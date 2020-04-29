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Проект elementary OS реализовал монетизацию на основе техподдержки

29.04.2020 14:29

Проект elementary OS предоставил пользователям, оформившим через GitHub Sponsors подписку на сумму 50 долларов в месяц, возможность раз в месяц запрашивать со стороны ведущих разработчиков персональную помощь в решении своих вопросов. При этом, если решение требует более 1 часа, то разработчики лишь напишут некий вывод и выразят благодарность за спонсирование.

До этого момента монетизация elementary OS производилась следующими путями:

  • Продажа образа дистрибутива по принципу "плати, сколько хочешь". Для покупки можно выбрать любую сумму, в том числе ноль (при этом в форме загрузки про ноль явно не упоминается, а кнопка именуется "Купить" и заменяется на "Загрузить" только при вводе нуля в форме ввода, что может ввести пользователя в заблуждение).
  • Продажа тем же способом нативных курируемых приложений. При этом 30% достаётся elementary LLC, а 70% - разработчику приложения.
  • "Голосование" деньгами за решение того или иного Issue на платформе Bountysource.
  • Кампании на краудфандинговых площадках. Последняя из них была посвящена очередному раунду улучшений маркетплейса AppCenter: повышение приватности и стабильности, переориентация с DEB на Flatpak, создание личного кабинета для сохранения методов оплаты и истории покупок, повышение доступности магазина для других дистрибутивов. Кампания завершилась более чем успешно, но эпидемия сорвала планы разработчиков устроить очный хакатон. Вместо этого команда постепенно реализует запланированные в рамках кампании возможности в удалённом формате.
  • Финансовая поддержка со стороны компании System76 - производителя Linux-компьютеров и разработчика дистрибутива Pop!_OS. Об этом упоминалось, как минимум, в новости о релизе 5.1.
  • Сбор "классических" пожертвований через Patreon и Paypal.

Напомним, что дистрибутив elementary OS, позиционируемого в качестве быстрой, открытой и уважающей конфиденциальность альтернативы Windows и macOS. Основное внимание в проекте уделяется качественному дизайну, нацеленному на создание простой в использовании системы, потребляющей минимальные ресурсы и обеспечивающей высокую скорость запуска. Пользователям предлагается собственное окружение рабочего стола Pantheon.

При разработке оригинальных компонентов Еlementary OS используется GTK3, язык Vala и собственный фреймворк Granite. В качестве основы дистрибутива используются наработки проекта Ubuntu. Графическое окружение основано на собственной оболочке Pantheon, которая объединяет собой такие компоненты, как оконный менеджер Gala (на базе LibMutter), верхнюю панель WingPanel, ланчер Slingshot, панель управления Switchboard, нижнюю панель задач Plank (переписанный на Vala аналог панели Docky) и менеджер сессий Pantheon Greeter (на основе LightDM).

В состав окружения входит набор тесно интегрированных в единое окружение приложений, необходимых для решения задач пользователей. Среди приложений большую часть составляют собственные разработки проекта, такие как эмулятор терминала Pantheon Terminal, файловый менеджер Pantheon Files, текстовый редактор Scratch и музыкальный проигрыватель Music (Noise). Проектом также развиваются менеджер фотографий Pantheon Photos (ответвление от Shotwell) и почтовый клиент Pantheon Mail (ответвление от Geary).

  1. Главная ссылка к новости (https://twitter.com/elementary...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Elementary OS 5.1 "Hera"
  3. OpenNews: Проект elementary OS представил новый браузер Ephemeral
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Elementary OS 5 "Juno"
  5. OpenNews: Проект Elementary OS разрабатывает текстовый редактор для разработчиков
  6. OpenNews: Проект Elementary OS реализовал вводящую в заблуждение схему сбора пожертвований
Автор новости: platon
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52835-elementaryos
Ключевые слова: elementaryos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (51) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:54, 29/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –12 +/
    Ненужное торгует ненужным, используя в качестве маркетингового тарана чувство вины у хомячков. Карл Маркс и Адам Смит на том свете рыдают от умиления.
     
