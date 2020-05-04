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Обновление дистрибутива Elementary OS 5.1.4

04.05.2020 11:04

Представлен выпуск дистрибутива Elementary OS 5.1.4, позиционируемого в качестве быстрой, открытой и уважающей конфиденциальность альтернативы Windows и macOS. Основное внимание в проекте уделяется качественному дизайну, нацеленному на создание простой в использовании системы, потребляющей минимальные ресурсы и обеспечивающей высокую скорость запуска. Пользователям предлагается собственное окружение рабочего стола Pantheon. Для загрузки подготовлены загрузочные iso-образы (1.48 Гб), доступные для архитектуры amd64 (при загрузке с сайта, для бесплатной загрузки в поле с суммой пожертвования необходимо ввести 0).

При разработке оригинальных компонентов Еlementary OS используется GTK3, язык Vala и собственный фреймворк Granite. В качестве основы дистрибутива используются наработки проекта Ubuntu. На уровне пакетов и поддержки репозиториев Еlementary OS 5.1.x совместим с Ubuntu 18.04. Графическое окружение основано на собственной оболочке Pantheon, которая объединяет собой такие компоненты, как оконный менеджер Gala (на базе LibMutter), верхнюю панель WingPanel, ланчер Slingshot, панель управления Switchboard, нижнюю панель задач Plank (переписанный на Vala аналог панели Docky) и менеджер сессий Pantheon Greeter (на основе LightDM).

В состав окружения входит набор тесно интегрированных в единое окружение приложений, необходимых для решения задач пользователей. Среди приложений большую часть составляют собственные разработки проекта, такие как эмулятор терминала Pantheon Terminal, файловый менеджер Pantheon Files, текстовый редактор Scratch и музыкальный проигрыватель Music (Noise). Проектом также развиваются менеджер фотографий Pantheon Photos (ответвление от Shotwell) и почтовый клиент Pantheon Mail (ответвление от Geary).

Ключевые новшества:

  • Инструменты родительского контроля переименованы из "Parental Controls" в "Screen Time & Limits" и расширены возможностью определения правил, связанных с ограничением времени активности экрана, доступом в интернет и использованием приложений. Подобные правила теперь можно задавать для собственной учётной записи, например, для самоорганизации, чтобы слишком долго не засиживаться перед компьютером.
  • Меню приложений оптимизировано для повышения удобства при управлении с сенсорных экранов, а также для снижения задержек и обеспечения плавности при навигации при помощи трекпадов. Приближен к классическому меню режим просмотра категорий приложений, который теперь вместо сетки представлен в виде прокручиваемого списка. Улучшено управление при помощи клавиатуры и повышена производительность.
  • Полностью переработана система поиска настроек, которая приближена к реализации поиска в меню приложений, может использоваться для поиска отдельных настроек и показывает путь к каждому найденному параметру.
  • В настройках рабочего стола наглядно иллюстрирован предоставленный на выбор размер пиктограмм. Решена проблема с дублированием обоев рабочего стола. Расширены настройки, доступные для поиска (размер текста, анимация окон, прозрачность панели).
  • В настройках экрана обеспечено корректное центрирование дисплеев, для которых применён режим поворота экрана. В настройках учётной записи добавлены более точные пояснения причин доступности той или иной настройки только администратору. Запрос подтверждения прав администратора теперь производится непосредственно при выборе привилегированной операции, например, при активации или отключении учётных записей.
  • В центре установки приложений (AppCenter) проведена работа по повышению производительности - проверка наличия обновлений теперь производится не чаще, чем раз в день, при загрузке и входе в систему, а также при каждом запуске AppCenter пользователем. Модернизирован интерфейс управления дополнениями, установленные дополнения теперь показываются только если для них есть обновление. При выборе дополнения на странице с информацией о приложении обеспечен переход на страницу с информацией о дополнении. Упрощена навигация при помощи клавиатуры - фокус ввода теперь устанавливается на поисковой строке и можно сразу использовать клавиши управления курсором для перемещения по результатам поиска.
  • В видеопроигрывателе обеспечено запоминание последнего воспроизводимого видео и последней позиции.
  • В оконном менеджере Gala устранён крах при изменении виртуального рабочего стола и наличии некоторых видов открытых окон.
  • В программе для просмотра фотографий добавлено меню "Open In", упрощающее её использование для предпросмотра перед запуском другого просмотрщика.
  • Обновлена библиотека Granite, в которой реализован новый метод для совместного доступа к настройкам приложений.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.elementary.io/her...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Elementary OS 5.1 "Hera"
  3. OpenNews: Проект elementary OS реализовал монетизацию на основе техподдержки
  4. OpenNews: Root-уязвимость в sudo, затрагивающая Linux Mint и Elementary OS
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Deepin 15.10, развивающего собственное графическое окружение
  6. OpenNews: Проект elementary OS представил новый браузер Ephemeral
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52876-elementaryos
Ключевые слова: elementaryos
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Обсуждение (32) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:08, 04/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    болгенос наступают. шигорина сюда
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:11, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Он занят своим болгеносом, или не занят.
     

