Выпуск дистрибутива GeckoLinux 152

Представлен выпуск дистрибутива GeckoLinux, основанного на пакетной базе openSUSE и уделяющего большое внимание оптимизации рабочего стола и мелочам, таким как качественная отрисовка шрифтов. Дистрибутив поставляется в двух вариантах: Static на основе релизов openSUSE и Rolling на основе репозиторий Tumbleweed. Размер iso-образа около 1.3 Гб.

Из особенностей дистрибутива отмечается поставка в форме загружаемых live-сборок, поддерживающих работу как в live-режиме, так и установку на стационарные накопители. Сборки сформированы с рабочими столами Cinnamon, Mate, Xfce, LXQt, GNOME и KDE Plasma. Каждое окружение отличается оптимальными настройками по умолчанию (например, оптимизированы настройки шрифтов) с учётом каждого рабочего стола и тщательно подобранным набором предлагаемых приложений.

В основной состав входят и сразу готовы для использования проприетарные мультимедийные кодеки, а через репозитории доступны дополнительные проприетарные приложения, в том числе подключены репозитории Google и Skype. Для оптимизации энергопотребления применяется пакет TLP. Приоритетной является установка пакетов из репозитоириев Packman, так как некоторые пакеты openSUSE имеют ограничения, связанные с использованием запатентованных технологий. По умолчанию после установки не устанавливаются пакеты из категории "рекомендованных". Предоставляется возможность удаления пакетов со всей цепочкой зависимостей (чтобы после обновления пакет не был автоматически переустановлен в форме зависимости).

Новая версия обновлена до пакетной базы openSUSE Leap 15.2. Инсталлятор Calamares обновлён до выпуска 3.2.15. Рабочие столы обновлены до Cinnamon 4.4.8, Mate 1.24.0, KDE Plasma 5.18.5 / KDE applications 20.04, Xfce 4.14, GNOME 3.34.4 и LXQt 0.14.1. Дополнительно подготовлена сборка "BareBones" с оконным менеджером IceWM, предоставляющая минимальное окружение для экспериментов и кастомизации своего рабочего стола.



