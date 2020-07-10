Выпуск дистрибутива Slackel 7.3

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|2.2, user90 (?), 22:03, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Маловато инфы, но вот это
> Openbox
- попса, так любимая школьниками))
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|3.3, Аноним (3), 22:09, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> - попса, так любимая школьниками))
Да, с конфигами на XML и привязкой к glib2
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|4.5, user90 (?), 22:14, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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.. которые "не такие, как фсе". Другие скорее Fluxbox выбрали бы.
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|4.10, artenaki (ok), 22:47, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> попса, так любимая школьниками
Мне не нравится openbox из-за многих недоработок.
xfwm тоже не очень, но получше.
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|1.7, Аноним (7), 22:20, 10/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Наконец-то появился готовый для работы дистрибутив линукса. Можно просто записать на флешку и загрузиться в лив-режим. А еще коньки предустановлены. И либреофис. Смею предположить, вплоть до 10 июля 2020 года никто и близко не подбирался к такому! "Это новое совершенство!" (с) Михал Палыч
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|1.9, artenaki (ok), 22:44, 10/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Когда же Слака зарелизится? Патрик ничего не говорил?
Я, конечно, тоже пользуюсь системой 2016 года, но с тех пор вышло два LTS'а.
А помните какие крутые эффекты были в Knoppix http://knoppix.net/ Интересно, с какой версии избавились от Compiz'а? Кстати, compiz тащит по зависимостям python.
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|2.11, Vivaswan (ok), 22:57, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Самым крутым эффектом Knoppix'а было live CD. который переняли все остальные дистрибьютивы. Теперь Кноппикс не торт.. Юзал Кноппиеса на ядре 2.3.6 ВОт ЭТО БЫЛА ПУЛЯ!"!! Кстати, стоял у меня на программируемом станке по распиловке древесины Paul, немецком - на бортоаом компе AFL-12A. Прелестнейшая штука в плане надежнлсти и исправления ошибок...
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