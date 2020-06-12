Дистрибутив elementary OS представил OEM-сборки и договорился о предустановке на ноутбуки

Разработчики дистрибутива elementary OS объявили о подготовке OEM-сборок, предназначенных для производителей, желающих предустанавливать elementary OS на свои устройства. Первые соглашения о предустановке elementary OS на ноутбуки заключены с компаниями Laptop With Linux и Star Labs, которые специализируются на поставке ноутбуков с различными дистрибутивами Linux.

Star Lab предоставляет линейку компактных ноутбуков с экраном от 11 до 13.3 дюймов, на которых помимо elementary OS доступна предустановка Ubuntu, Linux Mint, Zorin OS и Manjaro. Laptop With Linux предлагает более крупные и мощные ноутбуки с экранами от 14 до 17.3 дюймов, на которые также возможна предустановка Ubuntu, Fedora, Manjaro, Debian, Linux Mint, Kubuntu, Xubuntu, Ubuntu MATE, Zorin OS и Kali Linux. Производители отметили визуальную привлекательность elementary OS и ориентацию на удобство работы.

OEM-сборки допускают внесение изменений состава, драйверов и настроек для оптимизации под конкретные устройства. Для установки может применяться как штатный OEM-режим инсталлятора Ubuntu, так и новый инсталлятор elementary OS, развиваемый совместно с компанией System76.

Напомним, что дистрибутив elementary OS, позиционируемого в качестве быстрой, открытой и уважающей конфиденциальность альтернативы Windows и macOS. Основное внимание в проекте уделяется качественному дизайну, нацеленному на создание простой в использовании системы, потребляющей минимальные ресурсы и обеспечивающей высокую скорость запуска. Пользователям предлагается собственное окружение рабочего стола Pantheon.

При разработке оригинальных компонентов Еlementary OS используется GTK3, язык Vala и собственный фреймворк Granite. В качестве основы дистрибутива используются наработки проекта Ubuntu. Графическое окружение основано на собственной оболочке Pantheon, которая объединяет собой такие компоненты, как оконный менеджер Gala (на базе LibMutter), верхнюю панель WingPanel, ланчер Slingshot, панель управления Switchboard, нижнюю панель задач Plank (переписанный на Vala аналог панели Docky) и менеджер сессий Pantheon Greeter (на основе LightDM).

В состав окружения входит набор тесно интегрированных в единое окружение приложений, необходимых для решения задач пользователей. Среди приложений большую часть составляют собственные разработки проекта, такие как эмулятор терминала Pantheon Terminal, файловый менеджер Pantheon Files, текстовый редактор Scratch и музыкальный проигрыватель Music (Noise). Проектом также развиваются менеджер фотографий Pantheon Photos (ответвление от Shotwell) и почтовый клиент Pantheon Mail (ответвление от Geary).





