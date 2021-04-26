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Релиз ядра Linux 5.12

26.04.2021 07:46

После двух месяцев разработки Линус Торвальдс представил релиз ядра Linux 5.12. Среди наиболее заметных изменений: поддержка зонированных блочных устройств в Btrfs, возможность маппинга идентификаторов пользователей для ФС, чистка устаревших ARM-архитектур, режим "нетерпеливой" записи в NFS, механизм LOOKUP_CACHED для определения файловых путей из кэша, поддержка атомарных инструкций в BPF, отладочная система KFENCE для выявления ошибок при работе с памятью, работающий в отдельном потоке ядра режим NAPI poll-инга в сетевом стеке, гипервизор ACRN, возможность изменения на лету preempt-модели в планировщике задач и поддержка LTO-оптимизаций при сборке в Clang.

В новую версию принято 14170 (в прошлом выпуске 15480) исправлений от 1946 (1991) разработчиков, размер патча - 38 Мб (изменения затронули 12102 (12090) файлов, добавлено 538599 (868025) строк кода, удалено 333377 (261456) строк). Около 43% всех представленных в 5.12 изменений связаны с драйверами устройств, примерно 17% изменений имеют отношение к обновлению кода, специфичного для аппаратных архитектур, 12% связано с сетевым стеком, 5% - с файловыми системами и 4% c внутренними подсистемами ядра.

Основные новшества:

