Обновление дистрибутива Elementary OS 5.1.5

Представлен выпуск дистрибутива Elementary OS 5.1.5, позиционируемого в качестве быстрой, открытой и уважающей конфиденциальность альтернативы Windows и macOS. Основное внимание в проекте уделяется качественному дизайну, нацеленному на создание простой в использовании системы, потребляющей минимальные ресурсы и обеспечивающей высокую скорость запуска. Пользователям предлагается собственное окружение рабочего стола Pantheon. Для загрузки подготовлены загрузочные iso-образы (1.5 Гб), доступные для архитектуры amd64 (при загрузке с сайта, для бесплатной загрузки в поле с суммой пожертвования необходимо ввести 0). При разработке оригинальных компонентов Еlementary OS используется GTK3, язык Vala и собственный фреймворк Granite. В качестве основы дистрибутива используются наработки проекта Ubuntu. На уровне пакетов и поддержки репозиториев Еlementary OS 5.1.x совместим с Ubuntu 18.04. Графическое окружение основано на собственной оболочке Pantheon, которая объединяет собой такие компоненты, как оконный менеджер Gala (на базе LibMutter), верхнюю панель WingPanel, ланчер Slingshot, панель управления Switchboard, нижнюю панель задач Plank (переписанный на Vala аналог панели Docky) и менеджер сессий Pantheon Greeter (на основе LightDM). В состав окружения входит набор тесно интегрированных в единое окружение приложений, необходимых для решения задач пользователей. Среди приложений большую часть составляют собственные разработки проекта, такие как эмулятор терминала Pantheon Terminal, файловый менеджер Pantheon Files, текстовый редактор Code и музыкальный проигрыватель Music (Noise). Проектом также развиваются менеджер фотографий Pantheon Photos (ответвление от Shotwell) и почтовый клиент Pantheon Mail (ответвление от Geary). Ключевые новшества: Расширены возможности Центра установки приложений (AppCenter). Пользователям предоставлена возможность установки обновлений без прав администратора (подразумевается, что администратор подтверждает только установку, а обновление из штатного репозитория могут быть установлены без него). Кроме того, развиваемый проектом Elementary OS и предлагаемый по умолчанию набор приложений в формате Flatpak уже установлен в форме пользовательских приложений (ставятся в каталог пользователя, а не в систему) и установка и обновление таких программ не требует прав администратора. Из других изменений отмечается реализация кеширования ранее просмотренного содержимого домашней страницы каталога приложений и показ содержимого кэша в случае отсутствия сетевого доступа.

В файловом менеджере налажено копирование и вставка изображений в другие приложения через буфер обмена (ранее передавалось не само изображение, а путь к файлу). В режиме просмотра списков файлов обеспечен показ всплывающей подсказки с информацией о файле, что позволяет, например, быстро оценить разрешение изображения без открытия просмотрщика. Добавлена возможность цикличного перебора результатов поиска при помощи клавиши "табуляция". При попытке открытия файла из корзины добавлен диалог с предложением предварительно восстановить данный файл.

В разделе настройки параметров сети улучшена поддержка типов шифрования и обеспечен показ более точных сведений о применяемом шифровании. Устранено зависание при попытке изменения настроек из нескольких панелей.

Значительно повышена производительность переключения месяцев в индикаторе времени при наличии активных событий в планировщике.

Обновлены системные пиктограммы, которые переведены на использование новой палитры, совместимой с Bubblegum и Mint. Добавлены новые пиктограммы для информирования об наличии экстренного обновления и синхронизации данных. Предложены дополнительные размеры пиктограмм закрытия окон и настроек.



