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Релиз ядра Linux 5.14

30.08.2021 10:58

После двух месяцев разработки Линус Торвальдс представил релиз ядра Linux 5.14. Среди наиболее заметных изменений: новые системные вызовы quotactl_fd() и memfd_secret(), удаление драйверов ide и raw, новый контроллер приоритетов ввода/вывода для cgroup, режим планирования задач SCHED_CORE, инфраструктура для создания загрузчиков верифицированных BPF-программ.

В новую версию принято 15883 исправлений от 2002 разработчиков, размер патча - 69 МБ (изменения затронули 12580 файлов, добавлено 861501 строк кода, удалено 321654 строк). Около 47% всех представленных в 5.14 изменений связаны с драйверами устройств, примерно 14% изменений имеют отношение к обновлению кода, специфичного для аппаратных архитектур, 13% связано с сетевым стеком, 3% - с файловыми системами и 3% c внутренними подсистемами ядра.

Основные новшества:

  • Дисковая подсистема, ввод/вывод и файловые системы
    • Для cgroup реализован новый контроллер приоритезации ввода/вывода - rq-qos, который может управлять приоритетом обработки запросов к блочным устройствам, генерируемых участниками каждой cgroup. Поддержка нового контроллера приоритета добавлена в планировщик ввода/вывода mq-deadline.
    • В файловой системе ext4 реализована новая ioctl-команда EXT4_IOC_CHECKPOINT, принудительно сбрасывающая на диск все ожидающие транзакции из журнала и связанные с ними буферы, а также перезаписывающая используемую журналом область в хранилище. Изменение подготовлено в рамках инициативы по предотвращению утечек информации из файловых систем.
    • В Btrfs внесены оптимизации производительности: за счёт исключения лишнего журналирования расширенных атрибутов в процессе выполнения fsync производительность интенсивных операций с расширенными атрибутами увеличилась до 17%. Кроме того, при выполнении операций усечения, не затрагивающих экстенты, отключено выполнение полной синхронизации, что сократило время выполнения операции на 12%. В sysfs добавлена настройка для ограничения пропускной способности ввода/вывода при проверке ФС. Добавлены ioctl-вызовы для отмены операций изменения размера и удаления устройства.
    • В XFS переработана реализация буферного кэша, который переведён на выделение страниц памяти в пакетном режиме. Повышена эффективность работы кэша.
    • В F2FS добавлена опция для работы в режиме только для чтения и реализован режим кэширования сжатых блоков (compress_cache) для повышения производительности случайного чтения. Реализована поддержка сжатия файлов, отражённых в память при помощи операции mmap(). Для выборочного отключения сжатия файлов по маске предложена новая опция монтирования nocompress.
    • В драйвере exFAT проведена работа по улучшению совместимости с хранилищами некоторых цифровых камер.
    • Добавлен системный вызов quotactl_fd(), который позволяет управлять квотами не через файл специального устройства, а через указание файлового дескриптора, связанного с файловой системой для которой применяется квота.
    • Из ядра удалены старые драйверы для блочных устройств с интерфейсом IDE, на смену которым уже давно пришла подсистема libata. Поддержка старых устройств сохранена в полном объёме, изменения касаются только возможности использования старых драйверов, при использовании которых накопители именовались /dev/hd*, а не /dev/sd*.
    • Из ядра удалён драйвер "raw", предоставляющий небуферизированный доступ к блочными устройствам через интерфейс /dev/raw. Указанная функциональность давно реализуется в приложениях при помощи флага O_DIRECT.
  • Память и системные сервисы
    • В планировщике задач реализован новый режим планирования SCHED_CORE, позволяющий управлять тем, какие процессы могут совместно выполнятся на одном ядре CPU. Каждому процессу может быть назначен cookie-индентификатор, определяющий область доверия между процессами (например, принадлежность одному пользователю или контейнеру). При организации выполнения кода планировщик может обеспечить совместное использование одного ядра CPU только для процессов, связанных с одним владельцем, что может использоваться для блокирования некоторых атак класса Spectre за счёт предотвращения выполнения в одном потоке SMT (Hyper Threading) заслуживающих и не заслуживающих доверия задач.
    • Для cgroup реализована поддержка операции kill, позволяющей разом завершить все привязанные к группе процессы (отправить SIGKILL), через запись "1" в виртуальный файл cgroup.kill.