  • Дисковая подсистема, ввод/вывод и файловые системы
    • Реализована возможность маппинга идентификаторов пользователей для смонтированных файловых систем (можно сопоставить файлы одного пользователя на примонтированном чужом разделе с другим пользователем в текущей системе). Маппинг поддерживается для ФС FAT, ext4 и XFS. Предложенная функциональность позволяет упростить совместное использование файлов разными пользователями и на разных компьютерах, в том числе маппинг будет применяться в механизме переносимых домашних каталогов systemd-homed, давая возможность пользователям перемещать свои домашние каталоги на внешние носители и использовать их на разных компьютерах, раскладка идентификаторов пользователей на которых не совпадает. Другим полезным применением является организация предоставления совместного доступа к файлам с внешнего хоста, без фактического изменения данных о владельцах файлов в ФС.
    • В ядро приняты патчи LOOKUP_CACHED, позволяющие из пространства пользователя выполнять операции определения файлового пути без блокировки, только на основе имеющихся в кэше данных. Режим LOOKUP_CACHED активируется в вызове openat2() через передачу флага RESOLVE_CACHED, при котором данные отдаются только из кэша, а если определение пути требует обращения к накопителю, возвращается ошибка EAGAIN.
    • В файловой системе Btrfs добавлена начальная поддержка зонированных блочных устройств (устройства на жёстких магнитных дисках или NVMe SSD, пространство для хранения в которых разбито на зоны, составляющие группы блоков или секторов, в которые допускается лишь последовательное добавление данных с обновлением целиком всей группы блоков). В режиме только для чтения реализована поддержка блоков с метаданными и данными, размером меньше страницы (subpage).
    • В файловой системе F2FS добавлена возможность выбора алгоритма и уровня сжатия. Добавлена поддержка высокого уровня сжатия для алгоритма LZ4. Реализована опция монтирования checkpoint_merge.
    • Реализована новая ioctl-команда FS_IOC_READ_VERITY_METADATA для чтения метаданных из файлов, защищённых при помощи fs-verity.
    • В клиенте NFS реализован режим "нетерпеливой" записи (writes=eager), при включении которого операции записи в файл сразу передаются на сервер, минуя страничный кэш. Указанный режим позволяет сократить потребление памяти, обеспечивает мгновенное получение информации о завершении свободного места в ФС и в некоторых ситуациях даёт возможность добиться повышения производительности.
    • В CIFS (SMB) добавлены новые опции монтирования: acregmax для управления кэшированием файлов и acdirmax для управления кэшированием метаданных каталогов.
    • В XFS включён режим многопоточной проверки квот, ускорено выполнение fsync, проведена подготовка кода growfs для реализации функции сокращения размера ФС.
  • Память и системные сервисы
    • Добавлена подсистема DTMP (Dynamic Thermal Power Management), позволяющая динамически регулировать энергопотребление разных устройств на основе выставленных общих ограничений температуры.
    • Реализована возможность сборки ядра компилятором Clang с включением оптимизаций на этапе связывания (LTO, Link Time Optimization). LTO-оптимизации отличаются учётом состояния всех файлов, участвующих в процессе сборки, в то время, как традиционные режимы оптимизации оптимизируют каждый файл по отдельности и не учитывают условия вызова функций, определённых в других файлах. Например, при LTO для функций из других файлов возможно inlinе-развёртывание, в исполняемый файл не включается неиспользуемый код, осуществляется проверка типов и общая оптимизация на уровне проекта в целом. Поддержка LTO пока ограничена архитектурами x86 и ARM64.
    • Предоставлена возможность выбора режимов вытеснения (PREEMPT) в планировщике задач на этапе загрузки (preempt=none/voluntary/full) или во время работы через debugfs (/debug/sched_debug), в случае указания при сборке ядра настройки PREEMPT_DYNAMIC. Ранее режим вытеснения мог задаваться только на уровне параметров сборки. Изменение позволяет дистрибутивам поставлять ядра с включённым режимом PREEMPT, обеспечивающим минимальные задержки для рабочих столов ценой незначительного уменьшения пропускной способности, и при необходимости откатываться на режимы PREEMPT_VOLUNTARY (промежуточный режим для рабочих столов) или PREEMPT_NONE (обеспечивает максимальную пропускную способность для серверов).
    • В подсистему BPF добавлена поддержка атомарных операций BPF_ADD, BPF_AND, BPF_OR, BPF_XOR, BPF_XCHG и BPF_CMPXCHG.
    • BPF-программам предоставлена возможность доступа к данным в стеке при помощи указателей с переменным смещением. Например, если раньше для доступа к массиву в стеке можно было использовать только постоянный индекс элемента, то теперь можно использовать меняющийся. Контроль за доступом только в рамках имеющихся границ осуществляется верификатором BPF. Возможность доступна только привилегированным программам из-за опасения эксплуатации уязвимостей, связанных со спекулятивным выполнением кода.
    • Добавлена возможность прикрепления BPF-программ к "голым" точкам трассировки (bare tracepoints), не связанным с видимыми в пространстве пользователя событиями трассировки (для подобных точек трассировки не гарантируется сохранение ABI).
    • Реализована поддержка шины CXL 2.0 (Compute Express Link), применяемой для организации высокоскоростного взаимодействия CPU с устройствами памяти (позволяет использовать внешние устройства памяти как часть ОЗУ или постоянной памяти, так, как если бы данная память была подключена через штатный контроллер памяти в CPU).
    • Добавлен драйвер nvmem для получения данных из зарезервированных прошивками областей памяти, напрямую недоступных для Linux (например, EEPROM-память, физичкски доступная только прошивке, или данные, доступные только на ранней стадии загрузки).
    • Удалена поддержка системы профилирования "oprofile", которая не получила должного распространения и вытеснена более современным механизмом perf.
    • В интерфейсе асинхронного ввода/вывода io_uring обеспечена интеграция с cgroup, контролирующими использование памяти.
    • Для архитектуры RISC-V реализована поддержка систем NUMA, а также механизмов kprobes и uprobes.
    • Добавлена возможность использования системного вызова kcmp() независимо от функциональности слепков состояния процессов (checkpoint/restore).
    • Удалены макросы EXPORT_UNUSED_SYMBOL() и EXPORT_SYMBOL_GPL_FUTURE(), которые уже много лет не используются на практике.
  • Виртуализация и безопасность
    • Добавлен механизм защиты KFence (Kernel Electric Fence), который отлавливает ошибки при работе с памятью, такие как выход за границу буфера и обращение после освобождения памяти. В отличие от отладочного механизма KASAN подсистема KFence отличается высокой скоростью работы и низкими накладными расходами, что позволяет отлавливать ошибки работы с памятью, которые проявляются только на рабочих системах или при длительной работе.
