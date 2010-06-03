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Релиз дистрибутива openSUSE Leap 15.2

02.07.2020 15:14

После более года разработки состоялся релиз дистрибутива openSUSE Leap 15.2. Выпуск сформирован с использованием базового набора пакетов из находящегося в разработке дистрибутива SUSE Linux Enterprise 15 SP2, поверх которого поставляются более новые выпуски пользовательских приложений из репозитория openSUSE Tumbleweed. Для загрузки доступна универсальная DVD-сборка, размером 4 ГБ, урезанный образ для установки с загрузкой пакетов по сети (138 Мб) и Live-сборки с KDE (910 МБ) и GNOME (820 МБ). Выпуск сформирован для архитектур x86_64, ARM (aarch64, armv7) и POWER (ppc64le).

Основные новшества:

  • Обновлены компоненты дистрибутива. Как и в SUSE Linux Enterprise 15 SP2 продолжает поставляться базовое ядро Linux, подготовленное на основе версии 5.3.18 (в прошлом выпуске использовалось ядро 4.12). Ядро аналогично используемому в дистрибутиве SUSE Linux Enterprise 15 Service Pack 2 и сопровождается компанией SUSE. Из изменений отмечается поддержка GPU AMD Navi и обеспечение совместимости с технологией Intel Speed Select, используемой в серверах на базе CPU Intel Xeon. Предоставлен вариант ядра с Real-Time патчами для систем реального времени. Как и в двух предыдущих выпусках поставляется systemd версии 234.
  • Помимо GCC 7 (Leap 15.0) и GCC 8 (Leap 15.1) добавлены пакеты с набором компиляторов GCC 9. В дистрибутиве также предложены новые выпуски PHP 7.4.6, Python 3.6.10, Perl 5.26, Clang 9, Ruby 2.5, CUPS 2.2.7, DNF 4.2.19.
  • Из пользовательских приложений обновлены Xfce 4.14 (в прошлом выпуске был 4.12), GNOME 3.34 (был 3.26), KDE Plasma 5.18 (был 5.12), LXQt 0.14.1, Cinnamon 4.4, Sway 1.4, LibreOffice 6.4, Qt 5.12, Mesa 19.3, X.org Server 1.20.3, Wayland 1.18, VLC 3.0.7, GNU Health 3.6.4, OnionShare 2.2, Syncthing 1.3.4.
  • Как и в прошлом выпуске для настройки сети настольных систем и ноутбуков по умолчанию предложен Network Manager. В серверных сборках по умолчанию продолжено использование Wicked. Для генерации сертификатов Let’s Encrypt применяется скрипт dehydrated.
  • Обновлена утилита Snapper, отвечающая за создание снапшотов Btrfs и LVM со срезами состояния файловой системы и откат изменений (например, можно вернуть случайно перезаписанный файл или восстановить состояние системы после установки пакетов). В Snapper реализована возможность вывода в новом формате, оптимизированном для машинного разбора и упрощающего использование в скриптах. Переработан плагин для libzypp, который избавлен от привязки к языку Python и может использоваться в окружениях с сокращённым набором пакетов.
  • В инсталляторе реализован боле простой диалог для выбора системной роли. Улучшен вывод информации о ходе установки. Улучшено управление устройствами хранения при установке на платы Raspberry Pi. Обеспечено более точное определение разделов Windows, зашифрованных при помощи BitLocker.
  • В конфигураторе YaST реализовано разделение системных настроек между каталогами /usr/etc и /etc. Улучшена совместимость YaST Firstboot с подсистемой WSL (Windows Subsystem for Linux) в Windows. Переработан модуль настройки сети. Повышено удобство интерфейса разбивки дисковых разделов и добавлена возможность создания и управления разделами Btrfs, охватывающими несколько накопителей. Повышена производительность интерфейса установки приложений Software Manager. Расширена функциональность модуля NFS.
  • В систему автоматизированной массовой установки AutoYaST добавлены дополнительные настройки и улучшено информирование о возможных ошибках в установочных профилях.
  • Предоставлена возможность обновления серверных установок openSUSE Leap до SUSE Linux Enterprise, что позволяет вести разработку проекта на openSUSE, а после готовности мигрировать на SLE при необходимости получения коммерческой поддержки, сертификации и расширенного цикла доставки обновлений.
  • В репозиторий включены пакеты с фреймворками и приложениями, связанными с машинным обучением. В том числе для быстрой установки теперь доступны Tensorflow и PyTorch, обеспечена поддержка формата ONNX для распространения моделей машинного обучения.
  • Добавлены пакеты Grafana и Prometheus, позволяющие организовать наглядный мониторинг и анализ изменения метрик на графиках.
  • Предоставлены официально поддерживаемые пакеты для развёртывания инфраструктуры контейнерной изоляции на базе платформы Kubernetes. Добавлен пакетный менеджер Helm для установки компонентов Kubernetes. Добавлены пакеты с runtime CRI-O (легковесная альтернатива Docker), соответствующим спецификации Container Runtime Interface (CRI) от Open Container Initiative (OCI). Для организации безопасного сетевого взаимодействия между контейнерами добавлен пакет с сетевой подсистемой Cilium.
  • Обеспечена поддержка системных ролей Server и Transactional Server. В Server применяется традиционный набор пакетов для создания минимального серверного окружения, а в Transactional Server предложена конфигурация для серверных систем, использующая механизм транзакционных обновлений и монтируемый в режиме только для чтения корневой раздел.


