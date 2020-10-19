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Доступен полностью свободный Linux-дистрибутив Trisquel 9.0

19.10.2020 21:01

После двух с половиной лет с момента прошлого значительного выпуска представлен релиз полностью свободного Linux-дистрибутива Trisquel 9.0, основанного на пакетной базе Ubuntu 18.04 LTS и ориентированного на использование в небольших предприятиях, в образовательных учреждениях и домашними пользователями. Trisquel лично одобрен Ричардом Столманом, официально признан Фондом Свободного ПО в качестве полностью свободного и помещен в список рекомендованных фондом дистрибутивов. Для загрузки доступны установочные образы, размером 2ГБ и 940МБ (x86_64, i686). Выпуск обновлений для дистрибутива будет осуществляться до 2023 года.

Дистрибутив примечателен исключением из поставки всех несвободных компонентов, таких как бинарные драйверы, firmware и элементы графического оформления, распространяемые под несвободной лицензией или использующие зарегистрированные торговые марки. Несмотря на полный отказ от проприетарных компонентов, Trisquel совместим с Java (OpenJDK) и Adobe Flash (Gnash), поддерживает большинство аудио- и видео-форматов, включая работу с защищенными DVD, задействуя при этом только полностью свободные реализации данных технологий.

В новом выпуске осуществлён переход с пакетной базы Ubuntu 16.04 на ветку Ubuntu 18.04. До версии 4.15 обновлён полностью свободный вариант ядра Linux - Linux Libre, очищенный от проприетарных прошивок и драйверов, содержащих несвободные компоненты. Рабочий стол MATE обновлён до версии 1.20. Опционально для установки доступны пользовательские окружения LXDE и KDE.

Основные требования к полностью свободным дистрибутивам:

  • Включение в состав дистрибутива ПО с одобренными FSF лицензиями;
  • Недопустимость поставки бинарных прошивок (firmware) и любых бинарных компонентов драйверов;
  • Непринятие неизменяемых функциональных компонентов, но возможность включения нефункциональных, при условии разрешения копировать и распространять их в коммерческих и некоммерческих целях (например, CC BY-ND-карты к GPL-игре);
  • Недопустимость использования торговых марок, условия использования которых мешают свободному копированию и распространению всего дистрибутива или его части;
  • Соблюдение лицензионной чистоты документации, недопустимость документации, рекомендующей установку проприетарного ПО для решения определённых задач.

В настоящее время в список полностью свободных дистрибутивов GNU/Linux включены следующие проекты: В настоящее время помимо Hyperbola в список полностью свободных дистрибутивов GNU/Linux включены следующие проекты:

  • gNewSense - основан на пакетной базе Debian GNU/Linux и развивается Фондом СПО при личном участии Ричарда Столлмана;
  • Dragora - независимый дистрибутив, пропагандирующий идею максимального упрощения;
  • ProteanOS - обособленный дистрибутив, развивающийся в направлении достижения как можно более компактного размера;
  • Dynebolic - специализированный дистрибутив для обработки видео и аудио данных;
  • Hyperbola - основан на стабилизированных срезах пакетной базы Arch Linux с переносом из Debian некоторых патчей для повышения стабильности и безопасности. Проект развивается в соответствии с принципом KISS (Keep It Simple Stupid) и нацелен на предоставление пользователям простого, легковесного, стабильного и безопасного окружения.
  • Parabola GNU/Linux - дистрибутив, основанный на наработках проекта Arch Linux;
  • PureOS - основан на пакетной базе Debian и разрабатывается компанией Purism, развивающей смартфон Librem 5 и выпускающей ноутбуки, поставляемые с данным дистрибутивом и прошивкой на базе CoreBoot;
  • Musix GNU+Linux - основанный на Knoppix дистрибутив, предназначенный для создания и обработки звука;
  • Trisquel - основанный на Ubuntu специализированный дистрибутив для небольших предприятий, домашних пользователей и образовательных учреждений;
  • Ututo - GNU/Linux дистрибутив, построенный на базе Gentoo.
  • libreCMC (libre Concurrent Machine Cluster), специализированный дистрибутив, рассчитанный на использование во встраиваемых устройствах, таких как беспроводные маршрутизаторы.
  • Guix - основан на пакетном менеджере Guix и системе инициализации GNU Shepherd (ранее известной как GNU dmd), написанными на языке Guile (одна из реализаций языка Scheme), который также используется и для определения параметров запуска сервисов.


  1. Главная ссылка к новости (https://listas.trisquel.info/p...)
  2. OpenNews: Фонд СПО признал Hyperbola полностью свободным дистрибутивом
  3. OpenNews: Доступен полностью свободный Linux-дистрибутив Trisquel 8.0
  4. OpenNews: Фонд СПО признал PureOS полностью свободным дистрибутивом
  5. OpenNews: Фонд СПО пересмотрел список приоритетных свободных проектов
  6. OpenNews: Фонд СПО признал ProteanOS полностью свободным дистрибутивом
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53918-trisquel
Ключевые слова: trisquel
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, котлетка (?), 21:04, 19/10/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    А смысл свободы если железо не поддерживает?
     
     
  • 2, A.Stahl (ok), 21:08, 19/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если немного постараться, то можно собрать вполне нормальную машину, в которой всё будет работать под управлением этого дистра.
    Так-то в общем случае не существует ОС, которая поддерживала бы всё существующее железо.
     

  • 3, Аноним (3), 21:08, 19/10/2020 [ответить]  
    		• +/
    Штука в том, что Trisquel уже сто лет как в списке столманоугодных, это такая слоупочная новость, как и сам дистр, который только на 18.04 переехал?
     
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