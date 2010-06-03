Релиз дистрибутива openSUSE Leap 15.2

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|1.1, Ilya Indigo (ok), 15:32, 02/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> PHP 7.4.6
Ё-маё...
Я, таки, убедил меинтайнера PHP это сделать.
Он упорно считал что 7.3 будет достаточно, игнорируя мой аргумент что 7.4 будет LTS.
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|3.13, Ilya Indigo (ok), 16:09, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У 5.6 когда-то тоже был обычный цикл, пока не вышел 7.0, и даже какое-то время после его выхода.
Логично предположить что с 7.4 произойдёт аналогичное.
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|2.4, ryoken (ok), 15:40, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Видимо, здешние новости про Соляру пролетают мимо благородного дона? :)
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|2.5, Аноним (5), 15:42, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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С версии 10.3 - сижу на ней проблем не вижу(не хуже не лучше остальных)...
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|4.33, Сейд (ok), 17:47, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я сам видел, как инженер перезагружал центральную станцию и работал на ней с интерфейсом командной строки.
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|1.3, ryoken (ok), 15:39, 02/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>> PowerPC (ppc64le)
Вообще-то, насколько я помню, именно PowerPC - только в маках старых было, это POWER4 обстриженный. PPC64LE - это уже сильно позже, POWER8 (поправьте, кто в курсе).
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|2.7, Sluggard (ok), 15:54, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всё так.
Это ошибка у автора новости, в оригинале просто POWER («supports workloads on x86-64, ARM64 and POWER systems»).
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|2.20, kkk (??), 17:00, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А чтр за оборудование пр паверами? Сервера или персоналки? Интересно про RISC.
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|1.10, Аноним (10), 15:58, 02/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Живу в Германии, тут Сюзя у многих, но в начале 2000-ных вообще все рулила, а ща уже меньше.
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|3.14, Аноним (10), 16:12, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, это само собой... но среди линксов в начале 2000-ч ток SuSE рулил.
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|3.21, Аноним (21), 17:05, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У меня сложилось впечатление что в Германии на информационную безопасность и приватность делают упор.
SW Iron якобы безопасный браузер германский, законодательство на уровне Калифорнии, щапрещающее распознование лиц, администрации городов пытающихся перейти на линукс.
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|4.26, Аноним (10), 17:26, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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SW Iron? С 2010 сисадмином работаю, но такого еще не слышал... хм...
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|5.32, iPony129412 (?), 17:47, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Этакий браузер для не очень умных пользователей, которым показали картинку "мы приватнее чем хром!" и всё.
Чем приватнее чем хромиум непонятно.
Были замечены в выкладывании сомнительной достоверности сорсов на помойках, даже вролоть до того, что скачать было нельзя. Ну и темы про это на их форуме удалялись само собой.
Короче помойный и мутный браузер.
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|2.38, Аноним (38), 18:19, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда я, несколько лет назад, приехал немного поработать в TU-Berlin, местный админ был удивлён моей просьбой выдать ноутбук именно с OpenSUSE. Он ожидал какую-нибудь убунту.
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|1.11, Павел Отредиез (?), 16:00, 02/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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/usr/etc мда. Ну я ещё понимаю /usr/local/etc. Когда хоть все перестанут издеваться. То /bin /sbin кому-то мешает и теперь симлинки, то /usr/etc... А если /usr на отдельном разделе и не примонтируется, система то должна быть отказоустойчивой.
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|2.15, Аноним (15), 16:14, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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/usr на отдельном разделе на системах с systemd не поддерживается.
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|3.16, Павел Отредиез (?), 16:18, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> /usr на отдельном разделе на системах с systemd не поддерживается.
Да? Новость для меня. Впрочем у меня разделение /boot root /var /home.
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|1.18, danonimous (?), 16:44, 02/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Свобода выбора системы инициализации в openSUSE есть? Хотя бы в консоль можно загрузиться, не используя systemd?
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|2.22, Аноним (21), 17:08, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Systemd это мейнстрим.
Не хочешь systemd, нужен специализированный дистрибутив.
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|1.19, kkk (??), 16:54, 02/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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После более года разработки состоялся ВЫПУСК ПОСТАВКИ openSUSE Leap 15.2.
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|1.24, ip (??), 17:17, 02/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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О, надо затестить! linphone уже можно поставить? а то валился на зависимостях в бэте 15.2, на 15.0 и 15.1 вполне себе штатно ставился.
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|2.36, Аноним (35), 18:15, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Боюсь, что нет. Соблюдает законы США (нет проприетарных кодеков), как и Fedora. Сейчас правда многие патенты протухли. Уже появились MP3 и AAC из коробки, очередь за H.264. Потому лучше уж Mageia. Истинно французский дух (ex Mandriva), правда тоже подпорченный Америкой, потому что имхо из Федоры тащат + свои ненужные костыли. Так что лучше Ubuntu (UK) - сpала с высокой колокольни на законы США. Там и кодеки и aMule есть.
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|1.37, Аноним (35), 18:18, 02/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Python 3.6.10
Почему такой старый? У меня в Ubuntu 16.04 (2016) 3.8.3 был. Я еще понимаю 3.7 (2019), но у 3.5-3.6 синтаксис несовместим с современными версиями в васяноскриптах.
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|2.39, Аноним (39), 18:23, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Действительно, надо было это старьё вообще вырезать из современной операционки. И бан поставить на имя пакета.
PS: убунта без питона не запустится.
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