  1. Главная ссылка к новости (https://news.opensuse.org/2020...)
  2. OpenNews: Инициатива по сближению разработки openSUSE Leap и SUSE Linux Enterprise
  3. OpenNews: Доступен дистрибутив SUSE Linux Enterprise 15 SP1
  4. OpenNews: Разработчики openSUSE проголосовали против смены имени проекта
  5. OpenNews: Ошибка в OpenSSL нарушила работу некоторых приложений openSUSE Tumbleweed после обновления
  6. OpenNews: Завершено преобразование SUSE в независимую компанию
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53234-opensuse
Ключевые слова: opensuse, suse
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Ilya Indigo (ok), 15:32, 02/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > PHP 7.4.6

    Ё-маё...
    Я, таки, убедил меинтайнера PHP это сделать.
    Он упорно считал что 7.3 будет достаточно, игнорируя мой аргумент что 7.4 будет LTS.

     
     
  • 2.8, Romaven (?), 15:56, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С чего бы вдруг LTS? https://www.php.net/supported-versions.php такой же цикл поддержки, как и у всех
     
     
  • 3.13, Ilya Indigo (ok), 16:09, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У 5.6 когда-то тоже был обычный цикл, пока не вышел 7.0, и даже какое-то время после его выхода.
    Логично предположить что с 7.4 произойдёт аналогичное.
     

  • 1.2, Аноним (2), 15:34, 02/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    надо же. кто-то еще зюзей пользуется
     
     
  • 2.4, ryoken (ok), 15:40, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Видимо, здешние новости про Соляру пролетают мимо благородного дона? :)
     
  • 2.5, Аноним (5), 15:42, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    С версии 10.3 - сижу на ней  проблем не вижу(не хуже не лучше остальных)...
     
  • 2.17, Сейд (ok), 16:37, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мониторы пациентов Dräger работают на openSUSE.
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 17:11, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не нашел нигде подтверждения
    https://www.draeger.com/ru_ru/Hospital/Portfolio/Patient-Monitoring-IT
    ни в описании ни в брошюрах ни одного слова linux / sles / suse
     
     
  • 4.33, Сейд (ok), 17:47, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я сам видел, как инженер перезагружал центральную станцию и работал на ней с интерфейсом командной строки.
     

  • 1.3, ryoken (ok), 15:39, 02/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> PowerPC (ppc64le)

    Вообще-то, насколько я помню, именно PowerPC - только в маках старых было, это POWER4 обстриженный. PPC64LE - это уже сильно позже, POWER8 (поправьте, кто в курсе).

     
     
  • 2.7, Sluggard (ok), 15:54, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё так.
    Это ошибка у автора новости, в оригинале просто POWER («supports workloads on x86-64, ARM64 and POWER systems»).
     
     
  • 3.9, ryoken (ok), 15:57, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, пофиксили, эт хорошо :).
     
  • 2.20, kkk (??), 17:00, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чтр за оборудование пр паверами? Сервера или персоналки? Интересно про RISC.
     

  • 1.6, Сейд (ok), 15:49, 02/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Восстановление пароля на https://idp-portal.suse.com/univention/self-service/#page=passwordreset работает?
     
  • 1.10, Аноним (10), 15:58, 02/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Живу в Германии, тут Сюзя у многих, но в начале 2000-ных вообще все рулила, а ща уже меньше.
     
     
  • 2.12, Анончик9999 (?), 16:05, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В Германии Виндовс повсеместно.
     
     
  • 3.14, Аноним (10), 16:12, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, это само собой... но среди линксов в начале 2000-ч ток SuSE рулил.
     
  • 3.21, Аноним (21), 17:05, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У меня сложилось впечатление что в Германии на информационную безопасность и приватность делают упор.
    SW Iron якобы безопасный браузер германский, законодательство на уровне Калифорнии, щапрещающее распознование лиц, администрации городов пытающихся перейти на линукс.
     
