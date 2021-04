Релиз ядра Linux 5.12

2.13 , Семен ( ?? ), 08:36, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Не получится. У него все права на торговую марку Linux. Linux произошло от первых букв имени создателя Linus.

Вы на kernel.org about не читали? "Linux is a Registered Trademark of Linus Torvalds. All trademarks are property of their respective owners."

3.21 , Fracta1L ( ok ), 08:56, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Переименуют а LGBTQX

4.29 , морталкомбат ( ? ), 09:23, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – лучший комментарий года

3.37 , Аноним ( 37 ), 09:33, 26/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Это совсем не отменяет возможности форкнуть ядро и назвать хоть Microsoft Open Kernel (MSOK) хоть IBM Enterprise Open Kernel (IBM OK)