Проект elementary OS реализовал монетизацию на основе техподдержки

2.8 , Ненужное ( ? ), 19:09, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Внимание: эта информация может испортить психику админам локалхостов! Иногда нужна помощь прям вот сейчас, трахаться неделями в поисках решения дорого и муторно. Вот тут и рулит суппорт. Пример: Red Hat, SUSE. 3.16 , Аноним ( 1 ), 19:15, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – >Пример: Red Hat, SUSE. Хреновый пример. Упомянутые вами, конторы. За очень немаленькие деньги, действительно решают проблемы своих клиентов. Доказано не раз и не два.

А эти "денисы поповы" от техподдержки пытаются срубить бабло по лёгкому, не беря на себя никакой ответственности. И я, на всякий случай, не бомблю и не возмущаюсь, я завидую, потому как с такой развитой хуцпой парни точно не пропадут.

4.26 , vitalif ( ok ), 19:29, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Хрень полная. То, за сколько продаёт поддержку редхат - как раз вообще не стоит своих денег. Я вообще не понимаю, зачем это покупают - точнее понимаю, но считаю это бессмысленным. Покупают чтоб была "бумажка подтереться"

5.32 , Аноним ( 1 ), 19:36, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >Покупают чтоб была "бумажка подтереться" Нет, покупают, что-бы избежать тотального факапа, после которого придётся подтираться чем попало.

3.18 , Sluggard ( ok ), 19:17, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Всё же это > раз в месяц запрашивать со стороны ведущих разработчиков персональную помощь в решении своих вопросов. При этом, если решение требует более 1 часа, то разработчики лишь напишут некий вывод и выразят благодарность за спонсирование не очень похоже на полноценный суппорт.

Это больше похоже на покупку проходки за сцену на концерте. Можно пообщаться с любимым исполнителем. Иногда, недолго, и если получится.

4.23 , Аноним ( 23 ), 19:25, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Ну, да, это и не суппорт. Это такой способ выразить благодарность тем, кто задонатил существенную сумму. Зато можно задать вопрос не Кумару Индусовичу с первой линии техподдержки, а разработчику проекта, и получить толковый ответ. В общем, не вижу ничего плохого в такой модели.

5.25 , Sluggard ( ok ), 19:27, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Да про плохость никто и не говорил. Для желающих поддержать проект — вполне.

2.24 , IRASoldier_registered ( ok ), 19:26, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >Ненужное Тебе. >торгует ненужным Тебе. >Карл Маркс и Адам Смит ...констатируют, что ты разбираешься в рынке, как свинья в апельсинах.

>Тебе. А тебе? Нет, серьёзно, ты пользуешься этим болгеносом? Кто-то из твоих друзей пользуется? Их число сколько-нибудь значимо?

>ты разбираешься в рынке, как свинья в апельсинах Так я и не спорю. Парни гении! Создать предложение при полном отсутствии спроса. У них явно есть какой-то план и, несомненно, они будут ему следовать, что приведёт компанию к успеху и вызовет взрывной рост капитализации всего того, что у них есть... У них ведь что-то есть? Да?

4.36 , Аноним ( 36 ), 19:46, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Какой болгенос ? Это реально лучший десктопный дистрибутив.

5.39 , Аноним ( 1 ), 19:54, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –6 + / – Ты про убунту? Не то что-б на все 100% согласен, но спорить не буду. А элементари - просто оболочка над ней, типа Unitu и, скорее всего, по итогу, тоже окажется никому не нужна.

5.51 , alekar ( ? ), 20:52, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – я тут мимо проходил, но мимо вот этого "Это реально лучший десктопный дистрибутив" не споткнувшись и не поперхнувшись я пройти не смог - я на элементари сидел ещё с лохматых годов - с версии Луна, затем были Фрея, Локи и вот в прошлом году я обновился на Жуно - и каково же было моё удивление когда оказалось что "самый лучший" дистр последней версии, который типа "от дизайнеров дизайнерам" (встречал и такое позиционирование) - вдруг - неожиданно - не работает с цветовыми профилями - то есть фактически в нём отсутствует система управления цветом - то есть раньше - в предыдущих версиях CMS была - а теперича не стало - погуглил - авторы этого поделия не осилили/не смогли её прикрутить - зато новые иконочки, кнопочки и прочая мишура + денюжку подайте... и да - в убунту, кубунту (мой текущий дистр) с цветовыми профилями всё ОК, да и в плане легковесности и отзывчивости - на первых 2-х версиях разница реально была в пользу E, далее уже - увы нет - как минимум "на глаз" разницы не было (параллельно пробовал другие дистры - ту же Кубунту)

4.43 , IRASoldier_registered ( ok ), 20:27, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Их число сколько-нибудь значимо? (...) Создать предложение при полном отсутствии спроса Это решать не тебе, а продавцу и производителю товара. А спрос - ну, на ДистроВотче они 6-е по хитам. Так что не неси чуши и отучайся от бездоказательных высказываний, претендующих на общезначимость.