     
  • 2.8, Ненужное (?), 19:09, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Внимание: эта информация может испортить психику админам локалхостов!

    Иногда нужна помощь прям вот сейчас, трахаться неделями в поисках решения дорого и муторно. Вот тут и рулит суппорт. Пример: Red Hat, SUSE.

     
     
  • 3.16, Аноним (1), 19:15, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >Пример: Red Hat, SUSE.

    Хреновый пример. Упомянутые вами, конторы. За очень немаленькие деньги, действительно решают проблемы своих клиентов. Доказано не раз и не два.
    А эти "денисы поповы" от техподдержки пытаются срубить бабло по лёгкому, не беря на себя никакой ответственности. И я, на всякий случай, не бомблю и не возмущаюсь, я завидую, потому как с такой развитой хуцпой парни точно не пропадут.

     
     
  • 4.26, vitalif (ok), 19:29, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хрень полная. То, за сколько продаёт поддержку редхат - как раз вообще не стоит своих денег. Я вообще не понимаю, зачем это покупают - точнее понимаю, но считаю это бессмысленным. Покупают чтоб была "бумажка подтереться"
     
     
  • 5.32, Аноним (1), 19:36, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Покупают чтоб была "бумажка подтереться"

    Нет, покупают, что-бы избежать тотального факапа, после которого придётся подтираться чем попало.

     
  • 3.18, Sluggard (ok), 19:17, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Всё же это

    > раз в месяц запрашивать со стороны ведущих разработчиков персональную помощь в решении своих вопросов. При этом, если решение требует более 1 часа, то разработчики лишь напишут некий вывод и выразят благодарность за спонсирование

    не очень похоже на полноценный суппорт.
    Это больше похоже на покупку проходки за сцену на концерте. Можно пообщаться с любимым исполнителем. Иногда, недолго, и если получится.

     
     
  • 4.23, Аноним (23), 19:25, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну, да, это и не суппорт. Это такой способ выразить благодарность тем, кто задонатил существенную сумму. Зато можно задать вопрос не Кумару Индусовичу с первой линии техподдержки, а разработчику проекта, и получить толковый ответ.

    В общем, не вижу ничего плохого в такой модели.

     
     
  • 5.25, Sluggard (ok), 19:27, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да про плохость никто и не говорил. Для желающих поддержать проект — вполне.
     
  • 5.48, Fyjy (?), 20:42, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Твой нацизм и расизм снова тебя подвели
    Там в основной команде разработки Akshay Shekher и прочие ненавистные тебе имена.
     
  • 2.24, IRASoldier_registered (ok), 19:26, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Ненужное

    Тебе.

    >торгует ненужным

    Тебе.

    >Карл Маркс и Адам Смит

    ...констатируют, что ты разбираешься в рынке, как свинья в апельсинах.

     
     
  • 3.35, Аноним (1), 19:42, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    >Тебе.
    >Тебе.

    А тебе? Нет, серьёзно, ты пользуешься этим болгеносом? Кто-то из твоих друзей пользуется? Их число сколько-нибудь значимо?
    >ты разбираешься в рынке, как свинья в апельсинах

    Так я и не спорю. Парни гении! Создать предложение при полном отсутствии спроса. У них явно есть какой-то план и, несомненно, они будут ему следовать, что приведёт компанию к успеху и вызовет взрывной рост капитализации всего того, что у них есть... У них ведь что-то есть? Да?

     
     
  • 4.36, Аноним (36), 19:46, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Какой болгенос ? Это реально лучший десктопный дистрибутив.
     
     
  • 5.39, Аноним (1), 19:54, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Ты про убунту? Не то что-б на все 100% согласен, но спорить не буду. А элементари - просто оболочка над ней, типа Unitu и, скорее всего, по итогу, тоже окажется никому не нужна.
     
