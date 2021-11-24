Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.15

Доступен релиз Alpine Linux 3.15, минималистичного дистрибутива, построенного на базе системной библиотеки Musl и набора утилит BusyBox. Дистрибутив отличается повышенными требованиями к обеспечению безопасности и собран с защитой SSP (Stack Smashing Protection). В качестве системы инициализации используется OpenRC, для управления пакетами применяется собственный пакетный менеджер apk. Alpine применяется для формирования официальных образов контейнеров Docker. Загрузочные iso-образы (x86_64, x86, armhf, aarch64, armv7, ppc64le, s390x, mips64) подготовлены в пяти вариантах: стандартном (166 МБ), с ядром без патчей (184 МБ), расширенном (689 МБ) и для виртуальных машин (54 МБ). В новом выпуске: В инсталлятор добавлена поддержка шифрования диска.

Реализована возможность установки сторонних модулей ядра через AKMS (аналог DKMS, осуществляющий пересборку внешних модулей ядра после обновления дистрибутивом пакета с ядром).

Для архитектуры x86_64 предложена начальная поддержка UEFI Secure Boot.

Обеспечена поставка модулей ядра в сжатом виде (используется gzip).

Драйверы для Framebuffer отключены в ядре и заменены на драйвер simpledrm.

Из-за стагнации разработки удалён qt5-qtwebkit и связанные с ним пакеты.

Прекращена поддержка порта MIPS64 (архитектура признана устаревшей).

Обновлены версии пакетов, в том числе доступны выпуски ядра Linux 5.15, llvm 12, GNOME 41, KDE Plasma 5.23 / KDE Applications 21.08 / Plasma Mobile Gear 21.10, nodejs 16.13 и 17.0, PostgreSQL 14, OpenLDAP 2.6, ruby 3.0, rust 1.56, openjdk 17, kea 2.0, xorg-server 21.1.