    • Добавлена поддержка гипервизора ACRN, написанного с оглядкой на готовность для выполнения задач реального времени и пригодность к использованию в критически важных системах. ACRN обеспечивает минимальные накладные расходы, гарантирует низкие задержки (low latency) и адекватную отзывчивость при взаимодействии с оборудованием. Поддерживается виртуализация ресурсов CPU, ввода/вывода, сетевой подсистемы, операций с графикой и звуком. ACRN может применяться для запуска нескольких изолированных виртуальных машин в электронных блоках управления, приборных панелях, автомобильных информационных системах, потребительских IoT-устройств и другой встраиваемой технике. ACRN поддерживает два типа гостевых систем - привилегированные Service VM, которые используются для управления ресурсами системы (CPU, память, ввод/вывод и т.п.), и пользовательские User VM, в которых может запускаться Linux-дистрибутивы, Android и Windows.
    • В подсистеме IMA (Integrity Measurement Architecture), обеспечивающей поддержание базы хэшей для проверки целостности файлов и связанных с ними метаданных, появилась возможность проверки целостности данных самого ядра, например, для отслеживания изменения правил SELinux.
    • В гипервизор KVM добавлена возможность перехвата гипервызовов Xen и их проброс в эмулятор, работающий в пространстве пользователя.
    • Добавлена возможность использования Linux в качестве корневого окружения для гипервизора Hyper-V. Корневое окружение имеет прямой доступ к оборудованию и применяется для запуска гостевых систем (аналог Dom0 в Xen). До сих пор Hyper-V (Microsoft Hypervisor) поддерживал Linux лишь в гостевых окружениях, но сам гипервизор управлялся из окружения на базе Windows.
    • Добавлена поддержка inline-шифрования для карт eMMC, позволяющего задействовать встроенные в контроллер накопителя механизмы шифрования, которые осуществляют прозрачное шифрование и расшифровку ввода/вывода.
    • Из криптоподсистемы удалена поддепржка неиспользуемых в ядре хэшей RIPE-MD 128/256/320 и Tiger 128/160/192, а также потокового шифра Salsa20, на смену которому пришёл алгортим ChaCha20. Алгоритм blake2 обновлён до реализации blake2s.
  • Сетевая подсистема
    • Добавлена возможность выноса обработчика NAPI полинга (polling) сетевых устройств в отдельный поток ядра, что позволяет добиться повышения производительности для некоторых типов нагрузки. До этого полинг выполнялся в контексте softirq и не охватывался планировщиком задач, что затрудняло проведение тонкой оптимизации для достижения максимальной производительности. Выполнение в отдельном потоке ядра позволяет наблюдать за обработчиком полинга из пространства пользователя, прикреплять к отдельным ядрам CPU и учитывать при планировании переключения задач. Для включения нового режима в sysfs предложен параметр /sys/class/net/<iface>/threaded.
    • Продолжена интеграция в ядро MPTCP (MultiPath TCP), расширения протокола TCP для организации работы TCP-соединения с доставкой пакетов одновременно по нескольким маршрутам через разные сетевые интерфейсы, привязанные к разным IP-адресам. В новом выпуске добавлена возможность прикрепления приоритета к определённым потокам, что позволяет, например, организовать работу резервных потоков, включающихся только при проблемах с первичным потоком.
    • В IGMPv3 добавлена поддержка механизма EHT (Explicit Host Tracking).
    • В механизме фильтрации пакетов netfilter реализована возможность владения определёнными таблицами для получения эксклюзивного контроля (например, фоновый процесс межсетевого экрана может закрепить за собой определённые таблицы, запретив кому-то ещё вмешиваться в них).
  • Оборудование
    • Проведена чистка вышедших из обихода и находящихся без сопровождения ARM-платформ. Удалён код платформ efm32, picoxcell, prima2, tango, u300, zx и c6x, а также связанных с ними драйверов.
    • В драйвере amdgpu реализована возможность разгона (OverDrive) карт на базе GPU Sienna Cichlid (Navi 22, Radeon RX 6xxx). Добавлена поддержка пиксельного формата FP16 для DCE (display controller engine) с 8 по 11 поколение. Для GPU Navy Flounder (Navi 21) и APU Van Gogh реализована возможность сброса GPU.
    • В драйвере i915 для видеокарт Intel реализован параметр i915.mitigations для отключения механизмов изоляции и защиты в пользу повышения производительности. Для чипов начиная с Tiger Lake включена поддержка механизма VRR (Variable Rate Refresh), позволяющего адаптивно менять частоту обновления монитора для обеспечения плавности и отсутствия зазрывов во время игр. Включена поддержка технологии Intel Clear Color для повышения точности цветопередачи. Добавлена поддержка DP-HDMI 2.1. Реализована возможность управления подсветкой панелей eDP. Для GPU Gen9 с поддержкой LSPCON (Level Shifter and Protocol Converter) включена поддержка HDR.
    • В драйвере nouveau добавлена начальная поддержка GPU NVIDIA на базе архитектуры GA100 (Ampere).
    • В драйвер msm добавлена поддержка GPU Adreno 508, 509 и 512, используемых в чипах SDM (Snapdragon) 630, 636 и 660.
    • Добавлена поддержка звуковых карт Sound BlasterX AE-5 Plus, Lexicon I-ONIX FW810s и Pioneer DJM-750. Добавлена поддержка звуковой подсистемы Intel Alder Lake PCH-P. Реализована поддержка программной симуляции подключения и отключения аудиоразъема для отладки обработчиков в пространстве пользователя.
    • Добавлена поддержка игровых консолей Nintendo 64, выпускавшихся с 1996 по 2003 год (прошлые попытки портировать Linux для Nintendo 64 не были доведены до конца и имели статус Vaporware). В качестве мотива создания нового порта для устаревшей платформы, которая не выпускается уже почти двадцать лет, называется желание стимулировать развитие эмуляторов и упрощение переноса игр.
    • Добавлен драйвер для игрового контроллера Sony PlayStation 5 DualSense.
    • Добавлена поддержка ARM-плат, устройств и платформ: PineTab, Snapdragon 888 / SM8350, Snapdragon MTP ,Two Beacon EmbeddedWorks, Intel eASIC N5X, Netgear R8000P, Plymovent M2M, Beacon i.MX8M Nano, NanoPi M4B.
    • Добавлена поддержка смартфонов Purism Librem5 Evergreen, Xperia Z3+/Z4/Z5, ASUS Zenfone 2 Laser, BQ Aquaris X5, OnePlus6, OnePlus6T, Samsung GT-I9070.
    • Добавлен драйвер bcm-vk для плат-ускорителей Broadcom VK (например, PCIe-платы Valkyrie и Viper), которые можно использовать для выноса на отдельное устройство операций по обработке звука, видео и изображений, а также действий, связанных с шифрованием.
    • Добавлена поддепржка платформы Lenovo IdeaPad с возможностью управления постоянной зарядкой и подсветкой клавиатуры. Также обеспечена поддержка ACPI-профиля платформы ThinkPad с возможностью управления режимами энергопотребления. Добавлен драйвер для HID-подсистемы Lenovo ThinkPad X1 Tablet Gen 2.
    • Добавлен драйвер ov5647 с поддержкой модуля с камерой для Raspberry Pi.
    • Добавлена поддержка RISC-V SoC FU740 и плат HiFive Unleashed. Также добавлен новый драйвер для чипа Kendryte K210.


