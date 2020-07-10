После года разработки увидел свет выпуск дистрибутива Slackel 7.3, построенного на наработках проектов Slackware и Salix, и полностью совместимого с предлагаемыми в них репозиториями. Ключевой особенностью Slackel является использование постоянно обновляемой ветки Slackware-Current. Графическое окружение основано на оконном менеджере Openbox. Размер загрузочного образа, способного работать в Live-режиме, 1.9 Гб (32 и 64 бит). Дистрибутив может использоваться на системах с 512 МБ ОЗУ.

Новый выпуск синхронизирован с current-веткой Slackware и поставляется с ядром Linux 5.4.50. По умолчанию задействован менеджер входа slim, так как в Gdm наблюдаются проблемы с отрисовкой шрифтов. В инсталлятор Slackel Live Installer (sli) добавлена возможность установки дистрибутива на внешние USB-носители.