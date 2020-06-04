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Обновление дистрибутива Elementary OS 5.1.5

04.06.2020 20:46

Представлен выпуск дистрибутива Elementary OS 5.1.5, позиционируемого в качестве быстрой, открытой и уважающей конфиденциальность альтернативы Windows и macOS. Основное внимание в проекте уделяется качественному дизайну, нацеленному на создание простой в использовании системы, потребляющей минимальные ресурсы и обеспечивающей высокую скорость запуска. Пользователям предлагается собственное окружение рабочего стола Pantheon. Для загрузки подготовлены загрузочные iso-образы (1.5 Гб), доступные для архитектуры amd64 (при загрузке с сайта, для бесплатной загрузки в поле с суммой пожертвования необходимо ввести 0).

При разработке оригинальных компонентов Еlementary OS используется GTK3, язык Vala и собственный фреймворк Granite. В качестве основы дистрибутива используются наработки проекта Ubuntu. На уровне пакетов и поддержки репозиториев Еlementary OS 5.1.x совместим с Ubuntu 18.04. Графическое окружение основано на собственной оболочке Pantheon, которая объединяет собой такие компоненты, как оконный менеджер Gala (на базе LibMutter), верхнюю панель WingPanel, ланчер Slingshot, панель управления Switchboard, нижнюю панель задач Plank (переписанный на Vala аналог панели Docky) и менеджер сессий Pantheon Greeter (на основе LightDM).

В состав окружения входит набор тесно интегрированных в единое окружение приложений, необходимых для решения задач пользователей. Среди приложений большую часть составляют собственные разработки проекта, такие как эмулятор терминала Pantheon Terminal, файловый менеджер Pantheon Files, текстовый редактор Code и музыкальный проигрыватель Music (Noise). Проектом также развиваются менеджер фотографий Pantheon Photos (ответвление от Shotwell) и почтовый клиент Pantheon Mail (ответвление от Geary).

Ключевые новшества:

  • Расширены возможности Центра установки приложений (AppCenter). Пользователям предоставлена возможность установки обновлений без прав администратора (подразумевается, что администратор подтверждает только установку, а обновление из штатного репозитория могут быть установлены без него). Кроме того, развиваемый проектом Elementary OS и предлагаемый по умолчанию набор приложений в формате Flatpak уже установлен в форме пользовательских приложений (ставятся в каталог пользователя, а не в систему) и установка и обновление таких программ не требует прав администратора. Из других изменений отмечается реализация кеширования ранее просмотренного содержимого домашней страницы каталога приложений и показ содержимого кэша в случае отсутствия сетевого доступа.
  • В файловом менеджере налажено копирование и вставка изображений в другие приложения через буфер обмена (ранее передавалось не само изображение, а путь к файлу). В режиме просмотра списков файлов обеспечен показ всплывающей подсказки с информацией о файле, что позволяет, например, быстро оценить разрешение изображения без открытия просмотрщика. Добавлена возможность цикличного перебора результатов поиска при помощи клавиши "табуляция". При попытке открытия файла из корзины добавлен диалог с предложением предварительно восстановить данный файл.
  • В разделе настройки параметров сети улучшена поддержка типов шифрования и обеспечен показ более точных сведений о применяемом шифровании. Устранено зависание при попытке изменения настроек из нескольких панелей.
  • Значительно повышена производительность переключения месяцев в индикаторе времени при наличии активных событий в планировщике.
  • Обновлены системные пиктограммы, которые переведены на использование новой палитры, совместимой с Bubblegum и Mint. Добавлены новые пиктограммы для информирования об наличии экстренного обновления и синхронизации данных. Предложены дополнительные размеры пиктограмм закрытия окон и настроек.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.elementary.io/her...)
  2. OpenNews: Обновление дистрибутива Elementary OS 5.1.4
  3. OpenNews: Проект elementary OS реализовал монетизацию на основе техподдержки
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Elementary OS 5.1 "Hera"
  5. OpenNews: Проект elementary OS представил новый браузер Ephemeral
  6. OpenNews: Разработка проекта Elementary OS переведена на Git и GitHub
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53091-elementaryos
Ключевые слова: elementaryos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:48, 04/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    неужели Vala такой удобный язык программирования?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 20:53, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Только для GTK, ибо гвоздями прибит к glib.
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 20:59, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не только для GTK.
    И чё, что прибит к glib? Много программ используют glib. Например, cairo, wireshark, fluidsynth, audacity...
     
