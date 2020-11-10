Релиз фреймворка для создания установщиков Calamares 3.2.33

Представлен релиз инструментария для построения инсталляторов Calamares 3.2.33, не зависящего от конкретных дистрибутивов Linux. Разработчикам дистрибутивов предоставлено несколько десятков готовых модулей c реализацией различных возможностей, востребованных в инсталляторах. Код написан на языке С++, графический интерфейс основан на библиотеке Qt 5 (используется QML), для разработки модулей могут применяться языки C++ и Python. Calamares уже используется для организации установки дистрибутивов Manjaro, Sabayon, Chakra, NetRunner, KaOS, OpenMandriva и KDE neon. Проект развивается при участии сообществ KDE, Fedora, Kubuntu и Maui. Calamares предоставляет такие возможности, как ручной и автоматический режимы разбиения дисковых разделов, гибкая система адаптации внешнего вида, модульная архитектура, большой выбор готовых модулей (от управления загрузчиками, до управления пользователями). Например, имеются модули для использования NetworkManager, UPower, systemd-boot, GRUB, sgdisk, squashfs-tools и rsync. Установка может быть организована путём замены раздела - данные копируются на новый раздел, который делается активным вместо ранее используемого раздела, что удобно для тестирования новых установок, оставляя возможность отката на прошлую версию. Для создания собственного установщика на базе Calamares достаточно выбрать готовые модули или написать собственные, определить логику установки дистрибутива и настроить внешний вид. Для упрощения и ускорения разработки модули и компоненты Calamares могут создаваться на языке Python (для интеграции с С++ используется Boost.Python). Все конфигурационные данные хранятся в формате YAML. В новом выпуске: Решена проблема с отсутствием латинской раскладки после установки системы с выбором нелатинской раскладки. Добавлена возможность использования не-ASCII раскладок при задании пароля и имени пользователя.

Улучшены переводы для модулей, связанных с настройкой клавиатуры и часового пояса.

Обеспечено сохранение флагов GPT-разделов в диалоге редактирования разделов, вызываемого в режиме ручной разбивки диска.

Повышены требования к компиляторам - для сборки теперь требуется поддержка стандарта C++17.

Расширены возможности назначения группы при создании пользователя - появилась привязка к системным группам и добавлена опция для проверки существования группы.



