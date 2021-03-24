Релиз дистрибутива Manjaro Linux 21.0

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|1.2, Qwerty (??), 12:40, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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А раскладку-то хоть пофиксили или на "лучшем для десктопа" всё так же невозможно поменять раскладку при первом запуске?
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|3.7, lleeree_ (ok), 12:56, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Насколько я помню, при установке если выбирал русский язык интерфейса и пароль с английскими буквами, то при первой загрузке не было никакой возможности включить английскую раскладку для ввода пароля.
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|4.21, Lime (?), 14:01, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Полгода тому в инсталяторе исправили. Тут новость была!
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|5.44, Qwerty (??), 15:55, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Полгода тому в инсталяторе исправили. Тут новость была!
Ложь. Ставил месяц назад - та же проблема.
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|3.8, arbars (?), 12:59, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Ситуация глюка такова:
- Берём и добавляем перед установкой раскладку и язык, отличные от дефолтной, и указываем их как основные;
- Вводим имя пользователя в этой раскладке;
- Создаём пароль на английском;
- После установки перезагружаемся;
- Получаем при логине ОДНУ, не английскую раскладку и невозможность ввода пароля.
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|5.19, arbars (?), 13:48, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Эта хохма установщика, костыльное решение есть в сборке арча CtlOS.
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|5.31, Аноним (10), 14:44, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я потому и спрашиваю, что этот мемасик помню еще с каких-то древних версий убунты (переключалка по альт-шифт туда же)
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|2.33, Anonimous (?), 15:00, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Проблема была в calamares и всех дистрибутивах которые ее использовали. Насколько знаю данный баг исправили примерно полгода назад. Лично я с данной проблемой ни разу не столкнулся т.к. всегда устанавливаю через manjaro-architect, который не использует calamares и предоставляет более гибкую конфигурацию при установке.
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|4.74, Anonimous (?), 19:27, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да просто выбираешь стрелками нужную и нажимаешь Enter. В процессе установки само последовательно подведет к этому пункту.
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|1.5, Аноним (5), 12:47, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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Зачем нужна эта коляска, когда есть арч? Для новичков оно не подходит. Кто тогда является ЦА сего поделия?
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|2.6, Аноным (ok), 12:54, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Замануха для ламеров, по факту Арч + собственные баги, свои репы у них есть, а толку нет, все баги Арча туда прилетают.
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|2.12, neikist (?), 13:07, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Для новичков как раз норм подходит. Лично у меня например из коробки на ноуте в манжаре железо заработало лучше чем на той же убунте.
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|4.18, neikist (?), 13:48, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Хочешь сказать арч для новичков подходит лучше манжары? Ну, фантазировать все право имеют.
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|3.52, Аноним (52), 16:22, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Манджара ни для кого не подходит. Она вообще не для людей, а только для разработчиков.
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|2.55, Аноним (55), 16:41, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Зачем нужна эта коляска, когда есть арч? Для новичков оно не подходит.
> Кто тогда является ЦА сего поделия?
Ничего вы не понимаете, это коляска нужна для вонаби арчеводов, которые неосиливают поставить её из консоли, как рачисты завещали. Ну типа быть убунтуем или минтуем уже как-то некруто, лоховство какое-то почаны не респектуют, поэтому можно докатиться до такого псевдо-арча, и сразу можно сидеть на форумах и всех прочих неролинговых помоями поливать, типа что-то там не работает, пакеты там де омно мамонта, вот это вот всё и вникать в "суперсложную" арчевую установку не нужно. Красото жи, ну!
Вот только хрена там сложного, я хз.
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|4.66, НяшМяш (ok), 17:45, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А да, действительно - это они у меня установлены были, а я не глянул что репы справа нет. Извиняюсь.
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|1.25, Аноним (25), 14:11, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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2 года был на Manjaro, теперь перешёл на светлую сторону Arch. Скажу так, эта система как пригласительный билет от Ubuntu и Mint в систему Arch. Кстати ещё ArcoLinux, тоже не плох, и ближе к Arch.
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|2.30, Аноным (ok), 14:24, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вообще нет, Арч для тех, кто готов чинить после обновы или ждать несколько дней, когда починят в следующей обнове.
