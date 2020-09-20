Выпуск дистрибутива EndeavourOS 2020.09.20, теперь доступного и для ARM-плат

Доступен выпуск проекта EndeavourOS 2020.09.20, пришедшего на смену дистрибутиву Antergos, развитие которого было прекращено в мае 2019 года из-за нехватки у оставшихся мэйнтейнеров свободного времени для поддержания проекта на должном уровне. Дистрибутив предлагает простой инсталлятор для установки базового окружения Arch Linux с рабочим столом Xfce по умолчанию и возможностью установить один из 9 типовых рабочих столов на основе i3-wm, Openbox, Mate, Cinnamon, GNOME, Deepin, Budgie и KDE. Endeavour OS даёт возможность пользователю без лишних усложнений установить Arch Linux с необходимым рабочим столом в том виде, каким он задуман в своей штатной начинке, предлагаемой разработчиками выбранного рабочего стола, без дополнительных предустановленных программ. Размер установочного образа 1.7 ГБ (x86_64, ARM).

В новом выпуске началось формирование сборок для различных плат на базе процессоров с архитектурой ARM. Сборки основаны на Arch Linux ARM и протестированы на платах Odroid N2, Odroid N2+, Odroid XU4 и Raspberry PI 4b, но могут использоваться и на других платах и устройствах, поддерживаемых в Arch Linux ARM, включая Pinebook Pro, Pine64 и Rock64. За исключением Deepin для ARM доступны все предоставляемые в EndeavourOS рабочие столы: Xfce, LXqt, Mate, Cinnamon, GNOME, Budgie, KDE Plasma и i3-WM.

Из общих изменений отмечается обновление версий программ. Ядро Linux обновлено до версии 5.8.10. Значительно расширены возможности программы Welcome, приветствующей вход пользователя в систему. В новой версии появилась кнопка для смены разрешения экрана, актуализации списка зеркал, смены обоев рабочего стола и просмотра пакетов в штатных репозиториях Arch и в AUR. Внесены изменения в инсталлятор. Прекращена установка менеджеров приложений GNOME Software и KDE Discover, которые не использовались в EndeavourOS, но вводили пользователей в заблуждение.