  • 5.51, alekar (?), 20:52, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я тут мимо проходил, но мимо вот этого "Это реально лучший десктопный дистрибутив" не споткнувшись и не поперхнувшись я пройти не смог - я на элементари сидел ещё с лохматых годов - с версии Луна, затем были Фрея, Локи и вот в прошлом году я обновился на Жуно - и каково же было моё удивление когда оказалось что "самый лучший" дистр последней версии, который типа "от дизайнеров дизайнерам" (встречал и такое позиционирование) - вдруг - неожиданно - не работает с цветовыми профилями - то есть фактически в нём отсутствует система управления цветом - то есть раньше - в предыдущих версиях CMS была - а теперича не стало - погуглил - авторы этого поделия не осилили/не смогли её прикрутить - зато новые иконочки, кнопочки и прочая мишура + денюжку подайте...

    и да - в убунту, кубунту (мой текущий дистр) с цветовыми профилями всё ОК, да и в плане легковесности и отзывчивости - на первых 2-х версиях разница реально была в пользу E, далее уже - увы нет - как минимум "на глаз" разницы не было (параллельно пробовал другие дистры - ту же Кубунту)

     
  • 4.43, IRASoldier_registered (ok), 20:27, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Их число сколько-нибудь значимо? (...) Создать предложение при полном отсутствии спроса

    Это решать не тебе, а продавцу и производителю товара.

    А спрос - ну, на ДистроВотче они 6-е по хитам.

    Так что не неси чуши и отучайся от бездоказательных высказываний, претендующих на общезначимость.

     

  • 1.2, Аноним (2), 18:57, 29/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    $600 в год за то, что тебе скажут "Очень сложно, до свидания"? Очень крутая бизнес-модель, у ребят светлое будущее.
     
     
  • 2.10, коржик (?), 19:10, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    $600, это же как чашка кофе. Вам жалко чашки кофе для разработчиков?
     
     
  • 3.40, Аноним (40), 20:01, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для современных разработчиков ночного горшка с содержимым и то жалко.
     

  • 1.3, Аноним (36), 18:58, 29/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Очень хорошее решение.
    Как ни крути, реально годные проекты из мира "linux community" все имеют финансовую поддержку. Либо от компаний, либо донаты от пользователей.
     
     
  • 2.15, Ненужное (?), 19:14, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У них там свой аппстор, конечно 99% приложений там вполне несложные и продаются за пару баксов(о ужас!). НО если уж очень захочется что-то продавать под Linux, то выбор небольшой: либо к ним, либо к убанте.
     
     
  • 3.29, vitalif (ok), 19:34, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Не. Продажа приложений - это плохо, не важно за сколько $. А вот то что они щас придумали - это как раз хорошо. Труд должен оплачиваться, копия байтов - нет. Приложения должны ставиться apt-get-ом и без всяких маркетов. Ну, только если просто добровольный донат - то в нём конечно ничего плохого нет.
     
     
  • 4.33, Аноним (36), 19:37, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Они "продаются" за столько, сколько вы готовы заплатить, или бесплатно.
     

  • 1.4, Аноним (4), 19:02, 29/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Они как выкатили свою оболочку так ничего существенно и не менялось. Кроме как баги меняются постоянно...
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 19:14, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Баг с переключение раскладки (RU-EN) не меняется уже долгое время, а разрабы говорят "Знаем, хз, что делать".
     
     
  • 3.17, Anonn (?), 19:17, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Можно ссылку?
     
     
  • 4.49, Алексей (??), 20:47, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/elementary/gala/issues/220

    Но справедливости ради баг есть и в убунту и они тоже никак его не починят

     
  • 2.31, Аноним (36), 19:35, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    В смысле ничего ? Можете почитать их блог:
    https://blog.elementary.io

    А по поводу багов, в каком дистре их нет ?
    Даже в самых распространенных их достаточно.
    С другой стороны - это "сообщество линукс" так, что делайте что-то сами, чтоб багов было меньше, если вы не готовы платить.

     

  • 1.5, Anonim (??), 19:05, 29/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все, производные от Debian дистрибутивы, созданные не для прикола, а для монетизации существовали недолго
     
     
  • 2.6, A.Stahl (ok), 19:09, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Убунта вполне здравствует и помирать не собирается. Правда весь убунтоспецифичный софт сдох, но это уже традиция.
     