    • Расширены возможности, связанные с реагированием на выявление расщеплённых блокировок ("split lock"), возникающих при доступе к невыровненным данным в памяти из-за того, что при выполнении атомарной инструкции данные пересекают две линии кеша CPU. Подобные блокировки приводят к значительному падению производительности, поэтому ранее яром предоставлялась возможность принудительного завершения приложения, вызвавшего блокировку. В новом выпуске добавлен параметр командной строки ядра "split_lock_detect=ratelimit:N", позволяющий определить общесистемный лимит интенсивности операций блокировки в секунду, после превышения которого любой процесс, ставший источником расщеплённой блокировки, вместо завершения будет принудительно остановлен на 20 мс.
    • В cgroup-контроллере пропускной способности CFS (CFS bandwidth controller), определяющим как много процессорного времени можно выделить каждой cgroup, реализована возможность определения лимитов, ограниченных заданным временем действия, что позволяет лучше регулировать нагрузки, чувствительные к задержкам. Например, установка значения cpu.cfs_quota_us в 50000 и cpu.cfs_period_us в 100000 даст возможность группе процессов каждые 100ms тратить 50ms времени CPU.
    • Добавлена начальная инфраструктура для создания загрузчиков BPF-программ, которая в дальнейшем позволит разрешить загрузку только BPF-программ, подписанных заслуживающим доверия цифровым ключом.
    • Добавлена новая futex-операция FUTEX_LOCK_PI2, использующая монотонный таймер для расчёта таймаута, который учитывает время проведённое системой в спящем режиме.
    • Для архитектуры RISC-V реализована поддержка больших страниц памяти (Transparent Huge-Pages) и возможность применения механизма KFENCE для выявления ошибок при работе с памятью.
    • В системный вызов madvise(), предоставляющий средства для оптимизации управления памятью процесса, добавлены флаги MADV_POPULATE_READ и MADV_POPULATE_WRITE для генерации "page fault" во всех страницах памяти, отражённых для операций чтения или записи, без выполнения фактического чтения или записи (prefault). Применение флагов может быть полезным для снижения задержек в процессе работы программы, благодаря упреждающему выполнению обработчика "page fault" разом для всех невыделенных страниц, не дожидаясь фактического обращения к ним.
    • В системе unit-тестирования kunit добавлена поддержка запуска тестов в окружении QEMU.
    • Добавлены новые трассировщики: "osnoise" для отслеживания задержек в приложениях, вызванных обработкой прерываний, и "timerlat" для вывода детальной информации о задержках при пробуждениях по сигналу таймера.
  • Виртуализация и безопасность
    • Добавлен системный вызов memfd_secret(), позволяющий создать приватную область памяти в изолированном пространстве адресов, видимую только процессу-владельцу, неотражаемую в другие процессы и напрямую недоступную ядру.
    • В системе фильтрации системных вызовов seccomp при выносе обработчиков блокировки в пространство пользователя предоставлена возможность использования одной атомарной операции для создания файлового дескриптора для изолируемой задачи и его возвращения при обработке системного вызова. Предложенная операция решает проблему с прерыванием обработчика в пространстве пользователя при поступлении сигнала.
    • Добавлен новый механизм для управления ограничением ресурсов в пространстве имён идентификаторов пользователей, который привязывает отдельные счётчики rlimit к пользователю в "user namespace". Изменение решает проблему с применением общих счётчиков ресурсов при запуске одним пользователем процессов в разных контейнерах.
    • В гипервизор KVM для систем ARM64 добавлена возможность использования в гостевых системах расширения MTE (MemTag, Memory Tagging Extension), позволяющего привязать теги к каждой операции выделения памяти и организовать проверку корректности использования указателей для блокирования эксплуатации уязвимостей, вызванных обращением к уже освобождённым блокам памяти, переполнениями буфера, обращениями до инициализации и использованием вне текущего контекста.
    • Предоставляемые платформой ARM64 средства для аутентификации указателей (Pointer Authentication) теперь могут быть отдельно настроены для ядра и пространства пользователя. Технология позволяет использовать специализированные инструкции ARM64 для проверки адресов возврата при помощи цифровых подписей, которые хранятся в неиспользуемых верхних битах самого указателя.
