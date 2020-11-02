Выпуск дистрибутива ArchBang Linux 0111

Представлен релиз легковесного Linux-дистрибутива ArchBang 0111, основанного на наработках Arch Linux и предоставляющего интерфейс пользователя на базе оконного менеджера i3. Дистрибутив предлагает непрерывный цикл выпуска обновлений, позволяющий всегда работать с самыми последними версиями программ из репозиториев Arch Linux. Размер iso-образа 958 МБ.

Ключевым изменением в новой версии стала смена оконного менеджера - вместо Openbox пользовательское окружение теперь основано на i3wm. Отмечается, что наблюдаются отдельные изменения горячих клавиш, и вначале окружение на базе i3 может показаться необычным, но к нему быстро можно привыкнуть, после чего не возникнет желания вернуться на Openbox. В базовый состав также возвращён браузер Firefox так как функциональность более лёгких браузеров признана недостаточной. Внесены несущественные изменения в инсталлятор.



