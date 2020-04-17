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Представлен KWinFT, форк KWin, сфокусированный на Wayland

17.04.2020 10:09

Роман Гилг (Roman Gilg), участвующий в разработке KDE, Wayland, Xwayland и X Server, представил проект KWinFT (KWin Fast Track), развивающий гибкий и простой в использовании композитный оконный менеджер для Wayland и X11, основанный на кодовой базе KWin. Помимо оконного менеджера проект также развивает библиотеку wrapland с реализацией обвязки над libwayland для Qt/C++, продолжающей развитие KWayland, но избавленной от привязки к Qt. Код распространяется под лицензиями GPLv2 и LGPLv2.

Целью проекта является переработка KWin и KWayland с использованием современных технологий и практик разработки, позволяющих ускорить развитие проекта, провести рефакторинг кода, добавить оптимизации и упростить добавление фундаментальных новшеств, интеграция которых в KWin в текущем виде затруднена. KWinFT и Wrapland могут использоваться для прозрачной замены KWin и KWayland, но они не ограничены рамками, которые накладывает завязка на KWin многих продуктов, сохранение полной совместимости с которыми является приоритетом, препятствующим продвижению новшеств.

В KWinFT у разработчиков развязаны руки и они могут экспериментировать с новыми возможностями, добиваясь сохранения стабильности за счёт применения более современных техник разработки. Например, для проверки кода KWinFT задействована система непрерывной интеграции, включающая проверку при помощи разных linter, автоматическое формирование сборок и расширенное тестирование. Что касается развития функциональности, основное внимание в KWinFT будет уделяться обеспечению качественной и полной поддержки протокола Wayland, в том числе переработке архитектурых особенностей KWin, усложняющих интеграцию с Wayland.

Среди уже добавленных в KWinFT экспериментальных новшеств, отмечаются:

  • Переработан процесс композитинга, что позволило значительно улучшить отрисовку контента под управлением X11 и Wayland. Дополнительно добавлен таймер для минимизации задержек между созданием изображения и его выводом на экран.
  • Реализовано расширение протокола Wayland "viewporter", позволяющее клиенту выполнять действия по масштабированию и обрезанию краёв поверхности на стороне сервера. В сочетании со следующим значительным выпуском XWayland расширение даст возможность эмулировать изменение разрешения экрана для старых игр.
  • Полная поддержка поворота и зеркального отражения вывода для сеансов на основе Wayland.

Wrapland предоставляет спроектированный в стиле Qt программный интерфейс, предоставляющий доступ к функциям libwayland в форме удобной для использования в проектах на С++. Вначале Wrapland планировали развивать как форк KWayland, но из-за неудовлетворительного состояния кода KWayland он теперь рассматривается как проект по полной переработке KWayland. Наиболее важным отличием Wrapland от KWayland является избавление от привязки к Qt и возможность использования отдельно без установки Qt. В будущем Wrapland сможет применяться как универсальная библиотека с С++ API, избавляющая разработчиков от необходимости использования С API libwayland.

Готовые пакеты сформированы для пользователей Manjaro Linux. Для задействования KWinFT достаточно установить из репозитория kwinft, а для отката на штатный KWin - установить пакет kwin. Использование Wrapland не ограничивается KDE, например, подготовлена реализация клиента для применяемого в wlroots протокола управления выводом, позволяющая в композитных серверах на базе wlroots (Sway, Wayfire) использовать KScreen для настройки вывода.

Тем временем, продолжают публиковаться обновления проекта KWin-lowlatency, формирующего редакцию композитного менеджера KWin с патчами для увеличения отзывчивости интерфейса и исправления некоторых проблем, связанных со скоростью реакции на действия пользователя, таких как притормаживание ввода. Для предоставления защиты от появления разрывов при выводе (tearing) без негативного влияния на отзывчивость помимо DRM VBlank в KWin-lowlatency поддерживается использование glXWaitVideoSync, glFinish или NVIDIA VSync (изначально присутствующая в KWin защита от разрывов реализована с использованием таймера и может приводить к большим задержкам (до 50мс) вывода и, как следствие, к запаздыванию реакции при вводе). Новые выпуски KWin-lowlatency могут использоваться вместо штатного композитного сервера в KDE Plasma 5.18.

