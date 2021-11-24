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Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.15

24.11.2021 19:42

Доступен релиз Alpine Linux 3.15, минималистичного дистрибутива, построенного на базе системной библиотеки Musl и набора утилит BusyBox. Дистрибутив отличается повышенными требованиями к обеспечению безопасности и собран с защитой SSP (Stack Smashing Protection). В качестве системы инициализации используется OpenRC, для управления пакетами применяется собственный пакетный менеджер apk. Alpine применяется для формирования официальных образов контейнеров Docker. Загрузочные iso-образы (x86_64, x86, armhf, aarch64, armv7, ppc64le, s390x, mips64) подготовлены в пяти вариантах: стандартном (166 МБ), с ядром без патчей (184 МБ), расширенном (689 МБ) и для виртуальных машин (54 МБ).

В новом выпуске:

  • В инсталлятор добавлена поддержка шифрования диска.
  • Реализована возможность установки сторонних модулей ядра через AKMS (аналог DKMS, осуществляющий пересборку внешних модулей ядра после обновления дистрибутивом пакета с ядром).
  • Для архитектуры x86_64 предложена начальная поддержка UEFI Secure Boot.
  • Обеспечена поставка модулей ядра в сжатом виде (используется gzip).
  • Драйверы для Framebuffer отключены в ядре и заменены на драйвер simpledrm.
  • Из-за стагнации разработки удалён qt5-qtwebkit и связанные с ним пакеты.
  • Прекращена поддержка порта MIPS64 (архитектура признана устаревшей).
  • Обновлены версии пакетов, в том числе доступны выпуски ядра Linux 5.15, llvm 12, GNOME 41, KDE Plasma 5.23 / KDE Applications 21.08 / Plasma Mobile Gear 21.10, nodejs 16.13 и 17.0, PostgreSQL 14, OpenLDAP 2.6, ruby 3.0, rust 1.56, openjdk 17, kea 2.0, xorg-server 21.1.


  1. Главная ссылка к новости (https://alpinelinux.org/posts/...)
  2. OpenNews: Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.14
  3. OpenNews: Docker-образы Alpine поставлялись с пустым паролем пользователя root
  4. OpenNews: Уязвимость в пакетном менеджере APK, позволяющая удалённо выполнить код в Alpine Linux
  5. OpenNews: Выпуск Docker 1.10. Перевод официальных образов Docker с Ubuntu на Alpine
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56223-alpine
Ключевые слова: alpine
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 19:51, 24/11/2021 [ответить]  
    		• +3 +/
    Особо радует размер ИСО, респект.
     
  • 2, BratishkaErik (ok), 20:03, 24/11/2021 [ответить]  
    		• +/
    > Обеспечена поставка модулей ядра в сжатом виде (используется gzip).

    Почему не Zstandard?

     
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