Проект elementary OS реализовал монетизацию на основе техподдержки

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|1.1, Аноним (1), 18:54, 29/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–12 +/–
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Ненужное торгует ненужным, используя в качестве маркетингового тарана чувство вины у хомячков. Карл Маркс и Адам Смит на том свете рыдают от умиления.
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|2.8, Ненужное (?), 19:09, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Внимание: эта информация может испортить психику админам локалхостов!
Иногда нужна помощь прям вот сейчас, трахаться неделями в поисках решения дорого и муторно. Вот тут и рулит суппорт. Пример: Red Hat, SUSE.
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|3.16, Аноним (1), 19:15, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>Пример: Red Hat, SUSE.
Хреновый пример. Упомянутые вами, конторы. За очень немаленькие деньги, действительно решают проблемы своих клиентов. Доказано не раз и не два.
А эти "денисы поповы" от техподдержки пытаются срубить бабло по лёгкому, не беря на себя никакой ответственности. И я, на всякий случай, не бомблю и не возмущаюсь, я завидую, потому как с такой развитой хуцпой парни точно не пропадут.
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|4.26, vitalif (ok), 19:29, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Хрень полная. То, за сколько продаёт поддержку редхат - как раз вообще не стоит своих денег. Я вообще не понимаю, зачем это покупают - точнее понимаю, но считаю это бессмысленным. Покупают чтоб была "бумажка подтереться"
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|5.32, Аноним (1), 19:36, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Покупают чтоб была "бумажка подтереться"
Нет, покупают, что-бы избежать тотального факапа, после которого придётся подтираться чем попало.
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|3.18, Sluggard (ok), 19:17, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Всё же это
> раз в месяц запрашивать со стороны ведущих разработчиков персональную помощь в решении своих вопросов. При этом, если решение требует более 1 часа, то разработчики лишь напишут некий вывод и выразят благодарность за спонсирование
не очень похоже на полноценный суппорт.
Это больше похоже на покупку проходки за сцену на концерте. Можно пообщаться с любимым исполнителем. Иногда, недолго, и если получится.
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|4.23, Аноним (23), 19:25, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ну, да, это и не суппорт. Это такой способ выразить благодарность тем, кто задонатил существенную сумму. Зато можно задать вопрос не Кумару Индусовичу с первой линии техподдержки, а разработчику проекта, и получить толковый ответ.
В общем, не вижу ничего плохого в такой модели.
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|5.25, Sluggard (ok), 19:27, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да про плохость никто и не говорил. Для желающих поддержать проект — вполне.
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|5.48, Fyjy (?), 20:42, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Твой нацизм и расизм снова тебя подвели
Там в основной команде разработки Akshay Shekher и прочие ненавистные тебе имена.
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|2.24, IRASoldier_registered (ok), 19:26, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Ненужное
Тебе.
>торгует ненужным
Тебе.
>Карл Маркс и Адам Смит
...констатируют, что ты разбираешься в рынке, как свинья в апельсинах.
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|3.35, Аноним (1), 19:42, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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>Тебе.
>Тебе.
А тебе? Нет, серьёзно, ты пользуешься этим болгеносом? Кто-то из твоих друзей пользуется? Их число сколько-нибудь значимо?
>ты разбираешься в рынке, как свинья в апельсинах
Так я и не спорю. Парни гении! Создать предложение при полном отсутствии спроса. У них явно есть какой-то план и, несомненно, они будут ему следовать, что приведёт компанию к успеху и вызовет взрывной рост капитализации всего того, что у них есть... У них ведь что-то есть? Да?
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|5.39, Аноним (1), 19:54, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Ты про убунту? Не то что-б на все 100% согласен, но спорить не буду. А элементари - просто оболочка над ней, типа Unitu и, скорее всего, по итогу, тоже окажется никому не нужна.
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|5.51, alekar (?), 20:52, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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я тут мимо проходил, но мимо вот этого "Это реально лучший десктопный дистрибутив" не споткнувшись и не поперхнувшись я пройти не смог - я на элементари сидел ещё с лохматых годов - с версии Луна, затем были Фрея, Локи и вот в прошлом году я обновился на Жуно - и каково же было моё удивление когда оказалось что "самый лучший" дистр последней версии, который типа "от дизайнеров дизайнерам" (встречал и такое позиционирование) - вдруг - неожиданно - не работает с цветовыми профилями - то есть фактически в нём отсутствует система управления цветом - то есть раньше - в предыдущих версиях CMS была - а теперича не стало - погуглил - авторы этого поделия не осилили/не смогли её прикрутить - зато новые иконочки, кнопочки и прочая мишура + денюжку подайте...
и да - в убунту, кубунту (мой текущий дистр) с цветовыми профилями всё ОК, да и в плане легковесности и отзывчивости - на первых 2-х версиях разница реально была в пользу E, далее уже - увы нет - как минимум "на глаз" разницы не было (параллельно пробовал другие дистры - ту же Кубунту)
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|4.43, IRASoldier_registered (ok), 20:27, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Их число сколько-нибудь значимо? (...) Создать предложение при полном отсутствии спроса
Это решать не тебе, а продавцу и производителю товара.
А спрос - ну, на ДистроВотче они 6-е по хитам.
