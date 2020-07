Выпуск дистрибутива Slackel 7.3

2.11 , Vivaswan ( ok ), 22:57, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Самым крутым эффектом Knoppix'а было live CD. который переняли все остальные дистрибьютивы. Теперь Кноппикс не торт.. Юзал Кноппиеса на ядре 2.3.6 ВОт ЭТО БЫЛА ПУЛЯ!"!! Кстати, стоял у меня на программируемом станке по распиловке древесины Paul, немецком - на бортоаом компе AFL-12A. Прелестнейшая штука в плане надежнлсти и исправления ошибок...

2.12 , artenaki ( ok ), 22:57, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мне нравилось, как окна разлетались на части при закрытии или сгорали. Что-то вроде этого

https://www.youtube.com/watch?v=EsY3o3tIW2w

https://www.youtube.com/watch?v=qsKGM4WwULE

Современные школьники об этом не знают. Ведь он нигде больше не идет по умолчанию в Live. Все спорят только о скучных GNOME3 vs KDE5.