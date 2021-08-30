Релиз ядра Linux 5.14

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|2.29, макпыф (ok), 12:50, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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когда сказали что примут 5.14 уже был rc, на данном этапе такие серьёзные изменения не примут.
P.S. Прочитай хотябы заголовок той новости, там было указано, что в 5.15
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|2.41, Аноним (41), 13:19, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они к прошлому merge window не успели. Чтобы что-то попало в следующий релиз ядра, нужно предложить патчи примерно за 3 месяца.
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|1.5, Аноним (5), 11:29, 30/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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> удаление драйверов ide
This is the removal of a lot of ancient driver code specifically hard-coded for old PATA controller hardware. The same controllers are still supported with smaller, more modular drivers based on libata and presenting the drives as pseudo-SCSI devices.
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|1.6, Аноним (6), 11:32, 30/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Из ядра удалены старые драйверы для блочных устройств с интерфейсом IDE, на смену которым уже давно пришла подсистема libata.
Кхм... Совсем всё?
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|2.7, Аноним (7), 11:36, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Нет, удалет драйвер который именовал диск как hd(a), теперь ide диски всегда будут sd(a), впрочем для большинства пользователей ничего не изменилось.
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|3.18, Аноним (18), 12:08, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это разве не странно, когда пата диски считаются за сата (а то и за скази)? Ещё лет 10 назад такие материнские платы выпускались, насчёт дисков не уверен.
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|4.49, Аноним (49), 14:06, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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«полное наименование стандарта выглядит как ATA/ATAPI. ATAPI практически полностью совпадает с SCSI на уровне команд и, по сути, есть «SCSI по ATA-кабелю»
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|2.15, Семен (??), 11:53, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потеря в большинстве всегда была в RC ядрах. На 5.14 сижу с rc2 никаких проблем, на мой взгляд оно было даже стабильнее чем 5.13-rc. Так что собаки лают, караван идет.
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|1.16, ryoken (ok), 11:54, 30/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>> за счёт предотвращения выполнения в одном потоке SMT (Hyper Threading) доверительных и не заслуживающих доверия задач.
Как-то не по-русски, лучше напишите "доверенных".
Насчёт IDE - сначала подумал, что ему пришёл рослый полярный лис. Всякие доп-контроллеры типа моего IT8213 будут жить?
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|1.17, ryoken (ok), 12:00, 30/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>> Для ноутбуков Lenovo добавлен WMI-интерфейс для изменения параметров BIOS через sysfs /sys/class/firmware-attributes/.
Как пить дать, скоро в Инете буду вопли, что кто-то доконфигурировался :D.
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|1.19, Константавр (ok), 12:11, 30/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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>Расширена поддержка устройств с интерфейсом USB4
Хорошо им там в будущем. А у нас в магазинах ещё не у всех лаптопов usb3 имеется :)
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|1.20, Аноним (20), 12:20, 30/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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На ядрах начиная с 4 версии лампочка активности диска и так постоянно моргает, теперь похоже она вовсе не будет отключаться, но это конечно не баг, а фича, фича для серверов. Клал ваш Линус на десктоп с высокой горы, IBM десктоп не нужен, нет ничего более лицемерного чем opensource.
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|2.23, Аноним (23), 12:28, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>лицемерного чем opensource
В каком месте вы прочитали, что корпорации обязуются равивать линукс-десктоп?
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|2.25, Аноним (23), 12:30, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>На ядрах начиная с 4 версии лампочка активности диска и так постоянно моргает
Ничего подобного нет, вы врёте. В противном случае дайте ссылку на репорт.
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|2.26, Чебур (?), 12:35, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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А Линус где-то говорил что топит за десктоп? То что сервера в приоритете это очевидно, а если что-то не нравится, то всегка можно создать ишью, может много кого это бесит - глядишь и поправят
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|3.55, кек (?), 14:36, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всё настроенно коммит, кэш, dirty_writeback и журнал по минимуму, так что не моргает, но какого я должен это всё настраивать?
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|3.46, Аноним (18), 13:49, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты своп отключил? У меня периодически включается шебуршение дисками каждые 10 секунд. Swapoff/swapon помогает.
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|4.48, Урри (ok), 13:57, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да. У меня действительно своп отключен (я уже и забыл об этом).
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|1.22, Аноним (23), 12:27, 30/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Хотел написать "Слава Аргентине!", но в этот раз не упоминается, что "Латиноамериканский Фонд свободного ПО оперативно сформировал вариант полностью свободного ядра".
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|1.24, Аноним (24), 12:29, 30/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Для ноутбуков Lenovo добавлен WMI-интерфейс для изменения параметров BIOS через sysfs /sys/class/firmware-attributes/ - Обьясните нубу, это позволит управлять вентиляторами? Если да, то как?! - очень надо, мой леново настроила на тишину, хочу температуру по меньше
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|2.28, _hide_ (ok), 12:42, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Насколько я знаю, параметры температурных режимов захардкожены с каких-то времен жестко для разных версий ноутбуков (потому что бывают с горячими процами, а есть с холодными, так вот, при желании холодные превращаются в тихо сгоревшие). Но всё возможно.
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|2.40, Урри (ok), 13:18, 30/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Купи подставку с большим бесшумным вентилятором. 5° только так снимет.
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|1.42, Аноним (42), 13:21, 30/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В планировщике задач реализован новый режим планирования SCHED_CORE, позволяющий управлять тем, какие процессы могут совместно выполнятся на одном ядре CPU.
А наоборот можно сделать?
Это может быть довольно принципиальным для процессоров с архитектурой Zen, когда процессам, которые интенсивно взаимодействуют друг с другом, очень желательно исполняться на одном чипе, иначе будет как в Win 11
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|1.51, Аноним (42), 14:12, 30/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Добавлена начальная инфраструктура для создания загрузчиков BPF-программ, которая в дальнейшем позволит разрешить загрузку только BPF-программ, подписанных заслуживающим доверия цифровым ключом.
Почему мне кажется, что рано или поздно любители DRM будут требовать включения этой опции на линуксах для работы
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|1.56, Евгений (??), 14:43, 30/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Чёт про SimpleDRM ничего не написали. Это такой драйвер, который приходит на смену устаревшему SimpleFB.
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