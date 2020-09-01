Выпуск дистрибутива KaOS 2020.09

Представлен выпуск KaOS 2020.09, дистрибутива с непрерывной моделью обновления, нацеленного на предоставление рабочего стола на основе свежих выпусков KDE и приложений, использующих Qt. Дистрибутив развивается с оглядкой на Arch Linux, но поддерживает собственный независимый репозиторий, насчитывающий около 1500 пакетов, а также предлагает ряд собственных графических утилит. Сборки публикуются для систем x86_64 (2.3 ГБ). В новом выпуске: Обновлено 60% пакетов, в том числе предложены новые версии Python 3.8.5, ICU 67.1, Boost 1.73.0, Systemd 246, Git 2.28.0, LLVM/Clang 10 (10.0.1), OpenCV 4.4.0, Gstreamer 1.18.0, Poppler 20.9.0, Mesa 20.1.8, NetworkManager 1.26.2, Perl 5.30.3, Xorg-server 1.20.9, ядро Linux 5.7.19. Пользовательское окружение обновлено до версий KDE Applications 20.08, KDE Frameworks 5.74.0 и KDE Plasma 5.19.5. Библиотека Qt обновлена до выпуска 5.15.1.

Продолжена работа по переводу инсталлятора Calamares на модули, написанные с использованием QML. Переписан модуль для настройки локализации, в котором реализован выбор места по карте. Улучшен модуль для настройки параметров клавиатуры.

В состав включены программа для наглядного изучения различий в файлах Kdiff3 и менеджер двухфакторной аутентификауции Keysmith.

Переработана тема оформления Midna, которая переведена с QtCurve на использующий SVG движок Kvantum для определения стиля приложений. Предложено новое оформление загрузочной заставки. Добавлены собственные светлые и тёмные темы пиктограмм.

В IsoWriter, интерфейс для записи ISO-файлов на USB-диски, добавлена поддержка проверки корректности записанных образов.

Вместо офисного пакета Calligra в поставку добавлен LibreOffice 6.2, собранный с VCL-плагинами kf5 и Qt5, позволяющими использовать родные для KDE и Qt диалоги, кнопки, обрамления окон и виджетов.

Добавлен экран приветствия входа в систему Croeso, предоставляющий основные настойки, которые может потребоваться изменить после установки, а также позволяющий установить приложения и посмотреть информацию о дистрибутиве и системе.

По умолчанию задействована файловая система XFS с включённой проверкой целостности (CRC) и отдельным btree-индексом свободных inode (finobt).

Добавлена опция для верификации загруженных ISO-файлов по цифровым подписям.