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|3.42, нет меня (?), 15:31, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так обновляйся в Арче как в Манжаре - один раз в две недели )))... - кто торопит то?
Но за то в твоей бомжаре больше глюков, как пример это задержка обновления вашей репы по сравнению с АУРом часто ломает пакеты, не говоря уже о чисто манжаровских скриптовых
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|2.51, Аноним (52), 16:21, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тем кому дурью маяться - подходит. Всем остальным, кто не хочет работать бесплатными бета-тестерами не нужно, заниматься починкой системы после очередного обновления.
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|1.28, Аноним (25), 14:19, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вопрос к знатокам, куда подевался Architect, его более нет на странице загрузки ... ?
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|1.29, bnm (?), 14:24, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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как правильно арчлинукс или арклинукс (от слова аркитект), манжаро или маньяро (от слова java-ява)
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|2.34, Аноним (34), 15:02, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Рачлинух (от крабы) и бомжара (от бомжи, не от жаба), странным образом подходит.
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|4.46, 20.04 (?), 16:12, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Прикинь , а вдруг это сначала система называлась harchlinux ?
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|1.43, SpoliatoR (?), 15:50, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кто нибудь этого зверька тестил "New and fresh Edition based on Just Another Desktop Enviroment" ? Сколько сжирает хорек ?
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|1.47, Аноним (47), 16:14, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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С тех пор как "накатил" на ZFS Pop!OS - перестал метаться между Arch & Manjaro. Все что надо можно доустановить из ppa(если вас смущает чуть устаревшие пакеты) + тут нет snap. Проблемы и поломки ушли в прошлое - upstream баги - это серьезный аргумент чтобы не избегать rolling как класс вообще. Много чего нуждается в патчах и без этого никак.
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|1.48, Аноним (52), 16:16, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Мажара самый плохой дистрибутив в мире!
Устанавливаю на чистый комп, устанавливаю обновления, перезагружаю комп, выпадает черный экран без ввода текста. Такого не было ни на одном другом дистрибутиве, а перепробовал я их много.
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|2.61, анон (?), 17:21, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Врешь, что много. Если бы много, то, на мой взгляд, каждый пятый бы вел себя так же.
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|3.62, Аноним (52), 17:27, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не вру. Ни один другой дист не падал в черный экран после обновлений.
Так как бредя доказательства лежит на утверждающем, приведи 5 названий дисрибутивов который падают в черный экран после обновления.
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|4.64, Аноним (63), 17:40, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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1. Arch Linux
2. Arch Linux
3. Arch Linux
4. Arch Linux
5. Arch Linux
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|5.71, Аноним (52), 18:15, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По поводу производных Арча, после неудачного опыта с Манджаро решил попробовать EndeavourOS. Сначала постоянно ошибка вылазила на какую-то утилиту, уже не помню какую. Конфликтовала она с systed как я выяслин. Решение было удалить её. Вопрос зачем эту утилиту авторы дистрибутива поместили, если ясно что будет такое.
Опять же авторы EndeavourOS утверждают что это практически тот же Arch только с графическим установщиком. Ну что я и решил из реп Арча КДЕ поставить. Вылазило куча ошибок, результатом которой мне сломали grub2. Вот это EndeavourOS второй самый плохой дистрибутив в мине после Manjaro. Оба они на базе Арча. Ни с какими другими дистрибутивами включая FreeBSD, illumos таких проблем не было.
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|2.67, НяшМяш (ok), 17:48, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Было такое на многих дистрибутивах, чинилось убиранием intel-ucode.img из initrd.
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|1.65, Аноним (25), 17:44, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ArcoLinuxD - ни куда не выпадает, уважаемый, читайте инструкции, после первого старта надо руками запустить ваш Sddm,Sdm или что Вы там ставили :)
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|1.68, Аноним (68), 17:56, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Версии растут, а дефолтное оформление всё такое же вырвиглазно кислотно-зелёное..
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|1.69, Аноним (25), 18:14, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Да, согласен, цвета просто жесть (то есть на любителя) хоть бы предложили во время установки выбрать ставить их тему или нет
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|1.77, Аноним (77), 21:34, 24/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Может ли кто из анонимов опеннета предложить дистрибутив с pacman который ещё никто не обгадил и можно установить образ с lxqt?
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