  • 1.2, A.Stahl (ok), 11:10, 04/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >язык Vala

    Какой милый и вежливый отказ от помощи сторонних людей. Не нужно просматривать чужие патчи, придумывать основания для отказа. Нет патчей -- нет проблем. И всё без единого грубого слова.

     
     
  • 2.4, КО (?), 11:17, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Шо, настолько хардкорный?
     
     
  • 3.5, A.Stahl (ok), 11:20, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, настолько распространённый.

    Им бы ещё документацию переписать на алеутский и сайт сделать доступным только через gopher.

     
     
  • 4.6, Аноним (-), 11:39, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Нет, настолько распространённый.

    Для разработки на GTK распространенный. Да и на тот момент когда Elementary начинали, и выбора лучше не было, не считая C. А они взяли Vala, и сделали это официальным языком разработки приложений для Elementary, написали руководств, и на нем начали писать приложения.

     
     
  • 5.15, Аноним84701 (ok), 12:02, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> Нет, настолько распространённый.
    > Для разработки на GTK распространенный.

    Емнип, кто-то из авторитетных гнумовцев его еще пару лет назад обозвал мертвым и не советовал что-то на нем начинать.


     
     
  • 6.23, Аноним (23), 12:14, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Значит хорошие сапоги, надо брать.
     
     
  • 7.28, Аноним84701 (ok), 13:06, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Значит хорошие сапоги, надо брать.

    Учитывая завязку на glib/GObject -- cкорее, "назло бабушке отморожу уши!" :)


     
  • 2.10, Аноним (10), 11:58, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не гони давай, синтаксис Vala почти полностью слизан с C#, код транслируется в C перед сборкой. Писать на нём проще простого
     
     
  • 3.12, A.Stahl (ok), 12:00, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А я и не говорю что он сложен. Я говорю это редкий язык.
     
  • 3.14, Аноним (14), 12:01, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    синтаксис сишарпа знаешь, с чего слизан?
     
  • 2.27, Аноним (27), 13:00, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если бы надо было изучать новые концепции, как для освоения того же Rust или Haskell, тогда да.

    Vala же насколько похож на C#, что изучается за 10 минут.

     
     
  • 3.31, A.Stahl (ok), 13:11, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    C# это довольно-таки Виндовс-специфичная штука и странно рассчитывать что Виндовс-спецы полезут коммитить в какой-то маргинальный Линукс дистрибутив.


     

  • 1.7, Денис Попов (?), 11:39, 04/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Мы собрали уже документы и подаём в суд из-за кражи моей идеи.

    С уважением,
    Денис Попов

     
     
  • 2.8, Аноним (3), 11:43, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Шутки это не твоё.
     
     
  • 3.16, A.Stahl (ok), 12:02, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что чьё -- разберётся суд. У кого документы -- тот и прав.
     
     
  • 4.19, Аноним (14), 12:04, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    кесарево точно кесарево. я гарантирую это
     

  • 1.9, Аноним (9), 11:46, 04/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Они бы лучше переключение раскладки починили. Смотрю каждый раз на новшества в релизах и удевляюсь из-за чего они откладывают фиксы действительно важных вещей.

    Последний релиз ubuntu 20.04 тоже имеет очень внимательно проработанный интерфейс. Не вижу больше смысла в выборе elementary os.

     
     
  • 2.11, Аноним (10), 11:59, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Белые люди не переключают раскладку
     
  • 2.20, Аноним (3), 12:05, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кто "они" то ? Это линукс.
    Вот, присоединяйтесь:
    https://elementary.io/ru/get-involved
     
  • 2.21, Аноним (14), 12:06, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    $ cat /etc/X11/xorg.conf.d/00-keyboard.conf

    ...
    Option "XkbLayout" "us,ru"
    ...

     

  • 1.13, Аноним (13), 12:01, 04/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    что такого в этом дистре что го так пиарят?
     
     
  • 2.17, Аноним (14), 12:03, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    илитарность ввиду невероятно высокого порога вхождения, обусловленного необходимостью быть геем, чтобы этим пользоваться
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 12:31, 04/05/2020 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 3.32, Элитный линуксоид (?), 13:33, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По вашему все кто пользуется macOS - геи?
    Мда, как все печально. А Вы тогда кто будете - гигант мысли?
    Самый интеллектуальный человек в мире?
    Непохоже на то.
    А похоже, что вы просто школьник.
    Из-за таких вот персонажей как Вы, линуксоидов и считают полностью отбитыми на всю голову.
    Как говорится:одна паршивая овца все стадо портит.
     
  • 2.18, A.Stahl (ok), 12:03, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пиарщики.
     
  • 2.22, Аноним (3), 12:06, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Это лучший десктопный линукс-дистрибутив.
     
  • 2.29, Аноним (27), 13:08, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Попытка сделать линукс "для обычных людей" (очередная), с подходом Эппла "мы лучше знаем, как вам надо".

     

  • 1.25, Кир (?), 12:41, 04/05/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
  • 1.26, анонимчик (?), 12:46, 04/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    ОС отличная для девочек и приставки к телевизору.
    Но друзья, пожалуйста, объясните - как они предлагаю отбходиться без системного трея? Как убрать telegram из списка открытых приложений?
     
     
  • 2.30, Аноним (27), 13:09, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так же, как без него обходятся в макоси, откуда у них все и срисовано
     

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