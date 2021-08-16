Проект PINE64 представил электронную книгу PineNote

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|2.5, Аноним (5), 08:12, 16/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–9 +/–
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согласен, но вот только без этой багованой ОСи обошлись бы и был бы зачёт
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|3.23, Жироватт (ok), 09:21, 16/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Эх. И это меня Жироваттом называете. Вот тут самый настоящий ЖИРОВАТИЩЕ!
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|1.3, Аноним (3), 08:09, 16/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А можно такую же, но 7.8" и при адекватном весе? Будут разбирать как горячие пирожки
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|1.9, Аноним (9), 08:23, 16/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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"Первые партии планируется выпускать с предустановленным Manjaro Linux и ядром Linux 4.19. В качестве пользовательской оболочки планируется использовать KDE Plasma Mobile"
"оснащён портом USB-C и аккумулятором 4000mAh."
Кто-нибудь пояснит мне, зачем при таком дохлом аккумуляторе и огромном экране электронной читалке с E Ink экраном ещё целый дистрибутив, обновления которого часты относительно релизных дистрибутивов и объёмны, да ещё и с plasma mobile на борту.
А не у кого нет опасений, что эти все дела будут выжирать батарею просто в лёт?!
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|2.12, vz_2 (?), 08:40, 16/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Электронные чернилы очень мало потребляют энергию, и читалок на Linux довольно много выпускалось.
Другой вопрос что даже PDF-ки на 10" тяжело читать из-за широких полей в документах, нужно постоянно увеличивать масштаб страницы, а при дохлом процессоре это превращается в мучение, а не чтение.
Для читалок нормальный формат fb2, epub, но научно-популярную литературу или dejavu на мелких читалках невозможно осваивать, или её в таких форматах нет, или просто мучение с масштабированием.
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|2.18, Аноним (18), 08:54, 16/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Опасений нет, есть твердая уверенность. Ребята уже выпускали PinePhone с меньшей батареей на Allwinner A64 и десктопной осью. Разряжается за полтора часа без нагрузки. Книга поживет на 2-3 часа больше.
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|2.25, Ordu (ok), 09:31, 16/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А не у кого нет опасений, что эти все дела будут выжирать батарею просто в лёт?!
Возможно и будет. Но e-ink не потребляет мощности, когда не перерисовывается. Анимации отключи все в плазме, прибей все процессы, которые равномерно что-то там считают на процессоре, и вот у тебя будет всплеск активности при перерисовке экрана, после чего система уходит в hibernate. Проц 90-95% времени находится в sleep режиме, видеокарта тоже, подсветка экрана не сосёт амперы с батарейки, потому что её нет.
Всё же возможно, что оно будет выжирать батарею, ежели там каких-нибудь фоновых процессов понапихано, которые постоянно в задумчивом состоянии, но всё ж manjaro даёт надежду, что если и так, то можно будет эти процессы прибить к чертям собачьим.
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|1.10, макпыф (ok), 08:25, 16/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Вроде ведь електронные книжки нужны для чтения книг, зачем для этого 4 гб озу, четырех ядерный процессор и т.д.
> Первые партии планируется выпускать с предустановленным Manjaro Linux
Или они хотят десктоп/планшет с e-inc экраном сделать?
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|2.13, Аноним (8), 08:41, 16/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А также для того, чтобы ходить в интернет, и слушать музыку… А ещё можно использовать мессенджеры.
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|4.19, Аноним (8), 08:56, 16/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На этом можно будет наверно, перо же будет. Рисовать на еинк? Не знаю, право. В принципе, почему бы и нет.
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|1.16, Константавр (ok), 08:49, 16/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Они там процов закупили и реализовать в компьютерах и телефонах не получилось? Зачем такой монстр в читалке? А в планшете такое уже не айс.
Опять же, ядро 4.19, да на Манджаре... Это из-за блобов? В интересное время мы вступаем - Теперь каждую армоплату надо добалять в ядро, иначе не работает. Уже какой релиз читаю новости ядра и поражаюсь - добавили поддержку такой-то платы... А чего это не добавляют поддержку моей платы для АМД персонально? Или для Интела? На арме - что ни плата, так отдельно что-то в ядре надо править. Прагресс!!!
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|2.26, n00by (ok), 09:36, 16/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А чего это не добавляют поддержку
> моей платы для АМД персонально? Или для Интела?
Что бы не расслаблялись. Сами скачаем и соберём драйвер мультиконтроллера, что бы управлять пропеллером. Если повезёт найти подходящий.
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|1.17, Аноним (17), 08:50, 16/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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всегда думал что смысл электронной книги - поменьше есть глаза (хотя нормальный дисплей и так не ест их) и очень долгоиграющем аккумуляторе. из-за медленных дисплеев и отсутствии необходимости в какой-либо "производительности" (это ж электронная книга) главное в проце/оперативке - энергоэффективность. нафига там Rockchip RK3566 и еще и 4 гб оперативки (чем ее занимать)/128 гигов памяти (на 2/4 гб можно столько книжек в fb2/epub засунуть...) и, может это вопрос предпочтений, на читалке нафик не нужен тачскрин, нужны надежные кнопки (если там e-ink).
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|2.24, Ordu (ok), 09:25, 16/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> нафига там Rockchip RK3566 и еще и 4 гб оперативки (чем ее занимать)
Браузером? У меня где-то валяется древний покетбук, я его не использую давным-давно, в частности потому, что вместо браузера там то ли lynx, то ли links2, короче какая-то срака, для которой невероятное счастье столкнутся с веб страничкой, которую она может пристойно отобразить.
Здесь же, судя по всему, вполне можно будет запустить ff и даже с минимальным комфортом им пользоваться.
> на читалке нафик не нужен тачскрин
Нужен. Без тачскрина читалку можно выкидывать. Попробуй с читалки слазать в интернет, чтобы проконсультироваться на тему непонятного слова в книжке. Там уже не важно links2 у тебя браузером или firefox, потому что без тачскрина, без мышки, без физической клавиатуры ты убьёшься рулить браузером. Оно конечно можно, когда очень надо, но убийственно.
Помимо этого тачскрин открывает другие возможности, типа календаря/планировщика/ежедневника. Ну а ежели читалка позволяет оставлять пометки на полях книги, без этого муторного "выделил фразу, создал закладку, потом на виртуальной клавиатуре набрал коммент"... Я бы попробовал делать это стилусом, просто обводя фразу им, и потом подписывая "КГ/АМ" поверх страницы. Может это и лучше.
Ну и да, бывают же ситуации, когда книжка порождает желание что-нибудь посчитать, численно или символьно, и доставать из кармана бумажный блокнот, чтобы это проделать, ну как-то неловко. А интеллекту не всегда хватает, чтобы в уме всё проделать. И если это можно делать тут же на полях, то было бы забавно, а может даже удобно. То есть в любом случае удобнее, чем с бумажным блокнотом, вопрос лишь в том, насколько удобнее.
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|1.20, Аноним (21), 09:06, 16/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Поступление в продажу запланировано в этом году по цене 399 долларов.
Вообще, по цене и параметрам выглядит очень здорово.
Из 10-дюймовых аналогов - у Покетбука Х за 32к, у Оникса Ломоносов за 32к и Ноуты за 50к. Причём они и по параметрам слабее, и батарея хуже.
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