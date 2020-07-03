Обновление дистрибутива Elementary OS 5.1.6

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|1.1, Werocky (ok), 10:33, 03/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Странно видеть в каждой новости про обновление элементари -- на чём оно было основано и какие принципы заложены.
Выдишь это имя первый раз? Ну на тебе ссылку на короткое описание о чём оно... Казалось бы..
Писать больше совсем нечего про этот дистр? Так-то выйдет что кроме чейнджлога и не будет ничего.
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|2.4, gavr (ok), 10:40, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что должно еще быть в новостях о выходе новой версии чего либо?
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|2.7, Аноним (7), 11:03, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Выдишь это имя первый раз? Ну на тебе ссылку на короткое описание о чём оно... Казалось бы
Завсегдатые в курсе дела. Случайно забредший новичек из комментариев ниже узнает.
Тут перевод новости.
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|2.11, Аноним (11), 11:25, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так же странно видеть под новостями обновления элементари одни и те же комменты про макось, гном3, etc. Может так и сделать, только изменения и набор стандартных комментариев в ридонли?
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|3.12, Аноним (7), 11:42, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Цензура азазаз!! Разраьотчмк эелементари порвался, несити нового.
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|3.15, Аноним (15), 11:53, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Может так и сделать, только изменения и набор стандартных комментариев в ридонли?
Ты хочешь запретить народу называть вещи своими словами. Если дистрибутив коипирует MacOS, даже ноутбук на скриншоте подобрали максимально похожий внешне. Если разработчики этого дистра решили паразитировать на популярности продуктов Эпл это их право, моё право называть вещи своими именами, по крайней мере пока ;-).
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|4.21, Аноним (21), 13:23, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он намекнул, что под любой новостью об elementary постятся одни и те же комменты. Ваш КО
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|2.10, Аноним (10), 11:14, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вернее, скин для гнома с закосом под макос. До оригинала там как до луны пешком.
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|3.26, Lex (??), 15:37, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дело не в "оригинальности", а в каком-то ненормальном прилунении "свободных граждан" перед одной из наиболее суровой пропиетарщины и ее интерфейсами.
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|2.24, Перастерос (ok), 15:10, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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МакОсь была совсем не плоха, пока не умер Стив. Теперь это груда говна, через которое еще просвечиваются элементы былой роскоши. Это я как пользователь МакОси и Linux с 15 летним стажем говорю. Поэтому, только Linux. Все остальное для "больных, детей и женщин".
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|1.6, Аноним (8), 11:03, 03/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В code возможность скрыть левый блок "папок" не запилили? Занимает полезное пространство, особенно когда не работаешь с "папками". Автодополнения в редакторе нет...
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|3.23, Anonymus444 (?), 15:03, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати вы не туда воюете. У меня есть и макбук и писишка и куча другого мощного и не мощного железа.
Удобнее среды для разработки чем MacOSX я к сожалению не видел. И дело даже не в дизайне - дело в том, что все работает шустро и без статеров, тиринга и прочей ереси. Scaling на мультимониторной системе с разным DPI работает идеально - картинка четкая, HiDPI, пропорции окон на разных мониторах одинаковые даже если это 5k и 2k. Нет никаких проблем со сглаживанием шрифтов. Пакетный менеджер brew закрывает все вопросы с утилитами, программами и их зависимостями. Обновления ОС и программ практически не приносят боли. Все четко - ты не трахаешься с конфигами и зависимостями, а работаешь и зарабатываешь деньги.
И все было хорошо. До тех пор, пока NVDIA не разоcрaлась с Apple, ну или наоборот. Apple взяла и выпилила CUDA начиная с Mojave, и все блRдь, eбиcь конем если ты хочешь в datascience и Tensorflow или обмазаться pytorch - нет GPU ускорения.
Выживали как могли с PlaidML и Keras, но Tensorflow сожрала Keras, отрубив другие бекенды и все - "накрылась медным тазом ваша качалка".
Человек идет искать unix систему, чтоб запустить вcрaтую CUDA с хотя-бы похожими параметрами как MacOSX и ElementatyOS - неплохая замена. Да, она херово работает с мультимониторами с разным DPI, ибо старая Ubuntu, новая убунту этому научилась только в 20 версии, и то с иксами. Вяленый к сожалению cоcет писос и не умеет в 5k и 2k мониторы сделать так чтобы визуально (виртуальное) разрешение было одинаковым. Про винду вообще молчу - на ней невозможно работать в hidpi. Единственный плюс - WSL (Windows Linux Subsystem) - хоть как то спасает эту помойку.
Так и живем.
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|4.28, Аноним (28), 15:45, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> До тех пор, пока NVDIA не разоcрaлась с Apple, ну или наоборот.
А ведь мог Линуса послушать.
> Да, она херово работает с мультимониторами с разным DPI, ибо старая Ubuntu
А ведь можно использовать НЕ абанто.
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|4.29, Lex (??), 16:00, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Работает настолько хорошо и просто, что Xcode не поддерживает версии ябблОСи тарше 2-х лет.
Работает настолько хорошо, что, для поддержки нового синтаксиса языка( тот же Swift ), нередко требуется именно новая версия икскода весом в несколько гигабайт( а то и установка новой ОС еще на N гигабайт, ведь новый икскод может просто не запуститься, если ОС даже относительно-старая. Даже если она тебя полностью устраивает ).
Работает настолько хорошо, что iOS SDK для сборки яблоприложений и выгрузки в стор, в принципе не обновляется никак иначе, кроме установки нового икскода с новой версией SDK, к которой он также намертво привязан( хотя вроде кто-то окольными путями как-то и обновляет, но это хак ), а сам стор - разумеется любит ограничивать минимальную версию SDK. На днях, к примеру, начал посылать тех, у кого она ниже 13-й ( пришлось облачную сборку перенастривать с 12.4 :( )
Ну а про конфиги итп - тем более, смешно.
Самый парадокс ситуации в том, что brew - это не apple way.
Brew - это скорее поделие юниксовых энтузиастов и его применение уже само по себе требует именно работы с консолью, что, опять же, нифига не ябблопуть.
А яблопуть - это установка "в пару кликов" из эпплстора, нередко, необоснованно дорого барахла и удаление программ посредством "перетаскивания" иконочек программ, что по силам даже домохозяйкам..
Ну а кроме XCode... чисто_яблочных сред для разработки просто нет, как нет и этого противоречия между "запланированным" подходом к установке-удалению-итп софта и реальным_и_удобным.
А, что касается цирка с энвидией, выпиливанием поддержки х86_32 и планируемым переводом на АРМ - так это вообще уход неведомо куда и, главное, зачем.
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|2.14, Аноним (7), 11:46, 03/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Под каждой новостью про еоементарю эту вашу, пишут про макос и приходит бот и говорит, что ему норм, нравится
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