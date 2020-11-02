Выпуск дистрибутива ArchBang Linux 0111

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|1.1, Qwerty (??), 08:42, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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>наблюдаются отдельные изменения горячих клавиш
В Болгеносе хотя бы обои отличались...
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|3.5, фывфыв (?), 09:23, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нет, потому-что он элементарный и там баги все отловили уже.
Комментатору выше нужна цифоркка ради циферки? Или может он не собирается?
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|4.6, m.makhno (ok), 09:36, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У комментатора выше нет такой нужды. Просто он вспомнил, что давно ничего не слышал про этот WM, и связал это с переходом сабжа на i3 в контексте этой новости.
А так же вспомнил и то, что Openbox используется в LXQt и LXDE. Но вторая приказала долго жить ради первой.
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|3.8, Dmitry (??), 10:16, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тоже обеспокоен этим. Вряд-ли кто то захочет его переносить на Wayland. А было бы круто.
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|1.7, istepan (ok), 09:38, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Думаю тут перейти на Sway с i3wm. Стоит того? Интересует мнение тех кто перешел.
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|2.9, Аноним (9), 10:49, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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i3 особо не пользовался, но sway юзаю с версии 0.15. Проблем нет, можно ставить.
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|4.13, Аноним (9), 11:05, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Раньше вроде были проблемы с диалогами. Сейчас пофиксили, но нужно ставить последние версии idea. Для android studio нужно ещё jdk11+ ставить.
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|2.12, Аноним (12), 10:55, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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[i]Думаю тут перейти на Sway с i3wm. Стоит того? Интересует мнение тех кто перешел.[/i] - на sway есть проблемы с тем, чтобы расшарить рабочий стол на говонософте.
Соответственно если не используете zoom и.т.д, то можно.
Где-то 6 месяцев после последнего обновления использую sway на gentoo/systemd с 12ядерным xeon и radeon rx470 c открытыми драйверами.
Кроме прочего, насколько я помню, wayland и nvidia на проприетарных драйверах не подружки.
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|2.16, Аноним (-), 11:11, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Думаю тут перейти на Sway
Черный квадрат на сайте - это скриншот я так понимаю. Ну, выглядит многообещающе, разрешаю попробовать.
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|2.17, flkghdfgklh (?), 11:35, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На стареньком нетбуке с 1 гигом рама(больше он не может, увы) и атомом вместо процессора перешел с i3wm на Sway, интерфейс чуть отзывчивей, а так разницы особой нет, все что работало в i3wm из плагинчиков так же работает в Sway, все прочие твои настройки переносятся
Если хочешь попробовать уйти с X11 на Wayland, то вполне можно переходить, проблем не обнаружено.
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