Так что не неси чуши и отучайся от бездоказательных высказываний, претендующих на общезначимость.
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|1.2, Аноним (2), 18:57, 29/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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$600 в год за то, что тебе скажут "Очень сложно, до свидания"? Очень крутая бизнес-модель, у ребят светлое будущее.
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|2.10, коржик (?), 19:10, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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$600, это же как чашка кофе. Вам жалко чашки кофе для разработчиков?
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|3.40, Аноним (40), 20:01, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для современных разработчиков ночного горшка с содержимым и то жалко.
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|1.3, Аноним (36), 18:58, 29/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Очень хорошее решение.
Как ни крути, реально годные проекты из мира "linux community" все имеют финансовую поддержку. Либо от компаний, либо донаты от пользователей.
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|2.15, Ненужное (?), 19:14, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У них там свой аппстор, конечно 99% приложений там вполне несложные и продаются за пару баксов(о ужас!). НО если уж очень захочется что-то продавать под Linux, то выбор небольшой: либо к ним, либо к убанте.
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|3.29, vitalif (ok), 19:34, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Не. Продажа приложений - это плохо, не важно за сколько $. А вот то что они щас придумали - это как раз хорошо. Труд должен оплачиваться, копия байтов - нет. Приложения должны ставиться apt-get-ом и без всяких маркетов. Ну, только если просто добровольный донат - то в нём конечно ничего плохого нет.
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|4.33, Аноним (36), 19:37, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Они "продаются" за столько, сколько вы готовы заплатить, или бесплатно.
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|1.4, Аноним (4), 19:02, 29/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Они как выкатили свою оболочку так ничего существенно и не менялось. Кроме как баги меняются постоянно...
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|2.14, Аноним (14), 19:14, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Баг с переключение раскладки (RU-EN) не меняется уже долгое время, а разрабы говорят "Знаем, хз, что делать".
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|2.31, Аноним (36), 19:35, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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В смысле ничего ? Можете почитать их блог:
https://blog.elementary.io
А по поводу багов, в каком дистре их нет ?
Даже в самых распространенных их достаточно.
С другой стороны - это "сообщество линукс" так, что делайте что-то сами, чтоб багов было меньше, если вы не готовы платить.
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|1.5, Anonim (??), 19:05, 29/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Все, производные от Debian дистрибутивы, созданные не для прикола, а для монетизации существовали недолго
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|2.6, A.Stahl (ok), 19:09, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Убунта вполне здравствует и помирать не собирается. Правда весь убунтоспецифичный софт сдох, но это уже традиция.
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|5.30, Anoni (?), 19:35, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пока только на самообеспечение, про окупаемость ещё не заикаются даже.
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|4.37, A.Stahl (ok), 19:47, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Убунта хотя бы в ноль от вложенного Марком вышла? Сомнительно.
А это и не важно, важно что она была создана не для прикола, а для монетизации.
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|5.45, Sluggard (ok), 20:32, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Важно. Потому что здравствует столько лет она исключительно из-за внешних финансовых вливаний, а не потому, что модель монетизации работает.
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|1.7, Супернуб (?), 19:09, 29/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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походу - годовая оплата масдайки с абоненткой на офис дешевле будет. ИМХО-рассчитано на оооочень суровых фанатов системы.
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|2.20, Главный Ананим (ok), 19:19, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Эээ... они наконец узнали про $50/час за чтение манов нараспев?
Вам до их уровня ещё расти и расти.
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|2.22, Sluggard (ok), 19:23, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А у Альта нет персонального саппорта? Чтоб можно было купить подписку, по которой помогал бы строго определённый сотрудник? Например, некто Михаил Шигорин. Думаю, многие бы на ОпенНете не поскупились! :D
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|3.34, Нонон (?), 19:41, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я конечно не знаю какой из себя альт. Но возможно 50 уе час за саппорт резонно только в смузи ОС типа елементари. Но это не точно
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|1.27, vitalif (ok), 19:32, 29/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Без привязки к элементариОС - прикольная на самом деле идея. В привязке - хз, просто потому что хз, так ли она нужна эта ОС. Особенно с "переориентацией с деб на флатпак" и прочим г*ном. Но сама идея прикольная.
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|1.38, Аноним (38), 19:52, 29/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Почему бы не публиковать нормальные отчеты о сборах и тратах, как делают фонды? ИМХО, это один из первых критериев "им можно донатить".
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|2.41, A.Stahl (ok), 20:10, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А какие ты ожидаешь отчёты? Это же не фонд, который сам только деньги распределяет. Это непосредственные исполнители. Жрут они на эти деньги. И бухают. И подгузники детям покупают. И за электричество платят в своё ШтатЭнерго.
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|3.46, Sluggard (ok), 20:34, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Он хочет знать, что жрут и как часто бухают. Чтоб потом говорить, что зажрались.
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|1.47, Annoynymous (ok), 20:39, 29/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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И что, они за эти деньги вернут на место трей, поддержку PPA, переключение раскладок? Или продолжат просто делать круглые глаза на все вопросы?
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|2.50, Аноним (36), 20:48, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А какая вам разница ?
Вы пользуетесь eOS ? Судя по комментарию нет, тогда зачем вы тратите своё время здесь ?
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