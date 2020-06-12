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Дистрибутив elementary OS представил OEM-сборки и договорился о предустановке на ноутбуки

12.06.2020 09:09

Разработчики дистрибутива elementary OS объявили о подготовке OEM-сборок, предназначенных для производителей, желающих предустанавливать elementary OS на свои устройства. Первые соглашения о предустановке elementary OS на ноутбуки заключены с компаниями Laptop With Linux и Star Labs, которые специализируются на поставке ноутбуков с различными дистрибутивами Linux.

Star Lab предоставляет линейку компактных ноутбуков с экраном от 11 до 13.3 дюймов, на которых помимо elementary OS доступна предустановка Ubuntu, Linux Mint, Zorin OS и Manjaro. Laptop With Linux предлагает более крупные и мощные ноутбуки с экранами от 14 до 17.3 дюймов, на которые также возможна предустановка Ubuntu, Fedora, Manjaro, Debian, Linux Mint, Kubuntu, Xubuntu, Ubuntu MATE, Zorin OS и Kali Linux. Производители отметили визуальную привлекательность elementary OS и ориентацию на удобство работы.

OEM-сборки допускают внесение изменений состава, драйверов и настроек для оптимизации под конкретные устройства. Для установки может применяться как штатный OEM-режим инсталлятора Ubuntu, так и новый инсталлятор elementary OS, развиваемый совместно с компанией System76.

Напомним, что дистрибутив elementary OS, позиционируемого в качестве быстрой, открытой и уважающей конфиденциальность альтернативы Windows и macOS. Основное внимание в проекте уделяется качественному дизайну, нацеленному на создание простой в использовании системы, потребляющей минимальные ресурсы и обеспечивающей высокую скорость запуска. Пользователям предлагается собственное окружение рабочего стола Pantheon.

При разработке оригинальных компонентов Еlementary OS используется GTK3, язык Vala и собственный фреймворк Granite. В качестве основы дистрибутива используются наработки проекта Ubuntu. Графическое окружение основано на собственной оболочке Pantheon, которая объединяет собой такие компоненты, как оконный менеджер Gala (на базе LibMutter), верхнюю панель WingPanel, ланчер Slingshot, панель управления Switchboard, нижнюю панель задач Plank (переписанный на Vala аналог панели Docky) и менеджер сессий Pantheon Greeter (на основе LightDM).

В состав окружения входит набор тесно интегрированных в единое окружение приложений, необходимых для решения задач пользователей. Среди приложений большую часть составляют собственные разработки проекта, такие как эмулятор терминала Pantheon Terminal, файловый менеджер Pantheon Files, текстовый редактор Scratch и музыкальный проигрыватель Music (Noise). Проектом также развиваются менеджер фотографий Pantheon Photos (ответвление от Shotwell) и почтовый клиент Pantheon Mail (ответвление от Geary).


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.elementary.io/now...)
  2. OpenNews: Lenovo обеспечит поставку Ubuntu и RHEL на всех моделях ThinkStation и ThinkPad P
  3. OpenNews: Компания Dell выпустила новую серию бюджетных ноутбуков с предустановленным Ubuntu
  4. OpenNews: Компания Huawei начала предустановку Deepin Linux на ноутбуки
  5. OpenNews: Проект elementary OS реализовал монетизацию на основе техподдержки
  6. OpenNews: Обновление дистрибутива Elementary OS 5.1.5
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53142-elementaryos
Ключевые слова: elementaryos
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Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:32, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    всё хорошо, но переключение раскладки уже года два починить не могут. запипает, а это раздражает и уже не хочется пользоваться.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:37, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Предложи свой вариант решения проблемы. Или обрати на неё должное внимание разработчиков.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 10:29, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    так разрабы всех дистров говорят. смысл тогда, если самим всё нужно чинить
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:57, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    https://elementary.io/ru/get-involved
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:10, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Странно, сколько пользую, не разу - ничего подобного.
    Вы - точно про elementary?
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:55, 12/06/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –3 +/
     
     
  • 2.6, Аноним (5), 09:58, 12/06/2020 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
     
  • 3.9, A.Stahl (ok), 10:02, 12/06/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 4.11, Аноним (10), 10:10, 12/06/2020 Скрыто модератором
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  • 5.17, A.Stahl (ok), 10:30, 12/06/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.7, Онаним тот самый (?), 10:00, 12/06/2020 Скрыто модератором
    		• +3 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (5)

  • 1.4, Аноним (4), 09:56, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Нормально работает переключение раскладки клавиатуры. Ни разу не залипала.
     
  • 1.8, Друг (?), 10:01, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Вылитый видоизмененный Гном3. Никогда не понимал зачем внизу док, если все эти значки можно поместить на полупустую панель сверху и разгрузить систему "элементарно" хотя бы от дока.
     
     
  • 2.12, Аноним (10), 10:12, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    При таком соотношении сторон экрана, вменяемые люди всё группируют по боковым сторонам.
     
  • 2.14, Аноним (5), 10:17, 12/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://www.apple.com/ru/macos/catalina/
     

  • 1.13, Anonymoustus (ok), 10:13, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Винда, которой вы заслуживаете.
     
  • 1.15, Аноним (16), 10:27, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > потребляющей минимальные ресурсы и обеспечивающей высокую скорость запуска

    сказки для самых маленьких

     
  • 1.18, robot228 (?), 10:43, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ненужно. Лучше бы сделали бюджетный macOS или с Manjaro.
     
  • 1.19, vetsed999 (?), 10:49, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Гном + систем мд, юзайте сами
     
  • 1.20, Аноним (20), 10:49, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Недавно купил копеечные ноут за $220. 15" IPS FullHD, cpu intel 2.2 GHz 2Mb cache 16 year, RAM 8 Gb LPDDR3 1600MHz, SSD 256 Gb, недоустановленный, активированный windows 10 в комплекте. И Linux там тоже вполне возможно запустить.
    Внимание вопрос: почему Star Lite Mk II 11-inch стоит $500? Наценка за Linux?
     
  • 1.21, Александр (??), 10:56, 12/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Просидел на eOS с 5.0 версии
    - раскадку клавиатуры так и не починили. Т.е. ты вроде бы нажимаешь допустим Alt+Shift проводит 1 секунда и только потом происходит переключение. Пришлось искать варианты лечения. Единственное что помогало это https://github.com/yamnikov-oleg/switch-layout. Но спустя какоето время (месяц) - и этот вариант переставал работать.

    - Pantheon лучше чем GNOME - шустрее

    - встроенные приложения на Vala. Кто-то говорит хорошо, кто-то ругает этот язык. Команды создала свой framework Granite для написания приложений по ОСь.

    - встречались еще мелкие баги  с окнами. Попробуйте например открыть PlayOnLinux в eOS - вы увидите что-то вырвиглазное. Со SmartGit тоже так раньше было - вылечили.

    - мелкие баги, на которые я закрывал глаза.


    Сейчас пересел на Ubuntu 20.04. С дравами Nvidia еле завел. Gnome 3.36 гораздо шустрее чем предыдущие версии.

    Я вернулся бы к eOS , если починят баг с раскладкой

     

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