    • В User-mode Linux добавлена поддержка использования драйверов к PCI-устройствам с виртуальной шиной PCI, реализуемой драйвером PCI-over-virtio.
    • Для систем x86 добавлена поддержка паравиртализированного устройства virtio-iommu, позволяющего отправлять IOMMU-запросы, такие как ATTACH, DETACH, MAP и UNMAP, поверх транспорта virtio без эмуляции таблиц страниц памяти.
    • Для CPU Intel, начиная с семейства Skylake и заканчивая Coffee Lake, по умолчанию отключено использование расширений Intel TSX (Transactional Synchronization Extensions), предоставляющих средства для повышения производительности многопоточных приложений за счёт динамического исключения лишних операций синхронизации. Расширения отключены из-за возможности совершения атак Zombieload, манипулирующих утечкой сведений по сторонним каналам, возникающей при работе механизма асинхронного прерывания операций (TAA, TSX Asynchronous Abort).
  • Сетевая подсистема
    • Продолжена интеграция в ядро MPTCP (MultiPath TCP), расширения протокола TCP для организации работы TCP-соединения с доставкой пакетов одновременно по нескольким маршрутам через разные сетевые интерфейсы, привязанные к разным IP-адресам. В новом выпуске добавлен механизм для задания собственных политик хэширования трафика для IPv4 и IPv6 (multipath hash policy), дающих возможность из пространства пользователя определять, какие из полей в пакетах, в том числе инкапсулированных, будут использованы при вычислении хэша, определяющего выбор пути для пакета.
    • В виртуальный транспорт virtio добавлена поддержка сокетов SOCK_SEQPACKET (упорядоченная и надёжная передача датаграмм).
    • Расширены возможности механизма сокетов SO_REUSEPORT, который позволяет сразу нескольким слушающим сокетам подключиться к одному порту для приёма соединений с распределением поступающих запросов одновременно по всем подключенным через SO_REUSEPORT сокетам, что упрощает создание многопоточных серверных приложений. В новой версии добавлены средства для передачи управления другому сокету в случае сбоя при обработки запроса изначально выбранным сокетом (решает проблему с потерей отдельных соединений при перезапуске сервисов).
  • Оборудование
    • В драйвере amdgpu реализована поддержка новых серий GPU AMD Radeon RX 6000, развиваемых под кодовыми именами "Beige Goby" (Navi 24) и "Yellow Carp", а также улучшена поддержка GPU Aldebaran (gfx90a) и APU Van Gogh. Добавлена возможность одновременной работы с несколькими панелями eDP. Для APU Renoir реализована поддержка работы с шифрованными буферами в видеопамяти (TMZ, Trusted Memory Zone). Добавлена поддержка горячего извлечения графических карт (hot-unplug). Для GPU Radeon RX 6000 (Navi 2x) и старых GPU AMD включена по умолчанию поддержка механизма энергосбережения ASPM (Active State Power Management), который ранее был активирован только для GPU Navi 1x, Vega и Polaris.
    • Для чипов AMD добавлена поддержка разделяемой виртуальной памяти (SVM, shared virtual memory) на базе подсистемы HMM (Heterogeneous memory management), позволяющей использовать устройства с собственными блоками управления памятью (MMU, memory management unit), которые могут получать доступ к основной памяти. В том числе при помощи HMM можно организовать совместное адресное пространство между GPU и CPU, в котором GPU может получить доступ к основной памяти процесса.
    • Добавлена начальная поддержка технологии AMD Smart Shift, динамически меняющей параметры энергопотребления CPU и GPU на ноутбуках с чипсетом и видеокартой AMD для форсирования производительности при играх, редактировании видео и 3D-рендеринге.
    • В драйвере i915 для видеокарт Intel включена поддержка чипов Intel Alderlake P.
    • Добавлен драйвер drm/hyperv для виртуального графического адаптера Hyper-V.
    • Добавлена поддержка компьютера-моноблока Raspberry Pi 400.
    • Добавлен драйвер dell-wmi-privacy для поддержки поставляемых в ноутбуках Dell аппаратных выключателей камеры и микрофона.
    • Для ноутбуков Lenovo добавлен WMI-интерфейс для изменения параметров BIOS через sysfs /sys/class/firmware-attributes/.
    • Расширена поддержка устройств с интерфейсом USB4.
    • Добавлена поддержка звуковых карт и кодеков AmLogic SM1 TOACODEC, Intel AlderLake-M, NXP i.MX8, NXP TFA1, TDF9897, Rockchip RK817, Qualcomm Quinary MI2 и Texas Instruments TAS2505. Улучшена поддержка звука на ноутбуках HP и ASUS. Добавлены патчи для снижения задержек перед началом воспроизведения звука на устройствах с интерфейсом USB.


