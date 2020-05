Обновление дистрибутива Elementary OS 5.1.4

2.4 , КО ( ? ), 11:17, 04/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Шо, настолько хардкорный?

3.5 , A.Stahl ( ok ), 11:20, 04/05/2020 Нет, настолько распространённый. Им бы ещё документацию переписать на алеутский и сайт сделать доступным только через gopher.

4.6 , Аноним ( - ), 11:39, 04/05/2020 > Нет, настолько распространённый. Для разработки на GTK распространенный. Да и на тот момент когда Elementary начинали, и выбора лучше не было, не считая C. А они взяли Vala, и сделали это официальным языком разработки приложений для Elementary, написали руководств, и на нем начали писать приложения.

5.15 , Аноним84701 ( ok ), 12:02, 04/05/2020 >> Нет, настолько распространённый.

> Для разработки на GTK распространенный. Емнип, кто-то из авторитетных гнумовцев его еще пару лет назад обозвал мертвым и не советовал что-то на нем начинать.



6.23 , Аноним ( 23 ), 12:14, 04/05/2020 Значит хорошие сапоги, надо брать.

7.28 , Аноним84701 ( ok ), 13:06, 04/05/2020 > Значит хорошие сапоги, надо брать. Учитывая завязку на glib/GObject -- cкорее, "назло бабушке отморожу уши!" :)

2.10 , Аноним ( 10 ), 11:58, 04/05/2020 Не гони давай, синтаксис Vala почти полностью слизан с C#, код транслируется в C перед сборкой. Писать на нём проще простого

3.12 , A.Stahl ( ok ), 12:00, 04/05/2020 А я и не говорю что он сложен. Я говорю это редкий язык.

3.14 , Аноним ( 14 ), 12:01, 04/05/2020 синтаксис сишарпа знаешь, с чего слизан?

2.27 , Аноним ( 27 ), 13:00, 04/05/2020 Если бы надо было изучать новые концепции, как для освоения того же Rust или Haskell, тогда да. Vala же насколько похож на C#, что изучается за 10 минут.

3.31 , A.Stahl ( ok ), 13:11, 04/05/2020 C# это довольно-таки Виндовс-специфичная штука и странно рассчитывать что Виндовс-спецы полезут коммитить в какой-то маргинальный Линукс дистрибутив.