  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2021/4/2...)
  2. OpenNews: Релиз ядра Linux 5.11
  3. OpenNews: Релиз ядра Linux 5.10
  4. OpenNews: Релиз ядра Linux 5.9
  5. OpenNews: Релиз ядра Linux 5.8
  6. OpenNews: Релиз ядра Linux 5.7
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54985-linux
Ключевые слова: linux, kernel
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Обсуждение (51) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Fracta1L (ok), 08:09, 26/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –10 +/
    > Предложенная функциональность позволяет упростить совместное использование файлов разными пользователями и на разных компьютерах

    О, наконец-то Линукс готов для десктопа, всего-то 30 лет прошло.

     
     
  • 2.8, Леголас (ok), 08:20, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    давно готов
     
  • 2.52, Lex (??), 09:50, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по количеству минусов, ещё не готов
     
  • 2.59, Аноним (59), 10:10, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это опенсорс, деточка.
     

  • 1.3, ываппр (?), 08:12, 26/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    на этом ядре ноут начал виснуть. рандомно но стабильно в течении 10-15 минут после запуска. учитывая что ноут старый чистый интел + вайфай от броадкома то это всё печально. начиная с рц1 кончая рц8. релиз не проверяла.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 08:13, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты все врешь.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 08:46, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Отрицание возможных проблем - признак бзд-шника. Хотя бы помог человеку понять что случилось и багрепорт отправить, что ли?
    У меня например - уже лет 15 линукс нормально работает на моем железе, проблемы бывали только с бредком-камерами, ненавидией и canonlbp6000. Но ведь у других людей моежт быть и по-другому. Или какая опция конфигурации из олдконфига все испортила?
     