     
  • 4.26, Аноним (10), 17:26, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    SW Iron? С 2010 сисадмином работаю, но такого еще не слышал... хм...
     
     
  • 5.31, macfaq (?), 17:45, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    SRWare Iron, вероятно.
    Была когда-то такая сборка хромиума.
     
  • 5.32, iPony129412 (?), 17:47, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этакий браузер для не очень умных пользователей, которым показали картинку "мы приватнее чем хром!" и всё.
    Чем приватнее чем хромиум непонятно.
    Были замечены в выкладывании сомнительной достоверности сорсов на помойках, даже вролоть до того, что скачать было нельзя. Ну и темы про это на их форуме удалялись само собой.

    Короче помойный и мутный браузер.

     
  • 4.28, iPony129412 (?), 17:39, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот в таких ситуациях лучше бы молчал.
    Особо приводя в пример такой браузер.
     
  • 4.29, iPony129412 (?), 17:40, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > якобы безопасный

    Хотя с другой стороны правильно написал... «якобы».

     
  • 3.35, Аноним (35), 18:06, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В Германии Виндовс повсеместно

    Кстати, разработчик Exact Audio Copy из Германии, пользуется Windows 10.
    http://www.exactaudiocopy.de/en/index.php/information/about-me/
    Крутая прога.

     
  • 2.38, Аноним (38), 18:19, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда я, несколько лет назад, приехал немного поработать в TU-Berlin, местный админ был удивлён моей просьбой выдать ноутбук именно с OpenSUSE. Он ожидал какую-нибудь убунту.
     

  • 1.11, Павел Отредиез (?), 16:00, 02/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    /usr/etc мда. Ну я ещё понимаю /usr/local/etc. Когда хоть все перестанут издеваться. То /bin /sbin кому-то мешает и теперь симлинки, то /usr/etc... А если /usr на отдельном разделе и не примонтируется, система то должна быть отказоустойчивой.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 16:14, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    /usr на отдельном разделе на системах с systemd не поддерживается.
     
     
  • 3.16, Павел Отредиез (?), 16:18, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > /usr на отдельном разделе на системах с systemd не поддерживается.

    Да? Новость для меня. Впрочем у меня разделение /boot root /var /home.

     
  • 3.25, анон ессно (?), 17:21, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    бред. вполне себе поддерживается и работает.
     

  • 1.18, danonimous (?), 16:44, 02/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Свобода выбора системы инициализации в openSUSE есть? Хотя бы в консоль можно загрузиться, не используя systemd?
     
     
  • 2.22, Аноним (21), 17:08, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Systemd это мейнстрим.
    Не хочешь systemd, нужен специализированный дистрибутив.
     

  • 1.19, kkk (??), 16:54, 02/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    После более года разработки состоялся ВЫПУСК ПОСТАВКИ openSUSE Leap 15.2.
     
  • 1.24, ip (??), 17:17, 02/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    О, надо затестить! linphone уже можно поставить? а то валился на зависимостях в бэте 15.2, на 15.0 и 15.1 вполне себе штатно ставился.
     
  • 1.27, Sluggard (ok), 17:38, 02/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Круто. Поздравления пользователям.
     
  • 1.30, Аноним (-), 17:42, 02/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пацаны у этого дистра остался еще истинно германский дух?
     
     
  • 2.34, лолшто (?), 17:50, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дух немецкого кинематографа присущ всем дистрибутивам линукс
     
  • 2.36, Аноним (35), 18:15, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Боюсь, что нет. Соблюдает законы США (нет проприетарных кодеков), как и Fedora. Сейчас правда многие патенты протухли. Уже появились MP3 и AAC из коробки, очередь за H.264. Потому лучше уж Mageia. Истинно французский дух (ex Mandriva), правда тоже подпорченный Америкой, потому что имхо из Федоры тащат + свои ненужные костыли. Так что лучше Ubuntu (UK) - сpала с высокой колокольни на законы США. Там и кодеки и aMule есть.
     

  • 1.37, Аноним (35), 18:18, 02/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Python 3.6.10

    Почему такой старый? У меня в Ubuntu 16.04 (2016) 3.8.3 был. Я еще понимаю 3.7 (2019), но у 3.5-3.6 синтаксис несовместим с современными версиями в васяноскриптах.

     
     
  • 2.39, Аноним (39), 18:23, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Действительно, надо было это старьё вообще вырезать из современной операционки. И бан поставить на имя пакета.

    PS: убунта без питона не запустится.

     
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