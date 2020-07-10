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Выпуск дистрибутива Slackel 7.3

10.07.2020 21:56

После года разработки увидел свет выпуск дистрибутива Slackel 7.3, построенного на наработках проектов Slackware и Salix, и полностью совместимого с предлагаемыми в них репозиториями. Ключевой особенностью Slackel является использование постоянно обновляемой ветки Slackware-Current. Графическое окружение основано на оконном менеджере Openbox. Размер загрузочного образа, способного работать в Live-режиме, 1.9 Гб (32 и 64 бит). Дистрибутив может использоваться на системах с 512 МБ ОЗУ.

Новый выпуск синхронизирован с current-веткой Slackware и поставляется с ядром Linux 5.4.50. По умолчанию задействован менеджер входа slim, так как в Gdm наблюдаются проблемы с отрисовкой шрифтов. В инсталлятор Slackel Live Installer (sli) добавлена возможность установки дистрибутива на внешние USB-носители.



  1. Главная ссылка к новости (http://www.slackel.gr/forum/vi...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Slackel 7.2
  3. OpenNews: В рамках проекта TinyWare подготовлена новая сборка Slackware
  4. OpenNews: Slackware Linux исполнилось 25 лет
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Slackware 14.2
  6. OpenNews: Вышла редакция Linux дистрибутива Salix 13.37 с рабочим столом MATE
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53335-slackel
Ключевые слова: slackel, slackware
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  • 1.1, Аноним (1), 21:59, 10/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очередной Болженос
     
     
  • 2.2, user90 (?), 22:03, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Маловато инфы, но вот это

    > Openbox

    - попса, так любимая школьниками))

     
     
  • 3.3, Аноним (3), 22:09, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > - попса, так любимая школьниками))

    Да, с конфигами на XML и привязкой к glib2

     
     
  • 4.5, user90 (?), 22:14, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    .. которые "не такие, как фсе". Другие скорее Fluxbox выбрали бы.
     
  • 4.10, artenaki (ok), 22:47, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > попса, так любимая школьниками

    Мне не нравится openbox из-за многих недоработок.
    xfwm тоже не очень, но получше.

     
  • 2.4, Аноним (4), 22:12, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по описанию на сайте - дело Попова актуально всегда.
     
  • 2.6, Дегенератор (ok), 22:16, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да не. Обои мега круты. 2001й ?
     

  • 1.7, Аноним (7), 22:20, 10/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Наконец-то появился готовый для работы дистрибутив линукса. Можно просто записать на флешку и загрузиться в лив-режим. А еще коньки предустановлены. И либреофис. Смею предположить, вплоть до 10 июля 2020 года никто и близко не подбирался к такому! "Это новое совершенство!" (с) Михал Палыч
     
  • 1.8, ютуб ютубов (?), 22:42, 10/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пластмассовый мир победил?
     
  • 1.9, artenaki (ok), 22:44, 10/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда же Слака зарелизится? Патрик ничего не говорил?
    Я, конечно, тоже пользуюсь системой 2016 года, но с тех пор вышло два LTS'а.
    А помните какие крутые эффекты были в Knoppix http://knoppix.net/ Интересно, с какой версии избавились от Compiz'а? Кстати, compiz тащит по зависимостям python.
     
     
  • 2.11, Vivaswan (ok), 22:57, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самым крутым эффектом Knoppix'а было live CD. который переняли все остальные дистрибьютивы. Теперь Кноппикс не торт..  Юзал Кноппиеса на ядре 2.3.6  ВОт ЭТО БЫЛА ПУЛЯ!"!!  Кстати, стоял у меня на программируемом станке по распиловке древесины Paul, немецком - на бортоаом компе AFL-12A.  Прелестнейшая штука в плане надежнлсти и исправления ошибок...
     
  • 2.12, artenaki (ok), 22:57, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне нравилось, как окна разлетались на части при закрытии или сгорали. Что-то вроде этого
    https://www.youtube.com/watch?v=EsY3o3tIW2w
    https://www.youtube.com/watch?v=qsKGM4WwULE
    Современные школьники об этом не знают. Ведь он нигде больше не идет по умолчанию в Live. Все спорят только о скучных GNOME3 vs KDE5.
     
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