  • 2.9, Семен (??), 08:25, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    C rc-7 на этом ядре, фризы появились во время trim, kde не реагирует на клики мыши и изменения окон пока trim не завершится. В 5.11 таких фризов нет.
     
  • 2.56, Аноним (56), 09:55, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это потому что патчи из Университета Миннесоты отозваны.
     
  • 2.57, Я (??), 10:00, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На 5.11 такое было с дровами интела, пришлось их удалить.
     

  • 1.6, Аноним (6), 08:17, 26/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Futex2 не хотят добавить? Или chattr +F в btrfs?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 08:26, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    5.13/5.14 mark my words
     

  • 1.7, Аноним (7), 08:17, 26/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Добавлена поддержка смартфонов Purism Librem5 Evergreen, Xperia Z3+/Z4/Z5, ASUS Zenfone 2 Laser, BQ Aquaris X5, OnePlus6, OnePlus6T, Samsung GT-I9070.

    Интересно для кого они так стараются? Под такое старье наисвежайщий андроид-маинлайн портировать?

     
     
  • 2.15, Аноним (15), 08:42, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Под себя, потому что могут, а не сидят на опеннете как эксперты всего и вся.
     
  • 2.18, flexagoon (ok), 08:49, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Oneplus 6 - старье?
     
  • 2.24, Аноним (24), 09:05, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    интересно интересно, а как мне опробовать linux на смартфоне? у меня как раз валяется zenfone 2 lazer. где искать инструкцию как это сделать? или это делается не так просто как с пк?
     
     
  • 3.36, Козлетто (?), 09:31, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно можно руками накатить любой линукс. Но можно взять готовый мобильный линукс-дистрибутив, например https://wiki.postmarketos.org/wiki/ASUS_ZenFone_2_Laser_(720p)_(asus-z00l)

    Помню этот (или похожие) девайсы частенько мелькали в matrix-чате pmos

     
     
  • 4.54, Lex (??), 09:52, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Чем постмаркет лучше линаги и прочих поделий ?
     
  • 2.45, Ю.Т. (?), 09:39, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ваши аудиальный и артикуляционный аппараты ещё старше.
     

  • 1.11, Аноним (59), 08:32, 26/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    А Турвальда ещё не послали вслед за Столманом?
     
     
  • 2.13, Семен (??), 08:36, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не получится. У него все права на торговую марку Linux. Linux произошло от первых букв имени создателя Linus.
    Вы на kernel.org about не читали? "Linux is a Registered Trademark of Linus Torvalds. All trademarks are property of their respective owners."
     
     
  • 3.21, Fracta1L (ok), 08:56, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Переименуют а LGBTQX
     
     
  • 4.29, морталкомбат (?), 09:23, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    лучший комментарий года
     
  • 3.37, Аноним (37), 09:33, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это совсем не отменяет возможности форкнуть ядро и назвать хоть Microsoft Open Kernel (MSOK) хоть IBM Enterprise Open Kernel (IBM OK)
     

  • 1.14, Аноним (14), 08:39, 26/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как же бедные пользователи винды всю жизнь сбрасывали друг другу файлы через флешки не имея такого необходимого механизма как маппинг идентификаторов пользователя? Как им это удавалось?
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 08:49, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Если флешка форматнута в NTFS, то с матами и прибаутками)
     
     
  • 3.30, richman1000000 (ok), 09:24, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ООО да!!
    я помню как я матерился когда в новой винде не открылись файлы с USB диска.
     
  • 3.55, Lex (??), 09:55, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    О да. Пытаешься, такой, скопировать файл весом десяток-другой гигов, уже начинаешь ехидно ухмыляться припоминая фат... а он без проблем копируется и даже потом открывается.
    Ну чем не повод матюгнуться с досады ?
     
  • 2.26, maximnik0 (?), 09:09, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Как им это удавалось?

    Дефолт в винде на права на сменные накопители,вдобавок выстовляються упрощенный АСL-группа юзер может читать и записывать файлы.А вот с адвансис юзер или админ - можно словить прелести "ACL".
    Поэтому в офтопике после ХР продвинутые настройки нтфс и скрыли , такое можно понастовлять что только формат тома поможет.

