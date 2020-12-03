Представлен релиз дистрибутива Manjaro Linux 20.2, построенного на основе Arch Linux и ориентированного на начинающих пользователей. Дистрибутив примечателен наличием упрощённого и дружественного пользователю процесса установки, поддержкой автоматического определения оборудования и установки необходимых для его работы драйверов. Manjaro поставляется в виде live-сборок с графическими окружениями KDE (2.9 ГБ), GNOME (2.6 ГБ) и Xfce (2.6 ГБ). При участии сообщества дополнительно развиваются сборки с Budgie, Cinnamon, Deepin, LXDE, LXQt, MATE и i3. Для управления репозиториями в Manjaro используется собственный инструментарий BoxIt, спроектированный по образу Git. Репозиторий поддерживается по принципу непрерывного включения обновлений (rolling), но новые версии проходят дополнительную стадию стабилизации. Кроме собственного репозитория, имеется поддержка использования репозитория AUR (Arch User Repository). Дистрибутив снабжен графическим инсталлятором и графическим интерфейсом для настройки системы. Основные новшества: Редакция на основе GNOME обновлена до GNOME 3.38. Добавлен новый OEM-режим установки и мастер начальной настройки Gnome-Initial-Setup. В менеджере установки приложений Application-Utility упрощён выбор браузеров, офисных пакетов и менеджеров паролей. Добавлены две оболочки для автоматической мозаичной компоновки окон: Pop-shell и Material-shell, которые можно включить в конфигураторе Gnome-Layout-Switcher. Для систем с видеокартами AMD и Intel по умолчанию активирован сеанс на основе Wayland. Урезаны компоненты рабочего стола, что позволило примерно на 40% сократить потребление памяти.

В редакции на основе KDE предложен новый выпуск рабочего стола Plasma 5.20 и набор приложений KDE-Apps 20.08.

Продолжено оттачивание основной редакции, поставляемой с пользовательским окружением на основе Xfce 4.14.

Ядро Linux обновлено до выпуска 5.9.

В инсталлятор Calamares добавлена поддержка выборочного дискового шифрования с незашифрованным разделом /boot. По умолчанию как и раньше включено шифрование всего диска. При загрузке обеспечен вывод графического диалога для ввода пароля доступа к зашифрованным данным.



