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Релиз дистрибутива Manjaro Linux 20.2

03.12.2020 23:27

Представлен релиз дистрибутива Manjaro Linux 20.2, построенного на основе Arch Linux и ориентированного на начинающих пользователей. Дистрибутив примечателен наличием упрощённого и дружественного пользователю процесса установки, поддержкой автоматического определения оборудования и установки необходимых для его работы драйверов. Manjaro поставляется в виде live-сборок с графическими окружениями KDE (2.9 ГБ), GNOME (2.6 ГБ) и Xfce (2.6 ГБ). При участии сообщества дополнительно развиваются сборки с Budgie, Cinnamon, Deepin, LXDE, LXQt, MATE и i3.

Для управления репозиториями в Manjaro используется собственный инструментарий BoxIt, спроектированный по образу Git. Репозиторий поддерживается по принципу непрерывного включения обновлений (rolling), но новые версии проходят дополнительную стадию стабилизации. Кроме собственного репозитория, имеется поддержка использования репозитория AUR (Arch User Repository). Дистрибутив снабжен графическим инсталлятором и графическим интерфейсом для настройки системы.

Основные новшества:

  • Редакция на основе GNOME обновлена до GNOME 3.38. Добавлен новый OEM-режим установки и мастер начальной настройки Gnome-Initial-Setup. В менеджере установки приложений Application-Utility упрощён выбор браузеров, офисных пакетов и менеджеров паролей. Добавлены две оболочки для автоматической мозаичной компоновки окон: Pop-shell и Material-shell, которые можно включить в конфигураторе Gnome-Layout-Switcher. Для систем с видеокартами AMD и Intel по умолчанию активирован сеанс на основе Wayland. Урезаны компоненты рабочего стола, что позволило примерно на 40% сократить потребление памяти.
  • В редакции на основе KDE предложен новый выпуск рабочего стола Plasma 5.20 и набор приложений KDE-Apps 20.08.
  • Продолжено оттачивание основной редакции, поставляемой с пользовательским окружением на основе Xfce 4.14.
  • Ядро Linux обновлено до выпуска 5.9.
  • В инсталлятор Calamares добавлена поддержка выборочного дискового шифрования с незашифрованным разделом /boot. По умолчанию как и раньше включено шифрование всего диска. При загрузке обеспечен вывод графического диалога для ввода пароля доступа к зашифрованным данным.


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.manjaro.org/t/ma...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Manjaro Linux 20.1
  3. OpenNews: Дистрибутив Manjaro будет развиваться коммерческой компанией
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива EndeavourOS 2020.09.20, теперь доступного и для ARM-плат
  5. OpenNews: Доступен полностью свободный Linux-дистрибутив Trisquel 9.0
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива ArchBang Linux 0111
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54192-manjaro
Ключевые слова: manjaro, arch
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 23:31, 03/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я сам дебианщик, но рассматриваю варианты другого дистра для освоения.
    Так вот, объясните мне про AUR, пожалуйста. Почему на него плюются, мол, безопасность, все дела. Там же по сути темплейт для сборки софта, я правильно понимаю? Там же не какие-то непонятные левые бинари?
     
     
  • 2.3, Рейка Сметанова (ok), 23:33, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Как раз таки там левые бинари и скрипты которые может залить любой васян, но в этом и плюс, кучу софта найти можно в ауре :]
     
     
  • 3.11, Аноним (1), 23:53, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где там бинари? Где скрипты? Окей, захожу сюда: https://aur.archlinux.org/ выбираю первый в списке deepspeech, качаю снапшот и что? Внутри обычный PKGBUILD, который подтягивает нужные зависимости, стягивает сорцы с гитхаба проекта и компилит пакет. Любой исходник при желании можно посмотреть. Так где бинари?
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:39, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Не советую Манджару. Манджара самый ужасный, нестабильный дистрибутив в мире.
     

  • 1.2, Рейка Сметанова (ok), 23:32, 03/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >Ядро Linux обновлено до выпуска 5.9.

    Вот и сдохли все Нивидия-бои

     
     
  • 2.7, Углоль (?), 23:42, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нвидия давно работает и не переставала, за исключением cuda, сынок
     
  • 2.8, Аноним (8), 23:45, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я верю, что нвидия несёт свет (pun intended) и рано или поздно приведёт в порядок всю опенсорс помойку. В конце концов, ихний libglvnd прекрасен, и когда-нибудь позволит нормально переключать разные имплементации графических либ и возможно даже дров. Могли бы и больше ресурсов приложить конечно. А главное могли бы участвовать в развитии опенсорс помойки когда это имеет значение. а то заняли позицию "у нас всё прекрасно ваши проблемы нас не волнуют" и в итоге их выкинули на обочину ото всюду. И тут они зашевелились.

     
  • 2.10, Аноним (10), 23:52, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сдохло только у тех, кто только мышкой тыкать умеет, и без иксов беспомощен.
    Никто не мешает установить ядро любой версии, тут ничем от arch не отличается.
     

  • 1.4, анонимуслинус (?), 23:33, 03/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    я что то не помню, что бы сейчас были дистры, которые не умеют определять оборудование и подхватывать драйвера.может криво собранный lsb разве что. чтот не понял чем они гордятся.
     
  • 1.5, Аноним (8), 23:36, 03/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Больше дистрибутивов хороших и разных. Однако, пока я пользовался рачем, я собирал ВСЕ возможные проблемы с линуксом. После перехода на генту оказалось, что 99% моих проблем с линуксом были из-за кривой умолчательной конфигурации и мейнтейнеров обновляющих пакеты простым скриптом без какого бы то ни было тестирования, что при политике впихнуть пользователям всё максимально свежее периодически оканчивается болью.
     
  • 1.9, bnm (?), 23:49, 03/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    как правильно - Манжаро или Маньяро?
     
     
  • 2.12, Bbore (?), 23:53, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Добавлю третий вариант - Манджаро?
     
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