), 17:40, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1. Arch Linux
    2. Arch Linux
    3. Arch Linux
    4. Arch Linux
    5. Arch Linux
     
     
  • 5.71, Аноним (52), 18:15, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По поводу производных Арча, после неудачного опыта с Манджаро решил попробовать EndeavourOS. Сначала постоянно ошибка вылазила на какую-то утилиту, уже не помню какую. Конфликтовала она с systed как я выяслин. Решение было удалить её. Вопрос зачем эту утилиту авторы дистрибутива поместили, если ясно что будет такое.
    Опять же авторы EndeavourOS утверждают что это практически тот же Arch только с графическим установщиком. Ну что я и решил из реп Арча КДЕ поставить. Вылазило куча ошибок, результатом которой мне сломали grub2. Вот это EndeavourOS второй самый плохой дистрибутив в мине после Manjaro. Оба они на базе Арча. Ни с какими другими дистрибутивами включая FreeBSD, illumos таких проблем не было.
     
     
  • 6.75, нет меня (?), 19:37, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    --> на какую-то утилиту, уже не помню какую

    Какую утилиту?
    Ты хоть бы не выдумывал - у них те же Арчевские репы
    и небольшая своя репа со скриптами в основном https://mirror.alpix.eu/endeavouros/repo/endeavouros/x86_64/

    Что там может поломаться я ума не приложу )))... не было никогда проблем когда на EOS сидел

     
  • 2.67, НяшМяш (ok), 17:48, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Было такое на многих дистрибутивах, чинилось убиранием intel-ucode.img из initrd.
     
  • 2.79, Pepenez (?), 21:59, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    RebornOS попробуйте.
     

  • 1.58, Аноним (58), 16:52, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ArcoLinuxD
     
  • 1.65, Аноним (25), 17:44, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ArcoLinuxD - ни куда не выпадает, уважаемый, читайте инструкции, после первого старта надо руками запустить ваш Sddm,Sdm или что Вы там ставили :)
     
  • 1.68, Аноним (68), 17:56, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Версии растут, а дефолтное оформление всё такое же вырвиглазно кислотно-зелёное..
     
  • 1.69, Аноним (25), 18:14, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да, согласен, цвета просто жесть (то есть на любителя) хоть бы предложили во время установки выбрать ставить их тему или нет
     
  • 1.72, Аноним (-), 18:54, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Перешли на ядро 5.10. Прорыв и толчок, однако. У меня 5.11.8. Держу.
     
  • 1.77, Аноним (77), 21:34, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Может ли кто из анонимов опеннета предложить дистрибутив с pacman который ещё никто не обгадил и можно установить образ с lxqt?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Ideco
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру