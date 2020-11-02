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Выпуск дистрибутива ArchBang Linux 0111

02.11.2020 08:31

Представлен релиз легковесного Linux-дистрибутива ArchBang 0111, основанного на наработках Arch Linux и предоставляющего интерфейс пользователя на базе оконного менеджера i3. Дистрибутив предлагает непрерывный цикл выпуска обновлений, позволяющий всегда работать с самыми последними версиями программ из репозиториев Arch Linux. Размер iso-образа 958 МБ.

Ключевым изменением в новой версии стала смена оконного менеджера - вместо Openbox пользовательское окружение теперь основано на i3wm. Отмечается, что наблюдаются отдельные изменения горячих клавиш, и вначале окружение на базе i3 может показаться необычным, но к нему быстро можно привыкнуть, после чего не возникнет желания вернуться на Openbox. В базовый состав также возвращён браузер Firefox так как функциональность более лёгких браузеров признана недостаточной. Внесены несущественные изменения в инсталлятор.

  1. Главная ссылка к новости (https://archbang.org/2020/11/0...)
  2. OpenNews: Увидел свет дистрибутив ArchBang Linux 2012.05
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Chakra Linux 2017.10
  4. OpenNews: Выпуск BlackArch 2020.06.01, дистрибутива для тестирования безопасности
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Manjaro Linux 20.1
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива EndeavourOS 2020.09.20, теперь доступного и для ARM-плат
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54007-archbang
Ключевые слова: archbang, arch, i3
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  • 1.1, Qwerty (??), 08:42, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    >наблюдаются отдельные изменения горячих клавиш

    В Болгеносе хотя бы обои отличались...

     
  • 1.2, m.makhno (ok), 08:44, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Про Openbox новостей что-то и нет, последний релиз в середине 2015.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 08:53, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что его нужность около нуля.
     
     
  • 3.5, фывфыв (?), 09:23, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет, потому-что он элементарный и там баги все отловили уже.
    Комментатору выше нужна цифоркка ради циферки? Или может он не собирается?
     
     
  • 4.6, m.makhno (ok), 09:36, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У комментатора выше нет такой нужды. Просто он вспомнил, что давно ничего не слышал про этот WM, и связал это с переходом сабжа на i3 в контексте этой новости.

    А так же вспомнил и то, что Openbox используется в LXQt и LXDE. Но вторая приказала долго жить ради первой.

     
  • 3.8, Dmitry (??), 10:16, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже обеспокоен этим. Вряд-ли кто то захочет его переносить на Wayland. А было бы круто.
     

  • 1.7, istepan (ok), 09:38, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Думаю тут перейти на Sway с i3wm. Стоит того? Интересует мнение тех кто перешел.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:49, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    i3 особо не пользовался, но sway юзаю с версии 0.15. Проблем нет, можно ставить.
     
     
  • 3.11, istepan (ok), 10:55, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как там с IntelliJ IDEA? Чет жалуются.
     
     
  • 4.13, Аноним (9), 11:05, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раньше вроде были проблемы с диалогами. Сейчас пофиксили, но нужно ставить последние версии idea. Для android studio нужно ещё jdk11+ ставить.
     
     
  • 5.15, Аноним (9), 11:08, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/swaywm/sway/wiki#issues-with-jetbrains-ide-popupsmenus-losi
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:51, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Sway с i3wm"
    Pick one.
     
  • 2.12, Аноним (12), 10:55, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    [i]Думаю тут перейти на Sway с i3wm. Стоит того? Интересует мнение тех кто перешел.[/i] - на sway есть проблемы с тем, чтобы расшарить рабочий стол на говонософте.
    Соответственно если не используете zoom и.т.д, то можно.
    Где-то 6 месяцев после последнего обновления использую sway на gentoo/systemd с 12ядерным xeon и radeon rx470 c открытыми драйверами.

    Кроме прочего, насколько я помню, wayland и nvidia на проприетарных драйверах не подружки.

     
  • 2.16, Аноним (-), 11:11, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Думаю тут перейти на Sway

    Черный квадрат на сайте - это скриншот я так понимаю. Ну, выглядит многообещающе, разрешаю попробовать.

     
  • 2.17, flkghdfgklh (?), 11:35, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На стареньком нетбуке с 1 гигом рама(больше он не может, увы) и атомом вместо процессора перешел с i3wm на Sway, интерфейс чуть отзывчивей, а так разницы особой нет, все что работало в i3wm из плагинчиков так же работает в Sway, все прочие твои настройки переносятся

    Если хочешь попробовать уйти с X11 на Wayland, то вполне можно переходить, проблем не обнаружено.

     

  • 1.14, Любитель Монеточки (?), 11:07, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Что мешает установить i3 или openbox в оригинальный Arch?
     
  • 1.18, Аноним (18), 11:49, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А gangbang linux когда выйдет?
     
  • 1.19, Аноним (19), 11:50, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А какие там обои? Нескучные?
     

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