     
     
  • 3.35, null (??), 09:30, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тома Сойера
     
  • 2.60, Аноним (59), 10:11, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверно также, как и пингвиноиды.
     

  • 1.17, Аноним (19), 08:48, 26/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >> DP-HDMI 2.1

    Это что? Переходник DP в HDMI? Они же обычно самостоятельной железкой?
    Что там про DP2.0 и его же поверх USB4? Очень жду, с MST поверх всего этого, а то все эти унылые DisplayLink через раз не работают.

    И когда уже ведроидовцы перетянут себе поддержку мультимониторных конфигураций?

     
  • 1.20, Аноним (20), 08:53, 26/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    >маппинг будет применяться в механизме переносимых домашних каталогов systemd-homed

    Ну что, теперь официально linux = systemd?

     
     
  • 2.28, Просто (?), 09:18, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты пропустил "в том числе"
    А это в корне меняет значение фразы
     

  • 1.22, Ilya Indigo (ok), 08:59, 26/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В файловой системе F2FS добавлена возможность...

    Механизм определения версии файловой системы в этой файловой системе они вообще реализовывать собираются?

     
  • 1.23, ryoken (ok), 09:04, 26/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> В XFS ... проведена подготовка кода growfs для реализации функции сокращения размера ФС.

    Я правильно понимаю, что XFS наконец-то решили попробовать научиться съёживаться?

    Да, а где дополнение насчёт отпиливания несвободных прошивок и прочего? От команды LinuxLibre вроде бы..? :)

     
  • 1.25, Аноним (25), 09:07, 26/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для включения нового режима в sysfs предложен параметр /sys/class/net/<iface>/threaded.

    Это как тогда в sysctl.conf это прописать?

     
     
  • 2.27, Семен (??), 09:17, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Через UDEV
     

  • 1.31, trolleybus (?), 09:27, 26/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > пошлые попытки портировать Linux для Nintendo 64 не были доведены до конца

    Оговорка по Фрейду?

     
     
  • 2.42, Аноним (59), 09:34, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это про попытки? Или про конец?
     
     
  • 3.43, Аноним (37), 09:38, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Автор подсознательно чувствует пошлость всех этих попыток. И не смог сдержать этого в себе.
     
     
  • 4.61, Аноним (59), 10:12, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Невозможно довести до конца - это к врачу.
     

  • 1.32, prokoudine (ok), 09:27, 26/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > пошлые попытки портировать Linux для Nintendo 64 не были доведены до конца и имели статус Vaporware
    > пошлые попытки

    Дедушка Зигмунд одобряэ.

     
  • 1.44, aNonim (?), 09:38, 26/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Копания в NFS изрядно настораживают. После того как NFS поломали в 5.10,залочил обновления ядра на домашнем сервере.
     
     
  • 2.58, AlexYeCu_not_logged (?), 10:07, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >После того как NFS поломали в 5.10

    Что именно поломали?

     
     
  • 3.62, Аноним (62), 10:30, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    NFS
     
     
  • 4.65, Аноним (65), 10:46, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так что там с NFS?
     
     
  • 5.67, Поламан (?), 10:56, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    поломали.(
     

  • 1.63, Аноним (63), 10:32, 26/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда будет поддержка запуска андроид софта и игр?
     
  • 1.64, Аноним (64), 10:45, 26/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > давая возможность пользователям перемещать свои домашние каталоги на внешние носители и использовать их на разных компьютерах,

    закончится тем, что хранить профиль можно будет только "в облаке"

     
  • 1.66, Аноним (-), 10:52, 26/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Добавили в ядро гемороя в виде поигрываний с PREEMPT и LOOKUP_CACHED. С первой можно задание откладывать до тех пор, пока оно не станет ненужным. Со вторым похоже дырень ряда spectre и meltdown. И это добавленно осознанно и прораммно.

    > Добавлена поддержка гипервизора ACRN, написанного с оглядкой на готовность для выполнения задач реального времени и пригодность к использованию в критически важных системах.

    Приколькоая штука - виртуализация для задач реального времени. Вообще даже представить трудно. И выполнить не возможно. Количества уровней приоритетов в ядре линуха мало для реального времени. Надо от 256, а у них всего то 40. Значит сделано для прикола. Не юзабельно. Или это патчи от Массачусетсов.

     

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