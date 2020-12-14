Релиз ядра Linux 5.10

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|1.1, Аноним (1), 11:01, 14/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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> Выпуску 5.10 решено присвоить статус ветки с длительным сроком поддержки
Отличная новость, а то 5.4.83 уже пахнет :)
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|2.13, Аноним (13), 11:29, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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А я до сих пор сижу на linux 2.6.32 на своём 4 пне и мне нормально.
P.s Я пришёл посмотреть на тех, кто сразу после этой новости побегут накатывать себе новое ядро. Забавно это смотрится.
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|3.17, Аноним (17), 11:37, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Забавно то, что кто-то не переходит на новую лтс ветку после объявления оной лтс и обрекает себя на страдания. Я таким был.
>нормально
Довольно странные представления о нормальности, однако.
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|4.43, Zenitur (ok), 12:38, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вполне себе современная система. В ней всё есть. В CentOS 5, например, не хватает Xinput 2 для мультитача. XRandr 1.2 ещё не заменил собой Xinerama. DRI2 нет. А в CentOS 6 есть многое - даже X-Server 1.17.4 есть. Довольно новый, хоть и не последний. Есть даже amdgpu и приприетарный amdgpu-pro! Есть glvnd (только ему для работы надо X-Server 1.20, которого нет).
И ко всему прочему - ест мало оперативной памяти, там отличный GNOME2, нет Systemd, и Firefox последней актуальной версии ESR. Под него собираются официальные драйверы NVIDIA и AMD, тулкит CUDA, Qt5 (насчёт Qt6 не знаю), Unreal Engine 4. Есть много софта для продакшена, такого как Autodesk Maya.
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|6.61, Аноним (13), 13:28, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сразу видно арчефедоровода, 14 дней не обновлялось и уже говно мамонта
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|3.63, Z (??), 13:33, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я регулярно встречаю одичавших фанатов старины :)
Наши деды так жили, наши отцы там жили, и мы проживем.
Вы не поверите, но до сих пор встречаются одичавшие фанаты Windows 98, которые рассказывают про разжиревшие современные ОС.
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|2.6, Роман (??), 11:18, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Не обязательно собирать всё. Транзисторов это не прибавит. :D
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|2.29, Аноним (29), 11:56, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот как выпуск новых железок остановят, сразу после технологической сингулярности. И допишут до идеала существующий софт, сразу как разработают идеальный метод математической верификации кода. Вот так сразу и перестанет.
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|3.48, Аноним (48), 12:45, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ак разработают идеальный метод математической верификации
Когда копрорации гадят тоннами в код - анализы сдавать уже позно, тем более ждать мифического "когда".
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|1.4, Аноним (17), 11:11, 14/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Что-нибудь слышно про fsync? А то я тут обновил 5.4 до 5.9 и более 30% фпс в игрушечках как срезало (dxvk). Печалька. А, ведь, судя по конфигурации, только лгбт подсветкой ядро отличается. Или можно применить патчи к 5.9 сейчас? Они постоянно неконсистентны, приходится вручную исправлять, и ладно если это переносы строк, а если какую-то логику добавили и я понятия не имею как она работает? Только наугад патчи править.
5.9 добавили только capabilities для criu и только регрессия была, 5.10 с точки зрения повышения производительности поинтересней видимо. Для включения fast_commit на ext4 надо включить data=ordered? Это будет лучше текущего data=writeback? А кстати, xfs там на той неделе рассыпалась у всех, не рекомендую брать.
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|2.7, Денис Попов (?), 11:20, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–11 +/–
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Линукс в основном для ютубчика. Для игр есть приставки или винда. Для работы мак.
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|3.8, iPony129412 (?), 11:23, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Линукс в основном для ютубчика
Даже с этим не просто. Нет, линукс - это ядрёная консоль.
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|3.9, Аноним (9), 11:23, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Линукс даже не для ютубчика, а убивалка времени для извращенцев.
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|5.67, asdasd (?), 13:59, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это который потенциально на менее жирное микроядро перейдет?
И да, там сильно модифицированное, а не стоковое ядро.