  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2021/8/2...)
  2. OpenNews: Кейс Кук из Google призвал модернизировать процесс работы над ошибками в ядре Linux
  3. OpenNews: Релиз ядра Linux 5.13
  4. OpenNews: Релиз ядра Linux 5.12
  5. OpenNews: Релиз ядра Linux 5.11
  6. OpenNews: Релиз ядра Linux 5.10
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55702-linux
Ключевые слова: linux, kernel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (53) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 11:24, 30/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Так а где новый драйвер NTFS от Paragon?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:25, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    В 5.15 же обещали.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 11:40, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    знаем этих балаболов!
     
  • 3.12, пох. (?), 11:45, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    надейся и жди, вся ж жисть впереди!
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 11:50, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > жисть

    жи-е-сть, брат?

     
  • 4.50, Аноним (50), 14:11, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жесть же ж.
     
  • 2.29, макпыф (ok), 12:50, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    когда сказали что примут 5.14 уже был rc, на данном этапе такие серьёзные изменения не примут.

    P.S. Прочитай хотябы заголовок той новости, там было указано, что в 5.15

     
  • 2.41, Аноним (41), 13:19, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они к прошлому merge window не успели. Чтобы что-то попало в следующий релиз ядра, нужно предложить патчи примерно за 3 месяца.
     

  • 1.5, Аноним (5), 11:29, 30/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    > удаление драйверов ide

    This is the removal of a lot of ancient driver code specifically hard-coded for old PATA controller hardware. The same controllers are still supported with smaller, more modular drivers based on libata and presenting the drives as pseudo-SCSI devices.

     
     
  • 2.31, commiethebeastie (ok), 12:56, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это те самые, после отказа от которых появился любимый всеми 12309.
     
     
  • 3.45, Аноним (45), 13:48, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А, так это ide виноват, а мужики то не знали
     

  • 1.6, Аноним (6), 11:32, 30/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Из ядра удалены старые драйверы для блочных устройств с интерфейсом IDE, на смену которым уже давно пришла подсистема libata.

    Кхм... Совсем всё?

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:36, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Нет, удалет драйвер который именовал диск как hd(a), теперь ide диски всегда будут sd(a), впрочем для большинства пользователей ничего не изменилось.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 12:08, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это разве не странно, когда пата диски считаются за сата (а то и за скази)? Ещё лет 10 назад такие материнские платы выпускались, насчёт дисков не уверен.
     
     
  • 4.49, Аноним (49), 14:06, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    «полное наименование стандарта выглядит как ATA/ATAPI. ATAPI практически полностью совпадает с SCSI на уровне команд и, по сути, есть «SCSI по ATA-кабелю»
     

  • 1.9, Ананоним (?), 11:41, 30/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вангую потерю данный на затронутых файловых системах!
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:44, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Естественный отбор
     
     
  • 3.34, Аноним (34), 13:04, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    ветер с серверной
     
     
  • 4.44, КО (?), 13:27, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зла отмеряно
     
  • 2.15, Семен (??), 11:53, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потеря в большинстве всегда была в RC ядрах. На 5.14 сижу с rc2 никаких проблем, на мой взгляд оно было даже стабильнее чем 5.13-rc. Так что собаки лают, караван идет.
     
     
  • 3.47, Аноним (45), 13:50, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Свидетели бтрфс
     

  • 1.11, Аноним (10), 11:44, 30/08/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –6 +/
     
     
  • 2.14, Аноним (13), 11:52, 30/08/2021 Скрыто модератором
    		• +9 +/
     

  • 1.16, ryoken (ok), 11:54, 30/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >> за счёт предотвращения выполнения в одном потоке SMT (Hyper Threading) доверительных и не заслуживающих доверия задач.

    Как-то не по-русски, лучше напишите "доверенных".

    Насчёт IDE - сначала подумал, что ему пришёл рослый полярный лис. Всякие доп-контроллеры типа моего IT8213 будут жить?

     
  • 1.17, ryoken (ok), 12:00, 30/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>  Для ноутбуков Lenovo добавлен WMI-интерфейс для изменения параметров BIOS через sysfs /sys/class/firmware-attributes/.

    Как пить дать, скоро в Инете буду вопли, что кто-то доконфигурировался :D.

     
  • 1.19, Константавр (ok), 12:11, 30/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    >Расширена поддержка устройств с интерфейсом USB4

    Хорошо им там в будущем. А у нас в магазинах ещё не у всех лаптопов usb3 имеется :)

     
     
  • 2.37, Урри (ok), 13:15, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Кого интересует ваш Муxoсpанск?
     

  • 1.20, Аноним (20), 12:20, 30/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    На ядрах начиная с 4 версии лампочка активности диска и так постоянно моргает, теперь похоже она вовсе не будет отключаться, но это конечно не баг, а фича, фича для серверов. Клал ваш Линус на десктоп с высокой горы, IBM десктоп не нужен, нет ничего более лицемерного чем opensource.
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 12:28, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >лицемерного чем opensource

    В каком месте вы прочитали, что корпорации обязуются равивать линукс-десктоп?

