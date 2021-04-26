Релиз ядра Linux 5.12

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|1.2, Fracta1L (ok), 08:09, 26/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–10 +/–
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> Предложенная функциональность позволяет упростить совместное использование файлов разными пользователями и на разных компьютерах
О, наконец-то Линукс готов для десктопа, всего-то 30 лет прошло.
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|1.3, ываппр (?), 08:12, 26/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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на этом ядре ноут начал виснуть. рандомно но стабильно в течении 10-15 минут после запуска. учитывая что ноут старый чистый интел + вайфай от броадкома то это всё печально. начиная с рц1 кончая рц8. релиз не проверяла.
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|3.16, Аноним (16), 08:46, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Отрицание возможных проблем - признак бзд-шника. Хотя бы помог человеку понять что случилось и багрепорт отправить, что ли?
У меня например - уже лет 15 линукс нормально работает на моем железе, проблемы бывали только с бредком-камерами, ненавидией и canonlbp6000. Но ведь у других людей моежт быть и по-другому. Или какая опция конфигурации из олдконфига все испортила?
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|2.9, Семен (??), 08:25, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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C rc-7 на этом ядре, фризы появились во время trim, kde не реагирует на клики мыши и изменения окон пока trim не завершится. В 5.11 таких фризов нет.
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|2.57, Я (??), 10:00, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На 5.11 такое было с дровами интела, пришлось их удалить.
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|1.7, Аноним (7), 08:17, 26/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>Добавлена поддержка смартфонов Purism Librem5 Evergreen, Xperia Z3+/Z4/Z5, ASUS Zenfone 2 Laser, BQ Aquaris X5, OnePlus6, OnePlus6T, Samsung GT-I9070.
Интересно для кого они так стараются? Под такое старье наисвежайщий андроид-маинлайн портировать?
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|2.15, Аноним (15), 08:42, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Под себя, потому что могут, а не сидят на опеннете как эксперты всего и вся.
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|2.24, Аноним (24), 09:05, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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интересно интересно, а как мне опробовать linux на смартфоне? у меня как раз валяется zenfone 2 lazer. где искать инструкцию как это сделать? или это делается не так просто как с пк?
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|2.13, Семен (??), 08:36, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не получится. У него все права на торговую марку Linux. Linux произошло от первых букв имени создателя Linus.
Вы на kernel.org about не читали? "Linux is a Registered Trademark of Linus Torvalds. All trademarks are property of their respective owners."
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|3.37, Аноним (37), 09:33, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Это совсем не отменяет возможности форкнуть ядро и назвать хоть Microsoft Open Kernel (MSOK) хоть IBM Enterprise Open Kernel (IBM OK)
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|1.14, Аноним (14), 08:39, 26/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как же бедные пользователи винды всю жизнь сбрасывали друг другу файлы через флешки не имея такого необходимого механизма как маппинг идентификаторов пользователя? Как им это удавалось?
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|3.55, Lex (??), 09:55, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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О да. Пытаешься, такой, скопировать файл весом десяток-другой гигов, уже начинаешь ехидно ухмыляться припоминая фат... а он без проблем копируется и даже потом открывается.
Ну чем не повод матюгнуться с досады ?
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|2.26, maximnik0 (?), 09:09, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Как им это удавалось?
Дефолт в винде на права на сменные накопители,вдобавок выстовляються упрощенный АСL-группа юзер может читать и записывать файлы.А вот с адвансис юзер или админ - можно словить прелести "ACL".
Поэтому в офтопике после ХР продвинутые настройки нтфс и скрыли , такое можно понастовлять что только формат тома поможет.
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|1.17, Аноним (19), 08:48, 26/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>> DP-HDMI 2.1
Это что? Переходник DP в HDMI? Они же обычно самостоятельной железкой?
Что там про DP2.0 и его же поверх USB4? Очень жду, с MST поверх всего этого, а то все эти унылые DisplayLink через раз не работают.
И когда уже ведроидовцы перетянут себе поддержку мультимониторных конфигураций?
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|1.20, Аноним (20), 08:53, 26/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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>маппинг будет применяться в механизме переносимых домашних каталогов systemd-homed
Ну что, теперь официально linux = systemd?
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|2.28, Просто (?), 09:18, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ты пропустил "в том числе"
А это в корне меняет значение фразы
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|1.22, Ilya Indigo (ok), 08:59, 26/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В файловой системе F2FS добавлена возможность...
Механизм определения версии файловой системы в этой файловой системе они вообще реализовывать собираются?
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|1.23, ryoken (ok), 09:04, 26/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>> В XFS ... проведена подготовка кода growfs для реализации функции сокращения размера ФС.
Я правильно понимаю, что XFS наконец-то решили попробовать научиться съёживаться?
Да, а где дополнение насчёт отпиливания несвободных прошивок и прочего? От команды LinuxLibre вроде бы..? :)
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|1.25, Аноним (25), 09:07, 26/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Для включения нового режима в sysfs предложен параметр /sys/class/net/<iface>/threaded.
Это как тогда в sysctl.conf это прописать?
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|1.31, trolleybus (?), 09:27, 26/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> пошлые попытки портировать Linux для Nintendo 64 не были доведены до конца
Оговорка по Фрейду?
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|3.43, Аноним (37), 09:38, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Автор подсознательно чувствует пошлость всех этих попыток. И не смог сдержать этого в себе.
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|1.32, prokoudine (ok), 09:27, 26/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> пошлые попытки портировать Linux для Nintendo 64 не были доведены до конца и имели статус Vaporware
> пошлые попытки
Дедушка Зигмунд одобряэ.
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|1.44, aNonim (?), 09:38, 26/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Копания в NFS изрядно настораживают. После того как NFS поломали в 5.10,залочил обновления ядра на домашнем сервере.
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|1.64, Аноним (64), 10:45, 26/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> давая возможность пользователям перемещать свои домашние каталоги на внешние носители и использовать их на разных компьютерах,
закончится тем, что хранить профиль можно будет только "в облаке"
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|1.66, Аноним (-), 10:52, 26/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Добавили в ядро гемороя в виде поигрываний с PREEMPT и LOOKUP_CACHED. С первой можно задание откладывать до тех пор, пока оно не станет ненужным. Со вторым похоже дырень ряда spectre и meltdown. И это добавленно осознанно и прораммно.
> Добавлена поддержка гипервизора ACRN, написанного с оглядкой на готовность для выполнения задач реального времени и пригодность к использованию в критически важных системах.
Приколькоая штука - виртуализация для задач реального времени. Вообще даже представить трудно. И выполнить не возможно. Количества уровней приоритетов в ядре линуха мало для реального времени. Надо от 256, а у них всего то 40. Значит сделано для прикола. Не юзабельно. Или это патчи от Массачусетсов.
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