  • 2.10, user90 (?), 21:17, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он предлагает использовать "современные способы программирования" - уже страшно.
     
  • 2.13, Аноним (13), 21:40, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Конечно же нет. Просто гномотня в основе своей не принимает современные языки, при этом понимает что на C писать невозможно. Вот и родился уродец - под капотом любимая сишечка, но писать на ней не нужно.
     
  • 2.14, user90 (?), 22:00, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На ту же тему, только куда олдскульнее и интереснее: https://github.com/saiftynet/GUIDeFATE
     

  • 1.2, Нонон (?), 20:49, 04/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Кто пробовал, оно глючит или уже норм? Помню, версией 0.4 пользоваться было невозможно
     
     
  • 2.7, Анон Анонов (?), 21:11, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Поддержки HiDPI нет. Если в убунте ещё можно масштабирование 120 - 150 выставить, тут надо мучиться на 1х или 2х.
     
     
  • 3.11, annual slayer (?), 21:19, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    под hidpi обычно именно 2x и имеют ввиду

    а то что ты хочешь обычно называют non-integer scaling или как-то так

    но это все равно не технические, а больше как маркетинговые термины

     

  • 1.5, user90 (?), 21:03, 04/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Это - дистр для очень глупых йузеров))
     
     
  • 2.6, Вадим (??), 21:08, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это дистр нацеленный на удобство юзеров )
     
     
  • 3.8, Жека Воробьев (?), 21:11, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    он только на скринах выглядит красивым и удобным, в живую так себе
     
  • 3.9, user90 (?), 21:13, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Дык и я про это ;)
     
     
  • 4.25, Аноним (25), 01:07, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    То есть если ос userfriendly для юзера, то ей пользуются только дебилы?

    А если значит в ос надо сутками решать баги и проблемы, то она для умных людей?

    Дядь, у тебя не все дома.
    Идм лечись, пока не поздно.

     
  • 2.12, Аноним (12), 21:40, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я всё-таки думаю, что этот дистрибутив для юзеров поумнее. Тебе не подойдёт.
     
  • 2.15, Wolfy (?), 22:02, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Умный юзер должен школорачик слепить из огромной помойки говнокода разной степени паршивости?
     
     
  • 3.16, user90 (?), 22:06, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я его даже не видел никогда (это про рач).
     
     
  • 4.18, Wolfy (?), 22:09, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Говори теперь.
     
  • 2.24, Аноним (25), 00:16, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Линукс - ос для очень глупых юзеров.
     

  • 1.17, Аноним (17), 22:07, 04/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > в качестве быстрой
    > Ubuntu
    > systemd
     
  • 1.19, Аноним (-), 22:15, 04/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    https://www.linux.org.ru/news/debian/15740814
    Где Devuan 3.0?
     
     
  • 2.20, qqq (??), 22:24, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=53075 Еба ты конечно слепой
     
  • 2.21, Wolfy (?), 22:34, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >linux.org.ru

    Там местные эксперты вынесли заключение: ненужно.

     

  • 1.22, Pistrun (?), 23:35, 04/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Раскладку починили?
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 23:43, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет
     

  • 1.26, Аноним (26), 01:45, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >позиционируемого в качестве быстрой, открытой и уважающей конфиденциальность альтернативы Windows и macOS.

    Они бы уже определились, альтернативы для вина или мака, а то такое впечатление, что на двух стульях усидеть хотят, а так не бывает.

     
  • 1.27, Аноним (26), 01:50, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Основное внимание в проекте уделяется качественному дизайну, нацеленному на создание простой в использовании системы, потребляющей минимальные ресурсы и обеспечивающей высокую скорость запуска.

    Я сначала подумал, что дизайнеры свой дизайн наделали, потом успокоился.

    >Графическое окружение основано на собственной оболочке Pantheon, которая объединяет собой такие компоненты, как оконный менеджер Gala (на базе LibMutter), верхнюю панель WingPanel, ланчер Slingshot, панель управления Switchboard, нижнюю панель задач Plank (переписанный на Vala аналог панели Docky) и менеджер сессий Pantheon Greeter (на основе LightDM).

    И понял, что это обыкновенный винегрет, скрепленный палками и изолентой.

     
  • 1.28, Аноним (26), 01:51, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Судя по анимированным скриншотам на главной странице, "дизайн" маковский, для тех кому не хватило денег на оригинал.
     
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