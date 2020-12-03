Релиз дистрибутива Manjaro Linux 20.2

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|1.1, Аноним (1), 23:31, 03/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я сам дебианщик, но рассматриваю варианты другого дистра для освоения.
Так вот, объясните мне про AUR, пожалуйста. Почему на него плюются, мол, безопасность, все дела. Там же по сути темплейт для сборки софта, я правильно понимаю? Там же не какие-то непонятные левые бинари?
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|2.3, Рейка Сметанова (ok), 23:33, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Как раз таки там левые бинари и скрипты которые может залить любой васян, но в этом и плюс, кучу софта найти можно в ауре :]
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|3.11, Аноним (1), 23:53, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Где там бинари? Где скрипты? Окей, захожу сюда: https://aur.archlinux.org/ выбираю первый в списке deepspeech, качаю снапшот и что? Внутри обычный PKGBUILD, который подтягивает нужные зависимости, стягивает сорцы с гитхаба проекта и компилит пакет. Любой исходник при желании можно посмотреть. Так где бинари?
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|2.6, Аноним (6), 23:39, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Не советую Манджару. Манджара самый ужасный, нестабильный дистрибутив в мире.
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|2.7, Углоль (?), 23:42, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нвидия давно работает и не переставала, за исключением cuda, сынок
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|2.8, Аноним (8), 23:45, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я верю, что нвидия несёт свет (pun intended) и рано или поздно приведёт в порядок всю опенсорс помойку. В конце концов, ихний libglvnd прекрасен, и когда-нибудь позволит нормально переключать разные имплементации графических либ и возможно даже дров. Могли бы и больше ресурсов приложить конечно. А главное могли бы участвовать в развитии опенсорс помойки когда это имеет значение. а то заняли позицию "у нас всё прекрасно ваши проблемы нас не волнуют" и в итоге их выкинули на обочину ото всюду. И тут они зашевелились.
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|2.10, Аноним (10), 23:52, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сдохло только у тех, кто только мышкой тыкать умеет, и без иксов беспомощен.
Никто не мешает установить ядро любой версии, тут ничем от arch не отличается.
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|1.4, анонимуслинус (?), 23:33, 03/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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я что то не помню, что бы сейчас были дистры, которые не умеют определять оборудование и подхватывать драйвера.может криво собранный lsb разве что. чтот не понял чем они гордятся.
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|1.5, Аноним (8), 23:36, 03/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Больше дистрибутивов хороших и разных. Однако, пока я пользовался рачем, я собирал ВСЕ возможные проблемы с линуксом. После перехода на генту оказалось, что 99% моих проблем с линуксом были из-за кривой умолчательной конфигурации и мейнтейнеров обновляющих пакеты простым скриптом без какого бы то ни было тестирования, что при политике впихнуть пользователям всё максимально свежее периодически оканчивается болью.
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