Обновление дистрибутива Elementary OS 5.1.5

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|3.4, Аноним (4), 20:59, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не только для GTK.
И чё, что прибит к glib? Много программ используют glib. Например, cairo, wireshark, fluidsynth, audacity...
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|2.10, user90 (?), 21:17, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он предлагает использовать "современные способы программирования" - уже страшно.
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|2.13, Аноним (13), 21:40, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Конечно же нет. Просто гномотня в основе своей не принимает современные языки, при этом понимает что на C писать невозможно. Вот и родился уродец - под капотом любимая сишечка, но писать на ней не нужно.
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|1.2, Нонон (?), 20:49, 04/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Кто пробовал, оно глючит или уже норм? Помню, версией 0.4 пользоваться было невозможно
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|2.7, Анон Анонов (?), 21:11, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Поддержки HiDPI нет. Если в убунте ещё можно масштабирование 120 - 150 выставить, тут надо мучиться на 1х или 2х.
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|3.11, annual slayer (?), 21:19, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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под hidpi обычно именно 2x и имеют ввиду
а то что ты хочешь обычно называют non-integer scaling или как-то так
но это все равно не технические, а больше как маркетинговые термины
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|4.25, Аноним (25), 01:07, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То есть если ос userfriendly для юзера, то ей пользуются только дебилы?
А если значит в ос надо сутками решать баги и проблемы, то она для умных людей?
Дядь, у тебя не все дома.
Идм лечись, пока не поздно.
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|2.12, Аноним (12), 21:40, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я всё-таки думаю, что этот дистрибутив для юзеров поумнее. Тебе не подойдёт.
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|2.15, Wolfy (?), 22:02, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Умный юзер должен школорачик слепить из огромной помойки говнокода разной степени паршивости?
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|2.21, Wolfy (?), 22:34, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>linux.org.ru
Там местные эксперты вынесли заключение: ненужно.
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|1.26, Аноним (26), 01:45, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>позиционируемого в качестве быстрой, открытой и уважающей конфиденциальность альтернативы Windows и macOS.
Они бы уже определились, альтернативы для вина или мака, а то такое впечатление, что на двух стульях усидеть хотят, а так не бывает.
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|1.27, Аноним (26), 01:50, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Основное внимание в проекте уделяется качественному дизайну, нацеленному на создание простой в использовании системы, потребляющей минимальные ресурсы и обеспечивающей высокую скорость запуска.
Я сначала подумал, что дизайнеры свой дизайн наделали, потом успокоился.
>Графическое окружение основано на собственной оболочке Pantheon, которая объединяет собой такие компоненты, как оконный менеджер Gala (на базе LibMutter), верхнюю панель WingPanel, ланчер Slingshot, панель управления Switchboard, нижнюю панель задач Plank (переписанный на Vala аналог панели Docky) и менеджер сессий Pantheon Greeter (на основе LightDM).
И понял, что это обыкновенный винегрет, скрепленный палками и изолентой.
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|1.28, Аноним (26), 01:51, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Судя по анимированным скриншотам на главной странице, "дизайн" маковский, для тех кому не хватило денег на оригинал.
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