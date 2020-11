Выпуск дистрибутива ArchBang Linux 0111

2.9 , Аноним ( 9 ), 10:49, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – i3 особо не пользовался, но sway юзаю с версии 0.15. Проблем нет, можно ставить.

3.11 , istepan ( ok ), 10:55, 02/11/2020 Как там с IntelliJ IDEA? Чет жалуются.

4.13 , Аноним ( 9 ), 11:05, 02/11/2020 Раньше вроде были проблемы с диалогами. Сейчас пофиксили, но нужно ставить последние версии idea. Для android studio нужно ещё jdk11+ ставить.

5.15 , Аноним ( 9 ), 11:08, 02/11/2020 https://github.com/swaywm/sway/wiki#issues-with-jetbrains-ide-popupsmenus-losi

2.10 , Аноним ( 10 ), 10:51, 02/11/2020 "Sway с i3wm"

2.12 , Аноним ( 12 ), 10:55, 02/11/2020 [i]Думаю тут перейти на Sway с i3wm. Стоит того? Интересует мнение тех кто перешел.[/i] - на sway есть проблемы с тем, чтобы расшарить рабочий стол на говонософте.

Соответственно если не используете zoom и.т.д, то можно.

Где-то 6 месяцев после последнего обновления использую sway на gentoo/systemd с 12ядерным xeon и radeon rx470 c открытыми драйверами. Кроме прочего, насколько я помню, wayland и nvidia на проприетарных драйверах не подружки.

2.16 , Аноним ( - ), 11:11, 02/11/2020 > Думаю тут перейти на Sway Черный квадрат на сайте - это скриншот я так понимаю. Ну, выглядит многообещающе, разрешаю попробовать.

2.17 , flkghdfgklh ( ? ), 11:35, 02/11/2020 На стареньком нетбуке с 1 гигом рама(больше он не может, увы) и атомом вместо процессора перешел с i3wm на Sway, интерфейс чуть отзывчивей, а так разницы особой нет, все что работало в i3wm из плагинчиков так же работает в Sway, все прочие твои настройки переносятся Если хочешь попробовать уйти с X11 на Wayland, то вполне можно переходить, проблем не обнаружено.