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Релиз фреймворка для создания установщиков Calamares 3.2.33

10.11.2020 12:14

Представлен релиз инструментария для построения инсталляторов Calamares 3.2.33, не зависящего от конкретных дистрибутивов Linux. Разработчикам дистрибутивов предоставлено несколько десятков готовых модулей c реализацией различных возможностей, востребованных в инсталляторах. Код написан на языке С++, графический интерфейс основан на библиотеке Qt 5 (используется QML), для разработки модулей могут применяться языки C++ и Python. Calamares уже используется для организации установки дистрибутивов Manjaro, Sabayon, Chakra, NetRunner, KaOS, OpenMandriva и KDE neon. Проект развивается при участии сообществ KDE, Fedora, Kubuntu и Maui.

Calamares предоставляет такие возможности, как ручной и автоматический режимы разбиения дисковых разделов, гибкая система адаптации внешнего вида, модульная архитектура, большой выбор готовых модулей (от управления загрузчиками, до управления пользователями). Например, имеются модули для использования NetworkManager, UPower, systemd-boot, GRUB, sgdisk, squashfs-tools и rsync. Установка может быть организована путём замены раздела - данные копируются на новый раздел, который делается активным вместо ранее используемого раздела, что удобно для тестирования новых установок, оставляя возможность отката на прошлую версию.

Для создания собственного установщика на базе Calamares достаточно выбрать готовые модули или написать собственные, определить логику установки дистрибутива и настроить внешний вид. Для упрощения и ускорения разработки модули и компоненты Calamares могут создаваться на языке Python (для интеграции с С++ используется Boost.Python). Все конфигурационные данные хранятся в формате YAML.

В новом выпуске:

  • Решена проблема с отсутствием латинской раскладки после установки системы с выбором нелатинской раскладки. Добавлена возможность использования не-ASCII раскладок при задании пароля и имени пользователя.
  • Улучшены переводы для модулей, связанных с настройкой клавиатуры и часового пояса.
  • Обеспечено сохранение флагов GPT-разделов в диалоге редактирования разделов, вызываемого в режиме ручной разбивки диска.
  • Повышены требования к компиляторам - для сборки теперь требуется поддержка стандарта C++17.
  • Расширены возможности назначения группы при создании пользователя - появилась привязка к системным группам и добавлена опция для проверки существования группы.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/calamares/c...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Nitrux 1.3.4 с рабочим столом NX Desktop
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива KaOS 2020.09
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива GeckoLinux 152
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива EndeavourOS 2020.07.15, продолжившего развитие проекта Antergos
  6. OpenNews: Выпуск независимого от дистрибутивов инсталлятора Calamares 3.2
Автор новости: Аноним
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54055-calamares
Ключевые слова: calamares, install
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  • 1.1, Anon21 (?), 12:28, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    там lvm уже начал работать во время сетапа?

    а то постоянно какие-то ошибки

     
  • 1.5, Аноним (5), 12:36, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    "Скачать инсталятор firefox под linux без регистрации и смс"
    Чем такой подход лучше универсальных установок через flatpak?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:42, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    flatpak для установки ОС мало подходит
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:44, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Calamares предназначен для создание установщиков дистрибутивов ОС, а не отдельных пакетов.
     

  • 1.6, Аноним (6), 12:36, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Решена проблема с отсутствием латинской раскладки после установки системы с выбором нелатинской раскладки. Добавлена возможность использования не-ASCII раскладок при задании пароля и имени пользователя.

    Ой как Лещенко обрадуется

     
     
  • 2.10, Аноним (9), 12:46, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лев?
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 14:40, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это "известный" украино-белорусский линукс-блогер. Раньше был ярым фанатом линукса, а сейчас его лютым хейтером
     
  • 2.15, Анончик9999 (?), 13:48, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Столько лет ждал, ругал люто разработчиков!!! Наконец-то обос*ется от радости!
     

  • 1.8, Аноним (8), 12:42, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скриншоты-то есть?
     
  • 1.11, user90 (?), 12:51, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > для организации установки дистрибутивов Manjaro, Sabayon, Chakra, NetRunner, KaOS, OpenMandriva и KDE neon

    Кокая-то антиреклама))

     
     
  • 2.12, Минона (ok), 13:18, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    для антирекламы не хватает KaliLinux
     

  • 1.13, Аноним (13), 13:22, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Решена проблема с отсутствием латинской раскладки после установки системы с выбором нелатинской раскладки. Добавлена возможность использования не-ASCII раскладок при задании пароля и имени пользователя.

    О - оперативность.

     
     
  • 2.16, LordTermor (ok), 13:57, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ни у кого из разработчиков Calamares нет такой проблемы, т.к. они не пользуются не-ASCII раскладками.
     

  • 1.14, Fracta1L (ok), 13:42, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Решена проблема с отсутствием латинской раскладки после установки системы с выбором нелатинской раскладки.

    Эпичный прошлёп был, конечно

     
  • 1.18, DragonX256 (ok), 15:56, 10/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Решена проблема с отсутствием латинской раскладки после установки системы с выбором нелатинской раскладки.

    Капец. Помню как 5 лет назад ещё плевался, что не получается поставить нормально Manjaro с русским языком. Кто-то отважился починить, ура.

     
     
  • 2.20, Firecat (ok), 18:35, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ура! Даже не верится, надо проверить.
     
  • 2.21, LordTermor (ok), 19:56, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Реализация пока там очень неповоротливая, работает только для RU-раскладки, нет индикации того, что была добавлена доп. раскладка (кроме как в консоль) и по мелочи проблемы. Будет время - продолжу допиливать, в планах сделать поддержку добавления нескольких раскладок в интерактивном режиме.
     
     
  • 3.22, DragonX256 (ok), 20:10, 10/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чел, хоть я и уже на вольных харчах давно сижу, но от души, спасибо что сдвинул эту неповоротливую машину с места.
     

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