     
  • 3.21, Sluggard (ok), 19:19, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Убунта хотя бы в ноль от вложенного Марком вышла? Сомнительно.
     
     
  • 4.28, Anoni (?), 19:33, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.zdnet.com/article/mark-shuttleworth-on-ubuntu-popularity-and-canon
     
     
  • 5.30, Anoni (?), 19:35, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока только на самообеспечение, про окупаемость ещё не заикаются даже.
     
  • 4.37, A.Stahl (ok), 19:47, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Убунта хотя бы в ноль от вложенного Марком вышла? Сомнительно.

    А это и не важно, важно что она была создана не для прикола, а для монетизации.

     
     
  • 5.45, Sluggard (ok), 20:32, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Важно. Потому что здравствует столько лет она исключительно из-за внешних финансовых вливаний, а не потому, что модель монетизации работает.
     

  • 1.7, Супернуб (?), 19:09, 29/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    походу - годовая оплата масдайки с абоненткой на офис дешевле будет. ИМХО-рассчитано на оооочень суровых фанатов системы.
     
  • 1.9, Аноним (9), 19:10, 29/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот ещё один RedHat зарождается. 👒
     
     
  • 2.13, Аноним (9), 19:14, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По жадности
     

  • 1.11, Lockywolf (ok), 19:10, 29/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А меж тем, jingle в Pidgin три года как сломан.
     
  • 1.12, Michael Shigorin (ok), 19:11, 29/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Эээ... они наконец узнали про $50/час за чтение манов нараспев?
     
     
  • 2.19, Аноним (36), 19:17, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Вы про это:
    - https://simply-soft.ru/tekh-podderzhka-bazalt-spo
     
  • 2.20, Главный Ананим (ok), 19:19, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Эээ... они наконец узнали про $50/час за чтение манов нараспев?

    Вам до их уровня ещё расти и расти.

     
  • 2.22, Sluggard (ok), 19:23, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А у Альта нет персонального саппорта? Чтоб можно было купить подписку, по которой помогал бы строго определённый сотрудник? Например, некто Михаил Шигорин. Думаю, многие бы на ОпенНете не поскупились! :D
     
     
  • 3.34, Нонон (?), 19:41, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я конечно не знаю какой из себя альт. Но возможно 50 уе час за саппорт резонно только в смузи ОС типа елементари. Но это не точно
     

  • 1.27, vitalif (ok), 19:32, 29/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Без привязки к элементариОС - прикольная на самом деле идея. В привязке - хз, просто потому что хз, так ли она нужна эта ОС. Особенно с "переориентацией с деб на флатпак" и прочим г*ном. Но сама идея прикольная.
     
  • 1.38, Аноним (38), 19:52, 29/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему бы не публиковать нормальные отчеты о сборах и тратах, как делают фонды? ИМХО, это один из первых критериев "им можно донатить".
     
     
  • 2.41, A.Stahl (ok), 20:10, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А какие ты ожидаешь отчёты? Это же не фонд, который сам только деньги распределяет. Это непосредственные исполнители. Жрут они на эти деньги. И бухают. И подгузники детям покупают. И за электричество платят в своё ШтатЭнерго.


     
     
  • 3.46, Sluggard (ok), 20:34, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он хочет знать, что жрут и как часто бухают. Чтоб потом говорить, что зажрались.
     

  • 1.42, Аноним (42), 20:19, 29/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >50 долларов в месяц

    Ого. Губа не дура у ребят.

     
  • 1.44, dashabalatskaya (ok), 20:30, 29/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    нормально, я считаю это правильно

     
  • 1.47, Annoynymous (ok), 20:39, 29/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    И что, они за эти деньги вернут на место трей, поддержку PPA, переключение раскладок? Или продолжат просто делать круглые глаза на все вопросы?
     
     
  • 2.50, Аноним (36), 20:48, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А какая вам разница ?
    Вы пользуетесь eOS ? Судя по комментарию нет, тогда зачем вы тратите своё время здесь ?
     
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