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Выпуск дистрибутива GeckoLinux 152

21.07.2020 13:59

Представлен выпуск дистрибутива GeckoLinux, основанного на пакетной базе openSUSE и уделяющего большое внимание оптимизации рабочего стола и мелочам, таким как качественная отрисовка шрифтов. Дистрибутив поставляется в двух вариантах: Static на основе релизов openSUSE и Rolling на основе репозиторий Tumbleweed. Размер iso-образа около 1.3 Гб.

Из особенностей дистрибутива отмечается поставка в форме загружаемых live-сборок, поддерживающих работу как в live-режиме, так и установку на стационарные накопители. Сборки сформированы с рабочими столами Cinnamon, Mate, Xfce, LXQt, GNOME и KDE Plasma. Каждое окружение отличается оптимальными настройками по умолчанию (например, оптимизированы настройки шрифтов) с учётом каждого рабочего стола и тщательно подобранным набором предлагаемых приложений.

В основной состав входят и сразу готовы для использования проприетарные мультимедийные кодеки, а через репозитории доступны дополнительные проприетарные приложения, в том числе подключены репозитории Google и Skype. Для оптимизации энергопотребления применяется пакет TLP. Приоритетной является установка пакетов из репозитоириев Packman, так как некоторые пакеты openSUSE имеют ограничения, связанные с использованием запатентованных технологий. По умолчанию после установки не устанавливаются пакеты из категории "рекомендованных". Предоставляется возможность удаления пакетов со всей цепочкой зависимостей (чтобы после обновления пакет не был автоматически переустановлен в форме зависимости).

Новая версия обновлена до пакетной базы openSUSE Leap 15.2. Инсталлятор Calamares обновлён до выпуска 3.2.15. Рабочие столы обновлены до Cinnamon 4.4.8, Mate 1.24.0, KDE Plasma 5.18.5 / KDE applications 20.04, Xfce 4.14, GNOME 3.34.4 и LXQt 0.14.1. Дополнительно подготовлена сборка "BareBones" с оконным менеджером IceWM, предоставляющая минимальное окружение для экспериментов и кастомизации своего рабочего стола.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/geckolinux/...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива EndeavourOS 2020.07.15, продолжившего развитие проекта Antergos
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Slackel 7.3
  4. OpenNews: Обновление дистрибутива Elementary OS 5.1.6
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Linux Mint 20
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива GeckoLinux Static
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53406-geckolinux
Ключевые слова: geckolinux
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:02, 21/07/2020 [ответить]  
    		• +/
    что за программа такая "Google"?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 14:11, 21/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Поищи на yandex.ru
     
  • 2.3, Аноним (-), 14:18, 21/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Телекран
     

  • 1.4, Anonim (??), 14:38, 21/07/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Каникулы в разгаре. Дистрибутив как пирожки пекутся
     
  • 1.5, mos87 (ok), 14:46, 21/07/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    >уделяющего большое внимание оптимизации рабочего стола и мелочам, таким как качественная отрисовка шрифтов.

    каждой мелочи свой дистр!
    вот поэтому и 1%

     
     
  • 2.6, Ненавижу SJW (?), 15:02, 21/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поддерживаю
     
  • 2.7, eugener (ok), 15:22, 21/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже 3%. https://www.omgubuntu.co.uk/2020/06/linux-marketshare-increased-again-last-mon
     
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