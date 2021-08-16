Проект PINE64 представил электронную книгу PineNote

> нафига там Rockchip RK3566 и еще и 4 гб оперативки (чем ее занимать) Браузером? У меня где-то валяется древний покетбук, я его не использую давным-давно, в частности потому, что вместо браузера там то ли lynx, то ли links2, короче какая-то срака, для которой невероятное счастье столкнутся с веб страничкой, которую она может пристойно отобразить. Здесь же, судя по всему, вполне можно будет запустить ff и даже с минимальным комфортом им пользоваться. > на читалке нафик не нужен тачскрин Нужен. Без тачскрина читалку можно выкидывать. Попробуй с читалки слазать в интернет, чтобы проконсультироваться на тему непонятного слова в книжке. Там уже не важно links2 у тебя браузером или firefox, потому что без тачскрина, без мышки, без физической клавиатуры ты убьёшься рулить браузером. Оно конечно можно, когда очень надо, но убийственно. Помимо этого тачскрин открывает другие возможности, типа календаря/планировщика/ежедневника. Ну а ежели читалка позволяет оставлять пометки на полях книги, без этого муторного "выделил фразу, создал закладку, потом на виртуальной клавиатуре набрал коммент"... Я бы попробовал делать это стилусом, просто обводя фразу им, и потом подписывая "КГ/АМ" поверх страницы. Может это и лучше. Ну и да, бывают же ситуации, когда книжка порождает желание что-нибудь посчитать, численно или символьно, и доставать из кармана бумажный блокнот, чтобы это проделать, ну как-то неловко. А интеллекту не всегда хватает, чтобы в уме всё проделать. И если это можно делать тут же на полях, то было бы забавно, а может даже удобно. То есть в любом случае удобнее, чем с бумажным блокнотом, вопрос лишь в том, насколько удобнее.

