Релиз фреймворка для создания установщиков Calamares 3.2.33

2.20 , Firecat ( ok ), 18:35, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ура! Даже не верится, надо проверить.

2.21 , LordTermor ( ok ), 19:56, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Реализация пока там очень неповоротливая, работает только для RU-раскладки, нет индикации того, что была добавлена доп. раскладка (кроме как в консоль) и по мелочи проблемы. Будет время - продолжу допиливать, в планах сделать поддержку добавления нескольких раскладок в интерактивном режиме.

3.22 , DragonX256 ( ok ), 20:10, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чел, хоть я и уже на вольных харчах давно сижу, но от души, спасибо что сдвинул эту неповоротливую машину с места.