  1. Главная ссылка к новости (https://subdiff.org/blog/2020/...)
  2. OpenNews: Выпуск композитного менеджера KWin-lowlatency 5.15.5
  3. OpenNews: Разработчик KWin ушёл с поста мэнтейнера из-за несогласия с новыми веяниями в KDE
  4. OpenNews: Значительный прогресс в работе KWin с Wayland
  5. OpenNews: Разработчики KDE и KWin выступили против методов продвижения Mir
  6. OpenNews: Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.18
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52754-kwin
Ключевые слова: kwin, kwinft, kde, qt, wayland
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  • 1.1, Аноним (1), 12:23, 17/04/2020 [ответить]  
    		• –4 +/
    Лучше бы kwin-lowlatency развивали. А что мешает им всем объединиться, и заняться разработкой в рамках одного проекта? Или это "го я создал"?

    >неудовлетворительного состояния кода

    конечно, исправить сложнее, чем выкинуть взять и выкинуть всё неугодное.

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 12:35, 17/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разработчикам ядра как-то не мешает наличие у каждого собственной ветки. А потом сообща решают, что от какой перенести в vanilla.
     
     
  • 3.4, Аноним (1), 12:41, 17/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Разработчикам ядра как-то не мешает наличие у каждого собственной ветки. А потом
    > сообща решают, что от какой перенести в vanilla.

    Примерно так и ведётся разработка по всех нормальных проектах. Всё поломать и выкинуть всегда проще, чем сделать по-нормальному.

    Судя по

    >для проверки кода KWinFT задействована система непрерывной интеграции, включающая проверку при помощи разных linter, автоматическое формирование сборок и расширенное

    Какие-то смузихлёбы открыли для себя современные способы обогрева планеты и теперь пихают их повсюду, где они и не нужны. Инфраструктуру кто поддерживать будет, и платить за неё?

     
     
  • 4.5, нах. (?), 12:46, 17/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Какие-то смузихлёбы открыли для себя современные способы обогрева планеты и теперь пихают
    > их повсюду, где они и не нужны. Инфраструктуру кто поддерживать будет, и платить за неё?

    дай угадаю с двух попыток - гитхап или гитляп.

    Сейчас так модно.


     
  • 2.6, Аноним (6), 12:50, 17/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Лучше бы kwin-lowlatency развивали.

    вот автор kwin-lowlatency лучше бы kwin развивал
    >А что мешает им всем объединиться, и заняться разработкой в рамках одного проекта?

    например разные идеи, которые могут идти вразрез с выбранным направлением устоявшегося проекта?

    А про слияние форков вы не слышали? Ведь при удачной реализации в дикой природе случается и такое.

     
     
  • 3.7, Аноним (1), 12:59, 17/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > например разные идеи, которые могут идти вразрез с выбранным направлением устоявшегося
    > проекта?

    Очень редко поменять направление это разумный подход, скорее форкатель много чего не предусмотрел в порыве форкательного экстаза.

    > А про слияние форков вы не слышали? Ведь при удачной реализации в
    > дикой природе случается и такое.

    Много тот же автор дедбиф слил. Давайте ещё лимпсе сольём с гимпом. В том и дело, что вытягивать что-то полезное из подобного не так просто (у таких авторов ведь цель разломать, выкинуть, и переписать на своё усмотрение, а мнение остальных им не интересно).

     

  • 1.3, Аноним (3), 12:36, 17/04/2020 [ответить]  
    		• +/
    Новый велосипед с кубическими колёсами?
     
  • 1.8, iPony129412 (?), 13:14, 17/04/2020 [ответить]  
    		• +/
    Хорошая новость.
    KWinFT попрёт, и можно будет оригинальный выкинуть — устаревшие технологии.
     
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