     
  • 2.25, Аноним (23), 12:30, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >На ядрах начиная с 4 версии лампочка активности диска и так постоянно моргает

    Ничего подобного нет, вы врёте. В противном случае дайте ссылку на репорт.

     
  • 2.26, Чебур (?), 12:35, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А Линус где-то говорил что топит за десктоп? То что сервера в приоритете это очевидно, а если что-то не нравится, то всегка можно создать ишью, может много кого это бесит - глядишь  и поправят
     
  • 2.38, Аноним (38), 13:16, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если ext4 включите fast_commit
     
     
  • 3.55, кек (?), 14:36, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё настроенно коммит, кэш, dirty_writeback и журнал по минимуму, так что не моргает, но какого я должен это всё настраивать?
     
  • 2.39, Урри (ok), 13:16, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Почему у меня не моргает?
    Ни на ссд, ни на хдд?
     
     
  • 3.46, Аноним (18), 13:49, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты своп отключил? У меня периодически включается шебуршение дисками каждые 10 секунд. Swapoff/swapon помогает.
     
     
  • 4.48, Урри (ok), 13:57, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да. У меня действительно своп отключен (я уже и забыл об этом).
     

  • 1.21, BratishkaErik (ok), 12:20, 30/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В F2FS добавлена опция для работы в режиме только для чтения

    Наконец–то! :)

     
  • 1.22, Аноним (23), 12:27, 30/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Хотел написать "Слава Аргентине!", но в этот раз не упоминается, что "Латиноамериканский Фонд свободного ПО оперативно сформировал вариант полностью свободного ядра".
     
     
  • 2.30, commiethebeastie (ok), 12:54, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дедушка через Одессу переехал?
     
  • 2.36, anonymous (??), 13:13, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там бразильцы либре ядро делают вообще-то.
     

  • 1.24, Аноним (24), 12:29, 30/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для ноутбуков Lenovo добавлен WMI-интерфейс для изменения параметров BIOS через sysfs /sys/class/firmware-attributes/ - Обьясните нубу, это позволит управлять вентиляторами? Если да, то как?! - очень надо, мой леново настроила на тишину, хочу температуру по меньше
     
     
  • 2.28, _hide_ (ok), 12:42, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Насколько я знаю, параметры температурных режимов захардкожены с каких-то времен жестко для разных версий ноутбуков (потому что бывают с горячими процами, а есть с холодными, так вот, при желании холодные превращаются в тихо сгоревшие). Но всё возможно.
     
  • 2.40, Урри (ok), 13:18, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Купи подставку с большим бесшумным вентилятором. 5° только так снимет.
     
  • 2.43, Аноним (38), 13:21, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    травите его андервольтом!  

     
     
  • 3.54, Аноним (24), 14:23, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    AMD lock downvolt
     

  • 1.32, Аноним (32), 12:56, 30/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    О чем новость вкрации?
     
     
  • 2.33, Аноним (33), 13:04, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Релиз ядра Linux.
     
     
  • 3.53, Ordu (ok), 14:19, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы в духе вопроса, надо "Релиз ядрации Linux".
     

  • 1.35, Kott (??), 13:13, 30/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    для алсы куча обнов, возрадуюсь
     
  • 1.42, Аноним (42), 13:21, 30/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В планировщике задач реализован новый режим планирования SCHED_CORE, позволяющий управлять тем, какие процессы могут совместно выполнятся на одном ядре CPU.

    А наоборот можно сделать?  
    Это может быть довольно принципиальным для процессоров с архитектурой Zen, когда процессам, которые интенсивно взаимодействуют друг с другом, очень желательно исполняться на одном чипе, иначе будет как в Win 11

     
     
  • 2.52, Аноним (49), 14:13, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно, 20 лет назад сделали:
    https://en.m.wikipedia.org/wiki/Processor_affinity
     

  • 1.51, Аноним (42), 14:12, 30/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлена начальная инфраструктура для создания загрузчиков BPF-программ, которая в дальнейшем позволит разрешить загрузку только BPF-программ, подписанных заслуживающим доверия цифровым ключом.

    Почему мне кажется, что рано или поздно любители DRM будут требовать включения этой опции на линуксах для работы

     
  • 1.56, Евгений (??), 14:43, 30/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чёт про SimpleDRM ничего не написали. Это такой драйвер, который приходит на смену устаревшему SimpleFB.
     

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