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|4.32, Аноним (29), 11:59, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Извращенцев? Кажется кто-то смотрит не youtube, а сайты в onion домене.
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|3.11, псевдонимус (?), 11:25, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мак пригоден только для чесания чсв. Ну ещё твои анальные друзья из гей-прайда могут оценить.
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|3.16, Аноним (17), 11:34, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А чем линукс не годится для игрушечек? 10% фпс я готов пожертвовать, а так всё работает вроде бы. Приставки тормозят (не забываем "динамическое разрешение" и всё остальное) и игрушечки оверпрайс, Мак для работы это изврат ещё тот, там же всё через одно место. Линукс в этом отношении удобнее во всём кроме пары виндоус-специфичных программ. Но виндоус крайне не удобна и живёт сама по себе, за тебя всё решает Индусский Господин и ты ничего не выбираешь. Игрушечки опять же постоянно ломаются с каждым апдейтом. Я вот хочу линукс, он самый удобный. Точнее, не так, мне всё равно что за ядро будет под моей системой, если оно будет работать и справляться с задачами, но линукс ближе всего по степени удовлетворения запросам.
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|4.35, Аноним (29), 12:03, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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К сожалению там далеко не 10% fps, сама реализация игр и/или видео подсистемы такова, что играть неудобно. Встречаются странные лаги, fps хоть и может показывать число как в Windows на деле ниже отзывчивости. И это я про Dota 2, которая вроде бы отполирована по больше других и запущена на Vulkan. P.S. Нет, я не один из тех странных матерящихся в доте людей, честно играю редко и на mute. (:
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|4.41, YMM (?), 12:28, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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>Мак для работы это изврат ещё тот, там же всё через одно место. Линукс в этом отношении удобнее
Особенно для дизайнеров, звукачей, видеомейкеров и фотографов.
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|4.65, iPony129412 (?), 13:40, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А чем линукс не годится для игрушечек?
Почти всем.
Ну в смысле линуксоиду поиграть - пожалуйста. Тем более со всякими там хаками и настройками - даже в радость будет.
А обычному пользователю понятно, что всё это не упёрлось.
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|2.54, НяшМяш (ok), 12:59, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Что-нибудь слышно про fsync?
Его в ядре не было никогда, это сторонний патч. С esync вполне нормально катается.
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|2.66, Аноним (66), 13:56, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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< 5.10 на amdgpu уходит в черный экран
Это называется "уйти в закат".
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|1.30, ryoken (ok), 11:56, 14/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>> Для дискретных карт Intel DG1
Шо за зверь? Где поглядеть? Почём продаются? :)
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|1.37, Аноним (37), 12:04, 14/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Надеюсь они починили фризы графики с невидией, а то 5.9.** сплошняком какие-то галюны лютые, пришлось на 5.8.** откатиться.
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|1.44, докерман (?), 12:41, 14/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"с длительным сроком поддержки, обновления для которой будут выпускаться не менее двух лет" .. впрочем и на том спасибо
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|2.55, Аноним (10), 13:00, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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сначала нужен дройвер на 110 вольт, а уже сверху накатываешь на 5 ГГц
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|2.56, НяшМяш (ok), 13:00, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Intel Corporation Wireless-AC 9560 [Jefferson Peak] (rev 10) вполне работает на 5.4.
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|1.52, Мимо Крокодил (?), 12:54, 14/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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usb thetering для ифонов починили? А то после обновления доя ios 14.2 перестал инет по проводу работать. Патч ядра на гитхабе есть, но кто его посадит, он же памятник.
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|1.58, YetAnotherOnanym (ok), 13:14, 14/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> в Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) для обработки конфиденциальных данных
Кто-то обрабатывает конфиденциальные данные в облаках? Молодцы, хвалю.
> доступ к расшифрованным данным имеет только текущая гостевая система, а остальные виртуальные машины и гипервизор при попытке обращения к этой памяти получают зашифрованный набор данных
Доооо...
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|1.64, Аноним (64), 13:37, 14/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ништяк, завелась вторая сетёвка на MSI Mag Z490 Tomahawk, Realtek® RTL8125B 2.5G.
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