Обновление дистрибутива Elementary OS 5.1.4

|
|1.2, A.Stahl (ok), 11:10, 04/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>язык Vala
Какой милый и вежливый отказ от помощи сторонних людей. Не нужно просматривать чужие патчи, придумывать основания для отказа. Нет патчей -- нет проблем. И всё без единого грубого слова.
|
|
|
|
|
|3.5, A.Stahl (ok), 11:20, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Нет, настолько распространённый.
Им бы ещё документацию переписать на алеутский и сайт сделать доступным только через gopher.
|
|
|
|4.6, Аноним (-), 11:39, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> Нет, настолько распространённый.
Для разработки на GTK распространенный. Да и на тот момент когда Elementary начинали, и выбора лучше не было, не считая C. А они взяли Vala, и сделали это официальным языком разработки приложений для Elementary, написали руководств, и на нем начали писать приложения.
|
|
|
|5.15, Аноним84701 (ok), 12:02, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>> Нет, настолько распространённый.
> Для разработки на GTK распространенный.
Емнип, кто-то из авторитетных гнумовцев его еще пару лет назад обозвал мертвым и не советовал что-то на нем начинать.
|
|
|
|
|
|7.28, Аноним84701 (ok), 13:06, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Значит хорошие сапоги, надо брать.
Учитывая завязку на glib/GObject -- cкорее, "назло бабушке отморожу уши!" :)
|
|2.10, Аноним (10), 11:58, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не гони давай, синтаксис Vala почти полностью слизан с C#, код транслируется в C перед сборкой. Писать на нём проще простого
|
|2.27, Аноним (27), 13:00, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Если бы надо было изучать новые концепции, как для освоения того же Rust или Haskell, тогда да.
Vala же насколько похож на C#, что изучается за 10 минут.
|
|
|
|3.31, A.Stahl (ok), 13:11, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
C# это довольно-таки Виндовс-специфичная штука и странно рассчитывать что Виндовс-спецы полезут коммитить в какой-то маргинальный Линукс дистрибутив.
|
|1.7, Денис Попов (?), 11:39, 04/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
|
Мы собрали уже документы и подаём в суд из-за кражи моей идеи.
С уважением,
Денис Попов
|
|1.9, Аноним (9), 11:46, 04/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Они бы лучше переключение раскладки починили. Смотрю каждый раз на новшества в релизах и удевляюсь из-за чего они откладывают фиксы действительно важных вещей.
Последний релиз ubuntu 20.04 тоже имеет очень внимательно проработанный интерфейс. Не вижу больше смысла в выборе elementary os.
|
|
|
|2.21, Аноним (14), 12:06, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
$ cat /etc/X11/xorg.conf.d/00-keyboard.conf
...
Option "XkbLayout" "us,ru"
...
|
|
|
|2.17, Аноним (14), 12:03, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
илитарность ввиду невероятно высокого порога вхождения, обусловленного необходимостью быть геем, чтобы этим пользоваться
|
|
|
|3.32, Элитный линуксоид (?), 13:33, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
По вашему все кто пользуется macOS - геи?
Мда, как все печально. А Вы тогда кто будете - гигант мысли?
Самый интеллектуальный человек в мире?
Непохоже на то.
А похоже, что вы просто школьник.
Из-за таких вот персонажей как Вы, линуксоидов и считают полностью отбитыми на всю голову.
Как говорится:одна паршивая овца все стадо портит.
|
|2.29, Аноним (27), 13:08, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Попытка сделать линукс "для обычных людей" (очередная), с подходом Эппла "мы лучше знаем, как вам надо".
|
|1.26, анонимчик (?), 12:46, 04/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
ОС отличная для девочек и приставки к телевизору.
Но друзья, пожалуйста, объясните - как они предлагаю отбходиться без системного трея? Как убрать telegram из списка открытых приложений?
|
|
|
|2.30, Аноним (27), 13:09, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так же, как без него обходятся в макоси, откуда у них все и срисовано
|