Обновление дистрибутива Elementary OS 5.1.6

2.13 , Аноним ( 7 ), 11:45, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – На Макбук денег нет?

3.23 , Anonymus444 ( ? ), 15:03, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Кстати вы не туда воюете. У меня есть и макбук и писишка и куча другого мощного и не мощного железа.

Удобнее среды для разработки чем MacOSX я к сожалению не видел. И дело даже не в дизайне - дело в том, что все работает шустро и без статеров, тиринга и прочей ереси. Scaling на мультимониторной системе с разным DPI работает идеально - картинка четкая, HiDPI, пропорции окон на разных мониторах одинаковые даже если это 5k и 2k. Нет никаких проблем со сглаживанием шрифтов. Пакетный менеджер brew закрывает все вопросы с утилитами, программами и их зависимостями. Обновления ОС и программ практически не приносят боли. Все четко - ты не трахаешься с конфигами и зависимостями, а работаешь и зарабатываешь деньги. И все было хорошо. До тех пор, пока NVDIA не разоcрaлась с Apple, ну или наоборот. Apple взяла и выпилила CUDA начиная с Mojave, и все блRдь, eбиcь конем если ты хочешь в datascience и Tensorflow или обмазаться pytorch - нет GPU ускорения.

Выживали как могли с PlaidML и Keras, но Tensorflow сожрала Keras, отрубив другие бекенды и все - "накрылась медным тазом ваша качалка". Человек идет искать unix систему, чтоб запустить вcрaтую CUDA с хотя-бы похожими параметрами как MacOSX и ElementatyOS - неплохая замена. Да, она херово работает с мультимониторами с разным DPI, ибо старая Ubuntu, новая убунту этому научилась только в 20 версии, и то с иксами. Вяленый к сожалению cоcет писос и не умеет в 5k и 2k мониторы сделать так чтобы визуально (виртуальное) разрешение было одинаковым. Про винду вообще молчу - на ней невозможно работать в hidpi. Единственный плюс - WSL (Windows Linux Subsystem) - хоть как то спасает эту помойку. Так и живем.

4.25 , Перастерос ( ok ), 15:12, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / –

отличный разбор полетов )

4.28 , Аноним ( 28 ), 15:45, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > До тех пор, пока NVDIA не разоcрaлась с Apple, ну или наоборот. А ведь мог Линуса послушать.

> Да, она херово работает с мультимониторами с разным DPI, ибо старая Ubuntu А ведь можно использовать НЕ абанто.

4.29 , Lex ( ?? ), 16:00, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Работает настолько хорошо и просто, что Xcode не поддерживает версии ябблОСи тарше 2-х лет.

Работает настолько хорошо, что, для поддержки нового синтаксиса языка( тот же Swift ), нередко требуется именно новая версия икскода весом в несколько гигабайт( а то и установка новой ОС еще на N гигабайт, ведь новый икскод может просто не запуститься, если ОС даже относительно-старая. Даже если она тебя полностью устраивает ).

Работает настолько хорошо, что iOS SDK для сборки яблоприложений и выгрузки в стор, в принципе не обновляется никак иначе, кроме установки нового икскода с новой версией SDK, к которой он также намертво привязан( хотя вроде кто-то окольными путями как-то и обновляет, но это хак ), а сам стор - разумеется любит ограничивать минимальную версию SDK. На днях, к примеру, начал посылать тех, у кого она ниже 13-й ( пришлось облачную сборку перенастривать с 12.4 :( ) Ну а про конфиги итп - тем более, смешно.

Самый парадокс ситуации в том, что brew - это не apple way.

Brew - это скорее поделие юниксовых энтузиастов и его применение уже само по себе требует именно работы с консолью, что, опять же, нифига не ябблопуть.

А яблопуть - это установка "в пару кликов" из эпплстора, нередко, необоснованно дорого барахла и удаление программ посредством "перетаскивания" иконочек программ, что по силам даже домохозяйкам.. Ну а кроме XCode... чисто_яблочных сред для разработки просто нет, как нет и этого противоречия между "запланированным" подходом к установке-удалению-итп софта и реальным_и_удобным.

А, что касается цирка с энвидией, выпиливанием поддержки х86_32 и планируемым переводом на АРМ - так это вообще уход неведомо куда и, главное, зачем.

2.14 , Аноним ( 7 ), 11:46, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Под каждой новостью про еоементарю эту вашу, пишут про макос и приходит бот и говорит, что ему норм, нравится

